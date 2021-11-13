Россия создала БМПТ Терминатор — машину, чтобы «мочить» всё, кроме танков. И она... бестолковая?

«Многоцелевой танк»

Ещё в 1980-е советские конструкторы загорелись идеей создания в танковых подразделениях особых танков, чьё оружие будет кардинально отличаться уклоном к поражению живой силы и легкобронированных машин, в том числе на самых близких дистанциях. То есть в башне будет не длинноствольная пушка, а целый винегрет из автоматических пушек, гранатомётов, пулемётов и ракетных систем разного назначения.

Идея с одной стороны хорошая — передать задачи уязвимой пехоты, с их почти картонными (против не стрелкового оружия) БМП и БТР, защищённой вровень танку машине и элементарно беречь жизни. С другой стороны, пехот даже в современной войне всё равно остаётся нужной для многих других задач — зачистка позиций, штурм, бой в городе и т. п.

Военные не были готовы пересматривать структуру танковых подразделений и тактику применения всего из-за одного типа боевой техники. Поэтому развитие такого класса машин шло вяло и в советское время, и тем более в 90-е.