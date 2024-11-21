Украине разрешили «бить» дальнобойным: как конкретно теперь изменится ситуация

Что означает дальнобойное оружие?

Дальнобойность вообще понятие растяжимое: современная дальнобойная артиллерия — это порядка 40−50 км, либо до 90 км самыми современными артсистемами с активно-реактивными снарядами. Крылатые ракеты могут лететь как на 400−500 км, так и до 2500 км, в зависимости от типа, носителя и модификации. Ну и, наконец, МБР — межконтинентальные баллистические ракеты, тут и так всё понятно.

Однако на этот раз мы имеем дело пока только с тем, что поставляется в ВСУ официально. То есть вполне известно, о каком оружии идёт речь:

Оперативно-тактические комплексы ATACMS MGM-140

Ракеты сугубо наземного базирования, запускаются пусковой установкой с двумя ракетами на гусеничном шасси М270 или пусковой установкой с одной ракетой на колесном шасси М142, аналогичном тем самым HIMARS.