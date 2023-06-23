Когда от капиталистов есть польза: социальные стартапы в России

Принцип работы

Если вы получили деньги от инвесторов, они не просто передаются на закрытие какой-то нужды или проблемы. Для этого и так существуют фонды, а от социальных стартаперов требуется пораскинуть мозгами. Деньги нужно закинуть в оборот, появилась как минимум экономическая устойчивость.

Некоммерческие организации постоянно находятся в поиске спонсоров, поэтому полученные средства рано или поздно заканчиваются. Не хочется говорить, что благотворительность — это чёрная дыра для денег, но уж как есть. Мир вообще не сахарный, количество социальных проблем и нужд никогда не уменьшается.