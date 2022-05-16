Ядерный меч. Какое ядерное оружие могут применить против России

Мир уже несколько месяцев балансирует на грани ядерного апокалипсиса, хотя большая часть экспертов, как адекватных, так и не очень (коих понятно больше) всё больше разубеждаются, что таковой возможен. В речи 9 мая даже сам Путин дал понять, что мол нет — не до такой всё степени.

Другое дело — ядерный пепел на российских говорунов ртом, телеведущих. Там себя ограничивать не согласны и продолжают — кого жечь праведным атомным пламенем, кого топить в мировом океане, не смешите наши «сарматы» и всё такое.

О российских ядерных вооружениях те, кто интересуется темой, знают очень много — мобильные Тополь и Ярс, стационарная МБР Воевода, Ту-160 и Ту-95, атомные подводные лодки с Булавой. Короче, триада и прочий РВСН.

А вот чем могут бахнуть по нам, вы представляете? Что за ядерное оружие у наших оппонентов, что представляют структуры им располагающие, на что такое оружие способно и чем грозит — в нашей статье.