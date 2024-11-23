Новые обсерватории и лунные телескопы из России

С помощью этой субтерагерцовости можно будет узнать больше об образовании планет и звезд, изучать чёрные дыры и т. д. Связано это с тем, что космос и его среда в силу своего разнообразия лучше поддается именно этим частотам.

Есть у астрофизиков и вопросы касательно первых молекул-репликаторов: существует мнение, что появляются они, когда планета только-только начинает формироваться. Если учёные сумеют понять их природу, то, возможно, у них получится создавать совершенно новые вещества.

Это всё понятно, очередные мечты астрофизиков. А что же такого разрабатывают учёные, что пригодится человечеству в целом?