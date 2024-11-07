Наука и технологии
Опубликовано 07 ноября 2024, 15:19
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Как обстоят дела в российском финтехе в 2024 году?

Новые стартапы под самые разные нужды
Российский финтех по праву считается одним из самых крутых в мире, более того на месте он не стоит. Сегодня обсудим, что там есть новенького и на какие проекты стоит обратить внимание.
Как обстоят дела в российском финтехе в 2024 году?

© Ferra.ru

Финтех по-русски?

С одной стороны, может показаться, что финтех — это какие-то дебри, в которых разбираются только специалисты, но на самом деле это не совсем так.

Как обстоят дела в российском финтехе в 2024 году?

© habr.com

Системы быстрых платежей, оформление кредита онлайн, крипта, биометрия… звучит знакомо, не так ли? Всё это относится к финансовым технологиям, многими достижениями которых мы пользуемся буквально ежедневно.

В России чуть-ли не самые требовательные пользователи в мире. В том числе, и поэтому, наши сервисы работают куда лучше западных аналогов. О преимуществах и проблемах российского банкинга мы уже говорили ранее. Напомним только, что ахиллесовой пятой российского финтеха остаются стартапы.

Как обстоят дела в российском финтехе в 2024 году?

© pinterest.com

Даже несмотря на санкции, отечественный финтех чувствует себя очень даже неплохо и продолжает постоянно совершенствоваться.

КРЕДЧЕК.РФ

Кредит — больная тема, конечно. Например, статистика за сентябрь 2022 года показывает, что лишь 33% россиян не брали кредиты, то есть всего ⅓ от всех жителей нашей страны.

Как обстоят дела в российском финтехе в 2024 году?

© dzen.ru

Разобраться во всех тонкостях вашей кредитной истории и всего, что с этим связано, поможет сервис КРЕДЧЕК.РФ. И вот что можно узнать с его помощью:

  • Получить кредитный отчет — узнать, видят ли банки и другие компании, когда вы подаете заявку на кредит.

  • Проверить кредитный рейтинг — число, которое показывает, насколько вы надежны как заемщик.

  • Контролировать свои финансы — сервис позволяет следить за изменениями в вашем кредитном отчете, чтобы убедиться, что там нет ошибок или неожиданных долгов.

Как обстоят дела в российском финтехе в 2024 году?

© pinterest.com

В наше время важно следить за своей финансовой репутацией, ну и в целом, все эти сведения пригодятся, если захотите взять кредит или ипотеку.

Как обстоят дела в российском финтехе в 2024 году?

© credcheck.ru

Delims

Казахский стартап, который подходит тем, кому требуется приобрести заграничный товар. Как мы помним, многие отечественные карты за рубежом не принимают, а потребность в иностранных товарах и услугах никуда не делась.

Как обстоят дела в российском финтехе в 2024 году?

© pinterest.com

Delims позволяет выпустить международную MasterCard буквально за минуту, а оплатить выпуск можно и с российской карты, без идентификации личности без регистрации и СМС. Сервис вряд ли будет интересен среднестатистическому россиянину, но вот любителям туризма и бизнесменам зайдёт.

МОбс

Сервис, который находится в так полюбившемся многим Telegram. Бот ведёт учёт ваших финансовых доходов и расходов через телегу и записывает всё в гугл-таблицу. Подойдёт кому угодно:

  • Обычные бытовые расходы, для тех, кто следит за бюджетом.
  • Для бизнеса: финансовый учёт
  • Для коллективов: совместные доходы и расходы
Как обстоят дела в российском финтехе в 2024 году?

© productradar.ru

Главная фишка этого сервиса заключается в том, что не надо морочиться с таблицами и огромными базами данных — бот сам всё за вас впишет. Разработчик уверяет, что данные клиентов у него не хранятся, доступ к таблице имеет только пользователь и, надо сказать, такой уровень приватности радует.

OWWA

Вы продаёте товар на маркетплейсах? Тогда этот продукт — то, что вам нужно. Торговля требует гибкости, а чтобы владеть ситуацией, необходимо отслеживать цены конкурентов. И тут на помощь приходит OWWA.

Как обстоят дела в российском финтехе в 2024 году?

© owwa.ru

Работает сервис очень просто. Нужно выбрать товары, которые нас интересуют, и система автоматически загружает в 1С все доступные данные по ценам. Нанимать специалиста для работы с этой системой не надо, она достаточно проста в использовании: пара кликов и вся необходимая информация у вас перед глазами.

Всё не так уж плохо?

В России, несмотря на все сложности, финтех хоронить определенно рано. Он продолжает активно развиваться и предлагает новые решения для самых разных задач: от управления финансами до помощи в ведении бизнеса.

Как обстоят дела в российском финтехе в 2024 году?

© pinterest.com

Современные стартапы сделают нашу жизнь проще и удобнее и предоставляют возможности, которые ещё недавно казались почти невероятными. В общем, отечественный финтех в очередной раз доказывает, что он — один из лучших в мире.