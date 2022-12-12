Немецкие танки начнут воевать за Украину: что теперь будет

Вы уже, наверное, обратили внимание, что мы часто пишем о танках в статьях — тема обширная, интересная, есть о чём поспорить и порассуждать. А теперь появился и более весомый повод рассмотреть один из современных европейских танков, потому что его в скором времени могут-таки поставить Украине.

Что это за танк, чем он отличается от прочих натовских машин, каков он в сравнении с российскими танками и как может повлиять на ход боевых действий? Вы ведь за этими ответами сюда пришли? Тогда вы по адресу:

Что за танк?

Немецкий танкопром почти десятилетие приходил в себя после Второй мировой, пока не потребовалось создавать танки для блока НАТО, которые смогли бы противостоять советским монстрам. Действительно, высококлассных специалистов и прорывных разработок в Рейхе было много — их навыки Европе были очень нужны. Так появился танк Леопард-1, который на пару с французским AMX-30 открыл эру новых европейских танков — ранее везде на вооружении стояли американские.