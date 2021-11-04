С каким оружием Украина вернётся воевать на Донбасс

С каким оружием Украина вернётся воевать на ДонбассНе Байрактаром единым
Мы уже рассказывали о том, что Украина совершила большую сделку с Байрактар по закупке разведывательно-ударных и ударных БПЛА у Турции. Но в конфликте на Донбассе главная роль остаётся за сухопутной техникой, по крайней мере, если боевые действия возобновятся в скором времени.
Прошлая фаза конфликта, особенно на начальном этапе в 2014-2015 гг., показала, что армия страны находилась в чудовищном состоянии и не была готова к ведению войны даже по старым стандартам. В плохом состоянии оказались почти все составляющие — системы управления, связи, РЭБ, логистика, авиация. Недостаточная компетенция военных помноженная на нерешительность политиков сделала своё дело — спустя 7 лет после начала конфликта республики на востоке страны выстояли и продолжают существовать.
Несколько лет паузы в боевых действий Украина потратила на укрепление и модернизацию вооружённых сил, получивших кровавый опыт. Попробуем разобраться, на что сегодня способен украинский военно-промышленный комплекс сам по себе, потому что укомплектоваться полностью импортной военной техникой страна не сможет даже по самым оптимистичным прогнозам.
С учётом того, что авиация не является актуальной ударной силой в конфликте (потому что ДНР/ЛНР всё на удивление хорошо с ПВО), решающие задачи будет выполнять бронетехника.
Отоман (русск. Атаман)
Бóльшая часть украинских разработок строится на попытках наварить на дряхлые скелеты советской техники нато-образные боевые модули, и прочее в том же духе. Что логично — военная промышленность Украины пока очень далека от создания принципиально новой техники, да и военные действия начнутся раньше, чем «великую технику будущего» успеют воплотить в финальном виде. Короче говоря, времени на разработку, обкатку и насыщение войск у украинцев просто нет, результат нужен «сегодня».
В эту концепцию как нельзя лучше вписался перспективный БТР Атаман, созданный на базе советских БТР-60 и БТР-70. По западным стандартам двигатель из кормы переместился вперёд, играя роль дополнительной защиты лобовой проекции. Защита машины, по заявлениям украинских разработчиков, соответствует уровню STANAG 4569 Level 4 — это означает, что бронетранспортёр с 200 метров выдерживает попадание из КПВТ (14.5х111 мм), а также способен пережить подрыв на мине нажимного действия, или радиоуправляемой под днищем.
С 2019 года машину превратили в целую платформу, на которой будут создаваться десантные варианты, самоходные миномёты, командно-штабные машины, а в будущем аккуратно говорят о перспективах разработки на его базе колёсного танка. Исполнен Атаман в версии 8х8 и в укороченной 6х6, довольно необычной для класса — шестиколёсные платформы такого типа в массовом исполнении есть только у французов.
В версии огневой поддержки установлен боевой модуль «Штурм». Он соответствует современным стандартам, но не более того: 30-мм автоматическая пушка, спаренная с ПКТ, 30-мм автоматический кассетный гранатомёт. Система управления огнём Каштан интегрирована в бортовой компьютер с выводом информации на мониторы.
Самым слабым местом остался движок, для него не нашли ничего лучше, чем дизельный Deutz мощностью примерно 300 лошадей, что неприлично мало для махины в 27 тонн. Правда, в более свежих материалах пишут уже о двигателях той же марки, но на 550 лошадей. Вероятно, слабый движок оставят для вспомогательных машин, а боевым дадут помощнее.
В сущности, от советских стариков в Атамане осталось лишь шасси — как правило, самая геморройная в ремонте и обслуживании часть.
Спыс (русск. Копьё)
Схожую процедуру провели и над БМП, под нож пошла советская БМП-1. Вместо тесного и приземистого десантного отсека машина получила отсек просторный с травмобезопасными сидениями для пехотинцев. Правда недостатком этого стала невозможность вести огонь из бойниц. Впрочем, в современном бою от такого типа огня довольно мало толку.
Defense Express
Боевой модуль Копьё-Синтез более продвинутый, чем на Атамане. Вооружение — местные версии 30-мм пушки 2А72 и автоматический гранатомёт КБА-117 (тот же самый АГС-17), но ПТРК уже свой, с лазерным наведением поколения 2+ Барьер. Правда до Корнетов БМП-2 ему далеко и по дистанции, и по пробиваемости. Модуль максимально цифровизирован, всё выведено на дисплеи, система управления огнём с тепловизионным каналом, захватом и сопровождением цели. Особо стоит отметить многократные похвалы стабилизатору пушки, самому слабому месту предыдущих вариантов.
В общем и целом эта БМП соответствует российской БМП-2М с комплексом Бережок, которой оснащена база РФ в Таджикистане. Разве что несколько усилено бронирование, но старое шасси БМП-1 сильно проигрывает против мин, так как клиренс остался прежним, и как-то радикально усилить днище боевой машины на такой базе невозможно.
В отличии Атамана, БМП Копьё позиционируется как вполне готовая для серии машина, у Украины уже есть опыт БМП-1У Шквал, которая поступала в войска в заметных количествах.
Использовать сорок лет назад устаревшую платформу не глупая идея, воюющую армию нельзя усилить чертежами и выставками. Под переделку можно пустить и имеющиеся на консервации БМП, с распадом СССР таких было тысячи, их правда активно продавали в страны третьего мира или резали на металлолом, но, тем не менее, наверняка найдётся более сотни пригодных образцов.
БМП-1 выбрана не случайно — значительную часть БМП-2 украинская армия потеряла в ходе боёв 2014-2015 годов, из консервов стали доставать более архаичные образцы, кое-что подкинули соседи, поскребя по сусекам. Вариантов БМП с разными модулями Украина представляла почти каждый год, но лишь у Атамана есть шансы уйти в серию по-настоящему.
Оплот
Такую тему никак невозможно обойти стороной. Предмет постоянных срачей и «войны по переписке» между ватниками и свидомитами. По версии одних, Оплоты почти без поддержки громили колонны «сепаров» и «ихтамнетов», по версии других это жалкие подкрашенные советские Т-80УД проржавевшие на базах хранения под дождями и снегом, в плачевном материальном состоянии — дескать, дырявая ширма и пропагандисткая пустышка бестолковой украинской оборонки.
Мы же попробуем судить о машине объективнее. Итак, в базе это, конечно, Т-80УД. Изначально восьмидесятки создавались под газотурбинные мощные двигатели, дающие заметные ходовые преимущества над дизелями В-84 и В-92(Т-72 и Т-90 соответственно). Но газотурбинный движок дорог в производстве, а обслуживание, помимо дороговизны, усложняют сопливые восемнадцатилетние призывники из ремонтных рот и ремонтных батальонов, которых к газотурбинным движкам подпускать нельзя.
Но кого тогда подпускать? А вот и придумали компромисс с Т-80УД на дизельном движке.
Надо отдать должное украинцам — они смогли разработать для Оплота толковый в 1200 лошадей оппозитный дизель 6ТД2, который заметно превышает по мощности российский В-92, едва тянущий 1000 л/с. Двигатель всеяден, помимо стандартного дизельного топлива можно лить бензин, керосин и кормить машину смесями этого топлива в любых пропорциях. Особая фишка — система забора воздуха для сжигания топлива из наименее запыленных участков, которая значительно увеличивает запас работы фильтров, и позволяет нырять в воду без подготовки.
В остальном, не будем лукавить, это тривиальный позднесоветский танк. Вооружён пушкой-пусковой установкой 2А46 125 мм, которая помимо снарядов может метнуть по врагам Незалежной ПТУР с лазерным наведением. Она спарена с танковым пулемётом Калашникова, а питается от хорошо знакомого автомата заряжания на 28 снарядов + укладка в боевом отделении, всего 46 выстрелов. Классика.
Про пассивную броню рассказать особенно нечего, а вот динамическая защита Дуплет отличается от российских аналогов большим покрытием уязвимых зон. К активной защите подключен оптико-электронный комплекс Варта. Он предупреждает о наведении на танк вражеского ПТРК с лазерным наведением, и оснащён аэрозольными гранатами для постановки завес от подсветки, самонаводящихся головок или скрывающий машину для тепловизоров.
В целом Т-84 Оплот, без дураков, вполне достойный конкурент даже Т-90 или Т-72 Б3. Его слабой стороной перед ними является другое — бедность украинского ВПК и огромные проблемы с компетентностью управленцев в этой сфере за последние десятилетия. Беда Оплотов — это дичайше нестабильное (чаще всего плохое) качество узлов, агрегатов и качество сборки.
Поставки в Таиланд, который планировал купить около 50 танков в 2015 году, обернулись грандиозной срамотой — тайцы обнаружили под краской ржавчину, а позже выяснилось, что многие элементы и детали были сняты с законсервированных сорокалетних танков. На самом производстве часть узлов и агрегатов лежали на улице даже без навесов. Возмущённые тайцы в итоге отменили заказ и купили танки у китайцев, а Украина, которая мечтала составить конкуренцию москалям по продажам военной техники, опозорилась перед иностранцем, поэтому больше никто покупать Т-84 не захотел. И не очень понятно, что теперь делать после того, как первая показательная партия на экспорт настолько запятнала репутацию военной промышленности страны.
На танковом турнире в Германии украинские экипажи заняли последнее место, главным образом из-за провальных стрельб. Подвели неисправности автоматики и отсутствие стабилизации пушки.
Из всего этого можно заключить то, что Украина пока просто не способна серийно производить Оплоты. Даже несколько десятков машин стабильного качества выпустить не удалось. Ну а то, что советская, большей частью, машина не сможет конкурировать с современными европейскими и американскими танками, тема уже отдельного разговора.
В сухом остатке: у Украины есть наработки техники, которые ощутимо превосходят по характеристикам технику сухопутных сил ДНР и ЛНР. Вопрос только в производстве: сколько из перечисленных образцов вооружений украинская армия сможет получить, в какие сроки, и очень важно — какого качества. То, что при возвращении на Донбасс у Украины уже будет во многом новая армия — очевидный факт. В следующей статье мы расскажем о том, что есть у украинцев для победы на радиоэлектронном поле боя.