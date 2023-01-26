Польша готовит сильнейший танковый кулак Европы

Отчасти эта статья связана с тематикой спецоперации, но лишь косвенно. От событий вна Украине читатели явно начинают уставать, хоть это и не снижает их важности. Но на этот раз теперь мы двинемся западнее — нас интересует армия Польши.

Точнее, её танковые войска. Мы уже проводили краткое сравнение армий Польши и Белоруссии в момент кризиса беженцев, однако с тех пор и воды утекло, за которое, честно скажем — эту тему больше не затрагивали. Но теперь, в связи эпопеей поставки танков для ВСУ, от которых значительно зависит исход всего, открылись удивительные вещи. И... словно вспышка — «нифига себе, как это раньше не заметили?!».