Как поживают российские стартапы в нынешнем году

Как поживают российские стартапы в нынешнем годуТак ли всё плохо?
2022 год подарил России новый тренд — всё пропало: новый бизнес построить невозможно, а если что-то и было, то лучше побыстрее сворачивать, начинать же новый стартап и вовсе заявка на премию Дарвина? И вообще, бегите, глупцы!
Конечно, врать не будем, ситуация изменилась не в лучшую сторону. Вложения в российские стартапы снизились более чем на 50%. Звучит довольно грустно, остаётся лечь на пол и залиться горькими слезами.
Правда есть один маленький нюанс, российские стартапы хоронят примерно столько же лет, сколько они существуют. Послушаешь некоторых товарищей, и создаётся впечатление, что у нас с каждым годом дно всё пробивается и пробивается, только вот не очень ясно, а куда дальше то пробивать? Или может всё-так уж и плохо? И если мы продолжаем обсуждать сферу стартапов в России, значит она всё ещё жива?
Ладно, шутки в сторону (не надолго), попытаемся разобраться, что сейчас происходит со стартапами на Родине, где взять деньги и кто готов инвестировать. А также попробуем нащупать те области, в которых наши гениальные идеи окажутся наиболее востребованы.
Особенно плачевно 2022 год смотрится на фоне цифр 2021. Вслед за приятным взлётом последовало жёсткое и экстремальное падение. Санкции, давление, сорванные сделки и далее по списку. Многие частные фонды ушли, а бизнес-ангелы (частные инвесторы) помахали
крылышками ручками. Тем не менее, на дворе 2023 год, условия и правила игры меняются, а российские стартапы адаптируются.
Потери
Основана проблема наших стартаперов сегодня — зарубежные партнёры. Это касается как инвестиций, так и сотрудничества с поставками. Да-да, мы же помним, что Россию отменил весь мир (ну если США и Европу, конечно, можно считать за весь мир)? Большинство (по некоторым оценкам до ⅔ российских стартапов) выбрали для себя путь релокации.
Схема знакомая уже многим, молодые компании (как и молодые люди) из России поступают таким образом: переезд в ближнее зарубежье, там где действует безвиз, чаще всего это Грузия, Армения, Турция и Казахстан. У многих возникает логичный вопрос, а вот действительно стоило ли менять шило на мыло? Действительно ли бизнес среда сейчас лучше буквально где угодно, но не в России? На сегодняшний день для многих всё с припиской made in Russia резко стало нерукопожатным, особенно если речь идёт о каких-то сделках.
К этому добавляются и нотки абсурда — часть отечественных инвестфондов просто побаивается вкладываться в российские стартапы сейчас, поэтому для некоторых из них кислород действительно перекрыт по максимуму. Тем более, ближнее зарубежье — это не конечная точка, а перевалочный пункт.
Будем честны, бывшее постсоветское пространство — не самый лакомый кусочек для молодых и голодных до успеха предпринимателей, а вот Германия, Нидерланды или Великобритания явно будут куда притягательнее. Туда и стремятся переехавшие российские стартапы, но места под солнцем хватает не всем.
Чтобы получить все блага иностранных инвестиций, как минимум нужно получить ВНЖ и скрыть своё российское происхождение, а это ой как непросто. Плюс не стоит забывать и про остальные трудности, которые возникают при продвижении стартапов. Короче, многие встают на распутье, но немногие соглашаются на такие риски и собирают чемоданы.
Только при переезде некоторые релоканты не учитывают одну очень важную деталь — насколько сильно ваш молодой бизнес завязан на РФ. А это вам уже не просто скучать по российскому сервису и соевым сырникам из кофеен, сидя в Тбилиси, такие просчёты стоят ой как дорого.
Уроки выживания
Помним золотое правило — свято место пусто не бывает. Если одни уходят, то придут другие. Нельзя сказать, что ситуация полностью стабилизировалась, но к 2023 году штормить явно стало меньше.
Появились новые фонды, да и про госфинансирование забывать не стоит (вот только давайте без этих ваших фи, вложения там были, да и остались до сих пор). В новых условиях запросы как инвесторов, так и потребителей поменялись.
Куда податься?
Импортозамещение явно претендует на статус слова года (если не десятилетия). Очевидно, что это направление и является наиболее актуальным. Пусть стартапы будут не самыми оригинальными, но если есть идеи, которые помогут заместить какие-то технологии, то шансов стать замеченными гораздо больше.
Кстати, если что, импортозамещение уже пережило пик популярности, теперь в моде новое слово — импортоопережение. Наверное вы уже уловили суть из названия, но все же обозначим, так чисто для протокола: импортоопережение это когда вы не просто заменяете что-то ушедшее, но и еще и выводите на новый уровень. Короче, надо утереть нос тем, кто покинул нашу гавань.
Впрочем, есть одно маленькое НО: времена сейчас тяжелые, поэтому актуальны те стартапы и идеи, где практическая польза заметна сразу. Все вот эти автоматизации и упрощения процессов.
Открывать стартап с дальними перспективами сегодня затея довольна рискованная. Как писал классик: «стране нужны паровозы, нам нужен металл». Не стоит понимать это буквально, но всё же чем больше конкретики — тем больше шансов у вашего проекта.
Больше всего шансов у быстроокупаемых старатпов, да, немного грустно, но и ситуация сейчас не самая веселая.
В одной из статей на стартапную тему уже говорилось, что не хватает идей «без великой миссии». От слов своих не отказываемся, но в нынешних реалиях сразу откладываем такие разработки в дальний ящик. Проблема даже не в том, что не выстрелит, банально не дадут денег. Пытаться «заместиться» в этой области затея тоже не из удачных.
Почти все аналоги «ныне запрещенных сетей» получились, мягко говоря, не самыми востребованными. Можно, конечно, пофантазировать, что именно ваш стартап такого толка станет дико успешным, но речь не о частных случаях, мы считаем среднее по палате.
Традиционно значимыми остаются сферы медицины, образования, финтеха и логистики, а в особенности те решения, которые переводят процессы в онлайн формат. Пожинаем плоды карантина и удалёнок.
И, конечно же, любое направление, где есть приписка IT. Это касается и разработки, и предоставления услуг, и особенно кибербезопасности. Эта область в любых условиях не теряет своей актуальности. Также не забываем про сферу услуг. Там тоже нужны свежие идеи и технологизация определённых процессов.
Рубля не найдётся?
Какая щедрая душа готова всё это проспонсировать? Во-первых, государство. Многие из вас не привыкли рассчитывать на подобного рода финансирование, но справедливости ради, раньше и государство было в этом не настолько заинтересовано. Новые же, не самые комфортные обстоятельства заставили зашевелиться всех .
Заметьте, как много стало уделять внимания поддержке начинающих предпринимателей и стартаперов. Причем, касается это как выделения средств, так и улучшения самой среды, о чём мы уже не раз писали. Ура, к 2023-му году пошёл сдвиг тектонических плит! Какие-то форумы, конференции и прочие движухи. Даже для людей не в теме слово стартап из телека стало звучать гораздо чаще (моя бабуля, например, точно об этом наслышана).
И кстати, вот ещё информация для любителей говорить, что государство только и делает, что душит: с 2022 года действует мораторий на проведение проверок бизнеса. Появляются на российском рынке и новые инвестиционные фонды, например, Technospark Ventures или «Транспортные инновации Москвы».
С иностранными инвесторами все сложнее. Финансирование из США и Европы мы даже не рассматриваем, там без переобувания делать нечего (а говорим мы всё же о российских стартапах). Поэтому обратим взор в другую часть света и стреляем глазками в сторону Ближнего Востока, Индии, Индонезии и Латинской Америки.
Там есть инвесторы, которые потенциально могут быть заинтересованы в российских стартапах, но как говорил Каневский: «а это уже совсем другая история». Есть много нюансов и своих подводных камней, о которых мы поговорим уже в другой статье.
Резюмируем
После жесткого удара в 2022 ситуация начинает стабилизироваться. Умирать стартапы в России не хотят, сколько бы их не хоронили, так что выживают всеми доступными способами. Приоритетные сферы остались примерно теми же, революции не произошло, но фокус сместился на восполнение нужд, которые образовались в связи с новыми потерями.
Схема простая, хотите получить финансирование в России для своего стартапа в 2023 году? Создайте что-то понятное, с уклоном на импортозамещение и с очевидным и практичным итогом на выходе. Меньше туманных перспектив и рисков, больше упора на «здесь и сейчас».
Каналов для финансирования стало меньше – факт. Западные инвесторы укатили в закат, но замаячили новые (пусть и не в том количестве, что было раньше), ещё и государство засуетилось в этом направлении. Также и новые инвестиционные фонды потихоньку стали вылезать.
Говорить о том, что ситуация со стартапами в России сейчас полностью восстановилась и находится на прежнем уровне, не приходится. Будущие перспективы всё еще туманы, есть много дыр и сложностей ( а можно подумать до этого их не было?), но, так или иначе, позитивный вектор обозначился. Сложно, но возможно – девиз для стартаперов из России сегодня.