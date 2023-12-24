Российские спортсмены смогу тренироваться в виртуальной реальности

Обучение спортсменов в командных видах спорта — дело непростое. Мало того, что в них нужно воспитать координацию, личную ловкость и силу, так еще необходимо и взаимопонимание между членами команды наладить … Сплошная морока.

Чтобы спортсмены росли над собой, им необходим опыт, а получить его можно, лишь играя с настоящими соперниками, а не только друг с другом. До недавних пор ощутить матчи можно было лишь вживую, а на словах передать опыт тех или иных соревнований было проблематично. И тут на помощь спортсменам пришли умельцы из Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ) — они решили дать спортсменам возможность «прожить» самые крутые и примечательные матчи с помощью виртуальной реальности.

Как VR может помочь спортсменам обучаться?

Как я уже ранее сказал, наработка опыта для спортсменов — одна из наиболее трудоемких задач. Чтобы научиться играть, надо играть — и самому быть на поле, чтобы видеть, что происходит. Заболел, сидел на скамейке запасных, смотрел не в ту сторону или куковал в углу поля, пока остальные рубились в центре? Ты в пролете, бесценный опыт упущен.

Разработка МТУСИ должна решить эту проблему в корне, потому что она может предложить новый способ рассмотреть матчи во всех деталях — воссоздать их с помощью виртуальной реальности.