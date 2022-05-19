Железная дорога — решающий фронт «спецоперации»

Зависимость от поставок сильнее, чем кажется

На самом деле от поставок Украина зависела и до начала боевых действий в феврале — все эти годы единственный патронный завод находился в Луганске, который с 2014 года стал центром ЛНР. В итоге в стране стало негде выпускать боеприпасы ко всей линейке стрелкового вооружения от 5.45 до 14.5 мм калибра. Не говоря про артиллерию — снаряды нигде не производили за всю историю украинской независимости и пользовались только тем, что было на складах.

С 2015 года вопрос решался, и, как это обычно бывает — не решили. Пытались подключить Шосткинский завод в Сумах (один их центров химпромышленности СССР, там же делали киноплёнку Свема), единственный, который мог бы производить боеприпасы (точнее элементы — взрыватели, детонаторы и т. п.). Не фартануло — нужны новые производственные линии и специалисты, особенно в связи с переходом на новые стандарты капсюлей. А денег, естественно, нет.

Поэтому почти все боеприпасы в Украину завозились в основном из Болгарии, Сербии и Чехии. То есть без поставок ВСУ не сможет использовать даже вооружения советского образца. Отсюда в начале года и появились те видео, над которыми столько «угорали» в интернетах, когда на учениях голосом имитировали стрельбу — в преддверии событий старались не расходовать ценнейший ресурс.