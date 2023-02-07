Чем Северная Корея может помочь РФ: танки, бронетранспортёры и артиллерия

О Северной Корее говорят довольно много — дескать, самый эффективный союзник России сегодня, наравне с Ираном. Про сотрудничество с Ираном уже перемусолено, а вот что там в социалистической Корее — туман войны, или скорее туман чучхе.

Ирану в последние месяцы стало немножко нехорошо из-за протестов оппозиции и недавнего израильского массированного удара по инфраструктуре. Следовательно, стране пока не до России, а как там Северная Корея? Что с неё в теории можно взять? Вот о Корейской Народной армии (КНА) и поговорим сегодня.

Так как в текущей ситуации нас, конечно, интересует в первую очередь сухопутная компонента, ВВС КНДР мы трогать не будем. Да и что-то подсказывает — России там поживиться особо нечем. Конфигурация боевых действий такова, что легко находится место довольно старым советским вооружениям — танкам, стрелковому оружию, даже ракетам. Но самое главное — ствольной и реактивной артиллерии.