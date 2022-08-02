ВДВ переоценены?

Воздушный десант в России — больше чем десант. У нас это стало синонимом «настоящего мужика», а солдат в голубом берете — главным символом армии как таковой. Но мы попробуем посмотреть на ВДВ без романтики, отойти от парадно-бравурных рассуждений, взвесить за и против, чтобы с высоты прошедших десятилетий понять, что это за войска.

Вы только не смейтесь, но на самом деле мало кто из обычных гражданских людей (и даже многих бывших/нынешних военнослужащих ВДВ) понимают, а что это, в сущности, за войска такие? Для чего они? Ведь за всё время своего существования по своему прямому профилю они практически не применялись.

Война — это не про мускулы и суперменов, это предельно циничное, антигуманное и сухое профессиональное мероприятие. Но хватит наводить туману — мы обещали без романтики, поэтому ближе к делу и по порядку: