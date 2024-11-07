Как обстоят дела в российском финтехе в 2024 году?Новые стартапы под самые разные нужды
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Финтех по-русски?
С одной стороны, может показаться, что финтех — это какие-то дебри, в которых разбираются только специалисты, но на самом деле это не совсем так.
Системы быстрых платежей, оформление кредита онлайн, крипта, биометрия… звучит знакомо, не так ли? Всё это относится к финансовым технологиям, многими достижениями которых мы пользуемся буквально ежедневно.
В России чуть-ли не самые требовательные пользователи в мире. В том числе, и поэтому, наши сервисы работают куда лучше западных аналогов. О преимуществах и проблемах российского банкинга мы уже говорили ранее. Напомним только, что ахиллесовой пятой российского финтеха остаются стартапы.
Даже несмотря на санкции, отечественный финтех чувствует себя очень даже неплохо и продолжает постоянно совершенствоваться.
КРЕДЧЕК.РФ
Кредит — больная тема, конечно. Например, статистика за сентябрь 2022 года показывает, что лишь 33% россиян не брали кредиты, то есть всего ⅓ от всех жителей нашей страны.
Разобраться во всех тонкостях вашей кредитной истории и всего, что с этим связано, поможет сервис КРЕДЧЕК.РФ. И вот что можно узнать с его помощью:
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Получить кредитный отчет — узнать, видят ли банки и другие компании, когда вы подаете заявку на кредит.
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Проверить кредитный рейтинг — число, которое показывает, насколько вы надежны как заемщик.
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Контролировать свои финансы — сервис позволяет следить за изменениями в вашем кредитном отчете, чтобы убедиться, что там нет ошибок или неожиданных долгов.
В наше время важно следить за своей финансовой репутацией, ну и в целом, все эти сведения пригодятся, если захотите взять кредит или ипотеку.
Delims
Казахский стартап, который подходит тем, кому требуется приобрести заграничный товар. Как мы помним, многие отечественные карты за рубежом не принимают, а потребность в иностранных товарах и услугах никуда не делась.
Delims позволяет выпустить международную MasterCard буквально за минуту, а оплатить выпуск можно и с российской карты, без идентификации личности
без регистрации и СМС. Сервис вряд ли будет интересен среднестатистическому россиянину, но вот любителям туризма и бизнесменам зайдёт.
МОбс
Сервис, который находится в так полюбившемся многим Telegram. Бот ведёт учёт ваших финансовых доходов и расходов через телегу и записывает всё в гугл-таблицу. Подойдёт кому угодно:
- Обычные бытовые расходы, для тех, кто следит за бюджетом.
- Для бизнеса: финансовый учёт
- Для коллективов: совместные доходы и расходы
Главная фишка этого сервиса заключается в том, что не надо морочиться с таблицами и огромными базами данных — бот сам всё за вас впишет. Разработчик уверяет, что данные клиентов у него не хранятся, доступ к таблице имеет только пользователь и, надо сказать, такой уровень приватности радует.
OWWA
Вы продаёте товар на маркетплейсах? Тогда этот продукт — то, что вам нужно. Торговля требует гибкости, а чтобы владеть ситуацией, необходимо отслеживать цены конкурентов. И тут на помощь приходит OWWA.
Работает сервис очень просто. Нужно выбрать товары, которые нас интересуют, и система автоматически загружает в 1С все доступные данные по ценам. Нанимать специалиста для работы с этой системой не надо, она достаточно проста в использовании: пара кликов и вся необходимая информация у вас перед глазами.
Всё не так уж плохо?
В России, несмотря на все сложности, финтех хоронить определенно рано. Он продолжает активно развиваться и предлагает новые решения для самых разных задач: от управления финансами до помощи в ведении бизнеса.
Современные стартапы сделают нашу жизнь проще и удобнее и предоставляют возможности, которые ещё недавно казались почти невероятными. В общем, отечественный финтех в очередной раз доказывает, что он — один из лучших в мире.