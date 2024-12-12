Вселенная в рентгене: «Спектр-РГ» открывает невидимое

Сегодня поговорим о масштабах. А «Спектр-РГ» — это как раз об этом.

Представьте себе обсерваторию в открытом космосе, которая видит то, что не видно с Земли: горячие звёзды, газы, разогретые до миллионов градусов, даже далёкие галактики, которые излучают свет, но не в видимом, а в рентгеновском диапазоне.