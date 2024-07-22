Российские роботы уже среди нас! И не только для военных нужд

Может оно и хорошо, что все эти трансформеры, десептиконы и прочие бездушные твари пока что не стали неотъемлемой частью нашей повседневности, а мы самостоятельно заправляем постель и чистим зубы? Общественность со скрипом принимает искусственный интеллект, многие считают его чуть ли не угрозой человечеству. Только представьте, какой начнётся кипиш, если по полной окружить себя роботами…

Отечественный прогресс