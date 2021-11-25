Военная техника НАТО уже у границ России: какое оружие встало на дежурство, и к чему готовиться

Военная техника НАТО уже у границ России: какое оружие встало на дежурство, и к чему готовитьсяПодсчитываем всё, от воздушных нарушителей до переброски танков
Суету наводят на наших границах уже не первую неделю, но и русские военные не сидят сложа руки.
Готовьтесь слушать о передвижении техники у западных рубежей РФ неделями подряд в федеральных новостях. Ну а мы поговорим об этом не под соусом "всё пропало", а сухо и с конкретикой — оценим тип и примерное количество вундервафель, которые ползают у наших границ.
Разведка
НАТО начало светиться возле границ, как и следовало ожидать, самолётами-разведчиками. Кстати, если вы вдруг не знали, самолёты не следят за перемещением эшелонов и местоположением войск — у всех развитых стран в современном мире для этого есть спутники.
U.S. Air Force/Sgt. Lance Cheung
RC-135 разведку наземных сил может проводить по старинке фотосъемкой, что сегодня делать практически невозможно, особенно на территории такой огромной и протяжённой страны, как Россия. Хотя, конечно, если такой самолёт нарушит воздушные границы, он сможет сфотографировать ситуацию в приграничных и прибрежных районах. Британские ВВС занимались именно этим, так как их RC-135 был перехвачен российским Су-30 при попытке приблизиться к границам.
RC-135 разработан компанией Boeing ещё в конце 1950-х на базе пассажирского Боинг 717. Начинка разведчиков, несмотря на морально устаревшую базу, обновлялась, и на сегодня эти самолёты по-прежнему находятся в строю ВВС США и Великобритании. Они ведут радиолокационную и телеметрическую разведку, и способны качественно запечатлеть объекты размером с футбольный мяч на расстоянии до 480 км.
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Их ключевой задачей была охота на советские МБР (межконтинентальные баллистические ракеты), именно благодаря RC-135 американцы отслеживали испытания советских ракет. Помимо этого самолёты фиксируют источники радиолокационных помех, прочие сигналы от средств радиоэлектронной борьбы, а ещё могут подробно разглядеть структуру средств противовоздушной обороны противника возле границ. RC-135 — глаза и уши армии в преддверии начала военных действий, поэтому их барражирование у границ всегда дурной знак.
Именно с RC-135 перепутали корейский Боинг в печальном инциденте 1983 года, когда советское командование поспешно приняло решение сбить нарушителя границы, а в итоге погубило сотни невинных жизней.
По мнению экспертов, RC-135 британских ВВС на этот раз за счёт мощной аппаратуры проверял наживо, как быстро его обнаружит российское ПВО, а ещё таким же образом "разведкой боем" проверил, как быстро к нему подлетит (чтобы прогнать за пределы границ) самолёт-перехватчик. За счёт этого британцы получили информацию и точные расчёты по быстродействию всей российской структуры ПВО. О том, например, как быстро российские самолёты среагируют на сигналы операторов радиолокационных станций, и в итоге, насколько быстро Россия готова отбивать атаки, если НАТО отправит в небо над российскими границами что-то более серьёзное.
Стратегические бомбардировщики
B-1B — полёты этих самолётов ещё более зловещие, потому что эта техника уже относится к классу сверхзвуковых бомбардировщиков. От предшествующей модели В-1А их отличает использование технологий стелс в изготовлении корпуса, что, правда, стоило снижения скорости почти в 2 раза (1.25 Мах против 2.2 Мах). Этот аппарат предназначен для маловысотного прорыва систем ПВО, и способен летать на малых высотах с огибанием рельефа.
Его часто сравнивают с российским Ту-160, хотя с российской машиной логичнее сравнивать прежний бомбардировщик В-1А. Русский самолёт уступает по способности противостоять ПВО и, в общем, представляет собой лёгкую добычу для зенитных систем. В то же время, американец не способен нести ядерное оружие и крылатые ракеты, как русский противник, его фишка — прицельный модуль Sniper XR, позволяющий пускать ракеты с невероятной точностью.
Изначально его проектировали в 1960-е под смену устаревшего B-52 (наивные), но с рождением высотных ПВО сама идея стратегических бомбардировщиков глубокого вторжения стала сомнительной.
По итогу модернизации В-1В с больших высот спустился к самой земле и стал самолётом прорыва систем ПВО, а в случае крупного конфликта такие машины станут застрельщиками в первые часы операции.
А что новенького на земле?
Параллельно инцидентам с воздуха началась крупная перегруппировка наземной техники на восток.
Основания? Ну, формально их два — напряжёнка у белорусской границы в Польше, и учения «Железный волк» на полигонах в Литве. "Железный волк" — это литовская механизированная бригада, её учения по взаимодействию с союзниками в НАТО проводятся периодически, на уровне батальонов. Но российская сторона в связи этими двумя событиями насчитала переброску только тяжёлой ударной техники в 150 танков и свыше 200 БМП.
Lietuvos kariuomenė
А кроме того в кадрах новостных хроник присутствуют САУ (самоходные артиллерийские системы), зенитные-ракетные комплексы, РСЗО (ракетные системы залпового огня), а также, до кучи, грузовики и военные внедорожники.
Мы дадим нашу характеристику той технике, о которой в основном судачат в новостях.
Танки Абрамс — в скором времени мы дойдём до этой машины в большом детальном обзоре, а пока попробуем оценить их примерное количество у российских границ. В первую очередь важно то, что Польша запланировала обновиться 250 единицами таких танков в этом году, но пока о количестве уже поступивших в войска Абрамсов нет достоверной инфы.
Польша хочет купить за 6 миллиардов самые новенькие М1А2С, они так же известны как Абрамс M1A2 SEP V3 (SEP – это, в общем, пакет обновлений). Модернизация американских танков давно идёт под эгидой программы «Боевые системы будущего» (Future Combat Systems). Как только военные инженеры смастерят новые приблуды для систем связи, наблюдения и управления огнём, динамической и активной защиты, они массово принимаются в работу над новой серией.
В новых Абрамсах, что стекаются к границам РФ, прежде всего стоит отметить современнейшие системы защищённой связи для действий в доктрине сетецентрической войны. То есть танки действуют с комплексом JTRS (Joint Tactical Radio System). Это значит, что танки могут позволяет подключаться и отправлять/получать информацию у любых элементов в системе механизированной бригады, а командование может максимально быстро "скачивать" информацию (да, как в ваших батлфилдах на карте респауна) с поля боя, чтобы оперативно корректировать приказы после малейших изменений на поле боя. Такая вот схема, как у тренера во время матча на футболе, только во время войны и с танчиками.
СУО (система управления огнём) дополнена комплексом ADL, который когда-то появился благодаря новым многофункциональным снарядам ХМ1147 AMP с программируемым взрывателем. Именно ADL позволяет программировать подрыв. Новый снаряд разом заменит осколочно-фугасные, картечные, воздушного подрыва.
Но для особо толстокожих противников арсенал дополнен подкалиберным M829E4 АКЕ, бронебойным снарядом, который изначально проектировался для борьбы с... новейшими и перспективными российскими танками типа Т-14 Армата (ага, вы же не думали, что Арматы неуязвимые, как об этом кукарекают по телевизору?).
Второй опаснейший противник на земле — германские БМП Puma — c 2015 они заменяют в строю устаревшие БМП Marder (куница). Пума — одна из самых дорогих машин в своём классе, порядка 6-7 миллионов долларов или выше за штуку. Внушает, ведь за эти деньги можно купить два танка Т-90, плюс-минус, в зависимости от модификации, но даже экспортный хит Т-90МС в районе 4,5 млн. долларов не дотягивает до немецкой БМП.
Что же немцы получают за такие деньжищщи? На первый взгляд, ничего особенного — основное бронирование стандарта STANAG 4. Это как украинский БТР Атаман, ничё особенного, просто натовский стандарт (держит выстрелы из пулемёта КПВТ и мины до 10 кг мощности). Внушительная для БМП мощность движка в 1088 лошадей (это мощнее двигателя танков Т-90 или Т72Б3) сильно нивелирована массой машины в почти 43 тонны (!), и снова сравним её с российскими танками, имеющими массу в диапазоне 44-48 тонн.
Пока что понятно, что это перетяжелённая машина с обычной бронёй, но смотрим начинку:
Модульная система установки динамической защиты — самая лёгкая в серии Пума машина весит 31,5 тонны (что вполне соответствует мировым тенденциям), а утяжеляется она блоками динамической защиты в особом пластиковом корпусе для взрывчатки, что сильно снижает генерацию осколков. AMAP (Advanced Modular Armor Protection) — название такой системы обеспечивает уровень лобовой защиты по всем проекциям машины, хотя и добавляет 9 тонн к массе, из которой 500 кг — масса самой взрывчатки.
Динамическая защита дополняется системой активной защиты MUSS. Это комплекс датчиков и лазерного детектора, которые вычисляют наведение лазерного луча ПТРК или подлёт ракеты ПТУР, после чего предпринимает меры по предупреждению поражения — выброс аэрозолей, снижающий тепловую заметность для головок самонаведения, постановка помех или пиротехнические средства поражения противоракет.
Тепловая малозаметность сегодня тоже важнейший фактор защиты — Пума смешивает выхлоп двигателя с воздухом, значительно снижая общую температуру выхлопа. Продвинутая система пожаротушения — быстродействующая система тушения специальными газами.
Вооружение вполне обычное для БМП: Автоматические гранатомёты, ПТРК Spike, но, как ни парадоксально, все интересности заключаются в 30-мм основной пушке.
Установка Mk. 44 Bushmaster IIобладает особым наконечником на срезе ствола, который «программирует» подрыв, причём поражающие элементы выбрасываются узким конусом к цели, как в сторону летательного аппарата, так и к направлению к живой силе, даже если она укрыта в траншее. Нифига не поняли? Тогда лучше один раз увидеть:
Бронебойные же способны прошить 60 мм брони под углом в 60 градусов с 2000 метров, это, мягко говоря, очень круто для 30-мм автоматической пушки, и значительно лучше любых конкурирующих машин в классе. Ну а оснащение средствами наблюдения и прицельный комплекс мало чем уступают современным танкам — тепловизоры, лазерные дальномеры, прицел с электронным вычислителем, прибор ночного видения для водителя.
Таким образом новая БМП в своих боевых и тактических возможностях немногим уступает танкам, так что цена вполне оправдана, остаётся испытать машину в боевых действиях — стоит ли оно в итоге того, или нет.
В следующей статье мы проведём обзор артиллерийских систем, переброска которых так же зафиксирована к восточным рубежам НАТО.