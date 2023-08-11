На что оказались способны французские танки под управлением армии Украины

В ходе контрнаступления украинской армии на южном направлении обкатку прошла целая плеяда образцов натовской бронетехники.

Делать общие выводы пока рано — кое-что, конечно, была ясно уже заранее, о чём мы писали. Но что из этого нужно списывать на ошибки украинских военных, что — на неудачную конструкцию зарубежной техники, а что — на стечение обстоятельств, кто его сейчас разберёт...

Леопарды и Бредли — это, конечно хорошо, но испытания ещё одной машины были гораздо важнее всего остального с точки зрения, скажем так, военной теории — колёсный танк.

Мы посвящали статью таким машинам, где дали краткий обзор, подчеркнув недостатки и преимущества. Но в те далёкие мирные (или почти мирные) времена это всё была голая теория. А теперь случилась практика — французские колёсные танки впервые попали на настоящую войну.