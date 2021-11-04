С каким оружием Украина вернётся воевать на Донбасс

Мы уже рассказывали о том, что Украина совершила большую сделку с Байрактар по закупке разведывательно-ударных и ударных БПЛА у Турции. Но в конфликте на Донбассе главная роль остаётся за сухопутной техникой, по крайней мере, если боевые действия возобновятся в скором времени.

Прошлая фаза конфликта, особенно на начальном этапе в 2014-2015 гг., показала, что армия страны находилась в чудовищном состоянии и не была готова к ведению войны даже по старым стандартам. В плохом состоянии оказались почти все составляющие — системы управления, связи, РЭБ, логистика, авиация. Недостаточная компетенция военных помноженная на нерешительность политиков сделала своё дело — спустя 7 лет после начала конфликта республики на востоке страны выстояли и продолжают существовать.

Несколько лет паузы в боевых действий Украина потратила на укрепление и модернизацию вооружённых сил, получивших кровавый опыт. Попробуем разобраться, на что сегодня способен украинский военно-промышленный комплекс сам по себе, потому что укомплектоваться полностью импортной военной техникой страна не сможет даже по самым оптимистичным прогнозам.

С учётом того, что авиация не является актуальной ударной силой в конфликте (потому что ДНР/ЛНР всё на удивление хорошо с ПВО), решающие задачи будет выполнять бронетехника.

Отоман (русск. Атаман)