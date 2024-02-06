Насколько боеспособно НАТО без войск США

Пока украинские элиты грезили скорым вступлением в НАТО все 30 лет независимости, само НАТО грозит развалиться в тот самый момент, когда, казалось бы, «наконец-то пришло время проявить себя».

Вероятность переизбрания Трампа на грядущих президентских выборах даже выше, чем в прошлый раз, а среди его предвыборной программы проскальзывают мысли в жанре «может уже ну его к чёрту». Львиная доля расходов альянса лежит на США, а европейские армии с окончанием холодной войны только и делали, что урезали военные бюджеты.

Экономический рост европейских стран последние десятилетия был куплен, в том числе, и экономией на оборонке. Натовские страны должны были тратить на этот сегмент не менее 2% годового ВВП, но мухлевали почти все. Теперь высок риск того, что скоро всем им придётся заботиться об обороне самостоятельно. И это на фоне общего экономического спада и резкого обострения международных отношений.

В каком состоянии европейские армии сегодня, и какие проблемы испытывают? Разбираемся по порядку:

Численность