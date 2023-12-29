Российские бренды одежды с китайской пропиской

Российские бренды одежды с китайской пропискойИщем истинно отечественное производство
Уже далеко не первый год мы слышим о необходимости поддержать отечественного производителя (особенно эту тему разгоняют последние 2 года). Предположим, мы поддались этим чарам и уже представляем, как наши 2 тыщи рублёв, потраченные на футболку от российского бренда, помогли обеспечить рабочие места и ушли на налоги во имя всеобщих социальных благ. Но так ли оно на самом деле? Какой бренд вообще можно считать российским? тот, «что по бумажкам», или тот, где бизнес целиком и полностью находится в России
Мы же помним старый тренд, когда российские марки любили косить под иностранные. Отголоски прошлого сформировали принцип — «иностранное лучше и качественнее» (чехословацкие ботинки и ГДРовский магнитофон). Однако последние годы данный тезис подкорректировали, многие наоборот стремятся покупать только отечественное. А когда половина брендов одежды из России ушли, стремление выросло ещё больше! Ирония же в том, что и те, кто мимикрирует под заграничное, и те, кто позиционирует себя как российское, чаще всего шьются на одних и тех же заводах где-то в Юго-восточной Азии.
Внутренняя кухня
Если вы ждали здесь жёсткого разоблачения, то, боюсь, вас ждёт разочарование — линчевания брендов и их владельцев не будет. Всё снова сложнее, чем кажется на первый взгляд. Процесс производства, а особенного крупного производства, штука запарная (ваш капитан очевидность на связи). Можно, конечно, обвинить наглых предпринимателей в жажде наживы, мол вот вы негодяи, вводите нас в заблуждение, говорите, что бренд российский, а на этикетке написано «made in Bangladesh»! Только вот никто никого не обманывает, страну производства не скрывает, да и пошив одежды не на фоне берёзок под аккомпанемент балалаек — решение, скорее, вынужденное, большой бизнес диктует свои правила.
Как же оно так происходит? Допустим, изначально есть есть у вас маленький российский бренд, объёмы производства соответственно тоже небольшие. Спокойно можно заключить контракт с отечественной фабрикой, и с честной совестью везде трубить, что бренд целиком и полностью принадлежит России
и ни копеечки за границу. Дела пойдут в гору, капитал будет расти, как и производство. Тут то вы и столкнётесь с муками выбора. Расширяя ассортимент и объёмы продукции, отшиваться в России становится экономически не целесообразно, главный аргумент — это дорого, и не всё могут изготовить у нас.
Маленьким камерным брендам невыгодно из-за несколько десятков шмоток ехать куда-то в Китай и договариваться о производстве, но и акулам покрупнее переплачивать за огромные партии товаров, отшитых где-то в Иваново тоже как-то не рентабельно. Чаще всего распределение идёт следующим образом: деним (джинса) на одном заводе, верхние одежда на другом, трикотаж на третьем.
Возмущаться о качестве смысла нет. Большое производство это про масс-маркет в первую очередь, где ключевое слово масс, а не «ровные швы».
Будем честны, шведский H&M производят в Швеции? Или может испанская Bershka шьётся исключительно на родине? Начинали, конечно, они с небольших производств в своих странах, но нельзя одеть весь мир, имея заводы лишь в маленькой Швеции. Так что не мы придумали правила , российский бизнес просто перенял общемировые стандарты. Да, у нас не такие масштабы, но не забываем, что и Россия страна не маленькая. Короче, хочешь не хочешь, а отшиваться только на Родине не получится. Поэтому станем справедливыми и рассудительными мудрецами и не будем выписывать бренды из российских, только лишь по той причине, что они производят свою продукцию где-то там ещё.
Вдобавок вещи шьют не из воздуха и солнечного света, нужны материалы. И это снова проблема. У нас в России банально не производятся все те виды тканей, которые нужны обычному такому крупному бренду. В основном ориентация идёт на текстильную продукцию и трикотаж. Красивое, шёлковое и дорогое надо привозить из-за границы. Многие владельцы брендов жалуются, что у нас производят просто
колхоз и старье не модные ткани. А мы же помним про санкции, проблемы с логистикой и оплатой? И вишенка на торте — ввоз тканей, с учётом всех пошлин и документов, дороже, чем готовая продукция.
Пару слов о распиаренных брендах
А что обо всём этом говорят сами бренды? В последние годы тенденция прикидываться иностранцами исчезла, наоборот «быть из России» стало частью маркетинговой стратегии (а ещё и поводом для наценки в виде нескольких тысяч сверху). При этом прямо врать о месте изготовлении тоже нельзя, закон как никак, поэтому можно красиво указать на сайте о «фабриках-партнёрах». Да и вообще, об это можно и не распространяться особо, так мелким шрифтом и если спросят.
Lime – российский бренд, который подкупает соотношением цена/качество (если верить отзывам в интернете). Производят актуальные модели, стильно, модно, молодёжно! В условиях суровой реальности, когда россиянам приходится заказывать вещи из банальной ZARA окольным путями, чуть ли не на собаках в упряжках, то эта альтернатива кажется в разы адекватнее (да что угодно кажется адекватнее, чем получить стандартный масс-маркет среднего качества с трехкратной наценкой). В основном отшиваются в Китае и Турции.
Не забывайте, что качество вещей, которые производят большие бренды, не всегда будет одинаковым. Завод в одной стране отошьет классно, а в другой на уровне половой тряпки. Лучше «щупать» лично и не делать выводы по одной удачной или не очень покупке.
Одежда из 12 storeez есть почти у всех интернет-стилистов в их модных подборках. Они не скрывают, что, помимо России, производство базируется в Беларуси, Китае и Турции. Открылись в 2014 году в Екатеринбурге, но быстро поднялись, напустили немного пафоса и погнали Москву покорять. А вот небезызвестный бренд ТВОЁ вообще не парится. Они перестали отшиваться в родных краях, спокойненько клепают свои бесконечные футболки в Молдавии и в ус не дуют.
Melon fashion group — Zarina, Befree, Love Republic, Sela и IDOL. По количеству компаний всем понятно, что тут даже не пахнет каким-то небольшим предприятием? Поистине гиганты одёжного производства в России, а адреса изготовителей можно лаконично уместить в три слова Россия и Азия.
Кто и где отшивается в России?
После того как мы объяснили, почему многие российские бренды производятся в других странах и это нормально, выкатим список тех самых, которые целиком и полностью made in Russia. Вдруг вы протекционист в пятом поколении, хотите поддерживать исключительно отечественные компании и против спонсорства дешёвой
детской рабочей силы.
Ushatava
Бренд из middle up сегмента (перевод: уже не дёшево, но ещё не люкс. Для того самого мифического среднего класса). Это вам не просто «российская марка модной одежды для всей семьи», а уже «экспериментальный модный Дом, сфокусированный на практичном и запоминающемся дизайне». Основан в 2015 году в Екатеринбурге. Производство исключительно российское, но контрактное, своих заводов нет, в основном отшиваются в родном Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.
Но как всегда есть нюанс, делают то в России, но закупают часть тканей за рубежом (для самых
душных дотошных в поисках «настоящего российского»). Становиться масс-маркетом бренд пока что не планирует, так что и смысла переходить на оптовое азиатского производство тоже нет. Сравните сами: у того же Lime 80 магазинов по стране, в то время как у Ustashava всего 4 бутика, два из которых в Москве.
Aim Clo
Новосибирский бренд, который, с их слов, не гонится за модой и выступает на стороне практичности. Сначала магазин был совсем маленьким, можно сказать семейным, затем вырос до российского контрактного выпуска одежды, а в итоге намутил и своё производство! Так что теперь у них полный цикл внутри страны. С материалами ситуация немного запутанная: где-то мелькала информация, что часть всё же привозят из-за границы, но онлайн-консультант заверил, что ткани российские. Кому верить — решайте сами.
I’am studio
Продвигают концепцию «доступная роскошь» (короче, опять не дёшево). Появились в 2008 году, сначала продавались на выездных выставках, потом появилось что-то типа шоу-румов, а затем бизнес вырос аж до 8 магазинов. В контексте внутреннего роста успех очевиден, но опять же, не тот масштаб (и цены), чтобы относиться к масс-маркету. Говорят, что шьют «из качественных европейских тканей на высокотехнологичных российских фабриках». На производство поставляют всё необходимое и стараются контролировать процесс. Раньше основную часть материалов закупали именно за рубежом, а остальное у нас. Сейчас, в связи со сложностями, планируют изменить процентное соотношение в обратную сторону.
Selfmade
Относительно молодой бренд. Появились всего 5 лет назад, ориентированы именно на женскую моду, всего два магазина в Москве и один в Петербурге. На официально сайте написано всё прямо и чётко: «Наши коллекции разрабатываются в московском офисе и производятся в России. Мы сотрудничаем более чем с 30 фабриками по всей стране и гордимся этим. Большинство наших моделей сделаны из ткани, которую мы закупаем в Турции, Китае, Греции, Дубаи или Италии». Уже вырисовывается классическая картина — небольшой бренд, несколько магазинов, российское контрактное производство + закупка материала за рубежом.
Edge
Заявляют о себе следующее: «российский бренд одежды для целеустремлённых и активных женщин, которые стремятся к комфорту и женственности. Все модели бренда являются частью базового долговечного гардероба, но отличаются высоким градусом стиля». Интересно, а если вы ленивая женщина, или не целеустремлённая, то одежду вам не продадут? Разрабатываются в Москве и области, там же и производятся. Качество можно отслеживать на всех этапах производства — удобно, что не говори.
Сделали выводы
Не стоит питать иллюзий относительно пошива одежды крупными брендами. Нужно просто мужественно принять тот факт, что чисто по рациональным причинам они не могут отшиваться исключительно в России. Если для вас принципиально исключительно отечественное производство, тогда вам к небольшим маркам. А если хотите сэкономить, да и вообще привыкли к массмаркету — смириться, что ваши джинсы или свитер будут произведены заботливыми азиатскими руками.
Кстати, совсем уж отрицать российскую составляющую у наших больших брендов будет несправедливо. Для начала, они сами её не отрицают, уже плюс (а то кто только не успел за последние годы покаяться за российскую прописку?). Также они зарегистрированы в России и налоги платят в страну, а не куда-то там по упрощённой схеме как некоторые, но не будем называть вслух. К тому же, ту часть производства, которую можно оставить в стране, они оставляют.
Проблемы, по нашей старой народной традиции, находится глубже, и начать стоит именно с них. Давайте просто признаем, что лёгкая промышленность последние лет сто была не особо в почёте. Ну какие вам тут платья с туфлями, когда стране перманентно нужны танки? Нельзя сказать, что всё однозначно плохо, какие-то средства из бюджета под всё это дело выделяются, льготные программы и кредитования тоже в наличии, но говорить о прорывных результатах пока не приходится.
Все хотят быть модными, стильными и классными, но по доступной цене. Только, как показала мировая практика, зачем расширять своё внутреннее производство, если весь мир отшивается в Китае или около того?