Почему Трамп потребовал вернуть на вооружение США линкоры, которые мир списал 80 лет назад

Названия для различных типов оружия — тема не самая серьёзная и важная… кроме, пожалуй, кораблей — это тот тип вооружений, где каждая единица официально получает собственное имя. Обычно дают имена правителей, генералов и адмиралов, прочих выдающихся деятелей. Но Дональд Трамп не готов доверять такую традицию потомкам и решил назвать новый класс боевых кораблей в честь себя сразу… ну, вы знаете, каков Трамп и как он себя любит.

Большой корабль — а есть ли смысл?

Практика развития линейных кораблей вошла в стагнацию после Второй мировой войны. А затем ракетное вооружение начало вытеснять старые добрые башенные батареи с километровыми калибрами, в итоге линкоры пошли на списание. Их место стали занимать ракетные крейсера и эсминцы, а потом и эти классы практически смешались друг с другом.

Новое слово в военно-морском деле сказала военная операция на Украине. Малые и юркие морские дроны (у них свой термин — безэкипажный катер или БЭК) стали серьёзной проблемой для Черноморского флота и приданных кораблей. После этого фактора стали всерьёз говорить о смерти надводного боевого флота — один дешёвый дрон способен вывести из строя тяжёлый боевой корабль. Примерно так же, как с тяжёлой бронетехникой типа танков на суше, когда заговорили о «смерти танков» в связи с появлением FPV-дронов.