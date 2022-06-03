Украина выпрашивает у США эти «супер-ракеты»

Конечно, со Второй мировой много воды утекло — тогда это были примитивные ракеты, летящие «куда-то туда». По принципу это было ближе к миномётам, поэтому и части на БМ-13 Катюша (но на самом деле систем было больше) относили к миномётам, гвардейским миномётам. В то время это было больше оружие устрашения, потому что низкая точность и слабая боевая часть давали так себе КПД. Но, замиксовав с артиллерией обычной, эти штуковины ломали психику солдат противника и помножали на ноль боевой дух.

Теперь РСЗО — это даже не совсем РСЗО, ведь залповая функция больше не обязательна. Прокачав ракеты мозгами, разведав цели с БПЛА, можно бить очень точно даже одной ракетой! Боевые части ракет тоже очень разнообразны — включают и мощные осколочно-фугасные, кассетные (рассыпающие множество мелких суббоеприпасов на групповые цели), рассыпают мины под носом у танков и БМП или кумулятивные бомбы им на крышу.

По сути РСЗО сегодня — это тактический ракетный комплекс ближнего радиуса действия. Если ранние системы типа БМ-21 Град сыпали куда попало на 20 с небольшим км, то сегодня дистанции для РСЗО 40 — 90 км, а тяжёлые российские системы Торнадо-С, по официальным данным, дотягивают до 120 км.