Разработчик игр из списка миллиардеров Форбс: история Гейба Ньюэлла

Чтобы вы понимали - в 1983 году ещё не было Windows. Не только Windows 95, что логично, но даже Windows 1.0! Боле того - Гейб Ньюэлл стал одним из авторов Windows и продюсировал выходы версий 1.01, 1.02 и 1.03. Сегодня-то мало кто его вспоминает как сотрудника Microsoft, работавшего над Windows, а ведь именно это позволило ему сколотить первый капитал и даже стать миллионером!

В Microsoft Гейб проработал 13 лет, но, как он позже признавался, за первые три месяца в компании он узнал больше интересного, чем за три года в Гарварде. Ну а как владелец внушительного пакета акций быстро растущей компании, Ньюэлл ещё и неслабо разбогател.

Quake

В середине 90-х из Microsoft уходит другой талантливый программист, Майкл Абраш. Он решил перейти в id Software для работы над игрой Quake - одним из самых популярных (до сих пор) шутеров от первого лица.

Это вдохновило Ньюэлла, который тоже страстно полюбил видеоигры. Поэтому в 1996 году, подговорив своего коллегу Майка Харрингтона, он уходит из Microsoft и создаёт компанию Valve для разработки своей первой игры - Half-Life на движке GoldSrc.