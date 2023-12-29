Российские бренды одежды с китайской пропиской

Как же оно так происходит? Допустим, изначально есть есть у вас маленький российский бренд, объёмы производства соответственно тоже небольшие. Спокойно можно заключить контракт с отечественной фабрикой, и с честной совестью везде трубить, что бренд целиком и полностью принадлежит России и ни копеечки за границу . Дела пойдут в гору, капитал будет расти, как и производство. Тут то вы и столкнётесь с муками выбора. Расширяя ассортимент и объёмы продукции, отшиваться в России становится экономически не целесообразно, главный аргумент — это дорого, и не всё могут изготовить у нас.

Маленьким камерным брендам невыгодно из-за несколько десятков шмоток ехать куда-то в Китай и договариваться о производстве, но и акулам покрупнее переплачивать за огромные партии товаров, отшитых где-то в Иваново тоже как-то не рентабельно. Чаще всего распределение идёт следующим образом: деним (джинса) на одном заводе, верхние одежда на другом, трикотаж на третьем.