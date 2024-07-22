Российские роботы уже среди нас! И не только для военных нужд

Российские роботы уже среди нас! И не только для военных нуждВсё гораздо масштабнее
Может оно и хорошо, что все эти трансформеры, десептиконы и прочие бездушные твари пока что не стали неотъемлемой частью нашей повседневности, а мы самостоятельно заправляем постель и чистим зубы? Общественность со скрипом принимает искусственный интеллект, многие считают его чуть ли не угрозой человечеству. Только представьте, какой начнётся кипиш, если по полной окружить себя роботами…
Отечественный прогресс
Справедливости ради, не в таком уж и отсталом мире мы живем, как будто робота-курьера от Яндекса на улицах никто не видел? То, что вы, возможно, не замечаете технический прогресс, отнюдь не значит, что его нет. Во многих сферах роботы активно используются и ощутимо облегчают нам жизнь, происходит это и в России. И их у нас даже производят! Конечно, самые рьяные фанаты
аниме и рамёна Японии выразят своё фи, и скажут: «а воооот там такие показатели, а там уже тыщу лет назад такое изобрели и внедрили, пока мы тут в лаптях ходим», но тактично проигнорируем подобные заявления.
© Не можем не умиляться
Не секрет, что у нас не запредельный уровень роботизации, ниже в 15 раз от среднемирового значения. Наш рынок всё ещё формируется и развивается, лучшее впереди, зато сколько перспектив и далее по списку.
Имеем, что имеем, но интересные штуки в разных областях всё же появляются, так что есть на что посмотреть. Проблемы больше с темпами производства и с внедрением роботов в рабочие и повседневные процессы. Хватит прелюдий, перейдём к обзору новинок отечественного роботопроизводства!
Промышленные роботы
А что это вообще такое и для чего нужно? Промышленные роботы это вам не те прикольные интерактивные автоматы с цифровой мордашкой, у которых из функционала лишь развлекать гостей и играть в крестики нолики. Эстетичными их тоже вряд ли можно назвать, зато польза их несомненна. Из названия понятно, что используют их преимущественно на производстве. Там они значительно упрощают сложные процессы, особенно всякие монотонные действия или перемещение объектов.
Мы считаем, что человек, конечно, незаменим, но есть вещи, в которых бездушные машины эффективнее. Многие современные предприятия уже сейчас не могут без них обойтись.
В суровом Челябинске, там где едят кофе ложками и заколачивают гвозди голыми руками, запустили производство промышленных роботов. В чём основные плюшки? Во-первых, продукт, так сказать, отечественный. Всё, что помогает развиваться нашей науке и двигает её вперед, получает лайк не глядя.
Во-вторых, контактное серийное производство, а не кустарный проект инженера-любителя, который существует в единичном экземпляре, но с легкой руки региональных СМИ гордо именуется роботом. Процесс масштабный и на приличном уровне. С названием, правда, как всегда все грустно — окрестили производство «Завод роботов», без всякого излишнего пафоса.
Яндекс, а точнее Яндекс Маркет, выкатили
очередной промокод Роборуку. Это складской робот, но не простой, а мозговитый! Вернее со встроенной нейросетью. Предназначение у него довольно — ускорить процессы перемещения товаров на складе (Озон и ВБ тихо завидуют в углу). В массовое производство новинка ещё не поступила, но активно тестируется.
Припахали чудо-руку поднимать и раскладывать коробки по нужным полкам. Искусственный интеллект нужен для того, чтобы робот не тупил при изменении исходных данных, и не обязательно было бы вручную менять настройки. Короче, не просто классический робот-работяга для тяжёлой работы, а ко всему прочему ещё и умный, опять тот самый кибер-сын маминой подруги. Благодаря ему скорость сборки товаров увеличилась примерно в два раза, что безусловно приятно как для заказчиков, так и для продавцов маркета.
Медицинские роботы
Если говорить о медицинских роботах, в первую очередь вспоминается тема с протезированием. Крайне полезное и нужное ответвление в роботоиндустрии, которое улучшает жизни миллионов людей. В России оно, кстати, тоже развивается. Подробнее можно прочитать в нашей статье.
Из новинок — перчатка для восстановления моторики после инсульта made in Сеченовский университет. Работает благодаря давлению воздуха. Можно регулировать силу и количество пальцев в зависимости от рекомендаций врача. Если кто-то возразит: «а что же в этом такого свежего и уникального?», то прав будет лишь отчасти.
Действительно, такие перчатки и похожие приспособления существуют и даже есть у нас в стране, но в России они ранее не производились. Вдобавок усовершенствовали материал, из которого устройство изготавливается. Еще один неоспоримый плюс — лёгкость нашей разработки, что влияет на точность и комфорт. Пока что девайс по старинке работает от сети, но в планах сделать его мобильным за счёт встроенного аккумулятора.
Кстати, есть возможность использовать перчатку и здоровым людям. Зачем? Чтобы тренировать мышечную память. А зачем тренировать мышечную память на руках?
Как много вопросов, чтобы быстрее обучаться новым навыкам, например, игре на пианино. Классно же, будущее ближе, чем кажется.
Сфера услуг и человекоподобные красавчики
Именно такими среднестатистический обыватель представляет себе роботов. Такие машины не способны проводить сложные медицинские операции или таскать тяжелые грузы, не предназначены они и для ускорения процессов на производстве. И какой в них, спрашивается, толк?
Прежде всего они прикольные (хотя люди, на которых действует эффект «зловещей долины» не согласятся). Главная их функция — коммуникация с человеком, что тоже нужно и важно, хотя на первый взгляд так может и не казаться. Они особенно полезны в рамках масштабных мероприятий и при большом скоплении людей.
В некоторых московских магазинах и МФЦ уже используют роботов-милашек, чтобы люди быстро могли получить консультацию и справочную информацию.
Если к роботу-буфетчице Дуняше вы уже привыкли, то встречайте очередной кибер-шедевр компании «Промобот» — робот «Арди». Изготовлен он на робототехнической платформе Robo-C, а за интерактивную часть отвечает компания «Дабл Ю Экспо». Арди может петь, плясать, общаться, у него разнообразная мимика, богатый набор движений и эластичная кожа.
Конечно, такие роботы скорее играют роль красивого выставочного экспоната, смотрите, как мы умеем! Вот и Арди разместили на выставке «Россия», где он привлёк внимание большинства посетителей, а значит на ура справился со своими основными задачами.
Обычно для создания подобных роботов трудится не только техническая команда, но и штат режиссёров и сценаристов.
Нашли мы и потерянного смешарика, а если по-простому — робота-разведчика в форме шара. Нет, колобком его не назвали, а жаль. Он может уйти не только от бабушки и дедушки, но и отлично перемещается по сложному рельефу и избегает застреваний. Разработали его специалисты факультета систем управления и робототехники Университета ИТМО. Для обзора в нём установлены четыре камеры, а сам корпус создан с помощью 3D печати.
Данный кругляш супер адаптивный, так как к нему можно прикрепить дополнительные сенсоры и камеры. Его умение записывать и передавать информацию будет полезно не только в военных целях. За счёт своей юркости и мобильности его можно отправлять в опасные места, что пригодится, например, при разборе завалов или в киноиндустрии.
Проблемы и перспективы
Роботизация неизбежна, к нашему с вами счастью, но вопросы вечные: а что по срокам и по масштабам? Мы часто слышим в новостях, что изобрели очередного робота, который что-то облегчает и где-то сильно помогает, это не может не радовать. Однако, статистика такая противная вещь, что портит нам красивую картинку. Хотелось бы, чтобы цифры производства роботов и их распространённости были в разы выше.
С другой стороны, стараемся мыслить позитивно, стакан всегда наполовину полон, а всё, что не на высоком уровне — перспективное поле деятельности! Специалисты утверждают, что все предпосылки для развития роботизации на производстве сформированы (вопрос только как давно, и не стоим ли мы на одной точке уже несколько лет). Те же промышленные роботы необходимы не только для ускорения процессов производства, но и банально для заполнения рабочих мест. Есть заводы, где работников попросту не хватает, а «бездушные машины» удачно решили бы эту проблему.
Санкции, импортозамещение и прочие слова-маркеры нынешнего времени вынуждают вкладываться в данную область. Конечно, на различных форумах и совещаниях по роботизации у дядечек в костюмах наполеоновские планы по дальнейшей автоматизации всего российского производства. Оказываются меры гос.поддержки, выделяются субсидии, но люди из отрасли признаются, что всё не так просто, получить финансирование задачка та ещё. И вновь у нас типичный конфликт развития науки и беспощадной бюрократии. Посмотрим, что будет дальше, и как очередные нововведения и громкие заявления повлияют на развитие российского роботопроизводства.