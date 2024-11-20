Российские учёные создали керамику, которая изменит дисплеи навсегда

Вы когда-нибудь задумывались, как создаются экраны наших любимых смартфонов? Это целая наука, в которой инженеры постоянно ищут новые революционные решения. И вот, российским учёным удалось разработать нечто поистине грандиозное — новую керамику, которая способна навсегда изменить мир дисплеев.

Все началось с команды исследователей из Уральского федерального университета (УрФУ), Института химии твёрдого тела УрО РАН и коллег из Индии. Ребята потрудились на славу и создали керамику, которая светиться тремя основными цветами: красным, зелёным и синим.

Казалось бы, что в этом такого? Ведь именно комбинация этих трёх цветов и используется в современных дисплеях для получения всей гаммы оттенков. Но дьявол кроется в деталях.