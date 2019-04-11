Как компьютеры меняют мировой футбол: лучшие гаджеты Английской Премьер-лиги

Только в английском футболе уже сегодня мяч с датчиками внутри летает по увешанному датчиками движения и магнитными линиями полю, автоматика почти заменяет работу арбитров, а игроки выходят на матч, натренированные и проверенные сложной носимой электроникой. И, вы не поверите, от этого игра становится только лучше!

Знает о потенциале голкипера больше, чем он сам — OptimEye G5

Носимая электроника для профессиональных спортсменов — это уже давно нечто большее, чем трекеры уровня «могу вычислять сердечный ритм, а могу и не вычислять». Уже несколько лет разным игрокам команды полагаются разные гаджеты, и вот как выглядит самый распространённое не только в АПЛ, но и мировом футболе устройство для тренировки вратарей.

OptimEye G5 – стал первым в мире трекером для вратарей, и остаётся самым популярным и по сей день. Он крепится на спину и умеет замерять прыжки вратаря, их интенсивность и направление, ускорение и замедление движений голкипера, смену позиции и т.д. Вся информация прилетает на смартфон или компьютер тренера и физиотерапевтов в реальном времени и выстраивает красивую статистику. А по этой статистике уже становится понятно, готов ли игрок защищать ворота в «боевой» ситуации, либо он устал и физически не готов.