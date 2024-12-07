Космос вне санкций: кого Россия взяла в союзники

Космос вне санкций: кого Россия взяла в союзникиРоскосмос ищет новых друзей
Космос давно стал одним из самых крутых проектов человечества.
Если так подумать, то совместные исследования, межпланетные аппараты и проекты вроде МКС — это не только достижения науки, но и успехи космической дипломатии, хотя за последние пару лет суровая реальность и вот это вот всё дали о себе знать, и теперь международные партнёрства выглядят совсем иначе.
Давайте разберёмся, с кем Роскосмос работает сегодня и что случилось с проектами, которые раньше были совместными.
Что осталось от былых проектов?
Ещё недавно программы вроде МКС или исследований Луны были настоящими флагманами российско-американского сотрудничества в космосе.
Проект «ХЕНД» по исследованию марсианского грунта, установка телескопа ЛЕНД на лунном спутнике NASA и исследовательский прибор ДАН на марсоходе «Кьюриосити» — вот лишь некоторые из вещей, где мы работали плечом к плечу.
Российские нейтронные приборы позволяли анализировать состав грунта Марса и Луны с точностью, которая возможна только с таким оборудованием, а участие Роскосмоса в МКС и вовсе всегда было неотъемлемой её частью (и наука, и пилотируемые полёты).
Однако после 2022 года правила игры поменялись. Теперь многие из этих проектов временно приостановлены, а работать с NASA и ESA стало намного сложнее.
А помните был такой космодром Куру во Французской Гвиане? Именно оттуда с 2011 года стартовали российские «Союзы» — выводили на орбиту европейские спутники, в том числе и навигационные Galileo.
Но в 2022 году сотрудничество с ESA было приостановлено, и российские ракеты больше не летают с Куру, а ESA пришлось искать другие способы доставки своих спутников на орбиту.
Сейчас космодром работает, но без участия России. Европейцы перешли на свои ракеты Ariane и Vega, но их модернизация идёт не так быстро, как хотелось бы.
Что до Роскосмоса — они полностью переориентировались на Байконур и Восточный, а с Куру попрощались, по крайней мере, на ближайшее будущее.
Другие проекты с Европой вроде «ЭкзоМарс» просто закрыты. Запад отказался от поставок технологий и совместных разработок, что, впрочем, дало старт для поиска новых партнёров.
МКС — вместе, но уже не совсем
Несмотря на охлаждение отношений, МКС пока ещё как-то держится. Российские и американские (и другие) астронавты летают друг к другу, обмениваются опытом и продолжают поддерживать работу станции.
Всё это — по взаимным обязательствам, которые были взяты ещё в начале 2000-х.
Даже программа перекрёстных полётов ещё работает, но для Роскосмоса это уже скорее последний штрих, чем проект на будущее.
В общем, программа МКС хоть и продолжается, но не секрет, что к 2030 году Россия планирует сосредоточиться на создании собственной орбитальной станции, известной как РОС (Российская орбитальная станция).
Старые друзья
Беларусь
Белорусы и россияне и в космосе давно работают в одной команде. За последние десяток лет накопили солидный опыт, создали кучу технологий и космических систем. Вместе запустили спутники для зондирования Земли, которые помогают отслеживать всё, что происходит на планете, и постоянно совершенствуют наземную инфраструктуру управления спутниками.
А ещё Беларусь активно подключается к системе ГЛОНАСС, чтобы на её территории навигация была чёткой и современной. Ну и, конечно, дружно эксплуатируют свои спутники — «Канопус-В» и БКА. Сейчас эта группировка принадлежит Союзному государству.
А в 2024 году подписали очередную программу космического взаимодействия, которая направлена на совместные разработки в области дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), спутниковых систем и наземных комплексов управления.
Казахстан
В Казахстане всё ещё остаётся Байконур, один из самых активных космодромов мира. Байконур — не просто место для пусков, это целая космическая экосистема. Сейчас главный проект на повестке дня — космический ракетный комплекс «Байтерек», который обе страны разрабатывают совместно.
Но увы, тут не всё гладко.
Изначально испытания с «Союзами» должны были начаться в 2024 году, но из-за «осложнения геополитической обстановки в мире, которая привела к разрыву цепочек поставок комплектующих и увеличению длительности работ» Казахстан отложил намеченные на 2023 год испытания «Байтерека» для новой ракеты «Союз-5» на 2025 год.
А сами пуски трёх ракет с этой площадки и вовсе перенесли с 2025 на 2027 год.
Впрочем, в новом документе ещё и говорится, что с «Байтерека» с 2028 по 2039 год будут выводить минимум по три ракеты в год (негусто, на самом деле, но пусть будет, если будет).
Армения
Космическое сотрудничество с Арменией более скромное, но не менее значимое. Россия помогает Армении развивать инфраструктуру для ДЗЗ и внедрять ГЛОНАСС.
Ещё в приоритете совместное использование астрофизической обсерватории в Бюракане для исследования космоса.
А в 2024 году страны обсуждают новые проекты по исследованию околоземного пространства и возможностям Армении участвовать в международных космических программах.
Новый взгляд на Восток
Не секрет, что сегодня многие надежды Роскосмоса направлены на Восток.
Китай
Китай — это уже не просто союзник в космосе, а полноценный партнёр с собственными амбициями и возможностями. В последние годы Китай запустил несколько орбитальных станций, а совместные проекты с Россией включают создание лунной базы.
Если всё пойдёт по плану, то уже в ближайшее десятилетие российско-китайская лунная станция может стать одной из самых крутых в мире. Даже есть дорожная карта.
Мы активно вместе строим планы на освоение Луны и её ресурсов, а после прекращения проектов с Европой и США всё это выглядит довольно интересно и перспективно.
До кучи заключено сотрудничество по спутникам на 2021-2025 годы: планируют интегрировать и развивать системы ГЛОНАСС и «Бэйдоу» в обеих странах.
Индия
А ещё есть Индия: недавно она успешно посадила аппарат на южном полюсе Луны и стала первой страной, которая вообще туда добралась.
Также мы активно сотрудничаем с Индией в области науки и исследований, а ещё обмениваемся данными. При этом Роскосмос не просто фокусируется на классических космических аппаратах, а предлагает свои наработки по запускам спутников и межпланетных станций.
Ближний Восток
На Ближнем Востоке звёздный партнёр Роскосмоса — это, конечно, ОАЭ. Они вкладываются в космос по-крупному и не собираются останавливаться на спутниках.
У шейхов амбиции куда выше — они уже готовят своих космонавтов и всерьёз мечтают о том, чтобы отправить миссию на Марс. Россия, само собой, не остаётся в стороне — ОАЭ очень интересен наш опыт, особенно в пилотируемых полётах.
Заинтересован в сотрудничестве и Иран: они смотрят в сторону российских технологий для спутников и всяких крутых штук по мониторингу Земли из космоса.
Новые горизонты
Что ж, санкции перекрыли многие каналы на Запад, поэтому Россия обратилась ещё и к странам Латинской Америки и Африки.
Бразилия, Аргентина, Южно-Африканская Республика — вот три главных региона, где Роскосмос продвигает свои космические разработки.
Бразилия, Аргентина и Никарагуа
В Бразилии интересуются запусками российских спутников и исследовательскими программами, а ГЛОНАСС там уже давно прописался — на территории страны работают несколько станций, которые помогают повысить точность навигационных данных.
Помимо этого, Россия и Бразилия нацелены на развитие систем мониторинга космического пространства и борьбы с космическим мусором, ведь за современными спутниками всё же нужен контроль, да и угроза астероидов никуда не делась.
А Аргентина изучает возможности участия в лунных и марсианских миссиях, пусть и с ограниченным бюджетом.
Никарагуа тоже не отстаёт: сотрудничество с Россией началось в 2014 году, когда там стартовала установка станции ГЛОНАСС. Сегодня она продолжает помогать с навигацией и развитием технологий мониторинга и анализа данных.
Кстати, недавно Никарагуа стала 10-й страной, которая присоединилась к китайскому лунному проекту ILRS
В 2024 году стороны планируют расширение сети станций ГЛОНАСС на территории Никарагуа. Это особенно важно, потому что сельское хозяйство и инфраструктура требуют современных и точных геоданных.
ЮАР
В Африке интерес к космосу тоже растёт, причём страны вроде Нигерии и ЮАР охотно инвестируют в подготовку космических инженеров.
С ЮАР вообще мы взаимодействуем ещё с 2013 года — тогда было подписано соглашение между Роскосмосом и Южно-Африканским национальным космическим агентством (SANSA) о сотрудничестве в рамках программы «Радиоастрон».
Также там был установлен оптико-электронный комплекс, который следит за космическим мусором. С этого проекта началось активное сотрудничество, и в 2024 году обе стороны до сих пор поддерживают связи.
А ЮАР, как член БРИКС, интересуется российскими разработками, особенно в области навигации и космических наблюдений, и обе страны планируют совместные исследования на орбите.
Новые времена — новые партнёры
Итак, хотя санкции отрезали многие поставки, но они точно не остановили Роскосмос в поиске новых союзников. Теперь акцент на стартапах и совместных разработках: Россия делится своим опытом, а взамен получает ценные ресурсы и данные.
Например, китайские и индийские компании активно участвуют в создании новых спутниковых систем, а иранские специалисты успешно осваивают российские технологии.
И это не просто продолжение работы в сложных условиях — это новые решения и свежие идеи.
Роскосмос смотрит на Восток, Латинскую Америку и Африку, как на будущее космической индустрии. Кто знает, может, через несколько лет российский флаг окажется на Луне, и рядом с ним будут стоять флаги наших партнёров.
Космос уже стал территорией новых союзов — и это только начало.