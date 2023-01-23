Сколько стоит выстрел? От автомата Калашникова до гаубицы

Как мы считали: 7,62х54 7Н1 стоит 30 рублей, а 14,5х114 Б-32 200 рублей. Пропорциями вторая больше примерно в два раза, но масса пули больше в 7 раз, а пороха в 10, при этом пуля 14,5 бронебойно-зажигательная (много массы на трассирующий заряд), она априори сложнее и дороже, и скорее всего именно в пуле основная причина разницы в цене.

По аналогии с гражданским рынком, где цены минимум в 2,5-3 раза выше, грамм пороха обходится армейцам в 3-5 рублей за грамм. Соответственно, 2,5 грамма в 7Н1 — это примерно 8 рублей, а в Б-32 — 80 рублей. Гильза и капсюль 7Н1 стоят порядка 7 рублей, а в Б-32 она в два, с небольшим, раза больше, ну около 15 рублей.

Итого пули у нас 15 и 105 рублей, то есть в 7 раз дороже, но габариты 14,5 мм примерно в два раза больше… грубо говоря, она в 3 раза дороже.

Ну и, пожалуй, сюда отнесём выстрелы из гранатомёта, по информации сайта госзакупок, кумулятивная реактивная граната для РПГ-7 будет стоить 8440 рублей. А вот более «расходные» ВОГ для автоматических гранатомётов АГС-17 идут по 1620 рублей за выстрел. Гранаты ВОГ для подствольных гранатомётов стоят чуть дороже – 1726 рублей за выстрел из ГП-25 Костёр.