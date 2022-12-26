«Сами не летаем и другим не даем!»: из чего состоят российские ПВО

Войска ПВО — о них слышали все. Что это такое — тоже представляют себе все. А вот почему на вооружении ПВО столько много разных систем и комплексов, мало кто знает. Мол, ну ПВО и ПВО.

В нашей статье мы разжуем всё, что касается этих войск, области их применения и многообразия систем. Если есть С-300, то зачем Бук? С-300 и С-400 это одна система или их много разных? А вот по ПЗРК... Вот про это, короче.

ПВО страны

За пример возьмём российскую армию: во-первых, зачем далеко ходить, во-вторых, структуры этих войск в разных странах различны — вы тогда от всего этого бардака просто запутаетесь, а суть не поймёте.

В РФ два вида ПВО, Сухопутных войск (о них напишем отдельную статью) и ПВО ВКС (Воздушно-космических сил). ПВО ВКС — это, как правило, тяжёлые и дальнобойные комплексы. Они нужны, в первую очередь, для защиты стратегически важных объектов. Иными словами — это стратегические ПВО. Кроме самих зенитных-ракетных сил (ЗРВ) в связке с ними работают радиотехнические войска (РТВ).