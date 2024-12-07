Космос вне санкций: кого Россия взяла в союзники

Давайте разберёмся, с кем Роскосмос работает сегодня и что случилось с проектами, которые раньше были совместными.

Что осталось от былых проектов?

Ещё недавно программы вроде МКС или исследований Луны были настоящими флагманами российско-американского сотрудничества в космосе.

Проект «ХЕНД» по исследованию марсианского грунта, установка телескопа ЛЕНД на лунном спутнике NASA и исследовательский прибор ДАН на марсоходе «Кьюриосити» — вот лишь некоторые из вещей, где мы работали плечом к плечу.