Наука и технологии
Опубликовано 07 декабря 2024, 20:08
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Космос вне санкций: кого Россия взяла в союзники

Роскосмос ищет новых друзей
Когда вокруг всё меняется, а космическая гонка не сбавляет обороты, то как адаптируется Россия? Какие страны теперь поддерживают Роскосмос и как меняются старые партнёрства? Эта статья — именно об этом, ведь космос — это не только про звёзды и ракеты, это ещё и про дипломатию, технологии и даже политику.
Космос вне санкций: кого Россия взяла в союзники
© ferra.ru

Космос давно стал одним из самых крутых проектов человечества.

Если так подумать, то совместные исследования, межпланетные аппараты и проекты вроде МКС — это не только достижения науки, но и успехи космической дипломатии, хотя за последние пару лет суровая реальность и вот это вот всё дали о себе знать, и теперь международные партнёрства выглядят совсем иначе.

Космос вне санкций: кого Россия взяла в союзники

© freepik

Давайте разберёмся, с кем Роскосмос работает сегодня и что случилось с проектами, которые раньше были совместными.

Что осталось от былых проектов?

Ещё недавно программы вроде МКС или исследований Луны были настоящими флагманами российско-американского сотрудничества в космосе.

Проект «ХЕНД» по исследованию марсианского грунта, установка телескопа ЛЕНД на лунном спутнике NASA и исследовательский прибор ДАН на марсоходе «Кьюриосити» — вот лишь некоторые из вещей, где мы работали плечом к плечу.

Схема расположения приборов научной нагрузки на борту LRO NASA

© ИКИ РАН

Российские нейтронные приборы позволяли анализировать состав грунта Марса и Луны с точностью, которая возможна только с таким оборудованием, а участие Роскосмоса в МКС и вовсе всегда было неотъемлемой её частью (и наука, и пилотируемые полёты).

Однако после 2022 года правила игры поменялись. Теперь многие из этих проектов временно приостановлены, а работать с NASA и ESA стало намного сложнее.

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А помните был такой космодром Куру во Французской Гвиане? Именно оттуда с 2011 года стартовали российские «Союзы» — выводили на орбиту европейские спутники, в том числе и навигационные Galileo.

Но в 2022 году сотрудничество с ESA было приостановлено, и российские ракеты больше не летают с Куру, а ESA пришлось искать другие способы доставки своих спутников на орбиту.

Инфраструктура проекта «Союз» в Гвианском космическом центре»

Инфраструктура проекта «Союз» в Гвианском космическом центре»

© Роскосмос

Сейчас космодром работает, но без участия России. Европейцы перешли на свои ракеты Ariane и Vega, но их модернизация идёт не так быстро, как хотелось бы.

Что до Роскосмоса — они полностью переориентировались на Байконур и Восточный, а с Куру попрощались, по крайней мере, на ближайшее будущее.

Другие проекты с Европой вроде «ЭкзоМарс» просто закрыты. Запад отказался от поставок технологий и совместных разработок, что, впрочем, дало старт для поиска новых партнёров.

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МКС — вместе, но уже не совсем

Несмотря на охлаждение отношений, МКС пока ещё как-то держится. Российские и американские (и другие) астронавты летают друг к другу, обмениваются опытом и продолжают поддерживать работу станции.

Всё это — по взаимным обязательствам, которые были взяты ещё в начале 2000-х.

Даже программа перекрёстных полётов ещё работает, но для Роскосмоса это уже скорее последний штрих, чем проект на будущее.

Анна Кикина стала первой космонавткой, которая полетела по возобновлённой программе перекрёстных полётов

Анна Кикина стала первой космонавткой, которая полетела по возобновлённой программе перекрёстных полётов

© NASA

В общем, программа МКС хоть и продолжается, но не секрет, что к 2030 году Россия планирует сосредоточиться на создании собственной орбитальной станции, известной как РОС (Российская орбитальная станция).

Старые друзья

Беларусь

Белорусы и россияне и в космосе давно работают в одной команде. За последние десяток лет накопили солидный опыт, создали кучу технологий и космических систем. Вместе запустили спутники для зондирования Земли, которые помогают отслеживать всё, что происходит на планете, и постоянно совершенствуют наземную инфраструктуру управления спутниками.

А ещё Беларусь активно подключается к системе ГЛОНАСС, чтобы на её территории навигация была чёткой и современной. Ну и, конечно, дружно эксплуатируют свои спутники — «Канопус-В» и БКА. Сейчас эта группировка принадлежит Союзному государству.

Канопус-В» и БКА

Канопус-В» и БКА

© ВНИИЭМ

А в 2024 году подписали очередную программу космического взаимодействия, которая направлена на совместные разработки в области дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), спутниковых систем и наземных комплексов управления.

Казахстан

В Казахстане всё ещё остаётся Байконур, один из самых активных космодромов мира. Байконур — не просто место для пусков, это целая космическая экосистема. Сейчас главный проект на повестке дня — космический ракетный комплекс «Байтерек», который обе страны разрабатывают совместно.

Но увы, тут не всё гладко.

Космос вне санкций: кого Россия взяла в союзники
© vk.com/spaceactivityinfographics

Изначально испытания с «Союзами» должны были начаться в 2024 году, но из-за «осложнения геополитической обстановки в мире, которая привела к разрыву цепочек поставок комплектующих и увеличению длительности работ» Казахстан отложил намеченные на 2023 год испытания «Байтерека» для новой ракеты «Союз-5» на 2025 год.

А сами пуски трёх ракет с этой площадки и вовсе перенесли с 2025 на 2027 год.

Впрочем, в новом документе ещё и говорится, что с «Байтерека» с 2028 по 2039 год будут выводить минимум по три ракеты в год (негусто, на самом деле, но пусть будет, если будет).

Армения

Космическое сотрудничество с Арменией более скромное, но не менее значимое. Россия помогает Армении развивать инфраструктуру для ДЗЗ и внедрять ГЛОНАСС.

Ещё в приоритете совместное использование астрофизической обсерватории в Бюракане для исследования космоса.

Бюраканская астрофизическая обсерватория

Бюраканская астрофизическая обсерватория

© Rita Willaert

А в 2024 году страны обсуждают новые проекты по исследованию околоземного пространства и возможностям Армении участвовать в международных космических программах.

Новый взгляд на Восток

Не секрет, что сегодня многие надежды Роскосмоса направлены на Восток.

Китай

Китай — это уже не просто союзник в космосе, а полноценный партнёр с собственными амбициями и возможностями. В последние годы Китай запустил несколько орбитальных станций, а совместные проекты с Россией включают создание лунной базы.

Если всё пойдёт по плану, то уже в ближайшее десятилетие российско-китайская лунная станция может стать одной из самых крутых в мире. Даже есть дорожная карта.

Возможно, так будет выглядеть совместная российско-китайская инфраструктура: лунная база и лунная орбитальная станция

Возможно, так будет выглядеть совместная российско-китайская инфраструктура: лунная база и лунная орбитальная станция

© журнал Русский космос: дорога в будущее

Мы активно вместе строим планы на освоение Луны и её ресурсов, а после прекращения проектов с Европой и США всё это выглядит довольно интересно и перспективно.

До кучи заключено сотрудничество по спутникам на 2021-2025 годы: планируют интегрировать и развивать системы ГЛОНАСС и «Бэйдоу» в обеих странах.

Индия

А ещё есть Индия: недавно она успешно посадила аппарат на южном полюсе Луны и стала первой страной, которая вообще туда добралась.

Посадочный модуль «Викрам» на поверхности Луны, заснятый луноходом «Прагъян». «Чандраян-3» стала первой миссией, совершившей мягкую посадку на Южный полюс Луны

Посадочный модуль «Викрам» на поверхности Луны, заснятый луноходом «Прагъян». «Чандраян-3» стала первой миссией, совершившей мягкую посадку на Южный полюс Луны

© ISRO

Также мы активно сотрудничаем с Индией в области науки и исследований, а ещё обмениваемся данными. При этом Роскосмос не просто фокусируется на классических космических аппаратах, а предлагает свои наработки по запускам спутников и межпланетных станций.

Ближний Восток

На Ближнем Востоке звёздный партнёр Роскосмоса — это, конечно, ОАЭ. Они вкладываются в космос по-крупному и не собираются останавливаться на спутниках.

У шейхов амбиции куда выше — они уже готовят своих космонавтов и всерьёз мечтают о том, чтобы отправить миссию на Марс. Россия, само собой, не остаётся в стороне — ОАЭ очень интересен наш опыт, особенно в пилотируемых полётах.

Есть такой аппарат — Аль-Амаль. Это первый марсианский спутник Объединённых Арабских Эмиратов и арабского мира в целом. В 2021 году он успешно вышел на орбиту Марса

Есть такой аппарат — Аль-Амаль. Это первый марсианский спутник Объединённых Арабских Эмиратов и арабского мира в целом. В 2021 году он успешно вышел на орбиту Марса

© Wikimedia Commons

Заинтересован в сотрудничестве и Иран: они смотрят в сторону российских технологий для спутников и всяких крутых штук по мониторингу Земли из космоса.

Новые горизонты

Что ж, санкции перекрыли многие каналы на Запад, поэтому Россия обратилась ещё и к странам Латинской Америки и Африки.

Бразилия, Аргентина, Южно-Африканская Республика — вот три главных региона, где Роскосмос продвигает свои космические разработки.

Бразилия, Аргентина и Никарагуа

В Бразилии интересуются запусками российских спутников и исследовательскими программами, а ГЛОНАСС там уже давно прописался — на территории страны работают несколько станций, которые помогают повысить точность навигационных данных.

Помимо этого, Россия и Бразилия нацелены на развитие систем мониторинга космического пространства и борьбы с космическим мусором, ведь за современными спутниками всё же нужен контроль, да и угроза астероидов никуда не делась.

Космодром Алкантара, Бразилия

Космодром Алкантара, Бразилия

© skyscrapercity.com

А Аргентина изучает возможности участия в лунных и марсианских миссиях, пусть и с ограниченным бюджетом.

Никарагуа тоже не отстаёт: сотрудничество с Россией началось в 2014 году, когда там стартовала установка станции ГЛОНАСС. Сегодня она продолжает помогать с навигацией и развитием технологий мониторинга и анализа данных.

Кстати, недавно Никарагуа стала 10-й страной, которая присоединилась к китайскому лунному проекту ILRS

В 2024 году стороны планируют расширение сети станций ГЛОНАСС на территории Никарагуа. Это особенно важно, потому что сельское хозяйство и инфраструктура требуют современных и точных геоданных​.

Первая измерительная станция ГЛОНАСС в Центральной Америке

Первая измерительная станция ГЛОНАСС в Центральной Америке

© Роскосмос

ЮАР

В Африке интерес к космосу тоже растёт, причём страны вроде Нигерии и ЮАР охотно инвестируют в подготовку космических инженеров.

С ЮАР вообще мы взаимодействуем ещё с 2013 года — тогда было подписано соглашение между Роскосмосом и Южно-Африканским национальным космическим агентством (SANSA) о сотрудничестве в рамках программы «Радиоастрон».

Проект «Радиоастрон» смонтирован на российском космическом аппарате «Спектр-Р», первом из четырёх в серии «Спектр». Это вообще уникальная штука, а в наблюдениях «Радиоастрона» участвовали 58 радиотелескопов из России, Европы, США, Африки, Австралии, КНР, Южной Кореи и Японии

Проект «Радиоастрон» смонтирован на российском космическом аппарате «Спектр-Р», первом из четырёх в серии «Спектр». Это вообще уникальная штука, а в наблюдениях «Радиоастрона» участвовали 58 радиотелескопов из России, Европы, США, Африки, Австралии, КНР, Южной Кореи и Японии

© Wikimedia Commons

Также там был установлен оптико-электронный комплекс, который следит за космическим мусором. С этого проекта началось активное сотрудничество, и в 2024 году обе стороны до сих пор поддерживают связи.

А ЮАР, как член БРИКС, интересуется российскими разработками, особенно в области навигации и космических наблюдений, и обе страны планируют совместные исследования на орбите​.

Новые времена — новые партнёры

Итак, хотя санкции отрезали многие поставки, но они точно не остановили Роскосмос в поиске новых союзников. Теперь акцент на стартапах и совместных разработках: Россия делится своим опытом, а взамен получает ценные ресурсы и данные.

Например, китайские и индийские компании активно участвуют в создании новых спутниковых систем, а иранские специалисты успешно осваивают российские технологии.

И это не просто продолжение работы в сложных условиях — это новые решения и свежие идеи.

Роскосмос смотрит на Восток, Латинскую Америку и Африку, как на будущее космической индустрии. Кто знает, может, через несколько лет российский флаг окажется на Луне, и рядом с ним будут стоять флаги наших партнёров.

Космос уже стал территорией новых союзов — и это только начало.