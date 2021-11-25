Военная техника НАТО уже у границ России: какое оружие встало на дежурство, и к чему готовиться

Готовьтесь слушать о передвижении техники у западных рубежей РФ неделями подряд в федеральных новостях. Ну а мы поговорим об этом не под соусом "всё пропало", а сухо и с конкретикой — оценим тип и примерное количество вундервафель, которые ползают у наших границ.

Разведка

НАТО начало светиться возле границ, как и следовало ожидать, самолётами-разведчиками. Кстати, если вы вдруг не знали, самолёты не следят за перемещением эшелонов и местоположением войск — у всех развитых стран в современном мире для этого есть спутники.