ВДВ переоценены?Мир изменился? Или ВДВ изменились?
Воздушный десант в России — больше чем десант. У нас это стало синонимом «настоящего мужика», а солдат в голубом берете — главным символом армии как таковой. Но мы попробуем посмотреть на ВДВ без романтики, отойти от парадно-бравурных рассуждений, взвесить за и против, чтобы с высоты прошедших десятилетий понять, что это за войска.
Вы только не смейтесь, но на самом деле мало кто из обычных гражданских людей (и даже многих бывших/нынешних военнослужащих ВДВ) понимают, а что это, в сущности, за войска такие? Для чего они? Ведь за всё время своего существования по своему прямому профилю они практически не применялись.
Война — это не про мускулы и суперменов, это предельно циничное, антигуманное и сухое профессиональное мероприятие. Но хватит наводить туману — мы обещали без романтики, поэтому ближе к делу и по порядку:
Что такое воздушный десант и зачем его придумали?
Давайте обойдёмся без ретроспективы (что получается у нас не всегда): про первый прыжок с парашютом, про первый десант 2 августа 1930 года, и прочие «знаковые» вещи почитаете где-нибудь ещё. Сейчас для нас важно знать одно: военные парашютисты и подразделения такого профиля есть в каждой мало-мальски приличной армии, но особый интерес к ним проявили три страны — гитлеровская Германия, США и СССР. Поговорим сразу об операциях.
И почти всегда история с парашютистами на войне проходила по схожему сценарию — великолепный дебют и ужасающий провал.
Десантники люфтваффе
Начнем с немцев, хотя СССР сделал в строительстве своих ВД намного больше перед войной. Десантников в Германии обучали с самого прихода Гитлера к власти. Настоящее боевое крещение они прошли в битве за форт Эбен-Эмаль в Бельгии в 1940 году, когда 85 десантников высадились на крышу форта, а потом в ходе короткого боя принудили капитулировать бетонную крепость с гарнизоном в 1200 человек.
Бельгийцы и французы были слишком впечатлены Первой мировой и считали, что лучшее лекарство от нового вторжения «бошей» — это бункеры и крепости, утыканные пулемётами и артиллерией, которые могут спокойно отражать атаки хоть целого пехотного корпуса. Построенный за цену порядочного линкора, форт Эбен-Эмаль был действительно неприступен настолько, что спокойно бы пережил любой артобстрел и бомбардировку.
Но он не пережил он группу десантников, снайперски высаженных на крышу с кучей гранат и кумулятивных зарядов. Саперы-десантники спокойно и методично нейтрализовали форт к подходу сухопутных сил. Результативность была ошеломляющей — крепость, которую в прошлой войне пришлось бы брать сложнейшей и кровопролитнейшей операцией, была ликвидирована за считанные часы ценой 6 погибших парашютистов.
Следующей важной страницей стала операция по высадке десанта на Крит в мае 1941 года, который мог быть важным опорным пунктом во всём Средиземноморье. Англо-греческие силы эвакуировались на остров, где достать их, казалось, будет невозможно — берег был удобен для обороны, а английская разведка в перехватах под словом «десант» понимала именно морской десант.
Десантники люфтваффе и в этом случае сыграли важнейшую роль, но победа оказалась «пирровой» — потери среди элитных подразделений были слишком высоки. Отчасти это объясняется тем, что немцы высаживались без оружия (только бойцы с MP-38/40 могли прыгать вместе с автоматом из-за устройства парашюта тех времён), а остальное оружие приземлялось отдельно в контейнерах. С собой имелись лишь гранаты и пистолеты, компактно умещавшиеся в униформе широкого покроя.
Отдельно приземлялись пулемёты и боеприпасы, легкие безоткатные орудия. Оказавшись под интенсивным огнём, немцы не смогли организованно всё это найти, собрать и экипироваться. Атака парашютистов была нацелена на аэродром Малеме, куда должны были приземляться подразделения с более тяжёлым оружием. Ценой огромных потерь аэродром удалось удержать, а затем всё же перебросить необходимые подкрепления.
Крит, по итогам, успех или провал? С одной стороны, десантники добились результатов — остров в итоге был взят. Но стоило это 3,5 тысяч трупов, значительная часть которых — десантники.
При этом важно указать, что противостоящие им силы состояли из ошмётков линейных пехотных подразделений, без тяжёлого оружия и с очень ограниченными боеприпасами — то есть мало того, что обычная пехота, так ещё и очень ослабленная. Зенитчики, оставшись без боеприпасов к орудиям, тыловики без горючего, были вынуждены как пехота штурмовать аэродром без серьёзной поддержки танками или артиллерией.
И это без учёта греческих сил, большая часть которых была полицией, резервистами или новобранцами, с винтовками и 30 патронами к ним! И на их потери приходится столько же тщательно отобранных, рослых, крепких, долго и дорого готовившихся бойцов ВДВ. Высоки оказались и потери транспортной авиации, потому что десантникам не удалось расчистить достаточный периметр перед аэродромом, в итоге даже жиденький огонь зенитчиков давал высокие результаты.
Курт Штудент, командующий дивизией люфтваффе, был награждён, но Гитлер посчитал такие потери недопустимыми, поэтому в дальнейшем Германия отказалась от массовых десантов, ограничиваясь высадками малых групп для точечных операций и диверсий. Кстати, тогда же немецкие десантники ещё и покрыли себя позором, массово расстреливая гражданских греков за сотрудничество с англичанами.
Какие выводы были сделаны? В оперативно-тактическом масштабе десантники действуют без тяжёлого оружия, а огневая мощь парашютных подразделений слишком низкая, чтобы противостоять штатно оснащённой пехоте с артиллерией, танками, миномётами, а самое главное — с большим количеством боеприпасов артиллериии, танкам и миномётам. Десант воюет, в основном, теми боеприпасами, с которыми высадился — активность ПВО и истребителей противника не даёт сбросить доп. амуницию в достаточном количестве даже для винтовок и пулемётов.
Десантники союзников
История ВДВ у советских, американских и английских войск в войне оказалась немногим лучше. Чтобы не пытать вас больше экскурсами, опишем их короче:
- Вяземская десантная операция — даром что СССР имел самые большие ВДВ, первый оперативно-тактический десант состоялся в период зимне-весенних контрнаступлений 1942 года. В спешке подготовленная операция, при полном господстве ВВС противника и с малым числом транспортников (очень много ходок, очень малое количество единовременно сброшенных бойцов и грузов).
Задачей десанта было перерезание транспортных узлов и разгром тыловых и штабных структур. Несмотря на то, что десантники были крайне ограничены в ресурсах и численности, на начальном этапе им это удавалось. Удалось и ослабить оборону, путём стягивания на себя большого количества дивизий противника. Но в немалой степени это заслуга прорыва за счёт кавалеристов, совместно с которыми действовали — их было куда больше.
По итогу лишь небольшие остатки десантников, и уже только летом, вышли к своим. Провал, хотя он во многом случился не из-за десантников, а из-за слабости подготовки и сухопутных частей, которые не смогли продвинуться и воспользоваться краткосрочным хаосом в тылах группы армий Центр.
- Днепровская операция 1943 год — форсирование такой реки, как Днепр, немецкий берег который был к тому же выше, чем советский, было одним из самых сложных, и тут воздушный десант был к месту. Уроки Вяземской операции были выучены, количество самолётов и подготовка операции были на должном уровне.
Но зенитный огонь заставил сбрасывать десанты выше (2000 метров вместо 600) и на большей скорости, маневрируя от огня ПВО. Парашютисты были разбросаны по площади, сильно превышавшей запланированную, подразделения оказались сильно меньше нужного, а командиры потеряли много времени на собирание своих бойцов. Штабы часто летели одним самолётом и погибали целиком.
В итоге разбросанные, малочисленные, лишённые снабжения, связи и координации десантники потерпели неудачу, а исход битвы решался более прозаичными методами — с долгими и тяжёлыми боями за плацдармы. Провал.
- Высадка в Нормандии — тут все хорошо всё знают (как ни парадоксально) благодаря горам компьютерных игр, фильмов и сериалов. Высадка союзников здесь, в отличии от прочих десантных операций войны, была подготовлена максимально тщательно. Глубокой ночью были высажены спецназовцы, включавшие радиомаяки, для ориентирования в точках сбора.
Вдоволь имелось как самолётов, так и планеров, которые разгонялись самолётами, и приземлялись, долго планируя к земле. Грубая посадка, но так удавалось высадить джипы (сильно повышавшие мобильность), противотанковые орудия и прочее тяжёлое вооружение, так что там десантники были вооружены и оснащены намного лучше немецких или советских коллег.
Но сценарий оказался немногим лучше — командирам удавалось собрать, в лучшем случае, треть подразделения. Две американские дивизии (101 и 82-я, хоть вы и так знаете) были сильно рассредоточены, но, несмотря на это, большую часть задач выполнили. Хуже пришлось 101-й в зоне высадки Омаха, им не удалось нейтрализовать многое из оборонительной структуры немцев (неудачно действовали и бомбардировщики), из-за чего высадка в этой зоне стоила самых больших жертв.
В итоге — успех... но сопряжённый с огромными потерями личного состава травмированными, погибшими в авариях, убитыми и пленными.
- Маркет-Гарден (17 сентября 1944 года) — самая большая воздушно-десантная операция. Три дивизии целиком, 35 000 десантников, высаженных в направлениях голландских городов Эйндховен (101-я), Наймеген (82-я) и Арнем (британские части и польский спецназ).
Они должны были взять контроль над переправами рек Маас и Рейн, дождаться подхода сухопутных сил, после чего открывался проход в северо-западную часть Германии, в обход укреплённой линии Зигфрида… а там и незащищённый Берлин — рукой подать.
Несмотря на огромный и достаточно успешный опыт Нормандии, то ли у командования случилось головокружение от успехов, то ли свою роль сыграли немецкие шпионы, но итог — катастрофа.
Немцы тоже выучили уроки, а союзники почти проигнорировали наличие вблизи танковых частей. Несмотря на локальные успехи, ситуация развернулась классическим образом — ограниченные по численности подразделения (британцы сражались порой в 7-8% от численности подразделений и даже местами умудрялись побеждать), много где окружённые и разгромленные немцами, в жуткой диспропорции вооружений (одними Базуками танки не остановишь).
Оцветненные хроники Маркет-Гарден, самой большой и провальной десантной операции
Фух, закончили, пошли к выводам.
Воздушный десант — он разный
В общем, итоги применения парашютистов в крупных оперативно-тактических десантах в интересах стратегических операций — почти всегда и повсеместно опыт был провальным. Исключением стал Крит, но с большими потерями; и Нормандия, тоже с большими потерями и локальными неудачами.
При этом нужно не забывать, что воздушный десант применялся не только в описанных операциях. Кроме дивизии Курта Штудента в Люфтваффе, своих парашютистов завёл и Вермахт (сухопутные силы) и Абвер (военная разведка, аналог наших ГРУ), полк которого «Бранденбург» Отто Скорцени прославился более всего дерзкими и успешными операциями (похищение Муссолини только чего стоит).
Можно вспомнить и прославленные британские коммандос. Не будем ходить вокруг да около — когда парашютисты применялись дозированно, они были высокоэффективны. Диверсионные задачи и парашют оказались фантастически удачным сочетанием. В составе специальных сил и в операциях по ликвидации узлов связи, штабов, баз, подрыва мостов, малой численностью... у нас много примеров успешных операций.
Хроники Маркет-Гарден, с немецкой частью (востановление FPS)
Точечные операции «высадился-нашёл-уничтожил-убежал», малыми группами, не более нескольких десятков, максимум сотни-другой солдат, были успешными. Крупные операции с тысячами парашютистов, с задачами длительного противостояния, удержания пунктов и контролю территорий, успешными оказывались очень редко — можно сказать, единично. Те же немцы после Крита ограничивались именно малыми задачами спецназа, переведя большую часть десантников в качество лёгкой элитной пехоты.
Что стало с американскими ВДВ?
Сначала расскажем чем отличаются ВДВ у нас. Да, они разные, мы говорим парашютно-десантные и десантно-штурмовые. Это два компонента ВДВ.
Парашютно-десантные — классическое понимание воздушного десанта, весь личный состав высаживается с парашюта. Например, 98-я и 106-я дивизии ВДВ РФ. Предназначены для высадки в глубоком тылу. В США именуются Airborne.
Десантно-штурмовые — парашютисты захватывают аэродром, а остальные силы прибывают туда и выгружаются с техникой уже на земле. Для этих войск характерны вертолёты, которые способны лететь на бреющем полёте незаметно. Часто применяются как высокомобильные силы для рейдовых действий и стремительному развитию прорыва.
Обзор экипировки советских ДШБ
В годы СССР эти части подчинялись Сухопутным войскам и в состав ВДВ не входили. К концу СССР происходило слияние, и сегодня десантно-штурмовые части включены в состав ВДВ. Это 7-я и 76-я дивизии, а также 11-я, 31-я и 83-я десантно-штурмовые бригады. В США именуются Air Assault.
Теперь про американцев — их воздушно-десантные части были расформированы или выведены в резерв после Второй мировой войны. В Корейской войне они участия не принимали. Американцы много экспериментировали, мол «что же нам теперь делать со всем этим опытом?» (порой печальным).
Переосмыслить десант помогли вертолёты, для чего в 1954 году заново сформировали 101-ю дивизию, но уже как аэромобильную. То есть десант не с парашюта, а с приземлившегося вертолёта (с сохранением слова Airborne, но добавлением Air Assault).
- 82-я дивизия сохранялась в резерве и стала основой сил быстрого реагирования. Она сохраняла возможности парашютного массового десантирования, но до таких операций ни разу толком не дошло (отменялись в последний момент). Во Вьетнаме воевали ограничено, но много отметились в локальных спецоперациях. Идеология применения ближе к нашим десантно-штурмовым войскам — одно подразделение захватывает аэродром и прикрывает высадку на нем остальных.
- 173-я бригада — чистой воды Airborne, в годы Вьетнамской войны отдельные подразделения использовались в качестве тактических десантов на парашюте. В последующем — есть операции с тактическими десантами, но большей частью применялась как лёгкая пехота, в связке с более тяжёлыми механизированными подразделениями. В Иракской операции 2003 года захватывали аэродромы на Севере Ирака для последующего развертывания и наступления.
- 75-й полк рейнджеров — аналог нашего 45-го полка (подчиненного ВДВ и ГРУ). Парашютный спецназ.
Вот и всё, из чего состоят американские «вдвшники».
Американские ВДВ не располагают широким спектром «своей» техники и представляют собой элитную лёгкую пехоту с дополнительной опцией десантирования. Умытые кровью Второй мировой войны и опытом подготовки и проведения крупнейших десантных операций, американцы сделали выводы и оставили парашюты для тех задач, где они действительно работают.
Как появились ВДВ, такими, какими мы их знаем?
Не, биографий не будет.
СССР пошёл другим путём. Почему? Начнём по порядку:
СССР был страной с плановой экономикой, а США — с рыночной. Это во многом сказывалось и на прочих сферах, на военной в том числе. СССР любил большие стратегические проекты во всём, и зачастую это было правильно — успехи покорении космоса, строительстве городов и индустриальных комплексов с нуля это лучше всего демонстрируют.
Но бывало и плохо — экологическая катастрофа Аральского моря из-за разворота рек (для ирригации хозяйств засушливых регионов), спорная история с освоением целины.
То же касалось и развития обороны (кому как, конечно). Например, любовь Хрущёва к ракетам привела к сокращению финансирования разработок боевой авиации, из-за этого потом СССР серьёзно отстал в этой сфере от американцев.
А американцы, как вы знаете, рыночники, поэтому больше сосредотачивались на тактических и оперативных аспектах — мы должны понимать, что мы делаем и для чего, мы должны уметь быстро реагировать на меняющуюся ситуацию и быть готовыми перестроиться под неё всегда. Гибкость, одним словом.
ВДВ после войны штормило — в них то вкладывались, то уводили за кулисы, тут не особо интересно и важно. Радикальный пересмотр роли этих войск начался в 1960-е, и вышел на пиковые темпы в 1970-х. Ядерный фактор заставлял сильно пересмотреть скорости, с которыми вооруженные силы смогут решать задачи. Другим фактором стало техническое развитие.
В чём проблема ВДВ во Второй мировой? Нет тяжёлого оружия, даже лёгкая бронетехника представляет серьёзную угрозу. Нет серьёзной артиллерии для огневой поддержки в обороне и наступлении. Нет надёжной связи для координации, нет нормального снабжения. Слишком многое взваливают на плечи живого человека.
Поэтому применение десанта для захвата и удержания крупных объектов до подхода тяжёлых сухопутных сил — самоубийство. А об активных наступательных действиях даже речи нет. Но вы ведь в курсе, со времён Второй мировой многое поменялось?
Появились противотанковые ракеты, легкие и компактные, способные одним попаданием нейтрализовать любой танк.
Переносные зенитные ракетные комплексы — то же самое, но с защитой от самолётов
Мощные транспортные самолёты типа Ан-12, а в последствии широкофюзеляжные Ан-22 Антей и Ил-76, способные за один раз разместить до 225 человек (126 десантировать с парашютом) или несколько единиц техники
И не просто техники (каких-нибудь унылых джипов), а САУ, бронетранспортёров, боевых машин, артиллерии и т. д.
С новыми возможностями реально создать такие войска, которые можно целиком, дивизиями выбрасывать в тылу противника. И там они больше не будут привязаны к месту высадки и решать задачи по быстрому захвату важных инфраструктурных элементов, а смогут вести собственные операции, активно, не прячась и ёжась в обороне.
Примерно под этим соусом новые войска родились и стали бурно расширяться именно в идеологии десантных операций Второй мировой, но на новом технологическом уровне. ВПК перенастроил часть ресурсов на выпуск специальной техники для ВДВ, имеющей отличную от прочей компоновку и использующей особые сплавы для облегчения массы при обеспечении достаточной (в глазах генералов) защиты.
Это позволило выделить ВДВ в отдельный род войск, то есть войск, способных решать крупные оперативные и оперативно-стратегические задачи, как Сухопутные, ВМФ, ВВС или РВСН.
У Сухопутных войск были свои десантники — десантно-штурмовые, которые были аналогом аэромобильных сил армии США, заточенные на более простые и менее масштабные задачи в интересах мотострелковых и танковых войск. Также предполагалась небольшая тактическая глубина порядка 70 км. Изначально их создали как крупные силы на границе с Китаем, где эти соединения решали проблему больших расстояний и малого количества дорог.
СССР располагал на пике 8 дивизиями и 14 бригадами в ВДВ, 11 полнокровными бригадами ДШБ в Сухопутных войсках, + прочими структурами. После слияния ВДВ и ДШБ в 1989 году, численность составляла около 78 тысяч человек.
Кто такой Маргелов и что такое десантный шовинизм?
Десантник №1 — главный человек, ответственный за то, какими стали ВДВ. Неправильно полагать, что он создатель этих войск, ведь ВДВ получали статус рода войск ещё при Сталине. Но именно Маргелов стоит у истоков доктрины и теоретической базы ВДВ в том виде, какими мы их знаем.
Маргелов был опытным воякой с 1939 года. Особо отличился в финской войне, где командовал лыжным разведбатальоном, а в начале войны командовал специальным лыжным полком морской пехоты. После этого занимал командные должности в сухопутных войсках. Его карьера в ВДВ началась в 1948 году.
Богатый опыт войны в специальных подразделениях, командование крупным тактическим соединением и, наконец, обучение и знакомство с возможностями воздушно-десантных сил. Люди делают биографии, а биографии делают людей. Маргелов тоже был человеком особенным.
ВДВ по его замыслу создавались, как некий компромисс между спецназом и пехотой, или массовый спецназ. Поэтому психологической подготовке уделялось много внимания. Новые войска сразу создавались как элитные.
Ну а звёздным часом новых ВДВ стала Прага 1968 года, когда операция по свержению власти там прошла быстро и мягко именно за счёт применения ВДВ. Это единственная реальная операция этих войск, проведённая самим Маргеловым.
Что отличает спецназовца не только от обычного человека, но и другого солдата (как правило, тоже обычного человека)? Это психотип, как и в большинстве настоящих профессий или, скажем так, жизненных путей — будь то хирург, сыщик, педагог. Это не та работа, на которую можно приходить и уходить, это некий образ жизни.
Спецназ — это всегда профессиональная часть армии, даже если основной способ комплектования — призыв. Огромный спектр различных знаний, самодисциплина, постоянные тренировки и поддержание формы. Спецназ призывной — большой компромисс, за ограниченный срок службы трудно отточить знания и навыки, а гражданская жизнь уже не позволит их поддерживать.
Ротный (Кавказ, 2000 г. легендарный 56-й ДШП)
Тем более, с точки зрения логистики — начало войны требует такие силы под рукой в первую очередь, времени на сборы резервистов нет, и уж тем более его нет на приведение их в форму. Поэтому уровень подготовки спецназовцев-срочников всегда не просто выше чем в прочих частях, а радикально выше. Ведь начнись война — им придётся делать свою работу на полную катушку, без скидок и промедлений.
Спецназовец-профи (тут мы смотрим на слово спецназ широко — разведчик, диверсант, штурмовое подразделение, полиция) — это именно профессия, терпишь все трудности — сам выбирал. Спецназ призывной — каста, попадают туда чаще случайно, потому что тебя выбрали, потому что ты особенный, хотя раньше ты мог этого не знать. Ты проходишь трудности службы больше, чем любой другой солдат, но ты и превосходишь его при этом.
- Десантный шовинизм — это пренебрежительное отношение представителей ВДВ по отношению к прочим войскам, которое на определенном этапе осознанно прививалось как офицерам, так и рядовым. Остальным войскам присваивались обидные прозвища «соляра» или «мабута», отчасти это унаследовано от морского шовинизма — военных моряков к сухопутным силам, но доведено до больших масштабов.
Купание в фонтанах и бурное отмечание дня ВДВ вообще — это не просто хулиганство, а часть поддержания марки — мы отморозки, мы рисковые, смелые и безбашенные. Хотя купаются в фонтанах и на дне ВМФ, и дне пограничника.
Этих ребят в голубых беретах невозможно сломать, испугать морально и физически. Хоть мне и 68, но с ними я пойду куда угодно. За ночь мы вырежем половину Румынии, за неделю захватим Европу. Жаль только, что служить им всего 2 года, а то я бы сделал из них настоящих головорезов.
Иногда пара слов (лишних), может характеризовать человека больше чем любая книга-биография.
Войска завышенных ожиданий
Этим вопросом, на самом деле, задавались после распада СССР. Дополнительная гордость ВДВ была и в том, что этим войскам отводится особая роль в будущей войне с капиталистами и масштабном вторжении в Европу. А в новых реалиях — что делать с такой армадой десантников, толком не знали, хотя сократили их очень основательно.
Но корень проблемы был глубже — СССР никогда не располагал нужными ресурсами для проведения тех операций, которые были задуманы в теории. Да и возможности ВДВ были сильно преувеличены.
- В первую очередь, авиацией. Свободный для ВДВ парк транспортной авиации едва был способен обслужить одну дивизию, поэтому весь перечень дивизий и бригад должен был вставать в длинную и долгую очередь
Техника ВДВ отличалась в основном противопульной и противоосколочной бронёй на основе алюминиевых сплавов. По-хорошему, она защищала только от обстрелов стрелкового оружия и элементов осколочно-фугасных боеприпасов гаубиц и миномётов. Ничего способного выстоять против оружия, заточенного на работу против боевых машин (автопушки, гранатомёты, ПТРК) не было. А в отличие от пехотных БМП, БМД (боевая машина десанта) — не оружие поддержки, а основная ударная сила
Доктрина использования ВДВ создавалась в период, когда не было настолько развитых средств ракетных ПВО, способных работать на сотню км. Но особенно опасны стали ПЗРК, отследить и подавить работу которого специальной операцией ВВС или ракетными комплексами тактического/оперативно-тактического назначения — не получится. Сбить из ПЗРК транспортник — сегодня это запросто, самая простая цель
Высадка десанта на оперативной глубине требует предварительного господства в воздухе, так как нужна почти стерильная от врага зона высадки. В момент десантирования нет никаких огневых средств защиты на тактическом уровне, способных работать в интересах десанта в самый уязвимый момент
Наконец, многие задачи сегодня можно решить ракетными комплексами тактического и оперативно-тактического назначения, ракеты которых сегодня творят что хотят на Украине с обеих сторон. Они работают как на тактической (HIMARS) уровне, так и оперативной глубине (Искандер, и возможно ATACMS). Во многом они теперь решают "десантные" задачи прошлого.
ТАСС, Юрий Смитюк
В, общем, кризис ВДВ после развала СССР случился как раз из-за попытки стыковать плановый масштабный-стратегический подход с, условно, рыночным-практичным — глобальные планы на десяток лет вперёд резко стали не актуальными. Зачастую масштабность замысла заставляет пропускать мимо внимания важные детали, а уж со временем появляются новые типы военных конфликтов, которых просто не ждали и даже не могли принять в расчёт на старте.
Требовавшие более практичных и «приближённых к земле» решений от своих военных политики в странах НАТО, в итоге, от настоящих ВДВ отказались, и об ответе СССР даже не думали (что не уберегло их от своих косяков, о них тоже расскажем в следующих статьях).
Что делать с ВДВ?
Отчасти на это отвечают сами войска — на сегодня из 4 дивизий и 3 бригад «парашютными» являются только две дивизии, причём в составе двух полков, в то время как «штурмовые» дивизии имеют по три.
Министерство Обороны
Вероятная эффективность оперативных воздушных десантов на сегодня, уже мало кого заставляет в них верить. Постепенно российская армия переориентировалась на более современные общемировые подходы в сторону аэромобильных войск, или «воздушных мотострелков» с вертолётным десантом.
Дополнительным плюсом при этом могут быть ударные вертолёты, способные двигаться в одних порядках с транспортными, прикрывать и осуществлять огневую поддержку наземным бойцам, а также использовать управляемое вооружение для решения задач. Современные цифровые средства управления (БИУС) способны обеспечивать такие операции на организационном уровне.
Такие вертолёты уже не боятся «недобитых» ПВО (помощь могут оказывать и различные средства РЭБ), главная проблема здесь — запас топлива, он и ограничивает глубину применения.
Десант в Гостомеле... сами всё знаете
ВДВ были масштабным экспериментом СССР, который, ввиду ограниченных ресурсов, какое-то время ориентировался на «быструю войну» — под неё затачивали, кстати, не только воздушный десант. Но сегодня уже можно говорить, что это был колоссальный эксперимент, стоивший очень дорого, и плохо оценивавший опыт применения союзников по Второй мировой.