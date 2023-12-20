Как поживают частные космические компании в России сегодня?

Но в последнее время всё чаще и чаще звучат заявления, что частный космос нам ну очень нужен. Например, в правительстве призывают открыть сферу для бизнеса, да и сам Роскосмос только за: нужно последовать примеру США, Европы и Китая и привлечь частные инвестиции.

Чем вообще будут заниматься частники?

Ну, во-первых, они могут создавать многоразовые ракеты. Или одноразовые. Тут уж кто во что горазд, однако в перспективе это позволит снизить затраты на космические запуски и сделать их более доступными для заказчиков.

Во-вторых, есть огромный потенциал для развития космического туризма. Широкую (и особенно богатую) публику такое развлечение в последние годы весьма привлекает. Даже если речь идёт о суборбитальном полёте (случаев таких предостаточно).