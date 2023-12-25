У Роскосмоса будет новая ракета? Ещё и не одна

Сейчас в космической индустрии многоразовые ракеты — это как новый тренд. Они стали неотъемлемой частью планов многих стран. В России, с её богатой космической историей, использование таких ракет стало бы настоящим прорывом. Зачем? Потому что это позволит не только сэкономить кучу денег, но и расширить возможности космических исследований.

Переход к использованию многоразовых ракет — буквально подарок небес. Обычные ракеты после запуска просто теряются, что обходится весьма дорого. Было бы здорово использовать их снова, не правда ли?

Так и подумал Илон Маск, и его SpaceX первая в мире стала использовать многоразовые ракеты. Правда, только одну ступень, но и это существенно снизило цену на пуски. Вместо того, чтобы выкидывать компоненты после каждого запуска, они просто используют их ещё раз.