На что оказались способны французские танки под управлением армии Украины

На что оказались способны французские танки под управлением армии УкраиныКолёсные танки опозорились как явление?
Сегодня поговорим о том, что это за машины такие, AMX-10 RC. Как их оценила украинская армия и на что они оказались способны в условиях современной войны.
В ходе контрнаступления украинской армии на южном направлении обкатку прошла целая плеяда образцов натовской бронетехники.
Делать общие выводы пока рано — кое-что, конечно, была ясно уже заранее, о чём мы писали. Но что из этого нужно списывать на ошибки украинских военных, что — на неудачную конструкцию зарубежной техники, а что — на стечение обстоятельств, кто его сейчас разберёт...
Леопарды и Бредли — это, конечно хорошо, но испытания ещё одной машины были гораздо важнее всего остального с точки зрения, скажем так, военной теории — колёсный танк.
Мы посвящали статью таким машинам, где дали краткий обзор, подчеркнув недостатки и преимущества. Но в те далёкие мирные (или почти мирные) времена это всё была голая теория. А теперь случилась практика — французские колёсные танки впервые попали на настоящую войну.
Вспоминаем колёсные танки
Это военная мода последней трети 20-го века, в основном продиктованная тем, что Третью мировую уже особо не ждали, а вот воевать здесь и сейчас в локальных войнах приходилось много.
Танки в небольших региональных заварушках — очень дорогостоящее и хлопотное удовольствие:
дорогая транспортировка к театру военных действий
требуют тягачей для перевозки, своим ходом они обычно только воюют
прожорливые танковые двигатели на 600-1000 лошадиных сил
высокий износ и огромная инфраструктура по ремонту и обслуживанию
Само собой, огневая мощь танка остаётся полезной и востребованной. Но броня (а с ней огромная масса и быстрый износ) в мелких войнах, ведь в такой ситуации противник чаще всего использует лёгкое стрелковое оружие.
Поэтому выход видели в гибридных машинах — колесная база с противопульной бронёй, но с танковой пушкой. Колёса очень удобны для езды своим ходом при маршах и патрулях. Подвеска и трансмиссия у таких танков куда удобнее в обслуживании, а двигатели ~300 лошадей вполне экономичны. Вот вам и отличный колониальный танчик для долгой ассиметричной войны (развитой армии в гораздо менее развитой, а то и кучкой повстанцев в шлёпанцах).
А вот для войн крупных, или как говорят конвенциональных, всё было не так однозначно. А что с противопульной бронёй делать, когда у врага есть противотанковые ракеты, свои настоящие танки, ударные вертолёты и штурмовики, а пехота до зубов вооружена РПГ и СПГ?
Тут теоретики предполагали, что колёсные танки, опять же, пригодятся, но уже для:
быстрого развёртывания или крупных оперативных десантов, так как эти машины удобны как для перевозки, так и десантирования с воздуха
высокомобильных механизированных рейдовых групп для действий на оперативно-тактической глубине противника
© M1128 Mobile Gun System
в разведывательных частых с такими танками сможет не только «обнаружить и убежать», но и «обнаружить и укусить»
средство оснащения «пожарных команд», таких же мобильных механизированных подразделений, но действующих в обороне, когда противник прорвал оборону и нужно оперативно бросить силы на его сдерживание, а таким силам тоже пригодятся танковые пушки на колёсах
В таких форматах слабая защищённость колёсного танка не была серьёзным недостатком, потому что эти танки и не планировалось бросать на хорошо вооружённые противотанковым оружием силы противника.
Но важно понимать, колёсный танк — не замена обычному: прорыв обороны, первые эшелоны которого перенасыщены противотанковыми средствами (ПТРК, РПГ, СПГ), по-прежнему задача классических хорошо бронированных танков.
AMX-10 RC
Французский AMX-10 RC — это, в общем, родоначальник класса колесных танков, хотя изначально он классифицировался как тяжёлый бронеавтомобиль.
Машина создавалась в ответ на опыт колониальных конфликтов Франции в Индокитае и Африке:
105 мм пушка с длиной в 47 стволов (среднего давления) установлена в башне TK-105
дизельный двигатель Baudouin 6F11 SRX в 300 л.с. и автоматическая коробка передач
бронирование из алюминиевого сплава, стойкое к пулям и осколкам
Именно бронезащита первой подверглась критике — с конца 1990-х французы усилили стальные экраны с 5 до 10 мм. Бронестойкость позволяла выдерживать попадания 23 мм с 300 метров в лобовую проекцию и 14,5 мм в остальных. Это значит, что с любой стороны машина защищена от огня КПВТ, а в лоб — и от зениток ЗУ-23-2. Правда, стоило это потери амфибийности, но ею жертвуют уже давно.
Масса базовой комплектации — 15,8 тонн, 16,6 тонн с пакетом дополнительной защиты, 17,8 после модернизации по опыту Афганистана. И 22 тонны версия с противоминной защитой.
Система управления огнём получила тепловизионный канал с матрицами от Thales с дальностью от 1200 до 4000 метров, в зависимости от уровня модернизации. Далее всё тоже неплохо для машины 80-х — оптика наводчика с 10-кратным приближением и лазерный дальномер. Доступен режим «охотника-убийцы», когда командир через панораму ищет цель и, зафиксировав её, автоматически разворачивает орудие в нужную сторону.
AMX-10 RC дебютировали в «Буре в пустыне», немножко воевали в Афганистане, а наиболее массово участвовали в миссии французских войск в Мали.
AMX-10 на Украине
Пока неизвестно, сколько конкретно таких машин получила Украина — общий пакет 40 единиц (всего их у Франции 248). Есть информация, что на начало лета их было только 14, поэтому они пошли на оснащение 37-й бригады морской пехоты, сформированной в самом начале конфликта.
В текущем контрнаступлении на юге эти колёсные танки воевали с самого начала. И впечатления от использования этих танков западной прессе скоро изложил командир батальона 37-й бригады ВСУ с позывным Спартанец, хотя есть, конечно, и другие сведения.
© Видео одного из англоязычных каналов, видно, что украинцы получили довольно устаревшие экземпляры
По итогам живучесть машины оказалась крайне низкой — один колёсный танк потеряли после попадания осколков снаряда 152 мм и последовавшей детонации боекомплекта. Ещё украинцы остались недовольными противоминной стойкостью и проходимостью колёсной машины.
После первых дней неудачного опыта ВСУ перевели машины в статус «огневой поддержки». Но и с этим есть проблемы — у колёсного танка нет унификации с НАТО (это французская пушка под французские снаряды 105 мм), то есть с ним не получится использовать натовские же боеприпасы.
Это следствие того, что Франция не входила в состав НАТО с 1966 по 2009 год, когда восстановила полноценное членство, а машина проектировалась в 1970-1980-е годы. В итоге возможности этих снарядов по уничтожению тяжёлой техники довольно унылые (на уровне тех же 60-70-х годов), поэтому танки от Т-72 и выше им не по зубам с основных тактических дистанций. При этом своего ракетного вооружения у AMX-10, которое могло бы этот недостаток компенсировать, нет.
Большая часть потенциальных целей для этого танка — БМП и БТР, но для борьбы с ними было бы достаточно более лёгкого оружия. 105 мм по таким целям — слишком избыточно, да ещё и обуза для логистики, ведь больше никакая техника у ВСУ этот тип боеприпасов не использует.
© Обзор трофейной машины
На самом деле такие огневые возможности (а именно вполне мощные осколочно-фугасные) были бы полезны именно в атаке. Качества «пожарной машины» тоже под вопросом. «Пожарные команды» — это такие быстрые механизированные подразделения, которые первыми мчатся в места, где противник прорвал оборону, и начинают его сдерживать.
Колёсная платформа отлично подходит для этого, только вот на украинском театре боевых действий весьма немного качественных дорог, в итоге французские машины легко вязнут.
Как результат — AMX-10 RC оказался полностью бесполезен для Украины. Огневые возможности полезны только в наступлении, но для использования в них у этого танка слишком слабое бронирование. В обороне огневые возможности остаются скромными и очень не универсальными, несмотря на хорушую систему управления огнём и наблюдения поля боя.
Что это значит для концепта колёсных танков?
Объективно видится, как обычно, политика. Франция дала Украине технику, которая ей менее всего нужна (AMX-10 готовятся снимать с вооружения). А Украине остро не хватает танков, поэтому колёсные танки добавили к частям, штурмующим российские позиции в Донецкой области.
На что рассчитывало украинское командование, говорить сложно — налицо острейший дефицит тяжёлой бронированной техники.
Скорей всего, поставки согласовали как оружие обороны, потому что идеология «разведывательного танка» не предполагает штурмовых действий. И в общем-то, как техника рейдовых операций они бы пригодились, но в условиях текущего конфликта с его перенасыщенностью противотанковыми средствами, это уже тоже не факт.
При этом надо отметить, что и обычные танки тоже не отличаются в таких форматах высокой живучестью. Защита машин постепенно переходит к активным средствам (КАЗ), которые включают системы предупреждения наведения, средства радиоэлектронной борьбы и тепловой маскировки. Всё ради того, чтобы снизить вероятность поражения ПТУР (противотанковой ракетой).
Этим обладает машина, которая пришла на замену AMX-10 RC — EBRC «Jaguar». В ней решили отказаться от танковой пушки в пользу автоматической пушки 40 мм, при этом возможности борьбы с танками повысили за счёт собственных ПТРК Akeron MP третьего поколения. Таким образом, данная боевая машина покрывает большинство потенциальных целей.
Значит ли это отмирание колёсных танков в пользу комбинируемых боевых модулей из автоматических пушек и ПТРК? Тенденции пока это подтверждают (разработки колёсных танков сворачиваются).
Но нужно понимать, что пушечные средства остаются весьма востребованными, потому что не боятся электронных средств противодействия отличаются высоким могуществом боеприпасов. О перспективах колёсных танков в ближайшем будущем мы тоже скоро поговорим.