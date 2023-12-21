Как не словить солнечный удар в космосе?

В Самарском университете учёные придумали, как рассчитать опасность температурного («солнечного») удара для малых космических аппаратов. Исследование уже опубликовано в Microgravity Science and Technology.

В чём же вообще проблема?

Благодаря этому методу, можно упростить работу с малыми спутниками (весом до 1 тонны), а также корректировать модель движения по орбите.

Но если существует такая опасность, почему бы не использовать спутники побольше? Дело в том, что малые космические аппараты обладают значительными преимуществами.

В отличие от средних классов и орбитальных станций, они доступнее в производстве, их можно сделать очень много за короткое время. А ещё они банально легче, и следовательно на орбиту их можно больше отправить больше за один пуск ракеты.