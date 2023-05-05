На лето ничего не планируйте: каким будет украинское контрнаступление

На лето ничего не планируйте: каким будет украинское контрнаступлениеКраткое руководство по самому ожидаемому событию года
Правда ли, что Украина не готова наступать? Сколько сил отведено для контрнаступления и откуда его будут ожидать?
На теме «грядущего» украинского контрнаступления оттоптались все кому не лень, пора и нам хайпануть.
Мы наловчились делать короткую и содержательную аналитику, поэтому вкратце пройдёмся по основным военным и политическим аспектам, немножко посчитаем, немножко повангуем, немножко... короче к делу.
Хайп в СМИ
Сенсацией в мире и даже в России стала статья The New Yorke Times Джулиана Барнса, со ссылкой на ряд военных и политических экспертов, компетентных в России и Восточной Европе. Вкратце всё сводится к:
- Украина накачана почти всем обещанным ранее оружием (98% согласно словам главкома НАТО в Европе Кристофера Каволи)
Западные эксперты скептически настроены к возможным результатам в целом, но не отрицают, что ВСУ реализует локальные успехи
От успехов контрнаступления зависит исход всего конфликта, так как ресурсы для поддержания активной боеспособности ВСУ на исходе
Если более развёрнуто, то у стран-доноров военной техники НАТО (и не только) больше нет ресурсов для наращивания украинской мощи и даже восполнения потерь. Из этого следует, что для ВСУ (и прочих военных формирований) ставки звучат как «пан или пропал».
Бои за Бахмут серьёзно истощили ресурсы, в первую очередь, огневые, и не позволили украинцам накопить достаточно резервов боеприпасов перед контрнаступлением.
Украина и возможности её вооружать
Между тем страны НАТО в реальности занялись заметным перевооружением и перезапуском всего совместного ВПК, но… только для себя. Украина получала преимущественно ту технику, которая странам-донорам, во-первы,х была не нужна, а во-вторых, её было относительно много.
И проблема тут вот в чём. До перехода наиболее крупных армий НАТО (в первую очередь США) на профессиональную армию, пострадала численность. Массовые армии эпохи 1960-1970 годов требовали много военной техники для больших мобилизованных армий. Новые условия предполагали серьёзное и глубокое техническое переоснащение, повышение качества ведения боевых действий.
Вложившись в высокие технологии, Запад создал не очень большие, но высокопрофессиональные армии, а главное — хорошо управляемые. На новый уровень вышла разведка (спутники и дроны), связь (цифровая, защищенная), навигация (GPS). Такой армии больше не нужны армады танков и бронемашин.
Ещё один момент — европейские и американская армии заточены для участия в локальных, ассиметричных конфликтах, или, как раньше выражались, «в колониальных войнах». Поэтому у большинства доноров просто нет настолоько много более-менее современной техники, чтобы передать её ВСУ. Консервы стали очень небольшими, при этом периодически ими приторговывали в страны Третьего мира.
Новую технику закупали уже не сотнями и тысячами, а сотнями и десятками единиц, что требует не просто «взять и отдать танки ВСУ», а сначала их забрать у своих военных. Закупка новой техники для компенсации — процесс долгий, военно-промышленный комплекс не заточен на объёмы врёмен холодной войны, да и техника стала значительно сложнее и дороже.
Поэтому Украина получала не только натовскую технику, но гораздо больше советской (советского образца) с хранилищ стран, которые были участниками Варшавского договора (советский аналог НАТО). А ещё армии Украины отправили гибридную технику (условно Т-55 с натовской пушкой и прокачкой тепловизорами), а главное — боеприпасы к советскому оружию, ведь сама Украина производит их сейчас крайне мало.
Боевые возможности Украины
Авиация и ПВО
По официальной информации украинская сторона получила до 70 пусковых ПВО среднего радиуса действия (оперативное и оперативно-тактическое ПВО, плюс-минус аналогичное российским ЗРК Бук). ПВО — самая большая проблема для Украины сегодня. За более чем год боевых действий израсходована большая часть ЗУР (зенитных управляемых ракет) к системам С-300.
Западные поставки покрывают сегмент ПВО, который отвечает за прикрытие войсковых группировок, но вот защищать стратегические объекты может только ПВО уровня С-300. Но даже поставленные ЗРК Пэтриот относятся к сегменту PAC 3. То есть ракеты и радары имеют возможности, опять же, скорее уровня Бука, до 20 км по высоте и 40 км по дальности. Защищаться от российских ракет оперативного назначения ими сложнее.
К тому же ПВО всё равно недостаточно, Запад поставляет их из расчёта покрытия войсковых запросов, а не всей страны. Защищать тылы украинской армии может оказаться нечем уже в скором времени — нужны и дальнобойные ЗРК, большое их количество, и много ракет к ним.
Как известно, армия — это комплекс. От большого количества пехоты, танчиков и БТР толку будет немного, если провисает авиация, ПВО и нет своих ракетных систем оперативного назначения. Украина так и не получила самолёты F-16 и комплексы ATACMS, которые способны были бы доставать цели на оперативной глубине (100-200 км). Да и про тактические Хаймарсы (до 70 км) давненько не слышно.
На сегодня к ~70 пусковым натовского ПВО на вооружении армии Украины можно добавить что-то около 200 пусковых С-300 (250 до конфликта, но не всё было исправно, потом были потери, были и поставки) и несколько единиц ЗРК Бук (70 до конфликта). Ближних ПВО украинская армия получила много (около 6000 ПЗРК): это американские Стингеры или британские StarStreak (и прочие аналоги), но это защита от тактической авиации — вертолётов или штурмовиков.
Из авиации Украина располагает порядка 115 ударных самолётов семейства МиГ или Су. Поставки стране более-менее гарантированы от Словакии — 4 единицы МиГ-29 и, по разным оценкам, от 24 до 36 МиГ-29 от Польши. Входят ли поставленные самолёты уже в численность украинских ВВС — сказать пока трудно.
При таком дисбалансе трудно предсказывать ВСУ большие успехи, когда воздушная поддержка минимальна, штабы и склады (которые российская армия после уроков Хаймарс убрала значительно дальше от линий соприкосновения) будут в массе оставаться целы.
Боеприпасы
Самое больное место. О дефиците боеприпасов в армии РФ говорят сегодня много, но ситуации в армии Украины не лучше. Более того, она усложняется, ведь страна получает гибридное оснащение — одновременно оружие натовского и советского образца. Большая часть вооружений советские — танки, артиллерия, РСЗО, миномёты и т.п. ВСУ истощили запасы, а поставки со складов Восточной Европы тоже тают.
Проблемы есть и с поставками натовских боеприпасов: страны вынуждены черпать их у собственных вооружённых сил — расчёты 1990-2000 годов не закладывали таких объемов расхода, поэтому западные военные немного прифигели от скорости расходования боеприпасов на украинский конфликт. При этом доля натовских вооружений по-прежнему невысока — в основном она сводится к качественному усилению на важных участках.
Оружие и прочее
С точки зрения связи оснащение ВСУ довольно пёстрое, и для украинскх бойцов это минус — чем больше приборов связи разных стандартов и типов, тем сложнее управлять войсками и обмениваться разведданными. Связь поставляется как закупками с помощью волонтёров, так и поставками из других стран, ну и много советского наследия тоже используют. У многого оборудования уже нет стойкости к перехвату или противодействию РЭБ, потому что волонтёры в основном отправляют только устройства гражданского назначения.
ВСУ получили свыше 1500 единиц бронетехники и 230 танков, этого хватило для оснащения 9 танковых/механизированных бригад. При этом более-менее современных Брэдли, Мардер или танков Леопард-2 оказалось мало. Основная масса бронетехники это устаревшие БТР типа М113 или MRAP — они после ухода из Афганистана стали Америке не особо нужны.
По просочившейся в утечках информации, Украина подготовила от 9 до 12 танковых и механизированных бригад, обученных западными инструкторами и насыщенных передовой техникой и вооружением.
Украинская пехота учится зачищать траншеи в английском Йоркшире
Но при этом изменилась и ситуация, если сравнивать её с успехами ВСУ летом и начале осени прошлого года. На тот момент Украине на руку играла неготовность армии РФ к оборонительным боям — конфигурация отрезанного от снабжения Херсона, и растянутые на большие расстояния части под Харьковом.
Где и когда ждать
Теперь у Украины нет таких лакомых кусков, как в летом-осенью прошлого года, а россияне выучили горький опыт.
Почти все военные эксперты сходятся во мнении, что наступления ВСУ следует ждать на юге в Херсонской или Запорожской областях. По срокам остаются вопросы, но, с другой стороны, было бы странно, если бы мы знали, точные сроки — в конце концов, это наступление, боевая операция.
Общие прогнозы сводят всё ко второй половине мая, и у этого есть ряд причин:
Прогрев грунта, что важно для действий танков, которым требуются твердая почва под гусеницами. Да, танки грязи не боятся, но это в поговорках — в реальности вязкий грунт снижает скорость наступления, в котором танки — решающая сила
Накопление и освоение всех видов вооружений, полученных от НАТО. На сегодня можно сказать (по заявлениям официальных лиц), что этот вопрос решён, или вот-вот решится
Окончание курса подготовки войск, зарезервированных для контрнаступления
Операционные и логистические вопросы, мероприятия по сокрытию информации, маскировке и противодействию российской разведке
Херсон и Запорожье в приоритете потому, что это ближайший путь до Крыма. В случае, если прорыв удастся осуществить на серьёзную оперативную глубину, у ВСУ появится возможность обстреливать Крым тактическими ракетами и даже артиллерией. А это приведёт к значительным проблемам в снабжении и управлении всей южной группировкой российских войск.
С другой стороны, эти направления слишком предсказуемы — Россия подготовила прочную и эшелонированную оборону (если верить источникам Минобоороны). Украину ждут десятки километров инженерных заграждений — в первую очередь минных полей. Есть риски завязнуть и сорвать сроки продвижения.
Главная проблема — форсирование Днепра, где переправы и скопления войск станут лакомой целью российской авиации. При этом, как вы знаете, превосходства в воздухе у Украины нет и добиться ей этого нечем.
Есть расчеты также на Луганскую область — наступление в районах Кременной, Северодонецка, Лисичанска. Но там и насыщенность российских войск больше, и местность не располагает к стремительному продвижению — это лишает преимуществ насыщенных техникой подразделений, даже если эта техника крутая и современная.
На обоих направления украинцев поджидают атаки с флангов, ведь обрушения российского фронта ждать не приходится. Защита флангов будет съедать значительную часть брошенных в бой ресурсов и резервов ВСУ.
По итогам
Из-за сочетания всех этих факторов эксперты сомневаются в высокой результативности ожидаемого уже полгода контрнаступа. Большинство сходится во мнении, что Украине дадут возможность откусить максимум возможных территорий, создать невыгодные для России конфигурации, а после этого конфликт снова перейдёт в позиционную фазу.
После этого все снова будут пытаться склонить стороны к переговорам. Коллективный Запад подаёт сигналы, что дальше тянуть украинскую военку не в состоянии и ресурсов на затягивание противостояния нет. Станет ли это началом сворачивания всей этой канифоли — не ясно.
С другой стороны, не забывайте, что война содержит в себе элемент игры — вполне вероятно, что Украине выгодно прогревать общественность в РФ и её генштаб новостями о неготовности, нехватках и оттягивании. Наступление должно начаться тогда, когда его меньше всего ждут, поэтому важно убедить противника в том, что ВСУ не готова к наступлению, усыпить бдительность. На это и работают авторитетные СМИ и их эксперты, а российская пропаганда наивно клюет на дезинформацию.
Есть риск, дела у украинцев значительно лучше, чем про это рассказывают. Впрочем, будем посмотреть.