Кто побеждает на Украине, поможет ли Северная Корея армии РФ и откуда ждать новую войну

Скоро исполнится полгода с начала конфликта вна Украине (до сих пор не въезжаю, как правильно). И нам кажется, что пора тряхнуть старой-доброй диванной аналитикой, так как большая часть известных экспертов явно подустали, или же несут настолько дикий, как сегодня говорят, кринж, лол и кек, что логикой там и не пахнет. А пахнет только желанием лизнуть пятые точки патриотов в борьбе за посещаемость и финансирование.

Тот факт, что СВО рутинизировалась, отрицать нельзя, как и то, что судьба Украины, а ещё и россиян, всё равно продолжает решаться.

Как изменяется конфликт, куда он может двигаться и какие формы приобретать — порассужадаем в нашей статье.