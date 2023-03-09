Эту новинку для СВО обсуждают везде, но что это и как может пригодиться?

Эксперты всех мастей уже успели обсудить и обсмеять данный гибрид МТЛБ и корабельной артиллерийской установки 2М-3М. Настало нам время подключиться к этой истории, когда поутих хайп, чтобы разобраться — что это и зачем.

В действительности всё не так уж и нелепо — идея хорошая, но исполнение запоздалое и спорное. Названия этого «комплекса» нигде ещё нет, поэтому допускаем, что названия у него нет вообще, но надеюсь и так будет ясно, что речь о нём.

Что это?

Сначала опишем, хотя человек, мало-мальски шарящий в военных прибамбасах, и так всё опознал. Шасси — это «мотолыга», или МТ-ЛБ: многоцелевой тягач лёгкий бронированный. Легендарный транспорт, который изначально был тягачом для буксируемых артиллерийских орудий.