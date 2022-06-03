Украина выпрашивает у США эти «супер-ракеты»И может получить
Украинский сегмент интернета широко обсуждает пакет новых поставок, где особо ждут американские РСЗО (ракетные системы залпового огня). И это несмотря на то, что украинцы уже получили больше сотни высокоточных самоходных и буксируемых гаубиц 155 мм. Системам М270 MLRS (MLRS тоже самое, что и РСЗО) и M142 HIMARS многие приписывают вообще решающее значение, поэтому просят их прислать в первую очередь.
Американцы пока думают, решительного «да» на полный (а не жалкие 4 шт HIMARS, как на данный момент) объём поставок пока нет. Возможно всё дело в том, что огромная часть тех же M777 пришли без цифровой прошивки, которая позволяет стрелять сверхдальнобойными и высокоточными боеприпасами. А дело в том, что без таких прошивок гаубицы работают на уровне российской Мсты, то есть не дают радикального преимущества.
Особенно это важно для контрбатарейной борьбы, когда одни гаубицы ловко уничтожают своих визави в стане противника — это резко ослабляет наступательные возможности, а впоследствии даёт возможность перехватить инициативу. Не получив в полной мере эффект от гаубиц, украинцы теперь рассчитывают на РСЗО — мол, с этим оружием уж точно решат вопрос.
Сегодня разбираемся, что это за оружие такое и чем отличается от российских аналогов.
РСЗО и с чем их едят
РСЗО, по-простому — Катюши. Ну, это там, где загружено много ракет пачкой, стреляют они одна за другой сразу, накрывают за несколько секунд большую площадь, при накрытии разом выше шансы уничтожить цели без тщательной корректировки и пристрелки — Катюши.
Конечно, со Второй мировой много воды утекло — тогда это были примитивные ракеты, летящие «куда-то туда». По принципу это было ближе к миномётам, поэтому и части на БМ-13 Катюша (но на самом деле систем было больше) относили к миномётам, гвардейским миномётам. В то время это было больше оружие устрашения, потому что низкая точность и слабая боевая часть давали так себе КПД. Но, замиксовав с артиллерией обычной, эти штуковины ломали психику солдат противника и помножали на ноль боевой дух.
Теперь РСЗО — это даже не совсем РСЗО, ведь залповая функция больше не обязательна. Прокачав ракеты мозгами, разведав цели с БПЛА, можно бить очень точно даже одной ракетой! Боевые части ракет тоже очень разнообразны — включают и мощные осколочно-фугасные, кассетные (рассыпающие множество мелких суббоеприпасов на групповые цели), рассыпают мины под носом у танков и БМП или кумулятивные бомбы им на крышу.
По сути РСЗО сегодня — это тактический ракетный комплекс ближнего радиуса действия. Если ранние системы типа БМ-21 Град сыпали куда попало на 20 с небольшим км, то сегодня дистанции для РСЗО 40 — 90 км, а тяжёлые российские системы Торнадо-С, по официальным данным, дотягивают до 120 км.
Таким образом РСЗО могут и накрыть врага площадью, заменив одной батареей сразу несколько дивизионов ствольной артиллерии, а ещё могут бить снайперски по конкретным позициям и коммуникациям в тылу. В общем, незаменимая штука, решающая на современном поле боя такой широкий спектр задач, что ствольная артиллерия нервно курит.
Из минусов — очень нагружают логистическую цепочку (ну прикиньте, сколько места в Урале займёт одна ракета Град или Ураган, и сколько — выстрел к ствольной гаубице), а ещё не забывайте, что пуски ракет хорошо фиксируются системами обнаружения — так что требуется бодрое маневрирование.
Подробнее российские системы мы уже разбирали в данной статье, поэтому сегодня повторяться не будем и поговорим о конкретной актуальной обстановке.
Американские РСЗО
По подобным системам в годы холодной войны наметился серьёзный дисбаланс в пользу СССР, у которых в 80-е годы было сразу три системы:
лёгкая Град — 20-25 000 метров
средняя Ураган — 40 000 метров
тяжёлая Смерч — 70 000 метров (самая поздняя, производится с 1987 года)
Американцы оставляли предпочтение точному огню артиллерии, хотя у них были во Вторую мировую свои РСЗО, но с тех пор почти не развивались. Пусть и с опозданием, но в какой-то момент мозги в Пентагоне осознали — «а у нас-то РСЗО нет!». Дескать, СССР смогут залпом накрывать наши артиллерийские позиции с минимальными данными о местоположении, а нам ответить на это, в общем-то, нечем.
Вопрос решили, разработав систему М270 MLRS (Multiple Launch Rocket System).
M270 — реактивная система залпового огня с 12 направляющими-пусковыми для ракет калибра 227 мм, разбитых на два пусковых контейнера по 6. Ракета М21 летела на 32 км, позднее радиус поражения довели до 45 км. Один из контейнеров можно было переделать под пуск одной ракеты ATACMS, которая, в зависимости от модификации и боевой части, летела на дистанции 165 — 300 км.
Получалось что-то вроде коктейля два-в-одном, и РСЗО, и тактический/оперативно-тактический ракетный комплекс.
В начале 2000-х её модернизировали до М270 А1 — добавили ракету М31, которая летала уже на 70 000 метров, а система управления огнём с GPS могла её запустить
хоть бен Ладену в задницу по конкретной цели с высокой точностью. У ракеты было несколько режимов подрыва — можно подорвать в воздухе над не укрытой живой силой, а можно и прямиком в цель. С такой функциональностью ракеты было запускать безопаснее (чтобы не поймать ответный огонь), а самое главное — сильно облегчалась нагрузка на снабжение.
Так же за последние годы несколько раз обновлялись системы управления и наведения:
- М142 HIMARS — то же самое по возможностям, но изменена платформа для оснащения сил быстрого развёртывания. М142 можно легко транспортировать в С-130, так как это один пусковой контейнер на 6, который смонтирован на раме стандартного армейского грузовика.
Это более гибкая система — сегодня на ней тестируют даже вариант ПВО среднего радиуса. В 2017 году Корпус морской пехоты США совершил залп из HIMARS прямо с палубы транспортного корабля, отработав цели на отлично. С новыми прошивками уже можно вести работу даже с маневрирующей и неустойчивой (морская качка) платформы.
По сути вотчиной такой системой стал Корпус морской пехоты, как сил быстрого реагирования, а М270 осталась армейским вариантом.
Возможности и сравнение
Занимает промежуточное положение по мощи между нашими аналогами Ураган и Смерч. Смерчу уступает мощью боевой части, а в после модернизации этой системы до Торнадо-С — ещё и дальностью (если не считать опцию с ATACMS). Но у России было на вооружении только 100 пусковых систем Смерч и 20 их модернизаций Торнадо-С, а более старых систем Ураган — порядка 200 (и 700 на хранении).
Работа MLRS
А вот США располагают, с учётом хранения, 991 системой М270 (не считая лицензионных аналогов), из которых более 220 прокачаны до уровня А1 и 414 систем М142. При этом некоторое количество есть на вооружении европейских стран и прочих союзников.
Если их включат в пакет помощи, Украина может рассчитывать на пару сотен пусковых обеих систем, из которых несколько десятков будет прокачано до версии А1 и, возможно, с контейнерами пусковых ATACMS.