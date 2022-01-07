Что не так с армией Казахстана и почему она не смогла обойтись без миротворцев

ОДКБ — альтернатива НАТО? В каком-то смысле да: это военный блок, причём образован он отнюдь не Путиным. Начало этого альянса уходит корнями к 1992 году, и так называемому «Ташкентскому пакту». Образована организация почти параллельно СНГ, но если последняя уже давно формальная структура, то военный блок, как мы видим, только укрепляется, а его финансирование растёт.

Ну а сегодня ОДКБ получает «боевое крещение» в Казахстане, и теперь оформление регионального альянса как единой военно-политической силы очевидно.

Кто входит в организацию?