Польша готовит сильнейший танковый кулак Европы

Польша готовит сильнейший танковый кулак ЕвропыПодумаем, для кого
Думаете, польская армия маленькая и слабая? Сегодня вы узнаете, сколько там танков и сколько станет в ближайшее время. И поймёте, насколько амбициозны военные планы этой страны.
Фото: Źródło zdjęć: © 18 Dywizja Zmechanizowana
Отчасти эта статья связана с тематикой спецоперации, но лишь косвенно. От событий вна Украине читатели явно начинают уставать, хоть это и не снижает их важности. Но на этот раз теперь мы двинемся западнее — нас интересует армия Польши.
Точнее, её танковые войска. Мы уже проводили краткое сравнение армий Польши и Белоруссии в момент кризиса беженцев, однако с тех пор и воды утекло, за которое, честно скажем — эту тему больше не затрагивали. Но теперь, в связи эпопеей поставки танков для ВСУ, от которых значительно зависит исход всего, открылись удивительные вещи. И... словно вспышка — «нифига себе, как это раньше не заметили?!».
Но обо всём по порядку:
В чем замес?
Мы уже много пишем о поставках технике Украине и, в частности, о танках. Помимо очевидных технических и логистических проблем обнаружилась ещё одна, едва ли не самую важная — танков просто мало.
Колонна польских PT-91. Вероятно, почти все они уедут на Украину. Но поляков не пугает этот факт — ниже в этой статье вы узнаете, почему
Waldemar_Mlynarczyk Combat Camera DOSZ
Профессионализация армий западноевропейских стран в 1970-80-е годы изменила идеологию техники в сторону живучести. А взамен пострадало количество — машины стали ощутимо дороже. Потом случился распад СССР, поэтому страны Европы «подсушили» свои военные бюджеты. Танки производили совсем мало, вместо новых машин предпочитали потихоньку модернизировать старые.
Нет достаточного количества на хранении, нет гигантских полигонов с консервированными Леопардами и Леклерками которые, можно было бы быстро привести в порядок и отправить ВСУ. Поэтому страны так долго «телятся» в вопросе поставок — то да, то нет, то подумаем, то "ну давайте пришлём штук 10".
И только одна страна настаивает на ускорении поставок и их серьёзном объеме — Польша. И самое важное то, что она готова предоставить значительный пакет помощи бронетехники. Откуда такие ресурсы, откуда у не самой большой и богатой армии НАТО настолько много танков? А ведь их реально много, но будет ещё больше!
База хранения Абрамсов. Возможно, что-то из этого может попасть вна Украину. Вопрос — когда...
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Сколько танков на ходу у Европы?
Мы уже писали, что армия Польши, как и большинство других армий НАТО из бывших стран Варшавского договора, застыли в гибридной форме: часть техники советская, часть — натовская. До сих пор много советских танков, систем ПВО, истребителей, БМП и БТР, да даже стрелкового оружия.
У поляков сегодня самая быстроразвивающаяся армия не только среди бывшего соцблока, но и среди топов стран НАТО, уступает она только США.
Что? Да, армия Польши растёт как на дрожжах, а главное — растёт сухопутная компонента. К 2030-м годам польские сухопутные войска могут стать самой мощной силой в Европе, и мы сейчас не шутим. Лучше вместо слов пройдёмся по цифрам:
Например, армия Великобритании — сколько у неё танков? 227 танков модификаций Челленджер 2. Проходит модернизация как имеющихся машин, так и ожидаются Челленджер 3, с гладкоствольной пушкой и приближенный к стандартам современных Леопардов и Абрамсов.
При этом у британцев идут споры о том, нужны ли им танки вообще, и не лучше ли развивать колёсную и гусеничную легкую бронетехнику под оперативную переброску и быстрое развертывание.
Но это ладно — у Британии никогда не было большой сухопутной армии, морская держава (правда, в прошлом) предпочитала воевать чужими руками. Короче, не их тема.
А вот французы наоборот: всю историю — страна-гегемон Европы, самые большие сухопутные силы всегда, даже русская армия смогла обогнать по численности французскую только к середине 19 века. У них-то точно должен быть мощный «каток» из сухопутных сил?
Леклерк — один из лучших танков, но сложный и дорогой. Их мало произведено на экспорт, поэтому вероятность поставок таких машин стремится к нулю... но не исключена
7th Army Training Command | wikipedia.org
Но на вооружении у Франции стоят только 222 танка Леклерк и 184 на хранении. В 2021 году поступил заказ на 100 танков обновленной модификации XLR, но первые поставки ожидаются только в этом (2023) году. Их поддержат 606 тяжёлых колесных БМП/БТР VBCI, а также 248 колёсных танков AMX-10, часть из которых уже готовятся к передаче Украине. Это солидно по нынешним меркам, но не пугающе.
Ну и Бундесвер. Германская военная мощь всегда пугала Европу, и в обеих мировых войнах немцы тащили два фронта, поэтому победить их даже всем странам совместно дорогого стоило. Их актуальные танки Леопард-2 одни из лучших в мире, а кроме того, немцы ими активно торгуют. И это значит, что их себестоимость за счёт загрузки «конвейера» ниже дорогущих Леклерков.
Отчасти это так. Сегодня Германия располагает 312 танками Леопард-2 модификаций от А6 и выше, машин поколения 3++ и 3+++, то есть обладающие не только топовой защитой, пушками с программируемыми боеприпасами и высокой точности, но и сетецентрическими компонентами — GPS навигацией, обменом данными с разведывательными беспилотниками и другими машинами, способными мгновенно обновлять разведданные. В итоге такие танки достигают высочайшего уровня ситуационной осведомленности — никаких неожиданностей (если вы целитесь по нам, то вы уже наполовину трупы).
Leopard-2 A7V
Krauss-Maffei Wegmann
Это дополнят 319 БМП Мардер (часть поставлены Украине и ещё часть могут уйти туда же), а также 350 тяжёлых БМП Puma — лучшие по защите на сегодня, хотя по цене они дороже любого российского танка (цена почти уровня Т-14 Армата).
Внушает? Внушает! Пока это сильнейший бронированный кулак в Европе, но и это ненадолго.
Танковый парк Польши сегодня
Итак, до недавнего времени (до поставок Украине) основу танкового парка Польши составляли:
Леопард-2 А4 (142 штуки) — танк хороший, но для середины 1980-х годов
Леопард-2 А5 (105 штук) — танк хороший, но для конца 1990-х годов
Leopard-2 A4 на полигоне в Польше
U.S. Army
PT-91 Twardy (232 штуки, но много шло на продажу) — глубокая модернизация экспортного Т-72М1 с новой динамической защитой, улучшенной пассивной бронёй и СУО (системой управления огнем), а также дополнительной силовой установкой.
Т-72 М1 (около 400 штук) — по возможностям соответствует Т-72А, то есть уровень начала 1980-х годов.
В общем, в количественном отношении это уже была серьёзная сила, но качественно у поляков не было танка свежее уровня 2000-х годов. Чтобы исправить это, имеющиеся Леопрады (в основном А4) переделывали в локальную версию Leopard-2 PL и PLM1.
- Leopard-2 PL — практически доведён до стандартов Leopard-2 A5, отличаясь чуть более новыми электронными компонентами. Таких танков всего 24 и в дальнейшем их будут модернизировать уже под PLM1 и выше. Типичный танк 3-го поколения.
Leopard-2 PL
Gov.pl
- Leopard-2 PLM1 — отличается уже более новыми датчиками предупреждения и автоматическим разворотом башни согласно сигналу об угрозе (это компонент активной защиты, в первую очередь, против ПТРК типа Корнет). Лазерный дальномер с работой в нескольких режимах и аккумуляторы с новыми разъемами под более современное оборудование — то есть аппаратную начинку можно будет совершенствовать и дальше без проблем. Увеличено количество камер обзора. Это уже оцениваем как поколение 3+.
Казалось бы, это и без того неплохая модернизация. Ну зачем Польше танки лучше? Ведь против условного Лукашенко, с которым Польша конфликтует, этого достаточно. Для участия Польши во всяких локальных разборках — опять же, вполне норм. Но поляки пошли дальше и всё становится ещё серьёзнее.
Перспективный танковый парк Польши
Сегодня поляки, видимо, решили поставить Леопарды на паузу и переключиться на Абрамсы.
Решение довольно спорное — Леопрады дешевле, особенно в обслуживании, что сделало их лучшим танком младших стран-членов НАТО, да и для армий второго эшелона прочих стран они разлетаются как горячие пирожки. А вот Абрамс — танк дорогой не только по исходной цене, но и в обслуживании — деньги будут улетать не только на закупку, но и на создание новой инфраструктуры, потому что эти машины сложнее и потребляют больше горючего.
M1A2 SEPv2
U.S. Army
Польша уже получила 28 танков M1A2 SEPv2, это основная на сегодня машина в самой армии США. У поляков она выполняет роль «пробника» — чтобы повозиться, обучить и перенастроить танковые войска. Дальше ожидаются поставки M1A2 SEPv3, самого нового из всех массово представленных модификаций Абрамса.
- M1A2 SEPv3 отличается в первую очередь усиленной защитой, так лобовая проекция этих машин выдерживает прямое попадание ПТРК Корнет и самых современных БОПС (бронебойных подкалиберных снарядов). Танк способен использовать программируемые боеприпасы, которые великолепно подходят для работы по групповым и укрытым целям, а также имеют возможность использовать ХМ1147 — к прочему могут успешно подбивать не самые современные танки.
ХМ1147 наглядно
Программируемый подрыв резко увеличивает КПД боеприпаса — снаряд действует именно там, где нужно, подрыв осколочно-фугасной части можно активировать прямо над головами солдат противника. В случае работы по бетону данный тип не только грубоко проникает, но и способен оставлять широкую брешь — помогает при штурме, чтобы пехота могла забросать уцелевших гранатами или пролезть сама.
SEPv3 — это стандарт поколения танков 3++, от самых передовых машин они способны использовать компоненты сетецентрической войны: обмениваться данными с другими танками и разведывательными дронами подразделения, получая полноценную картину поля боя, мгновенно находить цели и реагировать на угрозы. Современные поколения тепловизоров видят ночью не хуже, чем днём, поэтому такие танки приоритетнее использовать в тёмное время — это фатально для противника плохо оснащённого тепловизорами.
SEP v.3
General Dynamics
Таких танков для поставок в Польшу ожидается 250 единиц.
Но и на этом не всё, ведь после поставок Украине Т-72 и PT-91 Польша получит компенсацию! За два своих танка она получит один танк модификации M1A1 FEP, это модернизации Абрамсов конца 90-х годов в момент перехода с М1А1 на М1А2. Эти машины почти доведены до уровня М1А2 за счёт усиления брони урановыми вставками, инфракрасными датчиками ближнего и дальнего обнаружения, отдельного тепловизора для пулемёта 12,7 мм и GPS-навигации. Таких машин ожидается 110 единиц.
Думаете, всё? А вот и не всё, это были цветочки — ягодки ещё впереди.
Польша и К2
О К2 у нас уже есть статья, в ней о танке сказано всё, что пока нужно знать. Это одна из самых совершенных в мире машин. Такой танк относят к поколению 3+++, то есть это почти 4-е поколение. Для таких машин характерны:
наличие КАЗ – микро-ПВО танка, способное перехватывать любые типы противотанковых ракет на подлёте
пассивная броня способна противостоять любым современным противотанковым средствам
орудие доведено до 100% точности на дистанциях 5 000 метров
в арсенале присутствуют боеприпасы увеличенной дальности, способные атаковать до 10 км, есть возможность вести навесной огонь с укрытых позиций, всё это можно дополнять дронами-камикадзе с дальностью 20-40 км.
M1A1 FEP до сих пор на вооружении Корпуса морской пехоты, для которых и создавался
U.S. Army
противотанковые средства дополнены возможностями «верхней атаки» в верхнюю проекцию, позволяя поражать любой танк потенциального противника
сетецентрические элементы включают ТИУС и БИУС, автоматика управляет всеми компонентами боя, совершенствуя быстродействие экипажа, управляемость подразделениями на поле боя.
Благодаря этому К2 — один из совершенных массовых танков в мире. Но Польша планирует их не только закупать — она будет строить эти танки сама в кооперации с Южной Кореей, с которой уже работала над своими САУ Krab.
180 К2 ожидаются в поставках с 2022 по 2025 год. Производство своих машин способно будет давать уже польские К2 с 2026 года, и версия K2PL планируется в количестве 860 танков для армии Польши!
Предсерийный К2 на стрельбах
Министерство обороны Южной Кореи
Как всё это скажется на мощи польской армии?
Попробуем теперь рассчитать, сколько бригад может оснастить Польша к началу 2030-х годов. Так как мы не знаем, как машины будут распределять, более старые мы будем относить к механизированным (мотострелковым) бригадам: 1 танковый батальон + 2 мотопехотных. А более новые — к танковым бригадам: 2 танковых батальона + 1 мотопехотный. Штат танкового батальона в НАТО — около 45 машин.
Итак, по мотопехоте:
Leopard-2 A5 – 2 механизированных бригады
Leopard-2 PL и PLM – 3 механизированные бригады
M1A1 FEP – 2 механизированные бригады
Итого — 7 бригад.
Учения польских Абрамсов
По танкам:
М1А2 SEPv3 — порядка 3 танковых бригад
K2 — 2 танковые бригады
K2 PL — порядка 9 танковых бригад
Итого — 14 танковых бригад.
Эти силы можно свести в 7 дивизий. Это сделает Польшу второй по количеству и качеству танков страной в блоке НАТО после США (порядка 5000 танков).
Для сравнения, в составе ВСУ сегодня действуют:
5 танковых бригад, 1 танковый полк
3 механизированные бригады и 3 механизированных полка
На оснащении у Украины остаются только танки советского образца, но это, конечно, не считая танковых подразделений морской пехоты, береговой обороны и территориальной обороны (только вот их механизация по-прежнему плачевна). Всего на начало конфликта Украина располагала порядка 900 танками модификаций Т-64БМ и БВ, Т-72АМО и Т-80БВ. На сегодня (январь 2023 г.) у Украины нет ни одного танка натовского образца и только часть машин (около четверти) вообще оснащены тепловизорами и GPS-навигацией.
Ну а выводы вы теперь сможете сделать сами.