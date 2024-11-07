Как обстоят дела в российском финтехе в 2024 году?

Системы быстрых платежей, оформление кредита онлайн, крипта, биометрия… звучит знакомо, не так ли? Всё это относится к финансовым технологиям, многими достижениями которых мы пользуемся буквально ежедневно.

В России чуть-ли не самые требовательные пользователи в мире. В том числе, и поэтому, наши сервисы работают куда лучше западных аналогов. О преимуществах и проблемах российского банкинга мы уже говорили ранее. Напомним только, что ахиллесовой пятой российского финтеха остаются стартапы.