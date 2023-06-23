Когда от капиталистов есть польза: социальные стартапы в России

Когда от капиталистов есть польза: социальные стартапы в РоссииДа, такие тоже бывают
Чаще всего понятие стартап и благотворительность не очень-то вместе ассоциируются. Ладно, они вообще не ассоциируются. Потому что любой бизнес — он про то, как эффективно поднять бабки, а благотворительность — про то, как с ними лучше расстаться. И тем не менее...
Смотрите, есть два способа, как добавить очков в копилку своей кармы за счёт создания стартапов.
Придумываете гениальный стартап,
делаете аффирмации на денежный энергетический поток, привлекаете инвесторов, воплощаете свою задумку в жизнь, зарабатываете миллионы и уже с них жертвуете на добрые дела.
Изначально создаёте проект, цель которого — социально полезное дело с возможностью заработать, а не уйти в минус. Всё, вы молодец! Ладно, на самом деле всё немного сложнее.
Между классическим благотворительным проектом и социальным стартапом нельзя ставить знак равно. В чём главное отличие? Социальный стартап — это прежде всего стартап, в его основе бизнес модель, которая должна приумножать прибыль и своей деятельностью приносить улучшения для общества.
Принцип работы
Если вы получили деньги от инвесторов, они не просто передаются на закрытие какой-то нужды или проблемы. Для этого и так существуют фонды, а от социальных стартаперов требуется пораскинуть мозгами. Деньги нужно закинуть в оборот, появилась как минимум экономическая устойчивость.
Некоммерческие организации постоянно находятся в поиске спонсоров, поэтому полученные средства рано или поздно заканчиваются. Не хочется говорить, что благотворительность — это чёрная дыра для денег, но уж как есть. Мир вообще не сахарный, количество социальных проблем и нужд никогда не уменьшается.
В условиях нестабильной ситуации проекты, которые как минимум умеют самоокупаться, выглядят надёжнее. Поэтому если вам вдруг захочется обвинить авторов некоторых социальных стартапов в жадности и погоне за прибылью, а социальной пользой, дескать, только прикрываются, не спешите это делать. Возможно, они не злодеи, а дальновидные и прагматичные люди.
Особенность социальных стартапов — создатели стараются найти нестандартный подход к решению наболевших общественных проблем. По реализации обычный стартап от социального ничем не отличается, тут всё приемлемо, если оно работает и вписывается в рамки закона (добрые дела добрыми делами, а про налоги не забываем)
Звучит всё это как-то очень мутно. Сразу закрадывается вопрос: «А это вообще возможно в России?».
Ну, честно говоря, в РФ есть сложности с созданием классических стартапов. Как бы не хотелось это признавать, но в России и большинство обычных коммерческих стартапов не выживают, а у социальных ещё и сложность со знаком «звездочка»... Тем не менее концепция социальных стартапов придумана не нами, и если что-то существует, значит это возможно (рапортует нам Капитан Очевидность). Рассмотрим на конкретных примерах.
Лаборатория «Сенсор-тех»
Больше всего социально значимых российских стартапов — в области здоровья. Потому что улучшать медицину новыми технологиями всегда есть куда.
Например, существует такая лаборатория — «Сенсор-тех». В ней ребята (и девчата) создают приспособления для людей с нарушением слуха и зрения. Главная цель — помочь населению с ограниченными возможностями здоровья и улучшить их повседневную жизнь.
Лаборатория делает крутые гаджеты и сама пишет программное обеспечение. Все полученные устройства собирают вручную. Главная вишенка на торте — медицинская техника, которая всерьёз меняет качество жизни многих людей. Её используют в различных организациях, школах и университетах.
устройства Лаборатории «Сенсор-Тех»
Вот вам и пример социального проекта. Изначально организацию создали на базе благотворительного фонда.
Ну ладно, с социальной составляющей разобрались, а что по бизнесу? Всю новую аппаратуру, которую изготавливает лаборатория, можно купить и за деньги онлайн (цены и характеристики присутствуют). При этом «Сенсор-тех» готовы оказывать помощь, если вы нуждаетесь в их устройстве, а денег у вас нет. Но если всё же есть, то все расценки на сайте, не забываем.
Разработчики настолько углубились в эту тему, что даже создали VR-симулятор болезней глаза. Нет, это не по приколу или для розыгрыша: такие приспособления нужны не людям с нарушением зрения, а тем, кто изучает офтальмологические дефекты.
IFarm
Ещё один социальный стартап родом из России. Компания создаёт и продаёт оборудования для вертикального земледелия, оно очень пригождается в городах-миллионниках.
Сразу логичный вопрос — а при чём тут социальные стартапы, где великая цель и помощь обществу?
Конечно, нам, городским жителям, кажется, что продукты растут в магазине, а хлеб на деревьях. И если полки не пустые, а в ресторанах все ещё кормят, значит и проблем в сельскохозяйственной сфере нет. Но на самом деле миграция населения
в Москву и Санкт-Петербург с каждым годом только увеличивается: всем хочется понаехать, а деревни пустеют. Поэтому переносить фермы из деревень в города и пригороды приходится вынужденно.
Человечество, между прочим, в массе своей, не победило голод, поэтому технологии, которые помогают более просто производить продукты питания, очень ценятся.
А ещё, вертикальный формат намного экологичнее. Можно много спорить, правы ли «зелёные», но то, что вертикальные городские теплицы экономят в огромных количествах воду, площадь и уменьшают углеродный след — это сто пудов.
Ifarm вышли на международный уровень, выиграли даже премии «Европейский стартап года» и «Стартап с наибольшим социальным влиянием».
Сейчас штаб-квартира находится в Финляндии. Да, у нас снова одна и та же фигня — успешный проект, который родился в России, переехал. Никогда такого не было, и вот опять! Но при этом в Москве и Калужской области функционируют две их крупные фермы.
Космический уровень растениеводства!
Актуальность и финансирование
Мода на социальные стартапы к нам пришла с Запада, где потребитель стал требовать не только хорошего потребления, но и чтобы конторы приносили какую-то пользу обществу в целом. Ну и ещё многим предпринимателям захотелось увековечить себя в положительном ключе как бы пафосно это не звучало. Хотя какая разница, как это звучит, если в итоге каждый из нас, пусть и косвенно, но получает пользу от этого.
Медленно, но верно социальные стартапы распространяются по России. Сегодня уже не просто университеты проводят открытые столы по этой теме, где умные дяденьки и тётеньки в костюмах обсуждают вопросы актуальности явления, как это было лет десять назад, а уже конкретно создаются курсы: как создать такой проект, как найти спонсоров и запустить всё в работу.
К сожалению, несмотря на факторы выше, инвесторы в России не особо-то хотят вкладываться в социальные стартапы. У многих в голове остаётся чёткое разделение: делать деньги — это одна сфера, а благотворительность — другая. Проще по классике — закинуть финансы для нужд некоммерческой организации и закрыть свой гештальт добрых дел на ближайшее время (хотя это тоже хорошо и правильно).
Финансирование социальных стартапов — уже новый уровень. Эдакая прошаренная благотворительность. Главным преимуществом, в отличие от классических фондов помощи, остаётся возможность заработать ещё и денег сверху, и развить компанию. Хотя получение прибыли в таких проектах всё равно не стоит на первом месте, но это приятный побочный эффект, кэшбэк за добрые дела.
Социальные стартапы объективно сложнее в исполнении. Потому что помимо стандартных трудностей, с которыми сталкиваются стартаперы, нужно учитывать и другие обстоятельства: социальная значимость, позиционирование, баланс между бизнесом и альтруизмом.
Факт того, что в России существуют такие проекты и внимание к ним только растёт — радует. Чем больше такого — тем лучше. Но вот сами темпы развития и условия, как часто бывает в РФ, не радуют.