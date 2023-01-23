Сколько стоит выстрел? От автомата Калашникова до гаубицы

Сколько стоит выстрел? От автомата Калашникова до гаубицыВсё посчитали за вас
Выстрел из АК-74 — это сколько в рублях? А магазин? А пулемётная лента? А выстрел из пушки танка? Мы нашли, посчитали, рассчитали и готовы рассказать.
Фото: Министерство обороны РФ
Мы уже публиковали статью о стоимости российской бронетехники, из которой вы могли узнать, во сколько обходится единица танка или боевой бронированной машины. Кстати, вот она.
Но если вы думаете, что содержание армии сводится в основном к покупке техники, вы ошибаетесь: есть её расходная часть, из которой самая важная — это боеприпасы. Ведь без боеприпасов вся техника — это просто супердорогой и мало функциональный транспорт. Сегодня поговорим о ценах на рынке патронов, снарядов и ракет… поехали!
Мелочёвка
Сюда мы отнесём то, что обычно классифицируем как лёгкие вооружения, или пехотные вооружения. Здесь уже реально вычислить реальные закупочные цены за счёт сайта госзакупок.
- Штатный патрон для пистолета Макарова 9х18 мм стоит порядка 25-28 рублей за штуку. В целом по итогам применения в армии РФ был признан неудачным, поэтому новые пистолеты типа модели Лебедева или пистолет-пулемёты типа ППК перешли на отечественный вариант Парабеллум 9х19 мм. Соответственно, это должно сказаться на стоимости, и скорее всего в сторону увеличения.
Патроны 5,45
©Shutterstock/Fotodom
- А вот стандартный патрон 5,45х39 мм для АК-74 должен стоить порядка 15-18 рублей, но тут скорее всего речь идёт об обычных 7Н6 или 7Н6М, или по-простому «пэ-эска» от пули ПС, простой оболочечной со стальным сердечником. Хотя при своих объёмах закупки армия должна получать солидную скидку, поэтмоу вполне вероятно, что при больших объёмах цена снизится до 11-12 рублей.
Только вот в номенклатуре боеприпасов к штатным АК около дюжины наименований, куда входят трассирующие (оставляют видимый «огненный» след) и различные типы повышенной пробиваемости, стоимость которых может быть выше уже кратно. В обычном магазине солдата армии РФ трассеры кладут 1 к 4-5, в зависимости от разных ситуаций, а на дне обычно 3 трассера подряд — сообщить о том, что магазин пуст.
Таким образом мы довольно обоснованно можем оценивать стандартный «рожок» мотострелка или десантника в ~400-500 рублей**.
АК-74 с магазином на 45 патронов от РПК и подствольным гранатомётом ГП-25. В них боеприпасов оценочно на 2500 рублей
РИА Новости
А что с пулемётным/снайперским калибром 7,62х54 мм? На основании закупок для Росгвардии можно сделать выводы о 30 рублях за стандартный снайперский 7Н1. Патроны для пулемётов должны обходиться дешевле, но дороже 5.45, значит их можно оценить в примерно 25 рублей. Соответственно лента на 100 патронов может стоить около 2500 рублей.
Патроны для более профессионального снайперского оружия — обычно это натовские калибры .338 Lapua Magnum или .375 и .408 CheyTac. Тут цены добегают и до 2000 рублей за один патрон. Их изготавливают малыми партиями и на особенно точном оборудовании. По аналогии с гражданским рынком «особые» боеприпасы начинаются где-то от 150-200 рублей.
Найти инфу о стоимости более тяжёлых калибров типа 12.7 (пулемёты НАСВ Утёс) или 14,5 КПВТ было сложнее. Снова помогла инфа о закупках структурами Росгвардии. Стоимость патрона 12,7х108 мм в снайперском или бронебойно-зажигательном типе порядка 170 рублей за штуку (разве что первые могут быть чуть подороже, а вторые чуть подешевле). Уже заметный скачок, не правда ли?
А вот 14,5 мм Б-32, которые используют в основном КПВТ на БТР-70 и БТР-80 стоит порядка 200 рублей.
Снайперская винтовка в калибре CheyTac
cheytac.com
Наращиваем калибр
Далее у нас идут выстрелы к автоматическим пушкам. Это уже не патроны, а полноценные артиллерийские выстрелы, пусть и малой мощности. Более-менее внятную информацию удалось найти об учебных выстрелах, боевые варианты окажутся ощутимо дороже.
Итак, 30 мм учебный выстрел стоит примерно 2500 рублей. Таким образом, мы можем очень приблизительно прикинуть стоимость боевых версий в сравнении со стоимостью патронов. Боевая бронебойно-зажигательная пуля должна стоить примерно в три раза выше обычной. А стоимость гильзы с капсюлем и пороха — это примерно половина стоимости. То есть бронебойные и осколочно-фугасные выстрелы варьируются около 3500-4000 рублей за единицу.
- Таким образом боекомплект БМП-2 на 500 выстрелов должен стоить порядка 2 миллионов рублей. Боеприпасы для установки типа ЗУ-23-2 должны быть немногим дешевле, оценочно в 2-2,5 тысяч рублей — два короба по 50 выстрелов. И разрядить их влетит как минимум в 200 000 рублей.
БМП-2 растреливают боеприпасов ценой на твой Солярис
Как мы считали: 7,62х54 7Н1 стоит 30 рублей, а 14,5х114 Б-32 200 рублей. Пропорциями вторая больше примерно в два раза, но масса пули больше в 7 раз, а пороха в 10, при этом пуля 14,5 бронебойно-зажигательная (много массы на трассирующий заряд), она априори сложнее и дороже, и скорее всего именно в пуле основная причина разницы в цене.
По аналогии с гражданским рынком, где цены минимум в 2,5-3 раза выше, грамм пороха обходится армейцам в 3-5 рублей за грамм. Соответственно, 2,5 грамма в 7Н1 — это примерно 8 рублей, а в Б-32 — 80 рублей. Гильза и капсюль 7Н1 стоят порядка 7 рублей, а в Б-32 она в два, с небольшим, раза больше, ну около 15 рублей.
Итого пули у нас 15 и 105 рублей, то есть в 7 раз дороже, но габариты 14,5 мм примерно в два раза больше… грубо говоря, она в 3 раза дороже.
Ну и, пожалуй, сюда отнесём выстрелы из гранатомёта, по информации сайта госзакупок, кумулятивная реактивная граната для РПГ-7 будет стоить 8440 рублей. А вот более «расходные» ВОГ для автоматических гранатомётов АГС-17 идут по 1620 рублей за выстрел. Гранаты ВОГ для подствольных гранатомётов стоят чуть дороже – 1726 рублей за выстрел из ГП-25 Костёр.
Обзор на АГС Крупнокалиберного, ну так, чтоб вы не скучали
Танки и артиллерия
Тут с информацией на порядок сложнее, на госзакупках её уже не найдёшь так легко. Но сами боеприпасы сложнее, тяжелее и обладают радикально большим могуществом, чем те, что мы описали в предыдущей главе… а значит, на порядки дороже.
Начнем с танков, так как в них снаряды попроще.
БОПС (бронебойный подкалиберный) самый дешёвый, выстрел им обойдётся казне от 30 000 рублей, однако более современные, повышенной пробиваемости из обеднённого урана (способные поразить почти любой самый современный танк) дойдут до 100 000 рублей.
Осколочно-фугасный — цены могут разниться, однако начинаются примерно от 32 000 рублей. На жаргоне танкистов — «две бабушкины пенсии». Однако это довольно «несвежие» цифры и, надо полагать, сегодня цены значительно подросли. В целом обычный осколочно-фугасный выстрел 125 мм советского образца стоит около 1 тыс. долларов.
Размещение боекомплекта в танке
dzen.ru
Пуск управляемой ракеты доходит до 200 000 рублей. Но это уже управляемая ракета, а не баллистический снаряд, потому и такой скачок.
- Артиллерийские снаряды раздельного заряжания, конечно, ещё дороже, так как в номенклатуру помимо обычных осколочно-фугасных входят и активно-реактивные повышенной дальности, и корректируемые, повышенной точности. Тут уже совсем всё покрыто тайной, поэтому в данном разделе цифры ещё более приблизительные.
В целом удалось узнать, что обычные выстрелы к 122 мм гаубицам (Д-30, САУ Гвоздика) стоят на 40-50% дешевле, чем 152 (Д-20, Мста-Б, САУ Акация и Мста-С), но калибр 152 мм имеет больше «сложных» артиллерийских выстрелов и там цены уже идут в кромешный отрыв.
Можно судить, что «обычный» выстрел 122 мм, варьируется в порядках 35 000 – 45 000 рублей. Обычный выстрел для 152 мм уже танцуем около 60 000 – 70 000 рублей. Но там бывают кассетные, кумулятивные, бетонобойные, повышенной дальности, стоимости которых, конечно же, больше.
Работа Д-20
В принципе, артиллерийские выстрелы можно привязать к цене хорошего смартфона: полегче — какие-нибудь realme и Tecno, потяжелее – флагманские айфоны.
Управляемые активно-реактивные снаряды оснащены газогенераторами, которые превращают их в такую дешёвую ракету. С их помощью снаряд поддерживает скорость, которая при обычном разгоне только в стволе постоянно «тает» в полёте. Это приводит к увеличению дальности примерно на треть, с помощью газогенераторов российские артиллерийские системы достигают дистанций в 30-40 км.
Дополнительные газогенераторы могут корректировать курс снаряда, а «мозги» получают уточнение координат при подлёте. Таким образом КВО (круговое вероятное отклоненияе) считается не метрами, а сантиметрами.
- В итоге российский аналог натовского «Excalibur»«Краснополь» имеет стоимость порядка 2 500 000 рублей, однако это цена рыночная, для внутреннего пользования цены обычно на 25-35% ниже, а объемы закупок могут быть заметно выше, что тоже тянет на скидочку. Поэтому такие боеприпасы вероятно обходятся в порядка 1,5 миллионов рублей за выстрел.
Краснополь
Mike1979 Russia / Wikipedia
Реактивные системы залпового огня. Деньги льются рекой.
Град БМ-21. Они используют самые простые ракеты, стоимость которых примерно сопоставима с обычными артиллерийскими выстрелами. А вот ракеты для обновлённых «градов» Торнадо-Г со спутниковой навигацией по стоимости приближаются к выстрелам из РСЗО Ураган — порядка 1 миллиона рублей за ракету.
Выстрел из РСЗО Смерч по дальности и могуществу уже близок к тактическим ракетным комплексам и составляет порядка 5-6 миллионов рублей. А в системах Торнадо-С с той же спутниковой навигацией стоимость и того выше.