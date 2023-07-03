Можете относиться к «Вагнеру» как угодно, но это не ЧВК

Можете относиться к «Вагнеру» как угодно, но это не ЧВКЕщё раз про наёмников
Немного о том, что такое ЧВК и правильно ли так называть «Вагнер». И про устройство современного наёмничества.
Мы уже посвящали статью ЧВК, их истории и значению в современных конфликтах. Про Вагнер тоже упомянули вскользь — в ту пору это была полумифическая организация, известная в основном по операциям в Сирии, в формате — «нигде не говорят, но все всё понимают».
Прошло время, Вагнер полностью вышел из тени, а в конфликте на Украине занял одну из ведущих ролей, в итоге вступив в открытый конфликт с МО, но тут вы сами всё знаете.
Сегодня мы расскажем о том, почему Вагнер — это не ЧВК, точнее — не совсем ЧВК. И в этом будет отчасти ответ, почему всё в итоге дошло-таки до цугундера и закончилось настолько… странно.
Что такое ЧВК?
Опять же, мусолить тему слишком долго нет смысла — про это уже есть отдельная статья. Но если у вас нет времени погружаться в историю подробно, дадим краткую информацию о том, что это такое вообще.
Частные армии возникли в переходную эпоху между феодальными Средними веками и капиталистическим новым временем. Их расцвет — это 16-й и первая полокина половина 17 века, после чего государства оформились в суверенные державы, какими как мы их знаем. После этого «силовики» превратились исключительно в часть государственной машины, а иные автоматом объявили или мятежниками, или бандитами.
Второе рождение частных армий пришлось на вторую половину 20-го века, а точнее на последнюю треть. Для этого появилось много причин, разные обстоятельства и задачи, поэтому кратко разобъём на этапы:
1-й этап, консультанты (50-60-е годы)
Колониальный мир распался, в Африке и Юго-Восточной Азии появились новые государства. А ещё многие формально независимые государства обрели суверенитет за счёт прихода националистических диктаторов — все эти Пиночеты, Саддамы Хусейны и Муаммары Каддафи.
Все эти страны нуждались в военных советниках, им нужны были специалисты для обучения армии, полиции и спецподразделений. Тогда появились первые прото-ЧВК, как консалтинговые фирмы, где ветераны спецподразделений стран Запада находили себе работу на пенсии.
Они обучали личный состав, формировали структуры и штаты, выбирали технику и оружие, иногда пользовались личными связями, чтобы обойти те или иные ограничения.
Но это была не самая надёжная схема — через эти конторы пробивали себе новую дорогу в эти страны спецслужбы экс-колониальных стран, в первую очередь Великобритания и Франция, ну и ЦРУ конечно, куда без них.
Кроме того, аналогичным образом создавались разные международные волонтёрские структуры по борьбе с пиратством, контрабандой, браконьерством и т.п.
2-й этап, Дикие гуси (70-80-е годы)
В роли консультантов выступали, как правило, высокоранговые военные, но подопечные им подразделения такая ситуация не всегда устраивала. Не хотелось подчиняться чужеземцам, особенно из числа бывших колонизаторов. Политические системы, которые нанимали ЧВК, не всегда были легитимны и нравились населению, поэтому опираться на горстку спецов было… такое себе.
Короче, иностранных военных специалистов стало требоваться больше.
Появились уже чистой воды наёмники, которые получили прозвище «дикие гуси». Состав их был разношёрстный:
младшие офицеры, солдаты и рядовые, которым было скучно в отставке или потребовались деньги
различные авантюристы, пропитанные идеологиями добровольцы, часто вообще без военного опыта и подготовки
скрывающиеся нацисты, преступники, или борцы с левыми марксисткими идеологиями
Последние стали особенно нужны, потому что во многих странах начались гражданские войны или этнические конфликты, где активно участвовали советские военспецы и прокоммунистические силы.
Очень часто таким наёмникам вообще не требовались никакие ЧВК, или ЧВК служили лишь прикрытием (как охранные или консалтинговые фирмы) незаконного и нерегулируемого наёмничества и торговли оружием.
3-й этап, собственно ЧВК
Эта эпоха началась в 90-е годы: Югославский конфликт, борьба с терроризмом, охрана нефтяных месторождений, а потом войны в Ираке и Афганистане. Тогда же настал период разочарования в «диких гусях».
Наемники прошлой эпохи отличались жестокостью, военными преступлениями, а возглавляли отряды различные мутные персонажи с сомнительными биографиями. В то же самое время, наёмники были нужны, но почему?
транснациональные корпорации, которым сложно пользоваться услугами государственных силовиков, но в то же самое время не хочется портить репутацию связями с вооруженными группами без юридического статуса
государствам, которым по-прежнему нужны консультанты и военные специалисты, но хочется иметь гарантии и открытые отношения, опять же, в вопросе репутации
крупным государствам, у которых всё в порядке с армией и спецслужбами, но есть работа для более гибких в плане бюрократии военизированных структур
Последнее наиболее важно. ЧВК можно использовать тогда, когда это нужно, а это помогает экономить деньги на страховках и льготах. Они разгружают армию от функций охраны и конвоирования. Также ЧВК можно поручать разные щекотливые задачи, где правительство хочет юридически отстраниться от формального участия в конфликте.
Поэтому деятельность ЧВК в 2000-е обросла поправками, законами, международными актами и меморандумами, в общем — бумагой. Это белые, прозрачные (или почти прозрачные) компании, такие же, как любые другие — какие-нибудь Самсунг, Нестле, Фольксваген.
Самые крупные из них предоставляют широкий спектр услуг — военное строительство, IT, обучение сложным военным специальностям (лётчики, связисты, ПВО), охрана объектов, патрулирование акваторий и защита от пиратства, антитеррор. А вот участие в боевых действиях — это только часть услуг, при этом даже не всегда основная часть и не главная статья дохода.
ЧВК Вагнер
Во-первых, неправильно полагать, что ЧВК Вагнер (будем называть пока так) — это первое российское ЧВК. Уже в 90-е годы российские и постсоветские ветераны Афганистана и Чечни (в первую очередь бойцы спецподразделений) были востребованы различными ЧВК по всему миру.
И они отправлялись в такие организации, потому сказался опыт работы в специфических регионах, хроническое безденежье постсоветских стран (военным не платили месяцами), благодаря которым зарубежные страны смогли нанимать вообще-то высококлассных специалистов КГБ, ГРУ, МВД и прочих силовых структур. Поэтому отечественные спецы давно знали о таком способе бизнеса.
Разумеется, пробелы в законодательстве не давали развивать этот бизнес дома открыто, поэтому первые наши ЧВК шли по пути «диких гусей» под формальными охранными компаниями, как Moran Security Group (из неё и вырастет «Вагнер»), или как РСБ-групп позиционировались в качестве консалтинговых фирм (как ЧВК первого этапа).
Рождение «Вагнера» началось во время конфликта в Сирии. Отставной подполковник ГРУ Дмитрий Уткин работал в Moran Security Group и был одним из командиров ЧВК «Славянский корпус» (штаб-квартира в Гонконге). Эти бойцы засветились в Сирии в 2013 году, где уже в разгаре была каша гражданской войны, этнических конфликтов и борьбы с исламским фундаментализмом.
Чуть позже эту команду задействовали в конфликте на Украине, прочих делах в Сирии и Ливии.
Именно тогда сформировался управленческий костяк «Вагнера» и появилось это название, которое приписывают самому Уткину (это его позывной). Уткин — единственный из реальных руководителей ЧВК Вагнер, кто более-менее открыто известен. Но потом появился Евгений Пригожин, ресторатор и бизнесмен в сфере кейтеринга (организация питания) и медиа-бизнеса.
И тут возникает первый вопрос — как человек, который был бизнесменом, далёким от военного дела вообще, вдруг стал компаньоном (и формальным руководителем) матёрых псов войны? Это до сих пор остаётся загадкой, но тут важно несколько аспектов:
российское МО отлеживало мировые тренды и заинтересовалось удобствами иметь под боком полноценное ЧВК
но ЧВК, как организация, очень отличается от армии как таковой, с её непременными аспектами — это бизнес-структура и работать она должна соответствующе
необходим был опытный и толковый бизнесмен с высокой степенью интеграции с государственными элитами
Понятно, что открытой и достоверной информации об этих процессах нет, но некоторые журналисты задолго до общемировой славы «Вагнера» уже знали о тесных связях Пригожина и «Вагнер», в частности финансировании через деловые каналы первого.
Почему «Вагнер» не ЧВК
Из нарытых журналистами инсайдов стало известно, что уже структурированная и организованная работа Вагнера стартовала с 2015 года, после окончания битвы за Дебальцево. Тогда же информация об организации сарафанным радио разошлась среди ветеранов боёв в ДНР и ЛНР, которые рассматривались как самый актуальный кадровый ресурс.
С тех пор слава и репутация «Вагнера» росли уже в геометрической прогрессии, до сегодняшнего дня.
Но ключевой вопрос тут — а можно ли считать «Вагнер» ЧВК или нет?
Итак:
Работа современной ЧВК требует четкого законодательства для открытого ведения бизнеса в этой сфере, а его в РФ нет
В России не существует открытого рынка оружия, как в США или Европе. Поэтому оснащение такой структуры как «Вагнер» — это 100% зависимость от российских Вооружённых сил, потому что никто иной у нас не распоряжается даже автоматами Калашникова
С учётом того, что деятельность ЧВК «Вагнер» как бы незаконна и, согласно действующему законодательству в сфере оборота оружия, невозможна, возникает вопрос — как «Вагнер» получал не только оружие (в том числе тяжёлое) но и имел базы для подготовки, которые к тому же относились ранее к Министерству обороны?
В сравнении с западными ЧВК, которые очень-очень долго вырастали из охранных и консалтинговых фирм в военные корпорации (по крупицам легализуя свою деятельность), «Вагнер» стал самой большой и хорошо оснащённой ЧВК в мире буквально за пару-тройку лет.
Наивно полагать, что крупнейшие западные ЧВК типа Academi (Blackwater) выросли сами по себе. Да без опоры и интересов правительства США едва ли они вообще вылезли бы из масштабов местечкового ЧОП. Именно правительства США и Великобритании (в первую очередь) лоббировали и расширяли законодательное поле ЧВК.
Только вот они их не создавали такие организации «под ключ», то есть не вооружали и не оснащали. Финансово, логистически и операционно это всегда были самостоятельные бизнесы. Сначала такие группировки показывали кто они, каковы их интересы, на что они способны и чем полезны. И только потом переходили на новый уровень и масштаб. Большая часть ЧВК вырастали из частных инициатив и зарождались буквально с пары десятков человек.
В этом и есть суть ЧВК (иначе какой в них смысл?). ЧВК — это бизнес структура, которая лишена характерных (и в общем неизбежных) издержек регулярной национальной армии:
кумовства
коррупции
бюрократии
ЧВК — это именно профессионалы, продающие услугу в условиях современных конфликтов: непопулярных локальных войн, защиты постколониальных интересов, охраны интересов крупных корпораций национального значения и с большими связями с властными элитами.
Регулярные армии слишком громоздки и плохо справляются с такой работой, а их действия (ошибки, гибель мирного населения, военные преступления) часто наносят вред репутации государства и вызывают международные скандалы.
В условиях международной обстановки 2010-х годов, элиты, стоящие за финансированием и оснащением «Вагнера», хотели получить такую структуру быстро, проскочив очень важные для эволюции этого бизнеса этапы.
По сути под «ЧВК Вагнера» отрезали кусок от Министерства Обороны РФ, куда вошли наиболее инициативные, активные, увлечённые военным делом офицеры и специалисты, которым было тесно в рамках регулярной армии. Потому что качества, нужные современному бойцу, плохо развиваются в условиях армейской «духоты»: рутине, показухе и бюрократии.
Поэтому если «сверху» хотели получить удобство ЧВК быстро, то инициаторы «снизу» хотели создавать альтернативную армию, лишённую всех известных пороков (повторяться не будем). Именно в разных идеологиях и кроется глубокий раскол между «Вагнер» и МО РФ, который после 2022 года шёл по нарастающей на наших глазах и окончился сами знаете чем.