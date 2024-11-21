Украине разрешили «бить» дальнобойным: как конкретно теперь изменится ситуация

Украине разрешили «бить» дальнобойным: как конкретно теперь изменится ситуацияНасколько длинная рука у «Банковой» и реально ли её парировать
По территории России «разрешили» бить дальнобойными ракетами. Разрешил президент США Джо Байден, а европейские союзники приговорили — мол, и мы разрешаем. Сенсация, однако, ведь украинское руководство просило об этом с самого появления у них достаточно дальнобойных ракет, типа крылатых Storm Shadow.
Насколько руки ВСУ стали длиннее? Какими ракетами стало можно бить и какие задачи этим Украина попытается решить?
Что означает дальнобойное оружие?
Дальнобойность вообще понятие растяжимое: современная дальнобойная артиллерия — это порядка 40−50 км, либо до 90 км самыми современными артсистемами с активно-реактивными снарядами. Крылатые ракеты могут лететь как на 400−500 км, так и до 2500 км, в зависимости от типа, носителя и модификации. Ну и, наконец, МБР — межконтинентальные баллистические ракеты, тут и так всё понятно.
Однако на этот раз мы имеем дело пока только с тем, что поставляется в ВСУ официально. То есть вполне известно, о каком оружии идёт речь:
- Оперативно-тактические комплексы ATACMS MGM-140
Ракеты сугубо наземного базирования, запускаются пусковой установкой с двумя ракетами на гусеничном шасси М270 или пусковой установкой с одной ракетой на колесном шасси М142, аналогичном тем самым HIMARS.
В источниках указывают дальность до 306 км, однако часто пропускают важные нюансы — дальность зависит от типа БЧ (боевой части), или, проще говоря, того, чем собственно и поражают цель. Разновидностей боевой части у ракет данного комплекса восемь, однако Украине поставляют самые ранние, с ракетой M39.
MGM-140A ATACMS Block 1 — с дальностью до 165 км, и БЧ массой в 560 кг
MGM-140B ATACMS Block 1A — с дальностью до 300 км, и БЧ массой в 160 кг
Обе системы используют кассетные боевые части для площадного поражения целей. Начинены они суббоеприпасами М74: в Block 1 это 950 штук, а в ракетах Block 2 — всего 275 штук.
Ракеты оперативно-тактического назначения не отличаются высокой точностью — «тяжёлые» ракеты дают КВО (круговое вероятное отклонение) в 200 метров, а «лёгкие» — в 100 метров. В общем, ради повышения точности и дальности в Block 1A и облегчали боевую часть.
- Storm Shadow (в британском исполнении) или SCALP-EG (во французском исполнении)
Это крылатые ракеты сугубо воздушного базирования, то есть для пуска необходим самолёт-носитель. Достоверно неизвестно, как ВВС Украины запускают их, но большинство экспертов сходятся, что в носитель переоборудованы тактические бомбардировщики Су-24М.
На начало 2022 года ВВС Украины располагали шестью такими машинами (не считая ещё нескольких разведывательных версий Су-24МР), один самолёт был потерян в феврале 2024 года. Впрочем, под Storm Shadow можно переоборудовать в носитель и Су-27 или МиГ-29, которых у Украины осталось заметно больше, а теперь есть и F-16.
Дальность ракеты — до 560 км, а боевая часть имеет массу 450 кг. Тип боевой части — фугасный, проникающий, или как у нас говорят «бетонобойный».
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AGM-158 JASSM, крылатые ракеты воздушного базирования, которые могут использовать уже поставленные Украине F-16
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KEPD-150/350 TAURUS — немецкая (совместно со Швецией) крылатая ракета с дальностью свыше 500 км и БЧ на 481 кг, с бетонобойной, фугасной или кассетной БЧ. На данный момент Украина их не поставили и Германия не одобряет их поставки, но переговоры всё ещё ведутся.
Официально их поставки обсуждаются, и формально на Украине их нет, однако «разрешение» от Байдена может заметно ускорить процесс. У ракеты две модификации на 360 и на 980 км, а БЧ одинаковая — проникающая, массой 450 кг.
Как эти ракеты могут повлиять на боевые действия?
Украинское командование в первую очередь интересуют аэродромы, на которых базируется тактическая авиация. Это позволит снизить эффективность российских ударов по объектам на территории Украины.
Во вторую очередь их интересуют объекты военной инфраструктуры — топливные базы, склады боеприпасов, штабы различного уровня, станции РЛС, ремонтные базы. В третью очередь — критическая инфраструктура (и двойного назначения): электростанции, железнодорожные станции, мосты, предприятия.
Кассетные боевые части ATACMS нужны для атак по аэродромам — россыпи суббоеприпасов рассеиваются на большие площади, а самолёты/вертолёты — это не бронированная техника (или совсем легко бронированная), часто их достаточно только повредить, чтобы ремонт или восстановление заняло много времени.
Кроме того эффективными могут быть по цехам предприятий, ремонтным базам и складам хранения — в общем всего, что не имеет бронирования. Что не уничтожается — часто страдает от последующих пожаров, а мелкие, но множественные разрушения не дают вернуться к прежнему функционированию.
Бетонобойные крылатые ракеты для этого подходят меньше. Их профиль — высокоточные удары, которые обеспечены впечатляюще низким круговым вероятным отклонением: от 3 до 10 метров на предельных дистанциях. Storm Shadow уже использовались для ударов по территориям Крыма, Донецкой и Луганской области — атакованы штабы, предприятия, узлы связи Черноморского флота. Навигация ракет спутниковая, за счёт чего средства РЭБ (радиоэлектронной борьбы) не так эффективны, а ПВО сложнее их засечь из-за низкой высоты полёта в среде, изобилующей помехами для радиолокационных станций.
С новыми возможностями Украина может расширить географию применения. Хотя она будет ограничена возможностями российских ПВО сбивать носители крылатых ракет в воздухе, ведь подъём самолёта довольно просто отследить. Наземные ATACMS отследить до момента пуска почти невозможно, хотя разведывательные дроны дают возможности контроля больших участков нейтральной или подконтрольной ВСУ территории.
Под угрозу ударов попадают предсказуемо Курская, Белгородская, Орловская и Брянская область, а также территории Смоленской, Воронежской, Тверской, Московской, Воронежской и Липецкой областей. Помимо собственно объектов, целями кассетных боеприпасов могут стать скопления войск, колонны снабжения, понтонные переправы.
В чём смысл «разрешения»?
Тут можно пройти от логики до конспирологии и обратно, но мы оцениваем только «лежащие на поверхности» аспекты:
В первую очередь украинцев интересует спасение группировки на окраине Курской области, которой грозит окружение. Применение дальнобойного оружия должно затормозить продвижение российских войск. Вероятно, группировку нужно сохранить до начала мирных переговоров, которых ожидают к концу года с инаугурацией нового/старого президента США Трампа.
Другой интерес — в ответных атаках на критическую инфраструктуру, что может стать военно-политическим рычагом в ответ на российские удары по критическим объектам Украины и ВСУ. Ну и, наконец, эскалация конфликта — провоцирование России на наращивание масштабов боевых действий и более глубокого вовлечения европейских стран и США.
Возросшая опасность для населения РФ тоже не последняя проблема — ракеты по разным причинам могут попадать на сугубо гражданские объекты.
Сможет ли Украина заметно повлиять на ход боевых действий? Вероятнее всего, нет, или уже нет — ожидание разрешений съело слишком много времени, а ситуация на линии соприкосновения уже настолько не в пользу ВСУ, что даже успешные удары оперативно-тактическими ракетами могут сказаться только на темпах продвижения российских войск, но не обратить его вспять.
Вторая проблема для Украины, после потерянного времени — количество. РФ, как вы читаете из ежедневных сводок, тоже выпустила по украинской территории уже многие тысячи ракет, включая более мощные, точные и дальнобойные. Однако полностью уничтожить ни украинские ВВС, ни украинское военное производство, ни критическую инфраструктуру не удалось. Она заметно ослаблена, особенно в плане энергообеспечения, но, опять же — это результат двух с половиной лет и тысяч выпущенных Искандеров, Калибров, Кинжалов и прочих систем.
По формальным данным Украина располагает от 30 до 50 единиц ракет ATACMS. Не надо быть военным экспертом (сегодня-то) чтобы понять, что такого количества чудовищно мало, чтобы хоть сколь-либо заметно на что-то повлиять. С учётом того, что часть будет сбита ПВО (при условии пусков в штатном режиме), намечается только пара-тройка заметных атак. Ракета М39 — не сложная цель, поэтому эффективности от неё без внушительного количества ждать не стоит. Другое дело, есть ли новые поставки, или когда планируются ближайшие.
Storm Shadow будут использовать (и, судя по новостям, уже используют) против режимных объектов связи и управления. И в прежние времена эти крылатые ракеты использовали сравнительно редко, сколько их в наличии — тоже не понятно, пресс-служба Минобороны РФ заявляла о примерно 200 поставленных в Украину единиц.
Это уже более серьёзное количество, а сложность перехвата может дать приличный КПД — следует ожидать, что это будет серьёзная помеха для управления российскими войсками в оперативном и тактическом звене. Целыми таких ракет в основном будут укрытые и защищённые штабы, пункты связи и управления. Можно ожидать и ударов по объектам гражданской инфраструктуры двойного назначения — в первую очередь, энергетическим.
В новых условиях потребуется серьёзное усиление средств ПВО, особенно способных работать по крылатым ракетам на низких высотах — «шторм шэдоу» наиболее серьёзная угроза, хотя и область их применения очень ограничена. Всё-таки изначально эта ракета заточена на удары по командным пунктам различных партизанских формирований в горных пещерах или зарытых на глубину в тоннели, либо аналогично устроенным схронам оружия и боеприпасов. Масштабный конфликт потребует многие сотни Storm Shadow для достижения заметных результатов.
В сухом остатке — никакого симметричного воздействия на куда более массивную и рассредоточенную, при этом куда лучше прикрытую ПВО российскую инфраструктуру не получится. Слишком мало этих ракет и слишком поздно Украине выдали «разрешение» на использование по территории РФ, уже в условиях, когда фронт ВСУ «валится».
Это не означает, что России никакой угрозы «стратегическое решение» Байдена не несёт. Пусть даже переломных результатов Украине эти пуски не дадут. Российскому командованию придётся принимать меры, что может сказаться на темпах нынешнего продвижения. Следует полагать, что за «разрешением» не последуют обильные поставки, именно их факт (будут или не будут) и покажет, какого политического результата добивается Байден перед своим уходом.