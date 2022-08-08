Кто побеждает на Украине, поможет ли Северная Корея армии РФ и откуда ждать новую войну

Кто побеждает на Украине, поможет ли Северная Корея армии РФ и откуда ждать новую войнуКратко о всех событиях, за которыми вы устали следить в подробностях
Скоро исполнится полгода с начала конфликта вна Украине (до сих пор не въезжаю, как правильно). И нам кажется, что пора тряхнуть старой-доброй диванной аналитикой, так как большая часть известных экспертов явно подустали, или же несут настолько дикий, как сегодня говорят, кринж, лол и кек, что логикой там и не пахнет. А пахнет только желанием лизнуть пятые точки патриотов в борьбе за посещаемость и финансирование.
Тот факт, что СВО рутинизировалась, отрицать нельзя, как и то, что судьба Украины, а ещё и россиян, всё равно продолжает решаться.
Как изменяется конфликт, куда он может двигаться и какие формы приобретать — порассужадаем в нашей статье.
Гавриил Григоров/ТАСС
Четвёртая фаза
Первой фазой считаются первые недели до отвода российских войск из-под Киева, а также Черниговской и Сумской областей. Силы сконцентрировались на Луганской и Донецкой областям и к удержанию южных территорий.
Вторая фаза характеризовалась долгим, методичным и кровопролитным проламыванием обороны ВСУ на востоке.
Третья фаза выглядела как позиционная война и обмен ракетными ударами.
Теперь все напряжённо ждут, что может развернуться на юге, где стороны не вели активных боевых действий, но, очевидно, скоро будут. Для этого есть две причины:
- для РФ это протяжённый и одновременно мало насыщенный техникой и личным составом фронт. Наибольшие опасения вызывают 350 км в Херсонской и Запорожской областях.
- ВСУ насытилось большИм количеством импортного оружия, особенно тактическими ракетами HIMARS и М270, современной артиллерией, а также различной мелочевкой: от боевых машин до разведывательных беспилотников, амуниции и стрелковки.
Поговаривают о возможности скорого появления американских истребителей F-16 с современными ракетами, что может компенсировать острый недостаток у украинцев оперативно-тактических ракет и возможности точечно работать на оперативную глубину (200 и более км). Поставки ракет ATACMS как были под вопросом, так и остаются.
Эксперты прогнозируют наступление: одни — украинское, другие — российских войск. Кто бы ни был прав, ясно только то, что на юге начнутся активные боевые действия с вовлечением крупных группировок. А значит, это будет уже новая страница.
То, что Украине нужно показывать положительные результаты для стимуляции новых поставок и общественного мнения, очевидно. Какие же цели ставит перед собой армия России, пока судить довольно трудно. Можно лишь судить о том, что линия фронта на юге будет меняться.
Россия сосредотачивает на юге большую часть частей ВДВ, что заставляет многих экспертов полагать, что это признак готовящегося наступления. Однако это так же может значить и подготовку к активной обороне, единственно эффективной в отсутствие тяжёлых укреплений, аналогичных украинским на Донбассе.
Северокорейские добровольцы
Шта? Да.
В эфире ток-шоу эфирный эксперт Игорь Коротченко, заявил на правах некоего инсайда, что дескать КНДР готова передать Москве 100 000 добровольцев. Будут ли это непосредственно военнослужащие армии или «вольные стрелки», не очень ясно.
Эксперт обмолвился о «богатом опыте ведения контрбатарейной борьбы» северокорейцев. С учетом того, что последний раз им доводилось заниматься контрбатарейной борьбой году эдак в 1953, «специалистам» сегодня должно быть около 90 лет.
Но вопрос еще и в опыте ими использования современных артиллерийских систем, цифровизированных органов управления батареями и контрбатарейными РЛС. Так как по старинке, на слух, у них вряд ли получится по причине старческой глухоты.
Были речи и о «спецназовцах», кои у северокорейцев действительно предельно выносливы. С учетом тяжести жизни и проблем с продовольствием в этой стране, там, пожалуй, даже школьники будут повыносливее спецназа некоторых стран. Видимо, старине Киму не терпится сбагрить куда-нибудь побольше голодных ртов, а те и не против подъесться на российско-украинском фронте.
Ну а если серьезно, ходили слухи о северокорейских рабочих для восстановления разрушенной инфраструктуры на контролируемых РФ территориях. Зачем Пхеньяну отправлять солдат на ненужную войну — не ясно. Тем более, что, вероятнее всего, большая их часть предпочтёт сдаться в надежде перебраться в Европы или США в качестве беженцев или политэмигрантов. Так себе помощь, прямо скажем.
Активизация партизан
На контролируемых РФ территориях нарастают покушения на представителей пророссийской администрации. Многие из них заканчиваются успешно — смертью или тяжёлыми ранениями объектов покушения.
С самого начала на этих территориях действовали проукраинские активисты, некоторые обещали много кар коллаборантам, но до дела не доходило никогда. Это понятно, у гражданских нет ни оружия, а самое главное из возможных навыков — заказное убийство Но это серьёзная операция, в противном случае это всегда «мокруха».
© РИА Новости / Илья Питалев
Резко возросшая эффективность говорит о применении диверсантов из числа ВСУ или СБУ. Вероятно, сейчас на территориях действуют уже организованные группы, тесно взаимодействующие с подпольем. Почти все эти акты происходят на юге — возможно, прогрев перед наступлением, возможно — попытка нарушить возможности организации пророссийской власти и саботаж скорых референдумов на территориях.
Мировое обострение
Видимо мир завидует, глядя на боевые действия на Украине, и стремительно катится в сторону обострения почти всех вялотекущих (до сего момента) конфликтов.
- Тайвань — прилёт спикера конгресса Нэнси Пелоси, третьего государственного лидера США после президента Байдена и госсекретаря Блинкена, вызвал шквал негатива со стороны Китая. В принципе, летали на Тайвань (или в Тайвань?) и раньше, но именно сейчас для Китая это стало маркером.
Вероятно, Пекин всё же собирается обострять ситуацию, устав модернизировать армию вхолостую, и желая наконец уже повоевать. Как обычно, «последнее китайское предупреждение» ни во что не вылилось, но страна провела масштабные учения с применением оперативно-тактических ракет.
Протест выразила Япония, около территориальных вод которой шлёпнулось несколько китайских ракет. Китай, очевидно, не боится не только штурма острова, но и вовлечения всех потенциальных союзников Тайваня. Об этом мы писали, но пока ещё наши выводы оправдываются, хотя, чему сегодня можно удивляться, когда никакой логикой в международных отношениях в 2022 году больше не пахнет.
Репортаж о китайских военных учениях
- Израиль ответил жирными ударами по объектам палестинских террористов в ответ на обстрелы жилых районов. «Железный купол» отработал на ура и, вероятно, напрашивается на отдельную статью о нём, так как данная система показывает великолепные результаты в тех сегментах, где не тащат другие системы ПВО.
работа Железного купола
- Карабах — азербайджанские военные вновь и вновь пытаются дестабилизировать обстановку и, несмотря на триумф 2020 года, довольствоваться его итогами не готовы и хотят больше. Россия пока абстрагируется от этого конфликта, оставляя армян самим всё расхлёбывать (ну, прямо скажем, не до этого). Остаётся посочувствовать президенту Пашиняну, застрявшему меж трёх огней — Москвой, недовольных им патриотами-радикалами и азербайджанской армией, с которой тягаться совершенно нечем.
- Косово — ожидали большего, но обошлось пограничным напряжением. Косовские албанцы продолжают давить на сербское меньшинство, заставляя перевешивать местные номера на машины. Казалось бы, в чём проблема? Проблема в том, что такие номера не признаёт Сербия (как и само Косово) и въехать по ним в страну из Косова станет невозможно.
Ну, что тут скажешь — войны часто начинались из-за ерунды, но из-за автомобильных номеров ещё не начинались… будем посмотреть. Но наверху уже явно договорились, так как гарантов безопасности у Косово много — Сербии пришлось бы воевать отнюдь не с косовской полицией и пограничниками.
Фрики забирают своё
Ну и возвращаясь к заявлению Игоря Коротченко, про северокорейские подкрепления.
Последние недели характеризуются всё более радикальными заявлениями разного рода экспертов и журналистов, призывающих к расправам, расстрелам, ГУЛАГу. Да и, что говорить, к убийствам тоже.
В условиях тяжелейших за последние лет 30 испытаний для страны, паразитировать на маргинальных заявлениях, делающих хайп и рейтинг отдельным персонажам, но чудовищно снижающий международную репутацию страны — почти преступление. Ведь без переговорного процесса дипломатов никакие войны, конфликты, спецоперации не обходятся… даже более того — не заканчиваются.
ноу комментс
Переговариваться придётся, со всеми: с Европой, с США, да даже с Украиной. Иначе точку, или хотя бы паузу не поставить. Активизация агрессивных фриков, работает только на радикальную часть населения, вызывая препятствия мирному процессу в самой РФ.
Вот как-то так мы прошли эти полгода.