Уцелевших органов не останется: почему в космонавты берут только с супер-здоровьем

Микрогравитация

Первое, о чём нужно сказать, когда речь заходит о факторах, влияющих на здоровье космонавтов, — микрогравитация. На первый взгляд кажется, что это довольно весело и приятно — летаешь себе, тусишь на орбите…

Но это только первые несколько минут. А вот при долгом воздействии микрогравитация аукнется вам несколькими неприятными изменениями в организме, иногда даже необратимыми. Например, отсутствие гравитации может попортить вам состояние костей, мышц и сердечно-сосудистой системы.

Мышцы спины и ног, которые обычно поддерживают осанку на Земле, становятся бесполезными в космосе. В итоге тело практически не испытывает нагрузки, и это может привести к потере до 20% мышечной массы всего за 5-11 дней.