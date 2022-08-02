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ВДВ переоценены?

Мир изменился? Или ВДВ изменились?
При всём уважении к квалификации и храбрости бойцов ВДВ, не забывайте, что такие войска на момент создания получили почёт и славу авансом. А ещё у них, увы, не было ни одного настоящего успеха за время существования. И, наконец, их готовили к Третьей мировой, а по факту им пришлось умыться кровью в Чечне.
ВДВ переоценены?

Воздушный десант в России — больше чем десант. У нас это стало синонимом «настоящего мужика», а солдат в голубом берете — главным символом армии как таковой. Но мы попробуем посмотреть на ВДВ без романтики, отойти от парадно-бравурных рассуждений, взвесить за и против, чтобы с высоты прошедших десятилетий понять, что это за войска.

Вы только не смейтесь, но на самом деле мало кто из обычных гражданских людей (и даже многих бывших/нынешних военнослужащих ВДВ) понимают, а что это, в сущности, за войска такие? Для чего они? Ведь за всё время своего существования по своему прямому профилю они практически не применялись.

Война — это не про мускулы и суперменов, это предельно циничное, антигуманное и сухое профессиональное мероприятие. Но хватит наводить туману — мы обещали без романтики, поэтому ближе к делу и по порядку:

Поехали

Поехали

Что такое воздушный десант и зачем его придумали?

Давайте обойдёмся без ретроспективы (что получается у нас не всегда): про первый прыжок с парашютом, про первый десант 2 августа 1930 года, и прочие «знаковые» вещи почитаете где-нибудь ещё. Сейчас для нас важно знать одно: военные парашютисты и подразделения такого профиля есть в каждой мало-мальски приличной армии, но особый интерес к ним проявили три страны — гитлеровская Германия, США и СССР. Поговорим сразу об операциях.

И почти всегда история с парашютистами на войне проходила по схожему сценарию — великолепный дебют и ужасающий провал.

Десантники люфтваффе

Пулемётный расчёт немецких ВДВ

Пулемётный расчёт немецких ВДВ

Начнем с немцев, хотя СССР сделал в строительстве своих ВД намного больше перед войной. Десантников в Германии обучали с самого прихода Гитлера к власти. Настоящее боевое крещение они прошли в битве за форт Эбен-Эмаль в Бельгии в 1940 году, когда 85 десантников высадились на крышу форта, а потом в ходе короткого боя принудили капитулировать бетонную крепость с гарнизоном в 1200 человек.

Бельгийцы и французы были слишком впечатлены Первой мировой и считали, что лучшее лекарство от нового вторжения «бошей» — это бункеры и крепости, утыканные пулемётами и артиллерией, которые могут спокойно отражать атаки хоть целого пехотного корпуса. Построенный за цену порядочного линкора, форт Эбен-Эмаль был действительно неприступен настолько, что спокойно бы пережил любой артобстрел и бомбардировку.

Но он не пережил он группу десантников, снайперски высаженных на крышу с кучей гранат и кумулятивных зарядов. Саперы-десантники спокойно и методично нейтрализовали форт к подходу сухопутных сил. Результативность была ошеломляющей — крепость, которую в прошлой войне пришлось бы брать сложнейшей и кровопролитнейшей операцией, была ликвидирована за считанные часы ценой 6 погибших парашютистов.

Одна из групп бравших Эбен-Эмаль

Одна из групп бравших Эбен-Эмаль

Следующей важной страницей стала операция по высадке десанта на Крит в мае 1941 года, который мог быть важным опорным пунктом во всём Средиземноморье. Англо-греческие силы эвакуировались на остров, где достать их, казалось, будет невозможно — берег был удобен для обороны, а английская разведка в перехватах под словом «десант» понимала именно морской десант.

Десантники люфтваффе и в этом случае сыграли важнейшую роль, но победа оказалась «пирровой» — потери среди элитных подразделений были слишком высоки. Отчасти это объясняется тем, что немцы высаживались без оружия (только бойцы с MP-38/40 могли прыгать вместе с автоматом из-за устройства парашюта тех времён), а остальное оружие приземлялось отдельно в контейнерах. С собой имелись лишь гранаты и пистолеты, компактно умещавшиеся в униформе широкого покроя.

на Крите

на Крите

Отдельно приземлялись пулемёты и боеприпасы, легкие безоткатные орудия. Оказавшись под интенсивным огнём, немцы не смогли организованно всё это найти, собрать и экипироваться. Атака парашютистов была нацелена на аэродром Малеме, куда должны были приземляться подразделения с более тяжёлым оружием. Ценой огромных потерь аэродром удалось удержать, а затем всё же перебросить необходимые подкрепления.

Крит, по итогам, успех или провал? С одной стороны, десантники добились результатов — остров в итоге был взят. Но стоило это 3,5 тысяч трупов, значительная часть которых — десантники.

При этом важно указать, что противостоящие им силы состояли из ошмётков линейных пехотных подразделений, без тяжёлого оружия и с очень ограниченными боеприпасами — то есть мало того, что обычная пехота, так ещё и очень ослабленная. Зенитчики, оставшись без боеприпасов к орудиям, тыловики без горючего, были вынуждены как пехота штурмовать аэродром без серьёзной поддержки танками или артиллерией.

Сдача британцев в плен

Сдача британцев в плен

И это без учёта греческих сил, большая часть которых была полицией, резервистами или новобранцами, с винтовками и 30 патронами к ним! И на их потери приходится столько же тщательно отобранных, рослых, крепких, долго и дорого готовившихся бойцов ВДВ. Высоки оказались и потери транспортной авиации, потому что десантникам не удалось расчистить достаточный периметр перед аэродромом, в итоге даже жиденький огонь зенитчиков давал высокие результаты.

Курт Штудент, командующий дивизией люфтваффе, был награждён, но Гитлер посчитал такие потери недопустимыми, поэтому в дальнейшем Германия отказалась от массовых десантов, ограничиваясь высадками малых групп для точечных операций и диверсий. Кстати, тогда же немецкие десантники ещё и покрыли себя позором, массово расстреливая гражданских греков за сотрудничество с англичанами.

На счету десантников было не только милосердие к пленным, но и расправы над мирным населением

На счету десантников было не только милосердие к пленным, но и расправы над мирным населением

Какие выводы были сделаны? В оперативно-тактическом масштабе десантники действуют без тяжёлого оружия, а огневая мощь парашютных подразделений слишком низкая, чтобы противостоять штатно оснащённой пехоте с артиллерией, танками, миномётами, а самое главное — с большим количеством боеприпасов артиллериии, танкам и миномётам. Десант воюет, в основном, теми боеприпасами, с которыми высадился — активность ПВО и истребителей противника не даёт сбросить доп. амуницию в достаточном количестве даже для винтовок и пулемётов.

Десантники союзников

История ВДВ у советских, американских и английских войск в войне оказалась немногим лучше. Чтобы не пытать вас больше экскурсами, опишем их короче:

  • Вяземская десантная операция — даром что СССР имел самые большие ВДВ, первый оперативно-тактический десант состоялся в период зимне-весенних контрнаступлений 1942 года. В спешке подготовленная операция, при полном господстве ВВС противника и с малым числом транспортников (очень много ходок, очень малое количество единовременно сброшенных бойцов и грузов).
десант под Вязьмой

десант под Вязьмой

Задачей десанта было перерезание транспортных узлов и разгром тыловых и штабных структур. Несмотря на то, что десантники были крайне ограничены в ресурсах и численности, на начальном этапе им это удавалось. Удалось и ослабить оборону, путём стягивания на себя большого количества дивизий противника. Но в немалой степени это заслуга прорыва за счёт кавалеристов, совместно с которыми действовали — их было куда больше.

По итогу лишь небольшие остатки десантников, и уже только летом, вышли к своим. Провал, хотя он во многом случился не из-за десантников, а из-за слабости подготовки и сухопутных частей, которые не смогли продвинуться и воспользоваться краткосрочным хаосом в тылах группы армий Центр.

  • Днепровская операция 1943 год — форсирование такой реки, как Днепр, немецкий берег который был к тому же выше, чем советский, было одним из самых сложных, и тут воздушный десант был к месту. Уроки Вяземской операции были выучены, количество самолётов и подготовка операции были на должном уровне.
Десантники, это не 1943, петлицы, автоматы ППД и самолёт ТБ-3 могут указовать на довоенное время

Десантники, это не 1943, петлицы, автоматы ППД и самолёт ТБ-3 могут указовать на довоенное время

Но зенитный огонь заставил сбрасывать десанты выше (2000 метров вместо 600) и на большей скорости, маневрируя от огня ПВО. Парашютисты были разбросаны по площади, сильно превышавшей запланированную, подразделения оказались сильно меньше нужного, а командиры потеряли много времени на собирание своих бойцов. Штабы часто летели одним самолётом и погибали целиком.

В итоге разбросанные, малочисленные, лишённые снабжения, связи и координации десантники потерпели неудачу, а исход битвы решался более прозаичными методами — с долгими и тяжёлыми боями за плацдармы. Провал.

  • Высадка в Нормандии — тут все хорошо всё знают (как ни парадоксально) благодаря горам компьютерных игр, фильмов и сериалов. Высадка союзников здесь, в отличии от прочих десантных операций войны, была подготовлена максимально тщательно. Глубокой ночью были высажены спецназовцы, включавшие радиомаяки, для ориентирования в точках сбора.
десантники 82-й дивизии All Americans

десантники 82-й дивизии All Americans

Вдоволь имелось как самолётов, так и планеров, которые разгонялись самолётами, и приземлялись, долго планируя к земле. Грубая посадка, но так удавалось высадить джипы (сильно повышавшие мобильность), противотанковые орудия и прочее тяжёлое вооружение, так что там десантники были вооружены и оснащены намного лучше немецких или советских коллег.

Но сценарий оказался немногим лучше — командирам удавалось собрать, в лучшем случае, треть подразделения. Две американские дивизии (101 и 82-я, хоть вы и так знаете) были сильно рассредоточены, но, несмотря на это, большую часть задач выполнили. Хуже пришлось 101-й в зоне высадки Омаха, им не удалось нейтрализовать многое из оборонительной структуры немцев (неудачно действовали и бомбардировщики), из-за чего высадка в этой зоне стоила самых больших жертв.

В итоге — успех... но сопряжённый с огромными потерями личного состава травмированными, погибшими в авариях, убитыми и пленными.

Британские десантники в Арнеме

Британские десантники в Арнеме

  • Маркет-Гарден (17 сентября 1944 года) — самая большая воздушно-десантная операция. Три дивизии целиком, 35 000 десантников, высаженных в направлениях голландских городов Эйндховен (101-я), Наймеген (82-я) и Арнем (британские части и польский спецназ).

Они должны были взять контроль над переправами рек Маас и Рейн, дождаться подхода сухопутных сил, после чего открывался проход в северо-западную часть Германии, в обход укреплённой линии Зигфрида… а там и незащищённый Берлин — рукой подать.

Несмотря на огромный и достаточно успешный опыт Нормандии, то ли у командования случилось головокружение от успехов, то ли свою роль сыграли немецкие шпионы, но итог — катастрофа.

Немцы тоже выучили уроки, а союзники почти проигнорировали наличие вблизи танковых частей. Несмотря на локальные успехи, ситуация развернулась классическим образом — ограниченные по численности подразделения (британцы сражались порой в 7-8% от численности подразделений и даже местами умудрялись побеждать), много где окружённые и разгромленные немцами, в жуткой диспропорции вооружений (одними Базуками танки не остановишь).

Оцветненные хроники Маркет-Гарден, самой большой и провальной десантной операции

Фух, закончили, пошли к выводам.

Воздушный десант — он разный

В общем, итоги применения парашютистов в крупных оперативно-тактических десантах в интересах стратегических операций — почти всегда и повсеместно опыт был провальным. Исключением стал Крит, но с большими потерями; и Нормандия, тоже с большими потерями и локальными неудачами.

При этом нужно не забывать, что воздушный десант применялся не только в описанных операциях. Кроме дивизии Курта Штудента в Люфтваффе, своих парашютистов завёл и Вермахт (сухопутные силы) и Абвер (военная разведка, аналог наших ГРУ), полк которого «Бранденбург» Отто Скорцени прославился более всего дерзкими и успешными операциями (похищение Муссолини только чего стоит).

Можно вспомнить и прославленные британские коммандос. Не будем ходить вокруг да около — когда парашютисты применялись дозированно, они были высокоэффективны. Диверсионные задачи и парашют оказались фантастически удачным сочетанием. В составе специальных сил и в операциях по ликвидации узлов связи, штабов, баз, подрыва мостов, малой численностью... у нас много примеров успешных операций.

Хроники Маркет-Гарден, с немецкой частью (востановление FPS)

Точечные операции «высадился-нашёл-уничтожил-убежал», малыми группами, не более нескольких десятков, максимум сотни-другой солдат, были успешными. Крупные операции с тысячами парашютистов, с задачами длительного противостояния, удержания пунктов и контролю территорий, успешными оказывались очень редко — можно сказать, единично. Те же немцы после Крита ограничивались именно малыми задачами спецназа, переведя большую часть десантников в качество лёгкой элитной пехоты.

Что стало с американскими ВДВ?

Сначала расскажем чем отличаются ВДВ у нас. Да, они разные, мы говорим парашютно-десантные и десантно-штурмовые. Это два компонента ВДВ.

  • Парашютно-десантные — классическое понимание воздушного десанта, весь личный состав высаживается с парашюта. Например, 98-я и 106-я дивизии ВДВ РФ. Предназначены для высадки в глубоком тылу. В США именуются Airborne.

  • Десантно-штурмовые — парашютисты захватывают аэродром, а остальные силы прибывают туда и выгружаются с техникой уже на земле. Для этих войск характерны вертолёты, которые способны лететь на бреющем полёте незаметно. Часто применяются как высокомобильные силы для рейдовых действий и стремительному развитию прорыва.

Обзор экипировки советских ДШБ

В годы СССР эти части подчинялись Сухопутным войскам и в состав ВДВ не входили. К концу СССР происходило слияние, и сегодня десантно-штурмовые части включены в состав ВДВ. Это 7-я и 76-я дивизии, а также 11-я, 31-я и 83-я десантно-штурмовые бригады. В США именуются Air Assault.

Теперь про американцев — их воздушно-десантные части были расформированы или выведены в резерв после Второй мировой войны. В Корейской войне они участия не принимали. Американцы много экспериментировали, мол «что же нам теперь делать со всем этим опытом?» (порой печальным).

Переосмыслить десант помогли вертолёты, для чего в 1954 году заново сформировали 101-ю дивизию, но уже как аэромобильную. То есть десант не с парашюта, а с приземлившегося вертолёта (с сохранением слова Airborne, но добавлением Air Assault).

101-я сегодня

101-я сегодня

  • 82-я дивизия сохранялась в резерве и стала основой сил быстрого реагирования. Она сохраняла возможности парашютного массового десантирования, но до таких операций ни разу толком не дошло (отменялись в последний момент). Во Вьетнаме воевали ограничено, но много отметились в локальных спецоперациях. Идеология применения ближе к нашим десантно-штурмовым войскам — одно подразделение захватывает аэродром и прикрывает высадку на нем остальных.
82-я перед прыжком

82-я перед прыжком

  • 173-я бригада — чистой воды Airborne, в годы Вьетнамской войны отдельные подразделения использовались в качестве тактических десантов на парашюте. В последующем — есть операции с тактическими десантами, но большей частью применялась как лёгкая пехота, в связке с более тяжёлыми механизированными подразделениями. В Иракской операции 2003 года захватывали аэродромы на Севере Ирака для последующего развертывания и наступления.
173-я бригада

173-я бригада

  • 75-й полк рейнджеров — аналог нашего 45-го полка (подчиненного ВДВ и ГРУ). Парашютный спецназ.

Вот и всё, из чего состоят американские «вдвшники».

Американские ВДВ не располагают широким спектром «своей» техники и представляют собой элитную лёгкую пехоту с дополнительной опцией десантирования. Умытые кровью Второй мировой войны и опытом подготовки и проведения крупнейших десантных операций, американцы сделали выводы и оставили парашюты для тех задач, где они действительно работают.

Рейнджеры

Рейнджеры

Как появились ВДВ, такими, какими мы их знаем?

Не, биографий не будет.

СССР пошёл другим путём. Почему? Начнём по порядку:

СССР был страной с плановой экономикой, а США — с рыночной. Это во многом сказывалось и на прочих сферах, на военной в том числе. СССР любил большие стратегические проекты во всём, и зачастую это было правильно — успехи покорении космоса, строительстве городов и индустриальных комплексов с нуля это лучше всего демонстрируют.

Но бывало и плохо — экологическая катастрофа Аральского моря из-за разворота рек (для ирригации хозяйств засушливых регионов), спорная история с освоением целины.

То же касалось и развития обороны (кому как, конечно). Например, любовь Хрущёва к ракетам привела к сокращению финансирования разработок боевой авиации, из-за этого потом СССР серьёзно отстал в этой сфере от американцев.

В 1967 году ввели отличия в форме для ВДВ, а поначалу цвет берета был малиновый, как у большинства десантников в мире

В 1967 году ввели отличия в форме для ВДВ, а поначалу цвет берета был малиновый, как у большинства десантников в мире

А американцы, как вы знаете, рыночники, поэтому больше сосредотачивались на тактических и оперативных аспектах — мы должны понимать, что мы делаем и для чего, мы должны уметь быстро реагировать на меняющуюся ситуацию и быть готовыми перестроиться под неё всегда. Гибкость, одним словом.

ВДВ после войны штормило — в них то вкладывались, то уводили за кулисы, тут не особо интересно и важно. Радикальный пересмотр роли этих войск начался в 1960-е, и вышел на пиковые темпы в 1970-х. Ядерный фактор заставлял сильно пересмотреть скорости, с которыми вооруженные силы смогут решать задачи. Другим фактором стало техническое развитие.

В чём проблема ВДВ во Второй мировой? Нет тяжёлого оружия, даже лёгкая бронетехника представляет серьёзную угрозу. Нет серьёзной артиллерии для огневой поддержки в обороне и наступлении. Нет надёжной связи для координации, нет нормального снабжения. Слишком многое взваливают на плечи живого человека.

ВДВ в Афганистане впервые всерьёз получили боевой опыт

ВДВ в Афганистане впервые всерьёз получили боевой опыт

Поэтому применение десанта для захвата и удержания крупных объектов до подхода тяжёлых сухопутных сил — самоубийство. А об активных наступательных действиях даже речи нет. Но вы ведь в курсе, со времён Второй мировой многое поменялось?

  • Появились противотанковые ракеты, легкие и компактные, способные одним попаданием нейтрализовать любой танк.

  • Переносные зенитные ракетные комплексы — то же самое, но с защитой от самолётов

  • Мощные транспортные самолёты типа Ан-12, а в последствии широкофюзеляжные Ан-22 Антей и Ил-76, способные за один раз разместить до 225 человек (126 десантировать с парашютом) или несколько единиц техники

  • И не просто техники (каких-нибудь унылых джипов), а САУ, бронетранспортёров, боевых машин, артиллерии и т. д.

Погрузка БМД-1

Погрузка БМД-1

С новыми возможностями реально создать такие войска, которые можно целиком, дивизиями выбрасывать в тылу противника. И там они больше не будут привязаны к месту высадки и решать задачи по быстрому захвату важных инфраструктурных элементов, а смогут вести собственные операции, активно, не прячась и ёжась в обороне.

Примерно под этим соусом новые войска родились и стали бурно расширяться именно в идеологии десантных операций Второй мировой, но на новом технологическом уровне. ВПК перенастроил часть ресурсов на выпуск специальной техники для ВДВ, имеющей отличную от прочей компоновку и использующей особые сплавы для облегчения массы при обеспечении достаточной (в глазах генералов) защиты.

Это позволило выделить ВДВ в отдельный род войск, то есть войск, способных решать крупные оперативные и оперативно-стратегические задачи, как Сухопутные, ВМФ, ВВС или РВСН.

Чехословакия 1968 год, АСУ-85 убедительный истребитель танков для ВДВ тех лет

Чехословакия 1968 год, АСУ-85 убедительный истребитель танков для ВДВ тех лет

У Сухопутных войск были свои десантники — десантно-штурмовые, которые были аналогом аэромобильных сил армии США, заточенные на более простые и менее масштабные задачи в интересах мотострелковых и танковых войск. Также предполагалась небольшая тактическая глубина порядка 70 км. Изначально их создали как крупные силы на границе с Китаем, где эти соединения решали проблему больших расстояний и малого количества дорог.

СССР располагал на пике 8 дивизиями и 14 бригадами в ВДВ, 11 полнокровными бригадами ДШБ в Сухопутных войсках, + прочими структурами. После слияния ВДВ и ДШБ в 1989 году, численность составляла около 78 тысяч человек.

Кто такой Маргелов и что такое десантный шовинизм?

Десантник №1 — главный человек, ответственный за то, какими стали ВДВ. Неправильно полагать, что он создатель этих войск, ведь ВДВ получали статус рода войск ещё при Сталине. Но именно Маргелов стоит у истоков доктрины и теоретической базы ВДВ в том виде, какими мы их знаем.

Василий Маргелов

Василий Маргелов

Маргелов был опытным воякой с 1939 года. Особо отличился в финской войне, где командовал лыжным разведбатальоном, а в начале войны командовал специальным лыжным полком морской пехоты. После этого занимал командные должности в сухопутных войсках. Его карьера в ВДВ началась в 1948 году.

Богатый опыт войны в специальных подразделениях, командование крупным тактическим соединением и, наконец, обучение и знакомство с возможностями воздушно-десантных сил. Люди делают биографии, а биографии делают людей. Маргелов тоже был человеком особенным.

ВДВ по его замыслу создавались, как некий компромисс между спецназом и пехотой, или массовый спецназ. Поэтому психологической подготовке уделялось много внимания. Новые войска сразу создавались как элитные.

Десантники в Праге на АСУ-57

Десантники в Праге на АСУ-57

Ну а звёздным часом новых ВДВ стала Прага 1968 года, когда операция по свержению власти там прошла быстро и мягко именно за счёт применения ВДВ. Это единственная реальная операция этих войск, проведённая самим Маргеловым.

Что отличает спецназовца не только от обычного человека, но и другого солдата (как правило, тоже обычного человека)? Это психотип, как и в большинстве настоящих профессий или, скажем так, жизненных путей — будь то хирург, сыщик, педагог. Это не та работа, на которую можно приходить и уходить, это некий образ жизни.

Спецназ — это всегда профессиональная часть армии, даже если основной способ комплектования — призыв. Огромный спектр различных знаний, самодисциплина, постоянные тренировки и поддержание формы. Спецназ призывной — большой компромисс, за ограниченный срок службы трудно отточить знания и навыки, а гражданская жизнь уже не позволит их поддерживать.

Ротный (Кавказ, 2000 г. легендарный 56-й ДШП)

Тем более, с точки зрения логистики — начало войны требует такие силы под рукой в первую очередь, времени на сборы резервистов нет, и уж тем более его нет на приведение их в форму. Поэтому уровень подготовки спецназовцев-срочников всегда не просто выше чем в прочих частях, а радикально выше. Ведь начнись война — им придётся делать свою работу на полную катушку, без скидок и промедлений.

Спецназовец-профи (тут мы смотрим на слово спецназ широко — разведчик, диверсант, штурмовое подразделение, полиция) — это именно профессия, терпишь все трудности — сам выбирал. Спецназ призывной — каста, попадают туда чаще случайно, потому что тебя выбрали, потому что ты особенный, хотя раньше ты мог этого не знать. Ты проходишь трудности службы больше, чем любой другой солдат, но ты и превосходишь его при этом.

  • Десантный шовинизм — это пренебрежительное отношение представителей ВДВ по отношению к прочим войскам, которое на определенном этапе осознанно прививалось как офицерам, так и рядовым. Остальным войскам присваивались обидные прозвища «соляра» или «мабута», отчасти это унаследовано от морского шовинизма — военных моряков к сухопутным силам, но доведено до больших масштабов.

Купание в фонтанах и бурное отмечание дня ВДВ вообще — это не просто хулиганство, а часть поддержания марки — мы отморозки, мы рисковые, смелые и безбашенные. Хотя купаются в фонтанах и на дне ВМФ, и дне пограничника.

Этих ребят в голубых беретах невозможно сломать, испугать морально и физически. Хоть мне и 68, но с ними я пойду куда угодно. За ночь мы вырежем половину Румынии, за неделю захватим Европу. Жаль только, что служить им всего 2 года, а то я бы сделал из них настоящих головорезов.

Василий Маргелов

Иногда пара слов (лишних), может характеризовать человека больше чем любая книга-биография.

Войска завышенных ожиданий

Этим вопросом, на самом деле, задавались после распада СССР. Дополнительная гордость ВДВ была и в том, что этим войскам отводится особая роль в будущей войне с капиталистами и масштабном вторжении в Европу. А в новых реалиях — что делать с такой армадой десантников, толком не знали, хотя сократили их очень основательно.

Но корень проблемы был глубже — СССР никогда не располагал нужными ресурсами для проведения тех операций, которые были задуманы в теории. Да и возможности ВДВ были сильно преувеличены.

  • В первую очередь, авиацией. Свободный для ВДВ парк транспортной авиации едва был способен обслужить одну дивизию, поэтому весь перечень дивизий и бригад должен был вставать в длинную и долгую очередь
Десантирование

Десантирование

  • Техника ВДВ отличалась в основном противопульной и противоосколочной бронёй на основе алюминиевых сплавов. По-хорошему, она защищала только от обстрелов стрелкового оружия и элементов осколочно-фугасных боеприпасов гаубиц и миномётов. Ничего способного выстоять против оружия, заточенного на работу против боевых машин (автопушки, гранатомёты, ПТРК) не было. А в отличие от пехотных БМП, БМД (боевая машина десанта) — не оружие поддержки, а основная ударная сила

  • Доктрина использования ВДВ создавалась в период, когда не было настолько развитых средств ракетных ПВО, способных работать на сотню км. Но особенно опасны стали ПЗРК, отследить и подавить работу которого специальной операцией ВВС или ракетными комплексами тактического/оперативно-тактического назначения — не получится. Сбить из ПЗРК транспортник — сегодня это запросто, самая простая цель

  • Высадка десанта на оперативной глубине требует предварительного господства в воздухе, так как нужна почти стерильная от врага зона высадки. В момент десантирования нет никаких огневых средств защиты на тактическом уровне, способных работать в интересах десанта в самый уязвимый момент

  • Наконец, многие задачи сегодня можно решить ракетными комплексами тактического и оперативно-тактического назначения, ракеты которых сегодня творят что хотят на Украине с обеих сторон. Они работают как на тактической (HIMARS) уровне, так и оперативной глубине (Искандер, и возможно ATACMS). Во многом они теперь решают "десантные" задачи прошлого.

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В морской пеходе тоже есть парашютный десант

В морской пеходе тоже есть парашютный десант

ТАСС, Юрий Смитюк

В, общем, кризис ВДВ после развала СССР случился как раз из-за попытки стыковать плановый масштабный-стратегический подход с, условно, рыночным-практичным — глобальные планы на десяток лет вперёд резко стали не актуальными. Зачастую масштабность замысла заставляет пропускать мимо внимания важные детали, а уж со временем появляются новые типы военных конфликтов, которых просто не ждали и даже не могли принять в расчёт на старте.

Требовавшие более практичных и «приближённых к земле» решений от своих военных политики в странах НАТО, в итоге, от настоящих ВДВ отказались, и об ответе СССР даже не думали (что не уберегло их от своих косяков, о них тоже расскажем в следующих статьях).

Что делать с ВДВ?

Отчасти на это отвечают сами войска — на сегодня из 4 дивизий и 3 бригад «парашютными» являются только две дивизии, причём в составе двух полков, в то время как «штурмовые» дивизии имеют по три.

ВДВ переоценены?

Министерство Обороны

Вероятная эффективность оперативных воздушных десантов на сегодня, уже мало кого заставляет в них верить. Постепенно российская армия переориентировалась на более современные общемировые подходы в сторону аэромобильных войск, или «воздушных мотострелков» с вертолётным десантом.

Дополнительным плюсом при этом могут быть ударные вертолёты, способные двигаться в одних порядках с транспортными, прикрывать и осуществлять огневую поддержку наземным бойцам, а также использовать управляемое вооружение для решения задач. Современные цифровые средства управления (БИУС) способны обеспечивать такие операции на организационном уровне.

Такие вертолёты уже не боятся «недобитых» ПВО (помощь могут оказывать и различные средства РЭБ), главная проблема здесь — запас топлива, он и ограничивает глубину применения.

Десант в Гостомеле... сами всё знаете

ВДВ были масштабным экспериментом СССР, который, ввиду ограниченных ресурсов, какое-то время ориентировался на «быструю войну» — под неё затачивали, кстати, не только воздушный десант. Но сегодня уже можно говорить, что это был колоссальный эксперимент, стоивший очень дорого, и плохо оценивавший опыт применения союзников по Второй мировой.

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