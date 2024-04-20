Илон, мы всё предвидели: у СССР был свой «Starship»

Преодолевая преграды

Для создания Н-1 потребовались колоссальные усилия и ресурсы: тысячи инженеров, учёных и рабочих трудились над проектом, который должен был продемонстрировать всему миру превосходство советской науки и техники.

Не обошлось и без серьёзных проблем: одной из них стала нехватка мощных и надёжных двигателей. Есть задача, есть и решение — советские инженеры создали двигатель НК-33, который превзошёл американские аналоги.

Двигатель, опередивший свое время

Итак, НК-33 — это жидкостный ракетный двигатель, который разработали в 1960-х годах в Советском Союзе специально для сверхтяжёлой ракеты-носителя Н-1. Примечательно, что он до сих пор считается одним из самых совершенных ракетных двигателей, когда-либо созданных.

Технические характеристики: