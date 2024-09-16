Американское оружие, которое на самом деле не американское

Военно-промышленный комплекс (ВПК) — важнейший компонент обороноспособности страны (и атакоспособности, конечно). Поэтому мы привыкли, что армию нужно максимально (а лучше полностью) вооружать оружием своей разработки и своего производства.

Для этого много причин:

Независимость поставок оружия от международной ситуации

Возможность создавать оружие, предельно адаптированное для нужд своих войск, климата и ландшафта

Возможность самостоятельно модернизировать оружие

Возможность иметь свою конструкторскую школу

Однако создание и поддержание ВПК — дело крайне затратное и сложное. Поэтому большинство армий мира оружие импортируют.

Стран, которые могут оснастить хотя бы собственные сухопутные силы собственным же вооружением, в мире едва ли более дюжины. Не говоря уже о всех компонентах вооружённой борьбы (флот, авиация, ПВО, космические силы) — такое под силу только супердержавам, или странам претендующим на это.

Армия США — самая большая и хорошо оснащённая передовым вооружением в мире. И что самое интересное — в ней действует запрет на закупки иностранного оружия. При этом на вооружении у американцев всё ещё есть много типов оружия, которое имеет импортное происхождение — по какой-то причине сами не справились. Вот о нём и расскажем.