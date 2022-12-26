«Сами не летаем и другим не даем!»: из чего состоят российские ПВО

«Сами не летаем и другим не даем!»: из чего состоят российские ПВООбзор всех основных систем
Почему на вооружении ПВО так много различных систем и чем они отличаются?
Войска ПВО — о них слышали все. Что это такое — тоже представляют себе все. А вот почему на вооружении ПВО столько много разных систем и комплексов, мало кто знает. Мол, ну ПВО и ПВО.
В нашей статье мы разжуем всё, что касается этих войск, области их применения и многообразия систем. Если есть С-300, то зачем Бук? С-300 и С-400 это одна система или их много разных? А вот по ПЗРК... Вот про это, короче.
ПВО страны
За пример возьмём российскую армию: во-первых, зачем далеко ходить, во-вторых, структуры этих войск в разных странах различны — вы тогда от всего этого бардака просто запутаетесь, а суть не поймёте.
В РФ два вида ПВО, Сухопутных войск (о них напишем отдельную статью) и ПВО ВКС (Воздушно-космических сил). ПВО ВКС — это, как правило, тяжёлые и дальнобойные комплексы. Они нужны, в первую очередь, для защиты стратегически важных объектов. Иными словами — это стратегические ПВО. Кроме самих зенитных-ракетных сил (ЗРВ) в связке с ними работают радиотехнические войска (РТВ).
Пусковые ранних модификаций С-300 на шасси МАЗ 543
У радиотехнических войск самые мощные радары (РЛС), которые ведут наблюдение и разведку за воздушным пространством над территорией РФ, в пограничных районах и даже на территории соседних государств. В зависимости от назначения частей радиотехнических войск, они оснащены системами обнаружения на ближних и дальних расстояниях, больших и малых высотах, мало- и крупногабаритных объектов.
Поэтому их радиолокационные станции заточены на обнаружение самолётов, крылатых ракет, баллистических ракет оперативно-тактического назначения и конечно МБР (межконтинентальных баллистических ракет). Радиотехнические войска снабжают информацией боевые расчёты зенитно-ракетных войск, авиационных частей, ну и вышестоящее командование, само собой.
Долгое время в состав ПВО входила истребительная авиация, тогда «большие» войска противовоздушной обороны входили в состав ВВС (военно-воздушные силы). Позднее (2011 год) зенитно-ракетные и радиотехнические войска объединили с космическими войсками и создали Войска космической обороны (ВКО), а в 2015 году они вместе с ВВС перешли в статус Воздушно-космических сил (ВКС) и пребывают в нем по сей день.
Транспортно-загрузочная машина с ракетой комплекса ПРО А-135
Mil.ru
По «огневым средствам» ПВО ВКС состоит из:
Ракетных комплексов А-135 и А-235 (с 2021 год), наиболее мощных средств противоракетной обороны (ПРО) для борьбы с ядерными МБР противника. Противоракеты сами могут иметь ядерную боевую часть и, в зависимости от ракеты, могут быть ближнего, дальнего и заатмосферного перехвата от 80 до 1500 км.
Ракетных комплексов С-300 (П, ПМ, ПМ2, ПМУ) и С-400, которые в зависимости от используемых радаров могут выполнять функции перехвата ракет (как ПРО), крылатых ракет (низковысотный обнаружитель) и собственно самолётов.
Около 80 ЗРК Бук, более лёгкий комплекс в сравнении с С-300.
С недавних пор ещё и зенитно ракетно-пушечных комплексов (ЗРК, ЗРПК) Панцирь С1, задача которых — защита самих позиций «старших братьев» от специального оружия прорыва ПВО (низколетящие крылатые ракеты, летящие в слепой зоне, противорадиолокационные ракеты).
Всевысотный обнаружитель, "глаза и прицел" для зенитных ракет поздних С-300 и С-400
Doomych / Wikipedia
В общем, такие ПВО на постоянном боевом дежурстве. Это войска, которые действительно первыми принимают на себя удар в случае нападения. Они должны защитить ключевые со стратегической точки зрения промышленные районы, высшее военное руководство, важнейшие элементы энергетической инфраструктуры. Войска «судного дня», короче, как и ракетные войска стратегического назначения.
Сухопутные ПВО
Этот вид войск отличается большим разнообразием самих зенитных средств, и действуют сухопутные ПВО уже в интересах самих войск. Как и артиллерия, которая бывает полковой/дивизионной/армейской (от этого зависит дальность выстрела и могущество боеприпаса), ПВО СВ тоже подразделяются по радиусу действия и высоте.
ЗРК Бук и С-300В
С-300В отличается гусеничным шасси на большинстве машин
РИА Новости © Владимир Астапкович
С-300В — это специальная войсковая модификация комплекса, которую от «стратегических» С-300/400 внутри страны отличает преимущественно гусеничные шасси пусковых машин, командных пунктов и РЛС. Части с такими комплексами нужны для защиты особо важных военных объектов фронтового и армейского звена от почти всех возможных средств воздушного поражения.
ЗРК Бук — более массовая (около 400 единиц на вооружении) из тяжёлых комплексов войсковых система ПВО. Бригады «на Буках», соответственно, защищают объекты на уровень ниже: бригады управления, штабы объединённых группировок, аэродромы, объекты ключевой инфраструктуры, позиции пусковых тяжёлых РСЗО или комплексов оперативно-тактических ракет.
С-300В (дальность поражения от 30 км до 100 км, высота от 1 км до 30 км, предельная скорость цели до 2400 м/с)
ЗРК Бук (дальность поражения от 3,5 км до 70 км, высота от 15 м до 30 км, предельная скорость цели 1100 м/с, в новейших комплексах до 3000 м/с)
Разумеется, данные варьируются от типа ракет, характеристик цели и модификации самого ЗРК.
Такие комплексы работают далеко от линии соприкосновения на достаточно большой тактической или оперативной глубине (примерно 50 -100 км или более). Их основные цели — это оперативно-тактические ракеты и стратегические бомбардировщики, в поздних модификациях они умеют работать по низколетящим крылатым ракетам и некоторым типам БПЛА.
ЗРК Оса и ЗРК Тор
Эти комплексы работают на дивизионном уровне — если ЗРК выше, как правило, находятся в составе отдельных бригад ПВО, то такие комплексы чаще всего собраны в зенитно-ракетные полки в составе мотострелковых дивизий. То есть они работают значительно ближе к линии соприкосновения, защищая дивизионные командные пункты и тыловую структуру своей дивизии.
ЗРК Оса, отличается трёхосным колесным шасси
Vitaly V. Kuzmin
ЗРК Оса работает от 1,5 км до 10 км по дальности и от 10 м до 5 км по высоте. На сегодня считается устаревающим ЗРК и «Тор» разрабатывался как раз ей на замену. ЗРК Тор бьёт по дальности до 15 км и до 12 км по высоте, заметно превосходя возможности «Осы», но он получился настолько сложным и дорогим, что снимать «Осу» со службы окончательно до сих пор не собираются.
Список потенциальных целей у «Тора» значительно шире — тактические ракеты (типа пресловутых HIMARS и других дальнобойных РСЗО), тактические бомбардировщики (на базе истребителей типа F-15 и F-16), вертолётов, управляемые ракеты и корректируемые бомбы. А ещё в зону их компетенции входят разведывательно-ударные БПЛА, с которыми те же ЗРК Тор неплохо справлялись в Сирии (против турецких дронов).
Для этих систем актуально и противодействие РЭБ (средств радиоэлектронной борьбы — в основном помехи), которые на близких дистанциях (считанные километры, немногим более 10 км) могут воздействовать достаточно эффективно.
Работа расчёта ЗРК Тор
В отличие от тяжёлых систем типа С-300/Бук, у которых есть отдельные машины с радиолокационными станциями для разведки и целеуказания, в ЗРК Оса и Тор все компоненты смонтированы на одной машине — для большей оперативности. Их можно быстро перебросить с одного участка на другой, вдобавок у них минимальное время перехода из походного положения в боевое. Поэтому и сражаются они в более интенсивной воздушной ситуации.
ЗРПК Тунгуска, Стрела-10М, ПЗРК Игла, ЗУ-23-2
Это ПВО ближнего радиуса действия. Они, как правило, входят в состав зенитных-ракетно-артиллерийских дивизионов или батарей, в составе танковых, мотострелковых или воздушно-десантных бригад и полков.
Соответственно, сражаются такие машины в тесной связке с танковыми или «пехотными» батальонами, в одних порядках. Для такой техники актуальна некоторая защита (противопульная и противоосколочная), а установки с пушечным вооружением часто применяются не только по воздушным целям, но и по лёгкой бронетехнике, слабым полевым укреплениям или по скоплению живой силы.
Комплекс «Тунгуска» в этом смысле наиболее универсальный и дальнобойный. Он сочетает в себе пушечное и ракетное вооружение с возможностью сбивать цели до 3,5 км по высоте и 8км по дальности — ракетой. Пушки достают 3 км по высоте и 4 км по дальности. От прочих установок малого радиуса «Тунгуски» отлисаются наличием своей РЛС обнаружения и сопровождения цели. То есть умеют работать по целям вне зоны оптической видимости, или в сложном ландшафте по низколетящим объектам.
Стрела-10 и ПЗРК Игла используют ракеты с ГСН (головкой самонаведения), поэтому способны работать только по целям в пределах визуальной видимости и получают от батарейного командования только целеуказание, а поиск и поражение уже вплотную зависят от оператора.
В Стрела-10 оператор находится в боевом отделении машины и управляет счетверённой турелью контейнеров с ракетами с помощью манипулятора (джойстика). ПЗРК Игла — это переносной ручной комплекс, которым управляет отдельный боец (стрелок-зенитчик) со штатного БТР/БМП или в пешем порядке.
Ну а ЗУ-23-2 — что-то в духе сверхтяжёлого пулемёта, и намного чаще работает по наземным объектам, относясь к зенитным средствам доракетной эпохи, как «собратья» времён Второй мировой войны. Осколочно-фугасный выстрел с темпом стрельбы в 1000 выстрелов в минуту работает по наземным целям аналогично АГС-17, только огонь не навесной, а прямой наводкой.
Ограничение по высоте (1,5 км) и дальности (до 3 км), а также управление спаркой пушек вручную маховиками в современных условиях ограничивают пользу этой штуковины именно как зенитки. Однако совсем выбрасывать её из обоймы не стоит — такое оружие не боится никаких РЭБ, установку сложно обнаружить радиолокационными средствами.
ЗУ-23-2 в ВСУ
Генштаб ВСУ
Основные цели для типов средств ПВО — это армейская авиация, то есть вертолёты и штурмовики с противотанковыми ракетами, неуправляемыми ракетами и пушечным вооружением. В первую очередь они защищают свои танки, легкую бронетехнику пехоты и артиллерийские позиции.