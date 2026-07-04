Такси по кнопке

Такси по кнопкеКак мы перестали ловить машину с руки
От рации к приложению
До конца 2000-х годов заказ такси в России оставался процедурой сугубо голосовой. Пассажир звонил в диспетчерскую службу, оператор записывал заявку в журнал и передавал водителю по рации. Найти машину на улице тоже считалось нормой — особенно в городах, где диспетчерских не было вовсе.
Первая попытка автоматизировать процесс принадлежит не столичным корпорациям. Максим Белоногов и Олег Шлёпанов основали сервис «Максим» в 2003 году в Шадринске — городе с населением около восьмидесяти тысяч человек в Курганской области. Компания выросла из пейджинговой фирмы: когда сотовая связь вытеснила пейджеры, у основателей остался телефонный номер, операторы и оборудование. Уже в 2004 году «Максим» разработал первую компьютерную программу для автоматизации работы операторов. В 2007 году — мобильное приложение для водителей на Java и приложение для пассажиров. Это произошло за несколько лет до того, как мировой тренд агрегаторов набрал силу.
Параллельно в Тимашёвске Краснодарского края Евгений Львов создавал «Такси Сатурн» — региональную диспетчерскую службу, ставшую основой будущей группы «Везёт». В 2007 году братья Арам и Оганес Аракеляны запустили в Москве «Ситимобил» как традиционный офлайн-оператор такси. Все эти компании начинали без цифровых амбиций — с рацией, тетрадью и телефонным номером.
Закон, который изменил правила
21 апреля 2011 года Государственная Дума приняла Федеральный закон № 69-ФЗ — первый нормативный акт, который ввёл обязательное разрешение на перевозку пассажиров легковым такси. Закон установил требования к автомобилям: жёлтые шашечки на боках, оранжевый фонарь на крыше. Водителям предписали иметь стаж от трёх лет. Порядок выдачи разрешений перешёл к региональным властям.
ФЗ-69 стал правовой основой для легализации агрегаторов. В октябре того же года «Яндекс.Такси» запустилось в Москве. Через год сервис начал взимать комиссию с заказов. В 2013 году появилась оплата банковской картой. К 2016 году «Яндекс.Такси» вышел на рынок корпоративного транспорта и начал международную экспансию — Беларусь, Армения, Казахстан, Грузия, Украина.
Сделка десятилетия
В июле 2017 года «Яндекс» и Uber подписали соглашение об объединении бизнеса по онлайн-заказу такси в России и странах СНГ. «Яндекс» вложил 100 миллионов долларов и технологии картографии. Uber внёс 225 миллионов. Объединённая компания MLU B.V. была оценена в 3,7 миллиарда долларов. Доли распределились так: «Яндекс» — 59,3%, Uber — 36,6%, сотрудники — 4,1%.
Для Uber это было признанием реальности: в 2016 году их доля рынка в России составляла 18%, у «Яндекса» — больше. Самостоятельная экспансия американского гиганта упёрлась в локального конкурента с лучшим знанием маршрутов, платежей и водительского менталитета. Сделка закрыла вопрос о лидере рынка на годы вперёд.
Как работает сурж
Динамическое ценообразование — или «сурж» (Surge) — стало главным технологическим инструментом агрегаторов. Принцип звучит логично: когда спрос на такси превышает предложение, цена поездки растёт. Цель — обеспечить возможность заказать машину в любой момент, найдя равновесную точку между желающими ехать и готовыми везти.
Техническая реализация значительно сложнее. Система считает не созданные заказы — это уже занятые машины. Она считает «пины»: отметки «А» на карте, которые пользователь ставит при запуске приложения. Это намерения заказать поездку, ещё не ставшие заказами. Микросервис Surger регистрирует пины, хранит их в MongoDB с TTL-индексом, определяющим «время жизни» каждого пина, и обновляет снимок в оперативной памяти. Отставание кэша — несколько секунд.
Другой микросервис, Tracker, отслеживает количество свободных водителей. Surger запрашивает у Tracker: «сколько водителей в этом радиусе?». Соотношение пинов и водителей определяет коэффициент суржа. Пины группируются по geohash — географическому хэшу, который делит карту на ячейки.
В 2024 году «Яндекс» перевёл платформу на новую архитектуру. Сервис Calculator, написанный на C++, обрабатывает более 10 000 запросов в секунду и рассчитывает сурж менее чем за 300 миллисекунд. Renderer отдаёт карты в приложение «Яндекс Про» как PNG-тайлы — 200 000 запросов в секунду. Объём карт спроса — 30–70 мегабайт. Интересная деталь: JS-pipeline позволяет аналитикам менять формулы расчёта через админку без участия разработчиков. Раньше замена синуса на косинус в формуле требовала pull request и релиза. Теперь — эксперимент за тридцать минут.
Водительское положение
Выручка «Яндекс.Такси» росла стремительно. 2013 год — 112 миллионов рублей. 2015 — 984 миллиона. 2017 — почти 5 миллиардов. 2019 — 38 миллиардов. 2021 — 131,6 миллиарда. Комиссия агрегаторов тоже менялась: с 18% в начале пути до 30% в 2018 году. К 2025 году комиссии достигают 30–50%, что делает работу водителей нерентабельной для многих.
Количество занятых в сфере такси растёт. В 2019 году — 542 тысячи человек. В 2021 — 714 тысяч. В 2025 число перевозчиков удвоилось до 335 900. Самозанятых водителей — 231 000, их количество утроилось. К началу марта 2026 года число самозанятых таксистов достигло 281 тысячи — 20% от всех авто во ФГИС «Такси». Около 5% из них — женщины, примерно двенадцать тысяч. Параллельно с ростом числа водителей их доходы падают. 2025–2026 годы принесли волну забастовок: водители Москвы, Екатеринбурга, Казани протестуют против снижения доходов и роста комиссий. Дефицит водителей оценивается в один миллион человек.
Регулирование догоняет технологию
1 сентября 2023 года запустили ФГИС «Такси» — Федеральную государственную информационную систему, которая собирает данные региональных реестров перевозчиков, легковых такси и служб заказа. Система объединяет три реестра: перевозчиков, автомобилей и агрегаторов.
В 2022 году приняли ФЗ-580, расширивший требования к агрегаторам. С 1 марта 2026 года вступили в силу требования по локализации автомобилей: машина должна набрать минимум 3200 баллов по Постановлению № 719, чтобы попасть в реестр такси. Это означает, что значительная часть парков, собранных из иномарок, может оказаться вне закона.
Что осталось от конкуренции
Gett ушёл из России 31 мая 2022 года. Россия обеспечивала около 17% валовой прибыли компании. В 2021 году выручка российского юрлица составила 4,4 миллиарда рублей при чистом убытке 674 миллиона.
Группа «Везёт» прекратила самостоятельное существование в 2021 году, когда «Яндекс» купил колл-центры и бизнес грузоперевозок за 178 миллионов долларов. «Ситимобил», занимавший в 2018 году второе место по поездкам в Москве с долей 20,2%, к 2024 году сжался до 0,86%. В апреле 2026 года группу RWB (Wildberries & Russ) приобрела «Ситимобил» вместе с «Грузовичкоф» и «Таксовичкоф».
Drivee — сервис, созданный российской командой inDrive после отделения от международной компании в 2022 году, — занимает 3% московского рынка. «Максим», никогда не привлекавший инвестиции и выросший до 450 городов в России и 16 странах на собственные средства, в Москве удерживает 0,14%.
Беспилотное будущее
В августе 2018 года «Яндекс» запустил тестовый сервис беспилотного такси в Иннополисе — небольшом городе-спутнике Казани. К февралю 2020 года роботакси совершило более 5000 поездок. Общий пробег к сентябрю 2019 года составил один миллион километров. Проект выделили в отдельную структуру Yandex SDG в сентябре 2020 года.
Такси в России прошло путь от голосовых заявок в тетрадях диспетчера до алгоритмов, обрабатывающих десятки тысяч запросов в секунду. 3,4 миллиарда поездок в год — цифра, которую невозможно представить без агрегаторов. Они изменили не только транспортный рынок — они перестроили городской транспорт целиком. Раньше машина на подачу ехала двадцать минут. Сегодня — пять.