Парад планет над Россией: всё, что вам нужно знать

Парад планет над Россией: всё, что вам нужно знатьЧто это такое, как за ним наблюдать и стоит ли его бояться
Вы, конечно, знаете, что можно найти на небе ночью: звезды, Луну, редкий самолёт и, если повезёт, НЛО. А что там с планетами? Они вообще видны? Ну да, их тоже можно заметить, если знать, куда смотреть.
28 августа 2024 года жители России тоже могли насладиться захватывающим зрелищем — парадом из шести планет в одном «парадном строю».
Давайте разберёмся, что это за движуха такая, как за ней лучше всего наблюдать и почему космические парады собирают толпы любителей астрономии.
Парад планет? Это вообще что?
Так, начнем с азов. Парад планет — это явление, когда несколько планет Солнечной системы оказываются «по одну сторону от Солнца». На самом деле они, конечно, не выстраиваются в одну идеальную линию, как солдаты на плацу. Зато их можно увидеть в одном секторе неба, и эту редкую возможность упускать не стоит.
Кстати, термин «парад планет» — это, по сути, просто название для популяризации астрономии, а не какой-то научный термин.
Вообще, бывают малые парады планет (это когда в шоу участвуют четыре планеты) и большие парады (пять и более). Малые парады можно наблюдать довольно часто («мини-парады» из трёх планет так вообще несколько раз в год), а вот большие случаются реже — не чаще раза в 20 лет.
Поэтому, когда объявляют, что будет большой парад планет, можно смело запасаться телескопами и вкусняшками и выдвигаться на поиски лучшей точки обзора.
Кстати, случаи, когда планеты на небе выстраиваются именно в одну линию (а не просто близко), случаются раз в миллионы лет. Несмотря на то, что выражение «парад планет» звучит довольно часто, в действительности мы имеем дело с более обыденными, но всё равно впечатляющими выравниваниями.
Так вот, утром 28 августа на востоке можно было поймать Меркурий, Марс, Юпитер и Уран, а на юго-западе — Нептун и Сатурн. Если хочется увидеть Уран и Нептун, то потребуется телескоп, ведь они довольно далеко.
Сложнее всего увидеть Меркурий: он прячется у горизонта, теряется в солнечных лучах, и без телескопа тут вообще шансов никаких. И вообще, кто хочет поймать эту планету, должен быть готов к раннему подъёму. Искать его нужно будет низко на восточном горизонте, где-то в 4 утра, но, честно говоря, он там был совсем недолго — меньше часа.
А вот Сатурн, Юпитер и Марс — настоящие звёзды (то есть планеты) шоу. Их можно увидеть без всяких сложных приспособлений: астрономы советуют сконцентрироваться на этих планетах и особенно на Сатурне — всё-таки, у него есть знаменитые кольца. Осенью искать Сатурн нужно вблизи созвездия Водолея, а остальные планеты в области созвездия Тельца.
А если я не астроном?
Для нас, простых смертных, которые не проводят ночи за телескопами, есть пара советов, как стать любителем астрономии на один вечер:
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Выбирайте место подальше от городских огней. В идеале — где-нибудь за городом, где нет светового загрязнения (совсем хорошо было бы поехать куда-нибудь на Алтай или в Карелию, где звёздное небо особенно яркое и чистое). Светящиеся окна, фонари, рекламы и прочая городская мишура — враги номер один для наблюдателя звёздного неба.
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Подготовьтесь заранее. Возьмите с собой коврик, чтобы не сидеть на холодной земле, термос с чаем или чем покрепче — смотря, насколько долгие у вас планы. И да, не забудьте зарядить телефон — с приложением для наблюдения за звёздами будет намного проще ориентироваться. А уж если совсем захочется всё разузнать, то берите курс на ближайший планетарий или астрономический клуб: например, Московский планетарий — там вам всё и объяснят, и покажут (и не только о параде планет, но и о любой другой космической штуке).
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Если есть телескоп или хотя бы бинокль — хватайте! Взгляд через телескоп или даже мощный бинокль позволит вам увидеть детали, которые не разглядеть невооруженным глазом. Да, не все мы имеем профессиональное оборудование, но мощный бинокль вполне справится.
Почему это происходит и чего ожидать
Почему же случаются вообще такие парады? Ну, планеты просто делают то, что они делают уже миллиарды лет — вращаются вокруг Солнца по своим орбитам. Иногда они выстраиваются так, что их можно увидеть вместе на небе.
И да, они продолжают это делать, независимо от того, наблюдаем мы их или нет. А вот сам факт того, что люди находят в этом красоту и смысл, многое говорит о нас.
А вот с астрологией облом: никакого магического влияния на Землю или нашу жизнь эти парады не оказывают. Так что, если кто-то вдруг решит поразмышлять о том, как парад планет влияет на курс доллара или наше настроение, остаётся лишь ему посочувствовать.
Кто-то может возразить: но вот есть гравитация, планеты выстроились, тянут все в одну сторону бедную Землю... Ну типа.
Вообще, самой массивной планетой в нашей Солнечной системе считается Юпитер. Его влияние на другие планеты, особенно когда они в противостоянии, тоже заметное, но давайте посчитаем.
Многие знают, что Луна рядом с Землей создаёт приливы и отливы высотой до 15 метров. Ну а Юпитер, такой гигант, весит аж в 26 200 раз больше Луны. Казалось бы, должен понаделать шуму, да? Но вот незадача: находится он от нас в 1640 раз дальше, чем наш спутник
Вспомним закон всемирного тяготения: гравитационное влияние обратно пропорционально квадрату расстояния. И получается, что даже этот газовый гигант оказывает на Землю влияние в 103 раза меньше, чем Луна. А остальные планеты так вообще мелочь, их воздействие ничтожно.
Для сравнения, Солнце вот уж кто реально «на массе»: его масса значительно больше, и расстояние до нас поменьше, но даже у него гравитационное влияние — это максимум небольшие приливы в 1-2 сантиметра. Такая себе угроза для человечества.
Так что если вдруг кто-то начинает беспокоиться, что парад планет накличет на нас вселенскую катастрофу, то это всё ерунда. Можно вздохнуть с облегчением и спокойно смотреть на звёзды: никаких землетрясений или метеоритных дождей ждать не стоит.
Впрочем, эти парады (или, если говорить по-научному, соединения — когда планеты максимально сближаются по эклиптической долготе) можно использовать с толком. Например, такое расположение планет случилось в конце 1970-х, тогда планеты-гиганты выстроились в узком секторе Солнечной системы.
В 1977 году были запущены аппараты «Вояджер», которые благодаря такой удаче смогли одним заходом посетить сразу несколько планет.
Полёт был рассчитан так, чтобы аппараты пролетели мимо Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Это позволило максимально использовать гравитацию этих планет для разгона.
Задолго до миссий «Вояджер» люди восхищались парадами планет. Ещё древние египтяне и вавилоняне наблюдали за движением небесных тел и рассчитывали свои календари, ориентируясь на планеты. В Средние века такие парады даже использовали, чтобы предсказывать будущее: от исхода битв до погоды!
Эти гравитационные манёвры позволили аппаратам набрать такую скорость, что те вылетели за пределы Солнечной системы.
© Как летел «Вояджер-1»
Когда следующий парад планет?
Ну а если вы вдруг пропустили этот парад 28 августа — не расстраивайтесь! Следующий большой парад планет запланирован на 28 февраля 2025 года. Тогда можно будет увидеть Сатурн, Меркурий, Нептун, Венеру, Уран, а также неподалеку окажутся Юпитер и Марс. Все семь планет выстроятся по одну сторону от Солнца.
Чтобы подготовиться к следующему параду, можете уже сейчас начать планировать место наблюдения. Скачайте пару приложений для поиска звёзд, купите бинокль или телескоп и запаситесь хорошим настроением. Особенно если давно думали о том, как необычно провести время с близкими, научиться чему-то новому и, конечно же, сделать крутые фото для соцсетей.
В общем, парад планет — это не только красивое зрелище, но и отличная возможность узнать больше о нашем месте во Вселенной. Это напоминание о том, что мы все ещё маленькая часть чего-то очень большого и захватывающего.
Поэтому смотрите на звёзды (и планеты), удивляйтесь, делайте открытия и помните: космос всегда где-то рядом.