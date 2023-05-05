На лето ничего не планируйте: каким будет украинское контрнаступление

На теме «грядущего» украинского контрнаступления оттоптались все кому не лень, пора и нам хайпануть.

Мы наловчились делать короткую и содержательную аналитику, поэтому вкратце пройдёмся по основным военным и политическим аспектам, немножко посчитаем, немножко повангуем, немножко... короче к делу.

Хайп в СМИ

Сенсацией в мире и даже в России стала статья The New Yorke Times Джулиана Барнса, со ссылкой на ряд военных и политических экспертов, компетентных в России и Восточной Европе. Вкратце всё сводится к: