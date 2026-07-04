Такси по кнопке

От рации к приложению

До конца 2000-х годов заказ такси в России оставался процедурой сугубо голосовой. Пассажир звонил в диспетчерскую службу, оператор записывал заявку в журнал и передавал водителю по рации. Найти машину на улице тоже считалось нормой — особенно в городах, где диспетчерских не было вовсе.

Первая попытка автоматизировать процесс принадлежит не столичным корпорациям. Максим Белоногов и Олег Шлёпанов основали сервис «Максим» в 2003 году в Шадринске — городе с населением около восьмидесяти тысяч человек в Курганской области. Компания выросла из пейджинговой фирмы: когда сотовая связь вытеснила пейджеры, у основателей остался телефонный номер, операторы и оборудование. Уже в 2004 году «Максим» разработал первую компьютерную программу для автоматизации работы операторов. В 2007 году — мобильное приложение для водителей на Java и приложение для пассажиров. Это произошло за несколько лет до того, как мировой тренд агрегаторов набрал силу.

Параллельно в Тимашёвске Краснодарского края Евгений Львов создавал «Такси Сатурн» — региональную диспетчерскую службу, ставшую основой будущей группы «Везёт». В 2007 году братья Арам и Оганес Аракеляны запустили в Москве «Ситимобил» как традиционный офлайн-оператор такси. Все эти компании начинали без цифровых амбиций — с рацией, тетрадью и телефонным номером.

Закон, который изменил правила

21 апреля 2011 года Государственная Дума приняла Федеральный закон № 69-ФЗ — первый нормативный акт, который ввёл обязательное разрешение на перевозку пассажиров легковым такси. Закон установил требования к автомобилям: жёлтые шашечки на боках, оранжевый фонарь на крыше. Водителям предписали иметь стаж от трёх лет. Порядок выдачи разрешений перешёл к региональным властям.