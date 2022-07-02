Третья мировая может начаться в Литве

Третья мировая может начаться в ЛитвеОпять виноваты маленькие страны
Обзор армий наших потенциальных противников превратился в постоянную рубрику, благо если и есть в чем-то стабильность нынче, так это в их появлении. Япония, Финляндия, ну вот теперь ещё и Литва.
Но если в прочих ситуациях мы просто хватали хайповую тему, то в этом случае уже всё довольно серьёзно. Многие из вас уже расширили географические знания словосочетанием «Сувалкский коридор». Если ещё нет, то поясняем — это польско-литовская граница, одним концом упирающаяся в Калининградскую область, а другим в Белоруссию, всего около 65 км.
Стратегическое значение «коридора» велико для всех сторон
Jakub Łuczak
Для РФ это сухопутный путь снабжения Калининградской области, где кроме непосредственно населения есть ещё и множество военных частей — воздушно-космические силы, флот, дежурные дивизионы Искандер, противовоздушная оборона и сухопутные войска, всего под сотню различных частей. А Польша и Литва могут достаточно быстро отрезать область от остальной России.
Для НАТО это тоже уязвимый участок — встречный удар российских и белорусских войск способен быстро отрезать прибалтийские государства от сухопутной связи с «большой землёй» в лице Польши.
Проблемы с морскими перевозками в Калининград начались давно, а вот сухопутная блокада по Сувалкскому коридору возникла совсем недавно, после решения литовского правительства не пропускать российские фуры. В и без того напряжённой ситуации ставки подпрыгнули ещё выше. Более миллиона отрезанных граждан никак не устроят Россию.
Потенциальный конфликт
Несмотря на то, что действия Литвы не вызывают единогласной поддержки ни в Европе, ни в НАТО, у страны остается право самой регулировать транзит по своей территории. И позиция руководства Литвы пока остаётся непреклонной. Каков может быть результат? Третья мировая как вариант, ведь в то же время Литва член альянса, поэтому любое вторжение на её территорию равносильно объявлению войны всему НАТО.
Позицию России тоже можно понять, ведь Калиниградская область — это более миллиона граждан и огромная военная группировка. Понятно, что регион очень уязвим в случае большого конфликта, и если транспортный кризи разрешить не получится, превентивный удар крайне вероятен. Косвенно это подтверждают поставки оружия в Белоруссию и, по слухам (а верить сегодня не понятно кому и чему), скрытая мобилизация у белорусов.
Разумеется, речи о вторжении на всю территорию Литвы не идёт — военной целью будет захват контроля над Сувалкским коридором. Россия смогла бы в этом случае как-то оправдать свои действия не агрессией, а гуманитарными задачами — дескать, мы не можем бросить миллион граждан в ситуации блокады.
© Пресс-служба ЗВО
В этом случае главным козырем будет скорость — высокая для российско-белорусского наступления (без вовлечения белорусских военных, скорее всего, ловить нечего) и, с противоположной стороны, низкая скорость принятия решения в НАТО. Пока бюрократический аппарат альянса успеет среагировать, можно взять под контроль коридор, и на этом операцию остановить, показав прочим странам, что прямой угрозы Литве нет.
Но, конечно, ситуация будет висеть на ниточке, и её развитие вообще малопредсказуемо. Но на то он и кризис — не бывает в кризис простых решений.
Армия Литвы
Вооруженные силы страны — это то, что встанет на пути потенциальной операции, поэтому самое время взглянуть на то, что они собой представляют.
Армия Литвы самая мощная и многочисленная из всех прибалтийских. Регулярно несут службу 18 400 человек (из которых порядка 13 тысяч сухопутные силы). К ним примыкают около 5 000 человек в Добровольческих силах охраны края, что-то вроде национальной гвардии. И, наконец, Союз стрелков Литвы — это уже полностью гражданские, проходящие по совей инициативе общеармейскую и партизанскую подготовку в центрах министерства обороны (14 000 человек).
Самая боеспособная из всех — механизированная бригада «Железный волк», а её дополняет механизированная бригада «Жемайтия». Остальные силы развёртываются после мобилизации (порядка 90 000 резервистов). Последние годы литовцы довольно щедро тратили на военную технику, поэтому их небольшая армия оснащена довольно неплохо.
Основа механизированных подразделений — колёсные БМП Вилкас (Волк) на базе самых дорогих на сегодня и совершенных немецких БТР Boxer. Бронирование машины рассчитано на защиту от любых автопушек в лобовой проекции, и от 14,5 мм КПВТ в остальных (за счёт навеса доп. брони, все проекции можно защитить от 30 мм).
Боевой модуль по натовским канонам оснащён 30 мм автопушкой Bushmaster II Mk44 с управляемыми снарядами и ПТРК Спайк. Это необитаемая башня Samson Mk II от израильской фирмы Rafael, а опционально она комплектуется комплексом активной защиты Trophy, способным бороться с любыми противотанковыми ракетами. На 2020 год Литва располагала 91 единицей таких машин, а в 2021 году решила довести количество до 200, чтобы пересадить на эти БМП всю бригаду «Железный волк».
Артиллерийская поддержка элитной бригады осуществляется немецкой САУ Pz 2000, уже нам известной по поставкам на Украину, подробнее писали в этой статье.
Ну а защиту с воздуха обеспечивают норвежские комплексы среднего радиуса NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) — стойкие к средствам РЭБ и имеющие на сегодня, возможно, лучшие показатели в своём классе ПВО. Высота поражения до 16 км, а дальность зависит от ракеты и может составлять от 55 до 180 км.
Прочее оснащение состоит из, в основном, устаревших машин американского, шведского и немецкого производства — М113 БТР, буксируемые гаубицы М101 и бронемашины Хамви. За пределами бригады «Железный волк» арсенал литовской армии заточен на широкомасштабную партизанскую войну на своей территории за счёт обученного резерва и его специального оснащения лёгкой артиллерией (миномёты), ПТРК и ПЗРК.
Соответственно, вся военная доктрина Литвы не подразумевает попыток дать отпор противнику сразу при вторжении — и Железный Волк и Жемайтия расположены в центре страны, а Сувалкский коридор будет полагаться только на пограничников и территориальную оборону. Противника впустят на территорию, где подарят ему все прелести партизанского ада в густой лесистой местности, где подготовленные ополченцы будут как рыба в воде.
Прочее НАТО
Однако это будет проблема не одной только Литвы, ведь граница то, напомним, литовско-польская. В 2000-е годы и Польша, и Литва расформировали крупные милы в близи «коридора», о чем, наверное, жалеют сегодня.
С 2018 года Польша провела реорганизацию своих вооружённых сил, чтобы восстановить боеспособность у Сувалкского коридора. На это направлены 16-я Поморская механизированная дивизия и 18-я механизированная дивизия Тадеуша Бука. Если 16-я дивизия оснащена как резервная — это танки Т-72М1 и PT-91 (польская модернизация 72ки в 90-е) и БМП-1 в основном — то 18-я имеет ударный кулак в лице танковой бригады с Леопард-2 А5 и современными гаубицами Краб.
Очевидно, что провести операцию, «не задев» Польшу, невозможно, поэтому не включать эти силы в расчёт — наивно. К тому же, в отличии от Литвы, Польша имеет серьёзную авиацию в регионе и может действовать более активно, не говоря о прочей авиации с баз НАТО рядом.
Возможный конфликт
Несмотря на бравурные заявления на телешоу, противник не так прост, как может показаться. Со стороны Калининграда Россия располагает мотострелковой бригадой и отдельным мотострелковым полком (при поддержке инженерных, ракетных частей и спецназа). Белорусские силы серьёзнее — 6-я (непосредственно у границы в Гродно) и 11-я (Слоним) механизированные бригады при поддержке авиации с аэродромов в Лиде. Хотя очевидно, что без стягивания и переброски дополнительных сил этого будет мало.
Польско-литовская стратегия может быть рассчитана на втягивание противника на свою территорию, навязывания ему партизанской войны (что не даст возможности провести операцию быстро и не позволит сделать транзит через Сувалки безопасным). После чего последуют встречные удары польских дивизий и литовских бригад.
В этом случае коридор не удержать. Если всю операцию сосредоточить только в районе Сувалкского коридора, так или иначе придётся угрожать на большей территории, чтобы удерживать в напряжении наиболее боеспособные польско-литовские части. Но и в этом случае времени на переброску дополнительных тактических групп у стран НАТО будет предостаточно.
И это всё не учитывает карт-бланш НАТО на прочие действия на всей географии возможного соприкосновения с российской Федерацией. Найдутся ли у нас силы на такой конфликт, даже в его самом скромном воплощении — вопрос риторический.