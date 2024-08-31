Парад планет над Россией: всё, что вам нужно знать

Что это такое, как за ним наблюдать и стоит ли его бояться

Знаете ли вы, что можно увидеть на небе, кроме звёзд и Луны? Как часто планеты Солнечной системы выстраиваются в один ряд? И правда ли, что это влияет на нашу жизнь? Ответы на эти и другие вопросы — в нашей статье.