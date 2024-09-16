Американское оружие, которое на самом деле не американское

Американское оружие, которое на самом деле не американскоеИмпорт и «творческие заимствования»
Военно-промышленный комплекс (ВПК) — важнейший компонент обороноспособности страны (и атакоспособности, конечно). Поэтому мы привыкли, что армию нужно максимально (а лучше полностью) вооружать оружием своей разработки и своего производства.
Для этого много причин:
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Независимость поставок оружия от международной ситуации
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Возможность создавать оружие, предельно адаптированное для нужд своих войск, климата и ландшафта
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Возможность самостоятельно модернизировать оружие
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Возможность иметь свою конструкторскую школу
Однако создание и поддержание ВПК — дело крайне затратное и сложное. Поэтому большинство армий мира оружие импортируют.
Стран, которые могут оснастить хотя бы собственные сухопутные силы собственным же вооружением, в мире едва ли более дюжины. Не говоря уже о всех компонентах вооружённой борьбы (флот, авиация, ПВО, космические силы) — такое под силу только супердержавам, или странам претендующим на это.
Армия США — самая большая и хорошо оснащённая передовым вооружением в мире. И что самое интересное — в ней действует запрет на закупки иностранного оружия. При этом на вооружении у американцев всё ещё есть много типов оружия, которое имеет импортное происхождение — по какой-то причине сами не справились. Вот о нём и расскажем.
Стрелковое оружие
Парадоксально — в США культ стрелкового оружия, огромный его гражданский рынок, одно из самых либеральных законодательств и масса оружейных компаний с именем. Но для заказов собственно армейских военным часто приходилось обращаться к иностранным производителям, не найдя понимания у своих.
Пулемёты М240 и М249
М240 на сегодня — это основной многоцелевой пулемёт армии США, или, по тамошней классификации, средний пулемёт. На вооружение он стал поступать с 1977 года, и тому предшествовали проблемы с собственным американским пулемётом этого класса — М60, его вы можете знать по фильмам о Вьетнамской войне.
М60 был основан на очень понравившейся американцам немецкой десантной автоматической винтовке FG42, откуда позаимствовали автоматику и эргономику. Однако машина в итоге не удалась — низкая надёжность, избыточно малый вес (опция использования с рук, из-за этого повышенные вибрации при стрельбе с сошек), и малый ресурс. Модернизации этого пулемёта толком не смогли компенсировать недостатки.
Ограничено среди американских союзников во Вьетнаме засветился пулемёт FN Mag от бельгийской фирмы Herstal. Этот пулемёт был сложнее и дороже М60, но в то же время заметно надёжнее. Газоотводная автоматика с длинным ходом поршня и рычажное запирание ствола роднят его с ручным пулемётом BAR времён Второй мировой. В армии США он был принят под индексом М240.
Однако масса его была больше на три килограмма, чем у М60. Он отлично подходил для турельного/башенного пулемёта, работы с треноги или с сошек, но вот ручной опции уже не было. Пулемётчики с М240 имеют свое отделение во взводе (два пулемёта), а само оружие обслуживается расчетом, по сути, вернувшись к идеологии немецких MG34/42.
Но на уровне отделения требовалась огневая поддержка. Оставлять М60 в этой роли никто не хотел. Однако американский спецназ оценил советские ручные пулемёты РПД под промежуточный патрон, из которых делал специфические «обрезы» для ближнего боя. Поэтому обратили внимание на лёгкий пулемёт той же фирмы, под малоимпульсный патрон 5.56х45 мм, разработанный для парашютистов FN Minimi.
Он отличался поворотным механизмом запирания канала ствола, что роднило его с советскими образцами. Это давало больше рассеивания при небольшой массе (7 кг), однако заточен он был на более короткие, в сравнении со средним пулемётом, дистанции, а ленточное питание не ограничивало бойца в щедрых огневых сеансах.
Оба пулемёта по сей день на вооружении армии США, производятся они филиалом FN в Америке, и на сегодня прошли множество модернизаций, усовершенствовав эргономику и тактический обвес.
Пистолеты Beretta 92 и SIG P320
Американцы долго держались за свой легендарный Colt 1911, но в 80-х папаша уже реально устарел до безобразия. Ударно-спусковой механизм одинарного действия (требует взвода курка, если по-простому), не удовлетворяющая стандартам времени система предохранения, наконец, малоёмкий магазин на 7 патронов.
Американцы пытались заменить Кольт в годы Вьетнама на Смит-Вессон 39, однако в нём было мало преимуществ, кроме массы. А больше собственные производители ничего толкового предложить не смогли. Во многом проблема была в том, что американский производитель короткостволов слишком был ориентирован на гражданский рынок, а это и проблемы с возможностью быстро справиться с огромным госзаказом.
Поэтому США пришлось отказаться и от Глока, который появился в те годы и быстро наделал много шума своими инновациями. Но на ту пору компания была ещё очень мала. В итоге сошлись на продукте итальянского оружейного гиганта Beretta. Их модель Беретта 92 1980-го года была скорее классикой пистолетов той поры.
Зато у итальянца была достойная дульная энергия (на случай лёгких бронежилетов, которые Кольт уже не брал), надёжный патрон 9х19 Парабеллум, 15 патронов в магазине. Перемычка спускового крючка надёжно хранила взведённый пистолет с патронов в патроннике в кобуре, до собственно самого выстрела. Вкупе с УСМ двойного действия это резко сокращало скорость реакции на ситуацию в боевой обстановке.
В 2010-е пришло время искать замену теперь уже Беретте (в армии США — М9), и её тоже нашли не у себя — немецкая компания SIG Sauer выиграла тендер несколько лет назад. Об этой истории у нас есть отдельная статья.
Karl Gustav
Имя прославленного в боях шведского короля было присвоено шведскому же пистолет-пулемёту (ПП) m/45 1945-го же года. Несмотря на то, что шведы были нейтральной страной и всё у них было более-менее спокойно и зажиточно, их пистолет-пулемёт выглядел весьма лаконично, если не сказать грубо, как британский Sten, американский М3 или советский ППС.
Открытый затвор, автоматика на отдаче, элементарные прицельный приспособления… даже предохранителя нет, просто рычаг затвора фиксируется в специальном пазу. Однако он давал низкий темп стрельбы в 550 выстрелов в минуту, что давало хороший контроль огня, и был довольно точен на дистанциях до 200 метров. Хотя имел длину ствола короче большинства аналогов.
Американцы не принимали его на вооружение, однако их подкупила высокая надёжность оружия при контакте с водой и песком. Это заинтересовало «морских котиков», которым остро не хватало такого оружия в операциях во Вьетнаме. Но не тут-то было — Швеция наложила эмбарго на поставки оружия в США. В итоге пришлось копировать пистолет-пулемёт под вывеской компании Смит-Вессон. Отчего на вооружении он состоял под индексом Smith&Wesson M76.
Гранатомёт М3
И снова Карл Густав, но на этот раз это шведский гранатомёт.
От большинства аналогов он заметно отличается тем, что заряжается с казённика, нарезной, а большая часть гранат для него без реактивного ускорителя. Правильнее было бы отнести его к категории безоткатной артиллерии.
Противотанковые возможности его не столь впечатляют, так как выстрелы ограничены калибром в 84 мм, хотя современные тандемные кумулятивные гранаты к нему способны, в теории, прошивать динамическую защиту и броню до 500 мм. Этого маловато против танков моложе третьего поколения — в лоб возьмёшь вряд ли, но в другие проекции вполне может хватить.
Однако заинтересовал этот гранатомёт спецназ, в первую очередь, рейнджеров. Для глубоких рейдов Карл Густав (в армии США — М3) подходил как ручная артиллерия ближних дистанций. От большинства аналогов М3 отличала высокая точность на дальних для гранатомётов дистанциях — не нужно было быть Рэмбо, чтобы попасть в неподвижную цель с 600-700 метров. Такое нельзя было провернуть ни с одним другим ручным гранатомётом, чьи реальные дистанции едва были дальше 200 м.
Современные модернизации довели дистанции до свыше 1000 м, от одноразовых гранатомётов его отличает то, что не нужно раздавать по трубе каждому члену команды. М3 несёт один человек, а его наводчик и второй номер до 6 выстрелов. Дополнительно можно поднапрячь и ещё кого-то — зато в бою, в отрыве от своих, будет много достаточно мощных осколочно-фугасных подарков для противника.
Тяжёлые вооружения
Гаубица «три топора»
Знаменитые американские гаубицы М777 — на самом деле британские. Разработку их начала компания Vickers, а чтобы заамериканить её, к проекту подключили фирму Textron. Позднее всё скупил британский оружейный гигант BAE. Однако у концерна были свои фирмы в США.
Американцам оказалась нужна лёгкая по массе, но тяжёлая по могуществу гаубица, в дополнение к их обычным М198 в 155 мм калибром. Смысл был в том, чтобы пушку с расчётом можно было перебрасывать вертолётом, повышая мобильность, а батарею можно было быстро разместить на труднодоступных, но удобных позициях. Но при обычных ситуациях, можно было положиться на более лёгкий колёсный транспорт в роли тягача.
Конструкторам удалось создать лёгкие лафет и люльку с откатными механизмами, используя титановые сплавы. Орудие калибром 155 мм имело массу в 4,2 тонны, что было легче любого аналога того же калибра и длины ствола. В пакетах модернизации появилась электронно-вычислительная аппаратура управления огнём, GPS навигация и возможность использовать управляемое вооружение вроде корректируемых снарядов Excalibur.
ПВО
В годы холодной войны, войсковые ПВО армии США имели серьёзный пробел в средне-малых радиусах поражения, где у СССР были комплексы Оса, Бук, и позднее Тор. Опирались на варианты MIM-104 Patriot, с модификациями на больших и средних дальностях, а так же на переносные комплексы (ПЗРК) с ракетами теплового наведения на ближних радиусах до 6-7 км.
В итоге оказалось, что у войск нету зенитных комплексов, заточенных поражать воздушного противника, атакующего инфраструктуру в бригадном-дивизионном звене. Patriot были довольно дороги и сложны в эксплуатации, а главное — им не доставало мобильности из-за слишком габаритных пусковых. В это время советские Тор и Оса имели и радар, и пусковую на едином шасси, а состав ЗРК Бук из гусеничных: пусковых, радара и командного пункта, имел короткое время развёртывания.
Во время войн в Ираке и Афганистане остро стал вопрос защиты военных баз. ПЗРК, наведение которых зависело от реакции стрелка-зенитчика, были малопригодны, особенно в случае атаки ракетами, даже дешёвыми самодельными. Поэтому начали закупать у израильтян их знаменитый «Железный купол».
Израильский ЗРК хорош не только для обычных задач ПВО, но и способен сбивать артиллерийские боеприпасы, включая мины. Вообще, многие небольшие государства строян собственные ПВО вокруг ЗРК среднего и малого радиуса, так как не ожидают потенциальных конфликтов с противником, имеющим много современных ВВС и ракет оперативно-тактического назначения.
Так как закупать «Железный купол» массово для закрытия пробела в структуре войсковых ПВО было сложно, обратили внимание на норвежский ЗРК NASAMS, разработанный в кооперацией с американским концерном Raytheon.
Основной ракетой комплекса является переработанная в зенитную (ЗУР — зенитная управляемая ракета) американская авиационная «воздух-воздух» AIM120. В зависимости от модификации ЗРК может охватывать радиусы от 55 до 180 км, с высотой до 21 км, что делает NASAMS одной из лучших систем в классе.
Радар комплекса, американский AN/MPQ-64 Sentinel, основан на радаре контрбатарейной борьбы. Имеет импульсно-доплеровскую 3D-радиолокационную систему X-диапазона, благодаря неё компактная установка даёт очеть точные координаты цели, даже если они имеют сложные конфигурации полёта — крылатые и квази-баллистические ракеты.
США и военный импорт
Разумеется, для оснащения армии страны обязательно размещение всего или финального этапа производства на территории США. В современной системе трансконтинентальных компаний, куда входят почти все крупные игроки западного ВПК, это уже не так сложно.
Кроме того, помогают и каноны блока НАТО, предполагающие высокий уровень взаимодействия и взаимозаменяемости вооружений.