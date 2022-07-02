Третья мировая может начаться в Литве

Несмотря на то, что действия Литвы не вызывают единогласной поддержки ни в Европе, ни в НАТО, у страны остается право самой регулировать транзит по своей территории. И позиция руководства Литвы пока остаётся непреклонной. Каков может быть результат? Третья мировая как вариант, ведь в то же время Литва член альянса, поэтому любое вторжение на её территорию равносильно объявлению войны всему НАТО.

Позицию России тоже можно понять, ведь Калиниградская область — это более миллиона граждан и огромная военная группировка. Понятно, что регион очень уязвим в случае большого конфликта, и если транспортный кризи разрешить не получится, превентивный удар крайне вероятен. Косвенно это подтверждают поставки оружия в Белоруссию и, по слухам (а верить сегодня не понятно кому и чему), скрытая мобилизация у белорусов.

Разумеется, речи о вторжении на всю территорию Литвы не идёт — военной целью будет захват контроля над Сувалкским коридором. Россия смогла бы в этом случае как-то оправдать свои действия не агрессией, а гуманитарными задачами — дескать, мы не можем бросить миллион граждан в ситуации блокады.