Россия создала БМПТ Терминатор — машину, чтобы «мочить» всё, кроме танков. И она... бестолковая?Но это не точно
Танк — штука, с одной стороны, невероятно мощная. Сложно представить себе что-то более способное привести солдат противника в ужас одним своим видом. Но в то же время танк вещь невероятно уязвимая, со времён Второй мировой войны появилось очень много разнообразных средств их поражения — от высокотехнологичных, типа ПТУР (противотанковая управляемая ракета) до импровизированных, типа «Коктейль Молотова», хотя современные машины сжечь с ним, как в старые-добрые времена, не получится.
Правда, у этого талантливого парня получилось получилось сжечь БТР кусочком сухого спирта, так что… кто знает, кто знает:
Танк остаётся полуслепым, и даже сегодняшние, напичканные электроникой почти вровень с истребителями, модели танков не могут гарантировано сами себя защищать. Поэтому сегодня участвующие в войне танки нуждаются в мотострелковых подразделениях, которые служат и глазами, и руками, словно мухобойка, отбивающая разные не приоритетные, но опасные мелкие цели, при этом не отвлекая бронированных монстров от серьёзных профильных задач.
SGT PAUL L. ANSTINE II USMC
«Многоцелевой танк»
Ещё в 1980-е советские конструкторы загорелись идеей создания в танковых подразделениях особых танков, чьё оружие будет кардинально отличаться уклоном к поражению живой силы и легкобронированных машин, в том числе на самых близких дистанциях. То есть в башне будет не длинноствольная пушка, а целый винегрет из автоматических пушек, гранатомётов, пулемётов и ракетных систем разного назначения.
Идея с одной стороны хорошая — передать задачи уязвимой пехоты, с их почти картонными (против не стрелкового оружия) БМП и БТР, защищённой вровень танку машине и элементарно беречь жизни. С другой стороны, пехот даже в современной войне всё равно остаётся нужной для многих других задач — зачистка позиций, штурм, бой в городе и т. п.
Военные не были готовы пересматривать структуру танковых подразделений и тактику применения всего из-за одного типа боевой техники. Поэтому развитие такого класса машин шло вяло и в советское время, и тем более в 90-е.
Но опыт локальных войн, и особенно войны в Чечне показал, что проект был крайне недооценён, потому что танки приходилось использовать в боях, конфигурация которых могла стремительно меняться — вот танки обстреливают с больших дистанций позиции противника почти безнаказанно, а при вхождении в населённый пункт завязывается ожесточённый бой, в ходе которого порой достаточно одного удачного попадания из РПГ-7 для потери дорогой и ценной машины. Предугадать такой выстрел невозможно, да и предотвратить не сильно легче.
О Терминаторе или БМПТ (Боевая машина поддержки танков) стали много говорить в 2010-е, как о «прорывной разработке отечественного военно-промышленного комплекса». Правда, нам сейчас так преподносят какую угодно российскую разработку, даже если она при появлении уже лет на 10 отстала от мировых аналогов. Освоение экзотической техники проходило медленно — новый «полутанк» выглядел грозно, внушительно, но внятных мыслей, что с ним делать, не было.
В 2017 году Терминатор до кучи отправился повоевать в Сирию, итоги его испытаний остались засекреченными, но всё же нетрудно догадаться, что в целом они прошли успешно — БПМТ приняли на вооружение. К 2018 скопилось даже три поколения этих машин, и вот в этом месяце текущего года её судьба оказалась ясной, так как 9 единиц поступили на вооружение в Центральный военный округ, а именно в 90-ю танковую дивизию.
Итак, что же это такое конкретно
База — шасси танка Т-72 или Т-90. Соответственно бронирование, двигатель, подвеска — всё идентично. Движок В-84 или В-92 (соответственно, шасси семьдесятдвойки или девяностика), со всеми их преимуществами и недостатками.
А вот выше шасси те самые отличия — вместо массивной башни
будка с чудесами боевой модуль с двумя автоматическими пушками 30-мм, Пулемёт Калашникова (со второго поколения независимый от пушек) и два блока управляемых ракет (по две в каждом), как правило ПТУРы (как правило пишут про «Атака»), но есть вариативные боевые части — кумулятивные, фугасные и, надо полагать, термобарические (куда без них).
Боевой блок, разумеется, укомплектован лазерным дальномером, телевизионным каналом и тепловизионным каналом в панораме командира, стабилизаторами, враги выводится на дисплей аки в Modern Warfare. Короче, всё как у людей. Информации об этой технике в целом маловато, и разницу поколений определить трудно, но в целом можно обрисовать так
Терминатор-1 — самый малопонятный образец, так как предназначался быть
забавной диковинкой для генеральского сабантуя демонстрационной и испытательной версией. Элементы оснащения постоянно варьировались, но существенным отличием первых версий было то, что описанное выше вооружения дополняли автоматические гранатомёты АГС-17 в надгусеничных полках.
Терминатор-2 — версия, с которой уже началось что-то похожее на серьёзное отношение и серийный потенциал. В ней же и устоялся вариант использования шасси Т-90, и вероятно именно «вторые» отправились покорять сирийские красоты.
Терминатор-3 — версия, о которой уже пишут довольно много. На ней планируется переработать боевой модуль в сторону модульности (сорян, ну а как ещё скажешь), то есть вооружение может быть вариативным, потому что поговаривают уже о 57-мм пушке (вероятно, боевой модуль Эпоха повлиял) с более широким спектром возможностей поражения разными типами боеприпасов. Эта модель уже идёт в ногу со временем, вооружение будет пересмотрено в сторону возможностей противостоять БПЛА, 57-мм позволяет вмонтировать в снаряд умную начинку с запрограммированным подрывом. При этом пушка будет тоже автоматической.
РИА Новости/Михаил Воскресенский
Терминатор-4 — его принципиальное отличие в том, что это будет шасси Арматы.
Вот так вот. Не успели толком на вооружение принять, а уже четыре поколения. Ну, все всё понимают.
Недостатки
С преимуществами вроде бы всё ясно — машина забирает на себя функции пехоты в поддержке танков. Тем более, что из-за развития КАЗ (комплексов активной защиты) танковые десанты становятся невозможными — люди будут погибать от взрыва собственных противоракет защитной системы танка. Короче, человека, не укрытого бронёй, на поле боя должно быть по минимуму. В каком-то смысле БМПТ — это эдакий вертолёт на гусеницах.
В то же время:
1) Ходовая имеет те же недостатки, что и в танках: маловато скорости, а задним ходом скорости просто мизерные, невозможно форсировать водные преграды без предварительной подготовки, длительная и трудоёмкая замена двигателя в полевых условиях.
2) Экипаж 5 человек. Это уже многовато и тесновато, казалось бы, таких боевых машин быть не должно в нашем веке, но вот. Терминатору требуется два оператора на управляемые ракеты, по одному на каждый блок из двух. При том их две, чем будут заниматься эти бойцы после двух пусков, неясно. Вероятно, в позднейших модификациях этот элемент оптимизируют хотя бы до одного оператора, ведь в танках и БМП давно со всей солянкой вооружений справляется один наводчик-оператор.
3) Отсутствие радиолокационных станций, из-за чего способность сбивать дроны ниже, чем даже у древней ЗРК Шилка. Да даже вертолёт обнаружить заранее не получится.
4) Над современными БМП преимущество только в броне, в аспекте вооружения всё на равных, и радикально не превосходит даже модернизации БМП-2М. Необходимо что-то делать или с боезапасом (значительно расширить), или с боевым модулем.
5) Защита самой машины — одной динамической скоро будет совсем недостаточно, куда монтировать комплекс активной защиты, пока непонятно. БМПТ, предназначенная для защиты танков, сама защищена не очень хорошо.
6) Отсутствие достаточного мощного вооружения для борьбы с пехотой в укреплённом городе. 57-мм пушка вряд ли значительно усилит Терминатор в этом вопросе. Необходим блок с большим количеством, например, термобарических боеприпасов.
Довольно неплохо придумали применение Терминаторам в Казахстане, там их прикрепляют к подразделениям ТОС (тяжёлая огнемётная система) типа Буратино или Солнцепёк. Те тоже на танковом шасси, но оснащены только пусковыми для залпа термобарическими боеприпасами. БПМТ могут усилить штурмовые возможности огнемётных систем, их не страшно будет использовать на более близких к противнику дистанциях.
В сухом остатке совсем не ясно, считать ли эту разработку крутой и опередившей время, либо напрасно потраченными ресурсами, и нет ясности, какая судьба её ждёт. Одной обкатки в Сирии недостаточно для принятия на вооружение техники, которая значительно перестроит структуру сухопутных сил.