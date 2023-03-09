Эту новинку для СВО обсуждают везде, но что это и как может пригодиться?Инновации и смекалочка
Что это за техника, откуда она и почему так странно выглядит? Так ли это смешно или из этого может выйти полезное оружие?
Фото: @NOELreports / Twitter
Эксперты всех мастей уже успели обсудить и обсмеять данный гибрид МТЛБ и корабельной артиллерийской установки 2М-3М. Настало нам время подключиться к этой истории, когда поутих хайп, чтобы разобраться — что это и зачем.
В действительности всё не так уж и нелепо — идея хорошая, но исполнение запоздалое и спорное. Названия этого «комплекса» нигде ещё нет, поэтому допускаем, что названия у него нет вообще, но надеюсь и так будет ясно, что речь о нём.
Что это?
Сначала опишем, хотя человек, мало-мальски шарящий в военных прибамбасах, и так всё опознал. Шасси — это «мотолыга», или МТ-ЛБ: многоцелевой тягач лёгкий бронированный. Легендарный транспорт, который изначально был тягачом для буксируемых артиллерийских орудий.
МТ-ЛБ
Vitaly V. Kuzmin
Зато позже удачную конструкцию буксира-вездехода начали применять очень широко — самоходки, зенитные и противотанковые машины, командно-штабные машины, эвакуация раненых. Местами мотолыги заменяют бронетранспортёры. В периоды оптимизаций это дешёвое и неприхотливое средство стало невольным заменителем многих типов военных транспортов, поэтому расплодилось их в армии очень много.
Задняя часть мотолыги — это рабочее пространство, там можно размещать подвижный командный пункт, десант или боевой модуль. Поэтому немудрено, что установку 2М-3М разместили именно так и именно туда. Теперь разберём, что это за зверушка.
2М-3М — это спаренная автоматическая пушка в калибре 25 мм, является развитием орудия 2М-3. Относится к классу средств обороны надводных кораблей (но есть отдельный вариант и для подлодок) — это довольно универсальное оружие. Его область применения — лёгкие торпедные/ракетные/патрульные катера, сами торпеды, мины, низколетящие воздушные цели и противокорабельные ракеты ранних поколений.
2М-3
Eberhard Marx
Представляет собой легкобронированную башню с ручным гидравлическим управлением. Темп стрельбы — до 480 выс/мин на ствол. Итого получается почти 1000 выстрелов на оба, что даёт неплохой показатель «секундного веса залпа» — характеристика, в первую очередь, артиллерийских средств ПВО. Так как снайперски попасть в маневрирующую на большой скорости воздушную цель невозможно, важен и высокий темп стрельбы, и большое количество осколочно-фугасных снарядов в залпе. Благодаря этому шансы попаданий намного повышаются.
Сама установка пришла на вооружение с года смерти Сталина, то есть очень давно, что, впрочем, не повод её недооценивать в тех нишах, где её применение всё ещё актуально. 2М-3М куда только не устанавливали — они встречались на лёгких катерах, ранних ракетных катерах, десантных кораблях, тральщиках и прочих вспомогательных судах. Ставили их и на корабли побольше, уже в качестве дополнительного вооружения и самообороны.
Благодаря тому, что огромное количество носителей этого орудия списывалось и шло на металл, на базах хранения ВМФ их осталось очень много, часто в вполне сносном состоянии. В текущей ситуации — зачем добру пропадать? Калибр в 25 мм для советского/российского сухопутного вооружения не характерен, есть 23 мм (ЗУ-23-2 или ЗСУ Шилка), есть 30 мм (БМП-2, БТР-82А, ЗРПК Тунгуска).
ЗУ-23-2 на МТ-ЛБ стала одним из классических вариантов как ПВО ближнего радиуса, так и средства наземной поддержки
РИА Новости
Автопушки 2М-3М достают цели на 7000 метров дистанции по надводной поверхности, и до 2800 метров для воздушных объектов.
Для чего это?
На МТ-ЛБ удобно монтировать различные автоматические огневые средства крупного калибра. В том числе и различные импровизированные гибриды — те же зенитки ЗУ-23-2 мы видели очень часто. На более свежих фото попадались образцы того же флотского происхождения (и те же 2М-3), но с пулемётами КПВ или ДШК.
В сравнении с ЗУ-23-2 флотские образцы отличаются тем, что обладают хоть какой-то защитой, ведь расчет сухопутной зенитки не имеет даже щитка от пуль и осколков. 2М-3М позволяет укрыть расчёт от стрелкового оружия, пулемётов крупного калибра и различных осколков.
Огневая мощь 25 мм несколько выше ЗУ-23-2, а также способна доставать цели на большем расстоянии. При этом боеприпасы 25 мм ранее почти не расходовались, поэтому есть потенциал какого-то относительно долгосрочного боепитания таких установок.
C-RAM американская противодронная установка
Но что это за штуковина в целом? Какое у неё назначение? Средство против дронов, или просто легкая ЗСУ (зенитная самоходная установка)? Средство огневой поддержки? Мобильные ДОТы для обороны участков на юге против ВСУ? Всякое довелось почитать, так что попробуем разобраться:
Средство против дронов
БПЛА в этом конфликте заняли нишу одного из вообще важнейших элементов вооружённой борьбы — разведка, целеуказание для артиллерии и тактических ракет, доразведка целей и наведение дронов-камикадзе, удары собственными вооружениями. Они дёшевы и их много, особенно у украинской стороны.
Главная сложность в работе по таким целям — дроны малогабаритны, тихоходны, довольно маневренны, сделаны из легких композитных материалов, иногда радиопоглощающих. Из-за всего это обнаружить их штатными РЛС систем ПВО непросто, сложно по ним и попасть зенитными ракетами, как с тепловым, так и с радиолокационным наведением.
АК-630 — на этой базе можно создать более продвинутое средство против БПЛА, чем морально устаревшие 2М-3
Пушечные средства более эффективны, но у них есть свой недостаток — они достают БПЛА на очень коротких дистанциях. Но пока они — лучшее, что у большинства армий есть. Для работы по дронам требуется ещё большая плотность огня (или та же секундная масса залпа) чем по штурмовой авиации или по вертолётам.
Поэтому 2М-3М зенитное средство против дронов не самое перспективное, ведь это неплохое средство против армейской авиации, но против БПЛА такой огонь слишком «жиденький». Но главная проблема — отсутствие современных средств наведения и поиска целей, всё придётся исполнять ручками. Едва ли такие установки будут эффективнее тех же смонтированных на грузовиках и мотолыгах ЗУ-23-2.
Ну и учитывайте, что на эшелонах не видно и РЛС — если допустить, что на фотографии попали именно зенитные средства, у них должны быть свои радары для разведки воздушной ситуации, поиска целей и целеуказания для расчётов. Визуальное обнаружение, даже с оптикой, оставляет желать лучшего против такой цели, как дрон.
Работа нового поколения АК-630 "Дуэт"
Куда перспективнее было бы использовать морские автопушки АК-630. Шестиствольный автомат 30 мм даёт великолепную плотность огня и темп стрельбы в 5000 выстрелов в минуту — настоящая стена из осколочно-фугасных снарядов, которая даже при приблизительном целеуказании даст куда более качественный результат.
АК-630 немного тяжелее (1800 кг протии 1500 кг), но это более современное средство. К тому же армия США испытывает схожие вооружения для своих подразделений зенитчиков дроноборцев.
Подвижный ДОТ
Подвижные ДОТы (долговременные огневые точки) разрабатывались в период между мировых войн, но так и остались нереализованными, или в лучшем случае единичными образцами. Во многом позиционный формат текущего конфликта на Украине заставляет часто обращаться к тому опыту, хотя казалось, что эти явления давно и прочно вымерли и остались лишь в области военной истории.
Схема передвижного ДОТа
Михаил Шмитов | vn-parabellum.com
Задачи подвижных ДОТов — закреплять занятые позиции, так как классический ДОТ требует длительного строительства. Подвижный ДОТ может следовать за наступающими войсками во второй линии, сразу закрывая угрожаемые для контратак и обходных маневров противника участки.
На первый взгляд идея здравая — МТ-ЛБ очень приземистые, можно вогнать их в окоп и сверху останется небольшая башенка. Но есть существенный недостаток — бронирование ДОТа предполагает выдерживать прямые попадания бомб и артиллерийских снарядов. Башня 2М-3М предполагает только пуле-осколочную защиту, её спокойно уничтожит даже тяжёлое пехотное вооружение.
К тому же такие огневые точки сравнительно легко обнаружить с дрона и ударить по ним барражирующим дроном-камикадзе.
Средство огневой поддержки
Курганец-25, такие боевые машины были бы, конечно, нужнее
Vitalykuzmin.net
Рассматривать это как «бездесантный БМП», или боевую машину поддержки танков ещё сложнее — для штурмового средства бронирования у такой конструкции, можно сказать, нет.
Вероятнее всего
Вероятнее всего речь идёт об универсальном огневом средстве второй линии. Потери и износ большого числа лёгкой бронетехники заставляют искать варианты. Кроме того, дефицитными становятся боеприпасы в калибре 30 мм, а вот 25 мм, вероятно, почти не тронуты.
Назначение тоже универсально, хотя надо полагать, зенитная опция всё же будет в приоритете. Боеприпасы есть и бронебойные, и осколочно-фугасные, значит можно работать по тем же целям, что и бмпшные пушки 2А42 — лёгкая бронетехника, импровизированные укрытия и скопления живой силы.