Немецкие танки начнут воевать за Украину: что теперь будет

Немецкие танки начнут воевать за Украину: что теперь будетХотя это и не точно
Слухи о поставках этих танков Украине довольно обоснованы. Какие именно «Леопарды» могут поехать на Украину и насколько они хороши?
Вы уже, наверное, обратили внимание, что мы часто пишем о танках в статьях — тема обширная, интересная, есть о чём поспорить и порассуждать. А теперь появился и более весомый повод рассмотреть один из современных европейских танков, потому что его в скором времени могут-таки поставить Украине.
Что это за танк, чем он отличается от прочих натовских машин, каков он в сравнении с российскими танками и как может повлиять на ход боевых действий? Вы ведь за этими ответами сюда пришли? Тогда вы по адресу:
Что за танк?
Немецкий танкопром почти десятилетие приходил в себя после Второй мировой, пока не потребовалось создавать танки для блока НАТО, которые смогли бы противостоять советским монстрам. Действительно, высококлассных специалистов и прорывных разработок в Рейхе было много — их навыки Европе были очень нужны. Так появился танк Леопард-1, который на пару с французским AMX-30 открыл эру новых европейских танков — ранее везде на вооружении стояли американские.
Leopard-2 PL армии Польши, модернизация А4 с элементами модификаций А5 и А6
Gov.pl
Леопард-2 был логичным развитием танкостроения, которое стремилось достичь качественного превосходства над советскими танками — у НАТО не было возможности выпускать боевые машины в тех же объемах, поэтому вместо количества сделали упор на качество.
Как раз в то время началась эра третьего поколения танков: новые модели получали лазерные дальномеры, стабилизаторы в двух плоскостях, датчики ветра и баллистические вычислители, а главное — система управления огнём (СУО) сводилась в компьютер для более оперативного управления всеми компонентами ведения боя.
Модификации
Чтобы понять возможности потенциальных Леопардов для Украины, нужно понять, как развивалась эта платформа. Описывать их подробно — очень долгая простыня (в общем, это можно найти много где), поэтому мы немного сократим и лишь обозначим важные вехи.
Все модификации имеют букву А и цифру, которая указывает на поколение Леопард-2.
Леопард-2 А0 — А3
Леопард 2 ранних модификаций демонстрирует свою стабилизацию
Эти серии мало чем примечательны — в основном доработки касались постепенного внедрения новых датчиков, тепловизоров, прицелов и радиосистем в сторону уменьшения габаритов и увеличения возможностей. Также оптимизировали двигатель и ходовую по пожеланиям из войск.
Леопард-2 А4
Новый танк получил много положительных отзывов, и даже более того — в сравнении с М1А1 Абрамс он практически никак не уступал в боевых характеристиках, кроме низкой кучности огня основного орудия — 44 калибра для 120 мм пушки было коротковато, при гладком-то стволе.
Зато ремонтопригодность и экономичность дизеля давали много преимуществ над американским танком (с газотурбинным двигателем), а это было важно для младших стран-членов НАТО с небольшими военными бюджетами. Таким образом Леопард-2 требовалось максимально унифицировать по стандартам блока НАТО, и это стало первой задачей глобальной модификации.
Прежде всего модернизация коснулась внедрением полностью цифровизированной СУО, которая позволила использовать новые типы американских боеприпасов — США в те годы установили на свои Абрамсы пушку от Леопарда Rh-120 под индексом М256, и занялись улучшениями огневых возможностей.
Leopard 2 A4 — одна из самых массовых и широко распространеных модификаций. Даже сегодня часто стоит на вооружении армий стран 2-го мира
böhringer friedrich
Следующий момент коснулся наращивания бронезащиты, ею занялись после того, как СССР в конце 1970 — начале 1980 принялся модернизировать свою линейку танков Т-64/72/80. Леопард-2 получил серьёзную защиту лба башни, скулы которой усилены элементами на основе вольфрама и титана. За счёт этого силуэт Леопард-2 А4 получил сходство с другой немецкой кошкой — танком Тигр I времён Второй мировой. Благодаря такому профилю вы эту модификацию легко сможете отличить.
Что важно для нас — этот танк пошёл на широкое оснащение не только стран НАТО, но и многих других. Производитель Krauss-Maffei Wegmann много сотрудничал с другими фирмами, создавая локальные модификации для Швейцарии, Индонезии, Турции, Чили, Финляндии.
В таких региональных модификациях танк получал новые поколения тепловизоров, динамическую защиту от РПГ, системы пожаротушения, системы оповещения лазерного облучения (элемент защиты от ПТРК).
Дорабатывались коробка передач, устанавливали более длинную пушку в 55 калибров, дополнительную силовую установку для питания органов управления боем.
А пока — минутка просвещения, которая поможет врубиться в текст ниже:
Динамическая защита — как правило, вариации дополнительной бронезащиты. Бывает разнесенной или навесной. Могут быть модули из особо прочных материалов, либо «реактивная броня» — контейнеры с взрывчаткой, создающие контр-взрыв, чтобы рессеять энергию снаряда противника. В основном защищает от кумулятивных боеприпасов, иногда БОПС.
БОПС — бронебойный оперенный снаряд, представляющий собой «стрелу» из вольфрама или обедненного урана с огромной пробивной силой. Самый совершенный и надёжный способ поражения даже новейших моделей танков
БОПС в действии
Иными словами, это широко распространенная машина. Пока Леопард-2 менял поколения, страны НАТО, каждая на свой вкус, продолжали потихоньку модернизировать свои «четверки», отчего многие варианты на базе А4 вполне отвечают требованиям современной войны. При этом сама база, конечно, устарела, и не очень отвечает стандартам защищённости и выживаемости, поэтому их потихоньку заменяют на новые машины.
В итоге сегодня Леопард-2 А4 наштамповали очень много в мире — в огромном количестве стран он пребывает в статусе «не очень нужен», «в очереди на замену» или вообще во второй линии. Это значит, что союзники Украины смогли бы в перспективе, собирая с бору по сосенке, накопить внушительный парк таких машин.
Не вдаваясь в технические подробности (отчасти можете почитать наши другие «танковые» статьи, чтобы понять реалии) отметим, что А4 превосходит по боевым возможностям парк украинских машин: Т-64 Булат, Т-64 БВ обр. 2017 года и Т-72 АМТ, которые составляют основу танкового парка ВСУ.
В сравнении с российскими танками — любая модификация лучше, чем Т-72Б и Б3 в целом, немецкие машина уступают им только в пассивной бронезащите, а также точностью огня Rh-120 L44 на дальних дистанциях. Превосходство Леопардов, в первую очередь, касается систем связи и навигации, качества и дальнобойности тепловизоров, совершенством и быстродействием системы управления огнём.
Леопард-2 А5
А5 можно легко отличить по «утопленному в скулы башни» короткому стволу пушки 44 калибров длины
Krauss-Maffei Wegmann
Это логичное развитие серии или, как выражаются программисты — официальный патч. В основном эта модернизация была направлена на повышение общих боевых возможностей для превосходства над танковым парком СССР тех времён. Реализация этих машин пришлась уже на середину 1990-х — начало 2000-х, поэтому от многих решений в итоге отказались (например, от пушки калибром 140 мм), объем обновлений уменьшился.
Можно сказать, А5 собрал в себе наиболее удачные решения в модернизации А4, которых развелось слишком много. Ведь НАТО хотело унификации, а после развала СССР — ещё и экономии (военные бюджеты начали стремительно таять). Почти все машины в этой серии — конверсия из предыдущих машин (по некоторой информации — бОльшая часть).
В первую очередь была переработана защита башни — главное слабое место предыдущих машин. Скулы стали скошенными, клиновидными, а дополнительный модуль защиты стал разнесённым. Наполнитель дополнительной защиты теперь способен рассеивать кумулятивную струю до её достижения основной брони (однако срабатывает это разве что против легких ПТРК, с системами типа Корнет всё не так однозначно).
Разнесенная — значит на удалении от основной брони, поэтому БОПС при попадании в слои дополнительной брони меняет направление, и его энергии становится недостаточно для полного пробития основной защиты, либо происходит разрушение стержня.
Усиления коснулись также защиты лба корпуса. Стойкость лба корпуса к БОПС эквивалентна 500 мм, а лба башни — 700 мм, что говорит о том, что в лоб башни его могут поразить только самые современные БОПС, имеющие, как правило, возможности порядка 900 мм. В целом лобовая проекция танка по защите сопоставима с российскими танками уровня Т-72Б3 или Т-90А, но незначительно им уступает (примерно на 10%).
Т-72Б3 поздней модификации
Vitaly V. Kuzmin
Боевые возможности дополнил собственный тепловизионный канал командира (это намного упрощает наблюдение за полем боя ночью, и в целом улучшает осведомлённость и реакцию в боевой обстановке), гидравлические приводы башни заменили на электрические, что позволило монтировать пушки в 55 калибров длинной. Поэтому надёжно поражать цели Леопарды смогли уже на дистанциях до 5 км.
Также машины получили цифровую защищённую связь и GPS, что значительно повысило боеспособность уже на уровне подразделений. Усовершенствования касались и внутреннего объема — противоосколочный подбой, утяжелённые люки, камера заднего вида для водителя (очень важно для танка в обороне, когда приходится часто отходить в укрытия и менять позицию).
В общем и целом — отличная для конца 1990-х и начала 2000-х машина. Конечно, как любой натовский танк, она стала очень тяжёлой (62 тонны), но это компенсировал 1500-сильный турбодизель, который выдавал вполне сносную удельную мощность в 24 лошади на тонну.
Российским танкам он составлял серьёзную конкуренцию в боевых возможностях, а основному конкуренту в НАТО, М1А2 Абрамс, в дешевизне — дизель гораздо экономичнее и практичнее в ремонте.
На сегодня А5 стал самой распространенной машиной младших стран-членов НАТО, у него есть ряд местных локализаций наподобие польского Leopard-2 PL.
Леопард 2 А6 армии Финляндии
armyrecognition.com
Леопард-2 А6, А7 и А7+
Это самые современные машины в линейке, и они уже стоят на вооружении топов блока НАТО, и Бундесвера в частности. Мы, пожалуй, не станем останавливаться на их описании (это стоит отдельной статьи), да и к сегодняшней теме это имеет мало отношения — Украина едва ли получит танки этих модификаций. Почему? Об этом в конце.
Эти машины развиваются в рамках поколений танков 3+ и 3++, внедряя некоторые элементы для машин 4-го поколения, которые касаются доктрины сетецентрической войны. Все эти ТИУСы, БИУСы, программируемые боеприпасы, активная защита. Подробнее можете почитать в статье о корейских К2 — Леопарды в этих модификациях не далеко ушли от корейского супер-танка.
В целом платформа Леопард-2, скорее всего, доживает последние годы и в будущем уступит машинам 4-го поколения, наподобие того же немецкого Panther KF51. Однако как рабочая лошадка явно дотянет до 2040-х, а может даже и дольше.
Перспективы Леопардов для Украины
Что можно сказать? Во-первых, союзники Украины явно исчерпали возможности поставок танков советского образца (в ином случае речи о «леопардах» не зашло бы — прислали бы ещё польских/венгерских или бог знает каких Т-72 и не парились).
А7+
themodellingnews.com
Во-вторых, Леопард-2 — достаточно практичная машина в сравнении с «Абрамсами». В основном за счёт дизельного, а не газотурбинного двигателя — намного легче переучить ремонтные подразделения и экипажи к ремонту/обслуживанию. Это важно, так как танки используются более интенсивно чем САУ, поэтому постоянно их возить на ремонт в Польшу невозможно.
Да и экономия топлива важна в тяжелейшую для Украины зиму. Так что Леопард-2 — логичный кандидат после исчерпания ресурса танков советского образца, и он первый на очереди. Пока речь идёт о 80 машинах в модификации А5. Это 2+ танковых батальона ВСУ, или, в реалиях штатов военного времени — три-четыре батальона.
Сводить их в одну танковую бригаду в масштабах конфликта непрактично — да, это будет серьёзная сила, но линия соприкосновения растянулась на сотни километров, а значит такую бригаду придётся перебрасывать с участок на участок постоянно. Раскидать танчики в качестве «рот усиления» — тоже такое себе, распылятся и растворятся аки слёзы в дожде. Не говоря уже о снабжении совершенно иной номенклатурой боеприпасов.
Раздадут в качестве танковых батальонов в мотострелковые бригады? Но ВСУ не хватает танковых кулаков для реализации своих планов. В общем, как ни крути, а 80 машин совершенно недостаточно. Леопард-2 нужно минимум раза в три больше, чтобы их появление начало менять ход спецоперации.
В первую очередь Леопард-2 даст возможность использовать натовские танковые боеприпасы, а что особенно важно — программируемые снаряды, которых в номенклатуре армии РФ и Украины, по сути, нет. Но сказываться такие преимущества начнут только при заметном количестве.
Leopard-2 A6 на учениях
Почему прислать много таких танков проблематично? Причины две (+ ещё одна):
с окончанием холодной войны военные бюджеты стран НАТО, особенно в Европе, почти схлопнулись. Программы модернизации и перевооружения сворачивались, а новые машины приходили в войска считанными десятками. В итоге новейших Леопард-2 А7 — всего 19 штук на вооружении Бундесвера… и всё.
по соображениям экономии модернизации подвергались старые машины, то есть брали старую «тележку», и полностью «переодевали». Таким образом, устаревших Леопард-2 — раз-два и обчёлся. На хранении таких танков крайне немного.
Ну а третья проблема скорее косвенная. Обновляя танковый парк, наиболее бедные страны НАТО предпочитали продать старые машины, вместо того, чтобы переводить их в статус «на хранении», чтобы сэкономить на закупках. Таким образом много Леопардов А4 расползлись по странам второго мира — где по 30, где по 20, а где и по 10 штук.
Это значит, что с каждой страной этот вопрос придётся решать отдельно, выделяя взамен те или иные плюшки. Какие-то страны сохраняют по-прежнему относятся к России нейтрально и откажут вообще. В итоге быстро собрать много машин никак не получится — допустим, отправит Германия с хранения 78 танков, а дальше… раз в два-три месяца по 10-20 машин в лучшем случае.
Так что… резко «танковые кулаки» ВСУ не вырастут, но даже при этом Украина может получить на вооружение очень опасный и технически продуманный танк.