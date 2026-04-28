Умные теплицы: высокие технологии для качества, безопасности и вкуса овощей

Всё это — реальность современных тепличных комплексов. Овощи, которые здесь растут, действительно можно назвать «умными»: каждый этап их жизни просчитан и оптимизирован с помощью передовых решений, сохраняющих натуральность и безопасность готового продукта.

Цифровой двойник теплицы

В Группе компаний «РОСТ» процессы автоматизации сегодня вышли на новый уровень. На ряде комбинатов уже внедряются отдельные элементы «Цифрового агронома» — системы с использованием ИИ, которая собирает данные с сотен датчиков и помогает принимать точные решения.

В фокусе внимания сейчас — масштабирование передовых ИИ-решений по нескольким направлениям: анализ данных через большие языковые модели, визуальный контроль развития растений, прогнозирование урожайности с применением ML и предиктивных моделей.

По сути, создаётся цифровой двойник теплицы и растений: виртуальная копия, где в реальном времени отслеживается всё — от температуры воздуха и влажности субстрата до интенсивности освещения и содержания углекислого газа. Это позволяет прогнозировать развитие растений и заранее корректировать условия — добиваясь идеального баланса на каждом участке ещё до того, как отклонения стали заметны.

Капельный полив: ювелирная диета для каждого растения

Первое, с чего начинается забота об «умных овощах», — система капельного орошения. Называть её просто «поливом» было бы большой ошибкой. На самом деле это высокоточная система доставки жизни: вода и растворённые в ней питательные вещества подаются непосредственно под корень каждого растения — в специальный стерильный кубик из субстрата, который служит идеальной средой для развития корневой системы.

Через разветвлённую сеть магистральных труб, миксеров, дозаторов и специальных капельниц питательный раствор поступает точно в кубик субстрата. Ни капли мимо цели, ни одного грамма удобрений впустую. Минеральная вата обладает уникальной способностью удерживать влагу и воздух одновременно, создавая идеальный баланс для корней: они получают питание и кислород. Давление в системе поддерживается на уровне 1–3 атмосфер — ровно столько, чтобы жидкость поступала равномерно, но не вымывала структуру субстрата. Специальные фильтры (сетчатые или дисковые, с ячейкой 80–130 микрон) следят за тем, чтобы капельницы не засорялись и драгоценный коктейль всегда был доступен растениям.

Главное чудо происходит, когда в игру вступает автоматика. Контроллеры, электромагнитные клапаны и датчики влажности превращают обычную подачу воды в интеллектуальную систему питания. Компьютер знает, сколько влаги и каких именно элементов требуется конкретной культуре в данный день и час. Для томата — один рецепт, для огурца — другой. Утром — больше азота для роста, вечером — калия для налива плодов. Система открывает клапаны ровно настолько, насколько нужно, и растение получает идеально сбалансированное питание прямо в корнеобитаемую среду.

Здесь кроется важнейшее преимущество для потребителя. Благодаря точнейшей дозировке питательных элементов растение усваивает ровно столько, сколько ему необходимо для гармоничного роста — ни больше ни меньше. В умной теплице перекормить невозможно: компьютер просчитывает рацион с высокой степенью точности. Поэтому каждый плод вырастает вкусным, красивым и абсолютно безопасным. В продукции из открытого грунта бесконтрольное внесение удобрений зачастую приводит к накоплению нитратов — в умной теплице такой риск исключён.