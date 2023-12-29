Как поживают российские стартапы в нынешнем году

Так ли всё плохо?

2022 год подарил России новый тренд — всё пропало: новый бизнес построить невозможно, а если что-то и было, то лучше побыстрее сворачивать, начинать же новый стартап и вовсе заявка на премию Дарвина? И вообще, бегите, глупцы!

Конечно, врать не будем, ситуация изменилась не в лучшую сторону. Вложения в российские стартапы снизились более чем на 50%. Звучит довольно грустно, остаётся лечь на пол и залиться горькими слезами.

Правда есть один маленький нюанс, российские стартапы хоронят примерно столько же лет, сколько они существуют. Послушаешь некоторых товарищей, и создаётся впечатление, что у нас с каждым годом дно всё пробивается и пробивается, только вот не очень ясно, а куда дальше то пробивать? Или может всё-так уж и плохо? И если мы продолжаем обсуждать сферу стартапов в России, значит она всё ещё жива?