Что не так с армией Казахстана и почему она не смогла обойтись без миротворцев

Что не так с армией Казахстана и почему она не смогла обойтись без миротворцевВторая по мощи армия ОДКБ не справляется
ОДКБ — альтернатива НАТО? В каком-то смысле да: это военный блок, причём образован он отнюдь не Путиным. Начало этого альянса уходит корнями к 1992 году, и так называемому «Ташкентскому пакту». Образована организация почти параллельно СНГ, но если последняя уже давно формальная структура, то военный блок, как мы видим, только укрепляется, а его финансирование растёт.
Ну а сегодня ОДКБ получает «боевое крещение» в Казахстане, и теперь оформление регионального альянса как единой военно-политической силы очевидно.
Кто входит в организацию?
ОДКБ — это вершина айсберга, его основной боевой кулак состоит из Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР): порядка 20 тысяч (сегодня, наверняка, значительно больше) военных. А для подготовки их переброски и развёртывания на нужном направлении существуют Коллективные силы быстрого развёртывания (КСБР) — порядка 4-5 тысяч военных.
Защита с воздуха представлена Объединённой системой ПВО СНГ, куда входят в основном российские авиаполки (плюс немного белорусских и казахских), есть также и сугубо российские зенитные-ракетные полки, части радиотехнических войск и объекты радиоэлектронной борьбы.
РИА Новости
Ну а в центральноазиатском регионе, по факту самом напряжённом, существуют отдельно КСБР ЦАР.
- Три батальона от России
- Два батальона от Казахстана (вторая во военной мощи страна альянса)
- По одному батальону от Белоруссии, Таджикистана, Армении и Киргизии
- Одна авиабаза российских ВКС в Киргизии
Узбекистан то вступает, то выходит из альянса… ну ничего, посмотрим, что будут делать, когда бабахнет и там.
Ещё отдельно существуют Коллективные миротворческие силы, но ООН пока ни одного мандата на миротворческие операции ОДКБ не дал. Но вообще, как показывает практика, это не всегда обязательно.
Армия Казахстана
У казахов вторая по мощи армия во всём ОДКБ:
- 70 000 человек личного состава
- Немного не очень свежих танков Т-72БА
- Свыше 500 совсем не свежих БМП-2 и 10 БМПТ Терминатор первого поколения
Около 500 БТР, из которых сравнительно новых БТР-80А 107 единиц
Мобильность обеспечивают порядка 230 бронемашин, из которых классу MRAP более-менее соответствуют лишь 60 бронеавтомобилей Арлан
- Около 300 единиц самоходной и столько же буксируемой артиллерии
Как можно легко догадаться, вооружение и оснащение сугубо позднесоветское, и ещё немного российских разработок.
Собственного военного производства в Казахстане нет… почти:
- Бронеавтамобили Арлан — производимые по лицензии мрапы «Мародёр» из ЮАР
- Колёсная РСЗО Найза на камазовской базе (КамАЗ-6350), хотя ракеты от всем известного Град БМ-21 в 40 направляющих
- Колёсная САУ Семсер — тот же КамАЗ с гаубицей Д-30, не без участия израильтян
Из совсем серьёзных вооружений есть дивизион тактических ракет Точка-У. О наличии у Казахстана оперативно-тактических ракетных комплексов ничего не известно, но, если судить по тому, что в наличии сегодня на оснащении есть, потянуть такое оружие казахи просто не могут. Из всех постсоветских стран оперативно-тактическое оружие есть лишь у России, даже Украина с её богатым наследством советского ВПК так ничего и не смогла реализовать до конца.
Тем не менее
Тем не менее, вооружённых сил у правительства достаточно для контроля даже такой огромной страны как Казахстан. Моральному состоянию, слаженности и уровню организации казахской армии армия Украины образца 2014 года могла бы только завидовать.
При этом стоит оговориться, что армия и тяжёлое вооружение не предназначены для противостояния бунтам и выступлениям. Хотя для охраны важных государственных объектов личный состав армии применять возможно, при недостатке сил полиции или национальной гвардии (внутренних войск) и спецназа, конечно.
Численность правоохранительных органов порядка 86 000 человек, к которым, по разным оценкам, можно прибавить 35 000 в частях внутренних войск, и даже это не последние цифры, всего численность МВД порядка 145 000 человек, уступая в количестве сотрудников полиции на душу населения только России и Белоруссии (особенно Белоруссии, она в числе мировых лидеров… ну хоть где-то).
Нужны ли силы ОДКБ в Казахстане?
В сложившейся ситуации потребовались дополнительные контингенты членов ОДКБ, на сегодня известно о примерно 2 500 военнослужащих, преимущественно РФ, но в рамках КСБР ожидаются батальоны Белоруссии и Армении и солдаты Киргизии.
А вот теперь вопрос: почему второй по численности и мощи армии ОДКБ не удаётся самостоятельно контролировать сложные районы собственной страны? Пока для этого видится две причины:
- Боевого опыта и компетенции армии Казахстана оказалось недостаточно, а времени на раскачку, как мы знаем, нет. Вроде бы правдоподобный вариант, но в действительности казахские военные гораздо компетентнее, чем о них сейчас принято рассуждать в СМИ.
- Вызов войск ОДКБ — политический ход, а не реальная необходимость. Либо показательная демонстрация «а вот мой старший брат, только попробуй меня тронь теперь!», либо принципом «руки не пачкаем, пусть вот эти ребята вопросы решат» на случай, если борьба с беспорядками обострится.
В любом случае, пока стягивание войск ОДКБ не из-за нападения внешней страны, а ради подавления протестов и мародёрства, выглядит стрельбой из пушки по воробьям, а не военной или даже полицейской необходимостью.
А что вы думаете по этому поводу?