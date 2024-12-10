Как наши учёные подслушивают разговоры Вселенной

Что это вообще такое? Чем уникально недавнее открытие российских астрономов, и почему изучение радиовсплесков может изменить наше понимание Вселенной?

Что такое радиовсплески?

Итак, радиовсплески — это высокоэнергетические, очень короткие выбросы радиоволн. Они длятся буквально миллисекунды, но их мощность настолько велика, что один всплеск может дать больше энергии, чем Солнце производит за целый день!

И при этом до нас эти сигналы доходят издалека, на миллиарды световых лет — то есть вспышки, которые мы сейчас фиксируем, происходили задолго до зарождения самой Земли.