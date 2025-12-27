Почему Трамп потребовал вернуть на вооружение США линкоры, которые мир списал 80 лет назад

Почему Трамп потребовал вернуть на вооружение США линкоры, которые мир списал 80 лет назадС гиперзвуком и лазерами
Названия для различных типов оружия — тема не самая серьёзная и важная… кроме, пожалуй, кораблей — это тот тип вооружений, где каждая единица официально получает собственное имя. Обычно дают имена правителей, генералов и адмиралов, прочих выдающихся деятелей. Но Дональд Трамп не готов доверять такую традицию потомкам и решил назвать новый класс боевых кораблей в честь себя сразу… ну, вы знаете, каков Трамп и как он себя любит.
Большой корабль — а есть ли смысл?
Практика развития линейных кораблей вошла в стагнацию после Второй мировой войны. А затем ракетное вооружение начало вытеснять старые добрые башенные батареи с километровыми калибрами, в итоге линкоры пошли на списание. Их место стали занимать ракетные крейсера и эсминцы, а потом и эти классы практически смешались друг с другом.
Новое слово в военно-морском деле сказала военная операция на Украине. Малые и юркие морские дроны (у них свой термин — безэкипажный катер или БЭК) стали серьёзной проблемой для Черноморского флота и приданных кораблей. После этого фактора стали всерьёз говорить о смерти надводного боевого флота — один дешёвый дрон способен вывести из строя тяжёлый боевой корабль. Примерно так же, как с тяжёлой бронетехникой типа танков на суше, когда заговорили о «смерти танков» в связи с появлением FPV-дронов.
Тем не менее, разумнее говорить о новом семействе вооружений, от которого пока нет надёжных и проверенных средств защиты, поэтому оно и господствует… пока. Технологические решения против дронов уже есть — лазеры, автоматические огневые станции на основе ИИ с камерами и датчиками распознавания, и в ближней перспективе — микроволновое оружие. Остаётся только довести эти вооружения до состояния штатной интеграции на основные боевые средства и выработать тактические схемы применения, во многом это уже дело времени.
Поэтому справедливо сказать, что засилие дронов сегодня — это просто «окно возможностей» которое, конечно, не закроется полностью, но уже скоро будет существовать с большим количеством оговорок. Просто пока не появилось достаточно инструментов эффективной борьбы.
Так что надводный флот всё ещё останется серьёзным аргументом в противостоянии. Другое дело, что значительно изменится система вооружений, система организации разведки и дозора, система активной защиты.
И ещё остро встал вопрос размеров — малый корабль способен дольше оставаться малозаметным, обходиться дешевле, и проще применять методы стелс. Отсюда последние годы ставка на небольшие ракетные корабли и катера (типа корвет, ракетный катер, малый ракетный корабль), что выглядит более перспективным решением, ведь боевой корабль сегодня — это, по сути, носитель ракетного вооружения, плавучая пусковая.
Задачи же разведки и целеуказания можно решать децентрализованно и отдавать команды дистанционно (дроны, спутники, защищённые каналы передачи данных в единой боевой информационной среде типа БИУС — Боевой Информационно-Управляющей Системе), а не лепить различные радары, пусковые и многочисленные расчеты к ним на монструозные крейсера.
Поэтому в тех же США свернули программу строительства современных стелс-эсминцев класса Замволт (Zumwalt), крупнейших сугубо боевых кораблей ВМС США, остановившись на трёх кораблях. Доктрина применения ВМС ушла в пользу распределённой огневой мощи — ракетные фрегаты и корветы и высокая роль авиации с ракетным вооружением, как основные ударные средства флота.
Trump-class
А новый класс Трамп-кораблей — это даже не крейсер (обычно около 25 тысяч тонн водоизмещения), а полноценный линкор, претендующий на 35-40 тысяч тонн водоизмещения. К слову, последним американским линкором был USS Missouri (класс линкором Айова) спущенный на воду в 1944 году, и выведенный из строя в 1992-м. С тех самых пор (и даже раньше) США не нуждались в больших боевых кораблях.
Конечно, остаются авианосцы и большие десантные корабли, однако это многофункциональные боевые платформы, основным вооружением которых остаются истребители-бомбардировщики, самолёты вертикального взлёта и десант.
Есть и вопросы к классификации. Новый корабль не может претендовать на звание линкора, так как оно предполагало не просто большие корабли, но и тяжёлое пушечное вооружение до 16 дюймов (406 мм) и противоснарядное бронирование. Ничего из этого в новом линкоре не планируется по причине неактуальности, так что Трамп-класс — не более чем осовремененный ракетный крейсер, аналог российских кораблей проекта 1144 Орлан («Петр Великий» и «Адмирал Нахимов»).
Первым в проекте обозначен линкор USS Defiant (BBG-1), его вооружением станут:
Основное ударное вооружение:
-
SLCM-N, система крылатых ракет с ядерной боеголовкой, как основа оперативно-стратегической ударной мощи
-
12 пусковых контейнеров с ракетами CPS — это программа нанесения точеного удара гиперзвуковым оружием в любой точке мира менее чем за час, аналогично МБР, но с безъядерной, обычной боеголовкой
Универсальное вооружение:
- 128 ячеек пусковых контейнеров Mark 41
Это универсальный пусковой контейнер с широкой номенклатурой крылатых и обычных ракет. В основном с него запускают Томагавки, крылатые ракеты JSM, зенитные ракеты Patriot, и большой спектр противокорабельных, противолодочных, ударных, зенитных, противорадиолокационных и иных типов ракет.
Вспомогательное ударное вооружение:
- рельсотрон, или рельсовая пушка на 32 МДж, такие пушки разгоняют снаряд не сгоранием пороха, а электромагнитной силой
На сегодня известны успешные испытания рельсовой пушки военным ведомством США, когда снаряд массой 3,7 кг был выпущен со скоростью 3390 км/с, или около 10 Мах, что более чем в 7 раз быстрее снарядов из современных танковых пушек. Дальность такого выстрела может составить до 400 км.
- две лазерных установки, мощностью 300 кВт
На сегодня вполне успешно испытаны боевые лазеры около 100 кВт, предполагается, что такой мощный лазер может быть эффективным оружием не только против дронов (за счёт дешевого «выстрела») но и против ракет и самолётов.
- два лёгких (по флотским меркам) орудия 127 мм
Оборонительное оснащение:
-
лазерная система ODIN, менее мощный лазер для защиты от непосредственно угрожающих лёгких объектов
-
зенитные автоматические пушки 30 мм
-
ПВО ближнего радиуса RAM
Остальное:
- универсальные транспортно-десантные конвертопланы V-22 Osprey
Потенциальные преимущества и недостатки
Потенциальный линкор должен стать одним из самых дорогих боевых кораблей в истории. По оценкам экспертов, в среднем цена за один составит до 9 млрд долларов. Для сравнения: 6 700-тонные эсминцы класса DDG-51 «Арли Бёрк» в новейшей модернизации Flight III стоят в современных деньгах около 2,8 млрд за корабль. Их более современные преемники эсминцы 14 500-тонные DDG-1000 «Замволт» дошли до 4,4 млрд долларов за единицу.
Более тяжёлые чем «Арли Бёрк» ракетные крейсера класса «Тикондерога», только в модернизации обошлись в более чем 2 млрд, для продления программы их использования, хотя более лёгкие эсминцы и имеют преимущества в стоимости эксплуатации.
Новые линкоры Трампа должны получить индекс BBG (линкор с управляемым ракетным вооружением). Эксперты оценивают стоимость одного линкора этой программы в 9 млрд, а первый корабль BBG-1, с учётом расходов на создание производственных линий, встанет в 13 – 14 млрд.
Оправдывают ли линкоры своими возможностями такие расходы? Хоть некомпетентные ненавистники Трампа и хихикают над ними в нейросетях — как ни странно, оправдывают. Но всё сложно. С одной стороны, концентрация тяжёлых вооружений на одном судне оптимизирует расходы — в итоге существенный объём огневых задач можно решить гораздо меньшей корабельной группой, чем сейчас. Высокая автоматизация может позволить сократить экипаж корабля и расчёты вооружений, средств разведки и управления. Кроме того, большое водоизмещение позволяет устанавливать особо мощные вооружения, включая, потенциально, ядерные.
Кроме того, в одном корабле можно совместить те боевые спецификации, которые ранее было необходимо распределять на разные проекты, что тоже существенная оптимизация расходов. С другой стороны, более распределённое вооружение позволяет допускать потери кораблей в масштабном конфликте. А уничтожение одного линкора, резко ослабит огневые возможности группы.
Собственно это один из главных факторов, почему ВМС США придерживаются доктрины распределённых сил. Доктрина возвращения к крупному надводному флоту лишает такой флот прежней гибкости и заставит серьёзно модернизировать средства обороны группы. А угроз, как уже указано, более чем много — морские беспилотники, противокорабельные ракеты (включая гиперзвуковые, сложные для перехвата). И ещё новые возможности истребителей и бомбардировщиков 6-го поколения, с проектированием которых Китай с переменным успехом справляется (а именно под конфликт с Китаем США последние годы китайцы реформируют свои военно-морские силы).
Итоги
В целом, в американской прессе Tramp-class принято ругать. И действительно, выглядит как несвоевременный и несовременный проект, грозящей подорвать и без того хлипкие сегодня финансовые возможности ВМС США. Трампа обвиняют в нарциссизме (будто это что-то новое), и непомерных амбициях, идущих вразрез с реальными стратегическими задачами развития и модернизации американского флота. Сам Трамп называет своё детище «золотым флотом» и одним из главных составляющих плана «Сделать Америку снова великой».
Со стороны самого Трампа есть и оправдания. Корабли планируется строить крупной серией — сначала 10, потом 20 – 25, а там глядишь и все 100. Масштабное производство расположится в США и загрузит экономику, создаст десятки тысяч рабочих мест. А крупная серия и оптимизация производства позволят снизить стоимость за единицу. Хотя, справедливости ради, основным строителем линкоров должны стать верфи Hanwha Philly Shipyard в Филадельфии, принадлежащие южнокорейскому конгломерату Hanwha Group.
В любом случае потенциальное воплощение проекта в металле следует ожидать не ранее 2030-х годов. За это время «или ишак сдохнет, или падишах». Иными словами, достаточно Трампу покинуть Белый дом, как проект свернут в одночасье, особенно если к власти вернутся демократы на следующих выборах.