Как компьютеры меняют мировой футбол: лучшие гаджеты Английской Премьер-лиги

На улице ценителей качественного, непредсказуемого и агрессивного футбола наконец-то праздник — Rambler получил эксклюзивные права на трансляцию Английской Премьер-лиги. Все матчи, бурлящая жизнь знаменитой лиги, аналитик из Англии и России теперь поселились в онлайн-кинотеатре Okko и его новом разделе Okko.Sport в ближайшие три года. Прямая трансляция матчей с возможностью перемотки и записи всех событий АПЛ в течение ближайших трёх лет. Жизнь легендарных команд, от Манчестер Сити до Ньюкасл Юнайтед. Смотреть чемпионат страны, которая придумала футбол (да-да, это была Англия) из России стало настолько удобно, будто бы вы благородный лорд и делаете это из своего поместья в Бирмингеме. И никакой рекламы.
Чемпионат самой футбольной части Соединённого Королевства — это не просто экзотика, а самая необычная лига, в которой сочетаются технократы и традиционалисты.
Только в английском футболе уже сегодня мяч с датчиками внутри летает по увешанному датчиками движения и магнитными линиями полю, автоматика почти заменяет работу арбитров, а игроки выходят на матч, натренированные и проверенные сложной носимой электроникой. И, вы не поверите, от этого игра становится только лучше!
Знает о потенциале голкипера больше, чем он сам — OptimEye G5
Носимая электроника для профессиональных спортсменов — это уже давно нечто большее, чем трекеры уровня «могу вычислять сердечный ритм, а могу и не вычислять». Уже несколько лет разным игрокам команды полагаются разные гаджеты, и вот как выглядит самый распространённое не только в АПЛ, но и мировом футболе устройство для тренировки вратарей.
OptimEye G5 – стал первым в мире трекером для вратарей, и остаётся самым популярным и по сей день. Он крепится на спину и умеет замерять прыжки вратаря, их интенсивность и направление, ускорение и замедление движений голкипера, смену позиции и т.д. Вся информация прилетает на смартфон или компьютер тренера и физиотерапевтов в реальном времени и выстраивает красивую статистику. А по этой статистике уже становится понятно, готов ли игрок защищать ворота в «боевой» ситуации, либо он устал и физически не готов.
Аналогичные гаджеты OptimEye разрабатывает не только для голкиперов. Есть, например, модели OptimEye X4 и S5, которые замеряют, как игрок перемещается на поле, насколько эффективно ускоряется, как долго восстанавливается после рывков и как, в целом, чувствует себя при регулярных нагрузках. Среди моделей для полевых игроков возможны варианты, но когда речь заходит о голкиперах, именно G5 можно считать негласным стандартом АПЛ и 400+ компаний по всему миру.
Моментальный доклад о самочувствии и анализ поведения полевых игроков — Viper Pod
Стандартное устройство мониторинга командных игр в Английской Премьер-лиге, NFL и NBA. Четыре (!) процессора, GPS, акселерометр, гироскоп, цифровой компас и датчик отслеживания сердечного ритма в гаджете весом менее 50 г. Всё это добро крепится на пояс или футболку и открывает онлайн-стрим с анализом реакции организма спортсмена на ускорения и нагрузки, докладывает о скорости передвижения и позиции на поле, сравнивает имеющиеся данные с предыдущими тренировками.
Всё это может показаться коллекционированием бестолковых цифр, но в действительности отчёты с таких гаджетов дают тренерам картину, какого игрока стоит отправить на замену уставшим защитникам/нападающим на тот или иной фланг в решающий момент матча.
Моделирование голевых моментов в 3D с очками виртуальной реальности — Oculus Rift и Google Glass
Пока покупатели смартфонов и компьютеров поглядывают на VR-очки с ухмылкой и недоверием, футболисты уже давно тренируют реакцию и воссоздают в любое время перед глазами типовые моменты игры. В Английской премьер-лиге такой подход стал нормой ещё пять (!) лет назад, когда в 2014 году Луи ван Гал, тренер Манчестер Юнайтед, выдавал игрокам VR-шлемы с записанными матчевыми ситуациями. Не только для того, чтобы вспомнить, «как оно было», но и для возможности отработать до автоматизма маневры и действия игроков в момент углового/штрафного удара или пенальти.
Кстати, Google и Oculus давно пытаются договориться с организаторами матчей о приспособлениях для игроков, с которыми телезрители смогут видеть матч глазами любого из игроков на поле. И переключаться между каждой из камер так просто, как это сделано в компьютерной игре. Но к настолько радикальным изменениям пока не готовы ни футбольные организации, ни беспроводной интернет на большинстве стадионов.
Hawk-eye — отслеживание позиции мяча 500 раз в секунду
Сделано в Великобритании: сверхсовременная система мониторинга штрафной площади — 6 камер с ультра-чёткой картинкой ведут запись при 500 кадрах в секунду за воротами и у штрафных линий, после чего изображение с минимальными задержками передаётся на компьютер, отслеживающий полёт мяча и точки его соприкосновения.
В каркас ворот устанавливаются электромагнитные излучатели, и ещё несколько сенсоров зарыты под линией ворот. Получается электромагнитное поле, наподобие «рентгена» в аэропорту, но безвредное для игроков. Экстремально быстрая система раньше всех в мире узнаёт, был ли гол, нужно ли назначать аут и т.д.
Всего 1/500 секунды требуется Hawk-Eye, чтобы засечь гол или положение уход мяча за пределы поля, после чего данные об этом поступают на наручный датчик или наушник арбитра. Это очень дорогое удовольствие, но британцы не экономят на точности судейства, поэтому «Соколиный глаз» планируют поступательно внедрять на все стадионы Великобритании.
Что ещё?
Разумеется, английский футбол компьютеризировался далеко не до максимального уровня. Часть хайтек-новшеств Премьер-лига принять всё ещё не готова — отчасти по финансовым, отчасти по политическим соображениям. Например, «умный» мяч Adidas с датчиками местоположения на поле, статистикой скорости полёта и расстоянием до ворот, уже готов для использования, но… официальный партнёр Премьер-лиги — Nike, поэтому полная компьютеризация мячей отложена до лучших времён.
Кто ты без своих гаджетов, Премьер-лига?
Электроника помогает выжать из игроков максимум отдачи, но сама по себе она ничего не стоит без командного духа и таланта настоящих звёзд. Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Ливерпуль, Челси и Арсенал гремели на весь мир задолго до всеобщей футбольной компьютеризации, и они останутся иконами футбола, даже когда наступит тёмное будущее и на поле будут выходить киборги, а на трибунах по сигналу электроники будут плясать и выдавливать искусственную радость роботы-болельщики.
На самом деле, изюминка Премьер-лиги состоит даже не в мониторинге каждой мелочи в игровых сценариях или пачке гаджетов на тренировках. Секрет популярности АПЛ кроется в том, что она включает максимальное количество сильнейших команд, каждая из которых может на равных тягаться с грандами европейского футбола. И при этом чемпионат всегда умудряется оставаться непредсказуемым, где лидеры турнирной таблицы могут умудриться проиграть в матче с безнадёжно отстающими командами, а «середнячки» иной раз собирают волю в кулак и выбиваются в победители за половину сезона. Никаких идолов, максимум объективности в судействе и профессионализм каждого участника — это именно тот футбол, который можно назвать искусством, а не выгулом миллионеров на поле в компании мяча.
Любите футбол в людях, их мастерстве и жёстких матчах профессионалов, куда бы нас ни уводили от этого гаджеты и научно-технический прогресс! :)