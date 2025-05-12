Почему Россия забывает про самолёты и собирается строить дирижабли

Но технологии не стоят на месте. Сегодня у аэростатов есть шанс реабилитироваться — новые материалы и цифровые «мозги» обещают решить те самые проблемы, уничтожившие прежние проекты.

Полимеры и ИИ

Гелий, а не водород, стал спасательным кругом: он не взрывоопасен и не реагирует с корпусом. А оболочки уже не клеятся токсичными смесями — теперь это многослойные полимеры со сварными швами, где каждый слой отвечает за прочность, герметичность и стойкость к ультрафиолету.

В паре с электроникой и ИИ такие дирижабли могут лететь неделями в автономном режиме.

ДКБА (Долгопрудненское конструкторское бюро автоматики) и коллеги из МГТУ Баумана (Московский государственный технический университет) ещё в 2014 г. испытали свою первую дистанционно‑пилотируемую модель ДП‑29, объём оболочки которой — около 70 м³ с возможностью грузить до 5 кг и зависать в точке, как вертолёт.