Поймать звезду за кварки: что скрывают плотные светила и что открыли учёные ЮФУ

Звёзды они как люди, у каждой своя судьба. Есть те, кто светит ярко и коротко, а затем превращаются в чёрные дыры. Другие, напротив, живут долго, стареют медленно и угасают тихо, а после себя оставляют кучку «праха».

Но среди них особое место занимают так называемые компактные звёзды. Это — звёзды-выжившие: их вещество сжалось до экстремальных плотностей, и сами они превратились в невероятно тяжёлые и плотные объекты.