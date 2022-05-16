Ядерный меч. Какое ядерное оружие могут применить против России

Ядерный меч. Какое ядерное оружие могут применить против РоссииОсновные средства и их носители
Мир уже несколько месяцев балансирует на грани ядерного апокалипсиса, хотя большая часть экспертов, как адекватных, так и не очень (коих понятно больше) всё больше разубеждаются, что таковой возможен. В речи 9 мая даже сам Путин дал понять, что мол нет — не до такой всё степени.
Другое дело — ядерный пепел на российских говорунов ртом, телеведущих. Там себя ограничивать не согласны и продолжают — кого жечь праведным атомным пламенем, кого топить в мировом океане, не смешите наши «сарматы» и всё такое.
О российских ядерных вооружениях те, кто интересуется темой, знают очень много — мобильные Тополь и Ярс, стационарная МБР Воевода, Ту-160 и Ту-95, атомные подводные лодки с Булавой. Короче, триада и прочий РВСН.
А вот чем могут бахнуть по нам, вы представляете? Что за ядерное оружие у наших оппонентов, что представляют структуры им располагающие, на что такое оружие способно и чем грозит — в нашей статье.
США — ядерная триада
Россия и США — единственные на сегодня страны из ядерного клуба, обладающие так называемой «ядерной триадой». То есть они располагают тремя компонентами стратегических сил — стратегическая авиация, подводные ракетоносцы и межконтинентальные ракеты на суше.
Грузить историей соревнований США с СССР нет смысла, поэтому начнём с окончания холодной войны. Тогда ядерная программа была свёрнута, а финансирование было перераспределено — началось сокращение боеголовок и носителей, остановили производство и разработку новых видов вооружений.
Взамен начались исследования того, как управлять оставшимся арсеналом, контролировать состояние шахт и ракет, улучшения систем предупреждения и контроля. Ну и, наконец, компенсации военному и гражданскому персоналу, которые положили здоровье, работая на ядерную оборонку. А кроме того, компенсация экологического воздействия. В общем, развитием стратегических вооружений не занимались давно.
Вернуться к разработкам вынудил теракт 11 сентября 2001 года, когда республиканцы хотели проголосовать за разработку атомного бункерного оружия, чтобы доставать им талибов (уже вроде как не запрещённая организация на территории РФ), но всё это потонуло в дебатах с демократами. В это же время происходила модернизация силовых блоков ракет-носителей, а также систем наведения и управления.
Ядерный взрыв под водой
Второй раз забил в набат Дональд Трамп — в 2017 году он заявлял о желании расширить и модернизировать стратегические силы. По легенде, во время переговоров с Путиным, предложившим продлить договор СНВ-3 (о сокращении стратегических наступательных вооружений), Трампу пришлось переспросить советника — «про какую х***ю его спрашивает этот русский».
Не известно, что успел за своё короткое президенство Дональд, но явно этого времени было недостаточно — США не проводили глубокую модернизацию и обновление стратегических ядерных вооружений более 30 лет. В 2020 году они запустили проект Ground Based Strategic Deterrent (наземная система ядерного сдерживания) и разработали ракету LGM-35 Sentinel.
Дебатов на этот раз было куда меньше, ведь основной межконтинентальной ракете сил ядерного сдерживания к тому времени исполнилось свыше 50 лет!
Переход к новым вооружениям у США запланирован на 2029 – 2075 годы. Мы мало что можем знать о том, как продвигается дело при кабинете Байдена, тем более в период экономической рецессии (только разработка проекта обходится в $13,5 млрд!). В то же время надо полагать, недавние события значительно повлияли на приоритеты правительства США.
Что представляет собой ядерная мощь США сегодня?
Минитмен III (LGM-30G) — основная МБР (межконтинентальная баллистическая ракета) шахтного базирования. По параметрам ближе к ракетам комплексов «Тополь», ответом на принятие которых и была в 1970-м году. Но, в отличие от Тополей, у неё нет мобильного варианта (MGM-134А Midgetman так и не дошёл до принятия на вооружение).
По дальности, после серии модернизаций, незначительно превосходит аналоги Тополь и Ярс (13 000 км против 12 000 км). Но тут всё зависит от нагрузки головной частью, а ещё учитывайте много её неудачных испытательных пусков с преждевременным подрывом в последние годы.
А вот история с боевыми частями сложнее. Была первой в серии Минитменов модификация с разделяющейся головной частью, что позволяло прицельно отбомбить три объекта, или же сильно бахнуть по одному сразу тремя боеголовками. Для этого изобрели боеголовку W78, мощностью в 300 килотонн (кт).
Минитмен (Minutemen) — «минутный человек». Так называли полурегулярные формирования для американцев в 17-18 веках, которые усиливали регулярные британские и позднее континентальные войска. В случае объявления войны должны были явиться при оружии в кратчайшие сроки, отсюда и название
Более мощные термоядерные W87 ранее стояли на МБР Миротворец (LGM-118 Peacekeeper), каждая ракета несла уже до 10 боеголовок мощностью в 475 кт каждая. Но с 2007 года Миротворцы сняты с вооружения, а W87 планировали переставить на Минитмены.
Программу замены планировали растянуть с 2002 по 2009 год, но после переориентирования на создание LGM-35 Sentinel (на которые будут ставить модернизированные W87) больше Минитмены ими не оснащают. Встречалась информация о перевооружении 70 ракет из 450 действующих, но точная информация неизвестна.
UGM-133A Трайдент II — МБР морского базирования для атомных подводных лодок. Дальность до 11 500 км. На вооружении боеголовки W88 в 475 кт или W76 100 кт. Благодаря серии модернизаций систем наведения КВО (круговое вероятное отклонение) доведено до 90 метров. Для сравнения: у российского аналога Булава КВО от 120 до 350 метров, у Р-29РМУ2 Синева — 250 метров.
По устоявшемуся тренду запускается с сухого старта, то есть без заполнения пускового контейнера водой, как у российских предшественников Булавы — ракет «Синева». Дальность, в зависимости от нагрузки — от 7500 км до 12 000 км, также превосходит большинство российских аналогов, при этом оставаясь мощнее не только Булавы (6 по 150 кт), но и Синевы (4 по 500 кт). Трайдент 2 в разделяющейся боевой части тащит 8 по 475 или 14 по 100 килотонн.
У ракеты D5 очень хорошие показатели успешности полётов при испытаниях — 177 удачных пусков против 10 неудачных.
B-52 Stratofortress (стратосферная крепость) и B-2 Spirit — замыкает ядерную триаду США. В отличие от предыдущих, имеют много неядерного арсенала, что позволяет их использовать не только в Судном дне. Но нас сегодня, конечно, интересуют ядерные возможности.
- B61 и B83 — свободнопадающие термоядерные бомбы. В83 только для Спиритов, оснащена зарядом с переменной мощностью в 1,2 мегатонн (мт). В61 — бомба очень старая, у неё 13 модификаций, применяется с обоих стратегических бомбардировщиков. В модификации 11 считается «бункерной», за счёт усиления корпуса и замедлителя подрыва способна рвануть, уйдя на несколько метров в грунт, тем самым уводя большую часть энергии взрыва в землю, а не в воздух.
- AGM-86 — крылатая ракета, почти одногодка и сестра Томагавкам, но класса воздух-земля. Используя преимущества крылатых ракет, способна нести ядерный заряд на сверхмалых высотах с круговым вероятным отклонением в 80 м. Боевая часть W80, 5 по 150/200 кт, дальность 1200 – 2400 км, базируется только на В-52.
- AGM-129 ACM — крылатая ракета нового поколения, высокоточная с КВО в 30 метров, но с Боеголовкой W80 аналогично AGM-86. Изготовлена по технологии стелс из радиопоглощающих материалов и малозаметна в радиолокационном и ИК диапазонах. Снята с вооружения, но находится в резерве.
В обозримом будущем США планируют переход на стратегический бомбардировщик нового поколения B-21 Rider.
Великобритания и Франция
В свете нынешней ситуации тоже не против напомнить, что они тоже ядерные. Хотя арсенал англосаксов заметно скуднее американского, тем не менее — это 3-е (Франция) и 5-е (Великобритания) места в ядерном рейтинге. А особую опасность для нас представляет куда более близкое расположение этого оружия к нам (США на европейских базах располагают только компонентой воздушного базирования, и то она сильно сокращалась последние годы).
Великобритания
Обладает лишь одним компонентом триады — морским. На вооружении стоят подводные лодки класса Вэнгард (4 крейсера). Подводные крейсера оснащены 16 ракетами типа Трайдент 2, аналогичным американским, читайте выше. Всего стратегические ядерные силы страны насчитывают 118 боеголовок. В остальном страна развивает тактическое ядерное оружие, такое как противолодочные бомбы и крылатые ракеты.
Франция
Обладает двумя компонентами триады — морское и воздушное базирование.
На море будут использоваться ракеты М51, оснащённые головкой TNA c разделяющийся частью на 6-10 боеголовок по 100-150 кт, в зависимости от модификации. Дальность полёта — до 9000 км и КВО около 200 метров. В принципе, ничего необычного. Базируются ракеты на подводных лодках (по 16).
Воздушная компонента довольно скромная, предполагает оснащение крылатыми ядерными ракетами ASMP-A самолётов Рафаль и Мираж 2000Н-К3. Это легкие истребители, поэтому относить ли эту ракету к стратегическим вооружениям — большой вопрос. Сами французы считают их достратегическими, при этом относят к комплексу ядерного сдерживания. Мощность боевой части переменная, от 100 до 300 кт.