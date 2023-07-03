Можете относиться к «Вагнеру» как угодно, но это не ЧВК

Что такое ЧВК?

Опять же, мусолить тему слишком долго нет смысла — про это уже есть отдельная статья. Но если у вас нет времени погружаться в историю подробно, дадим краткую информацию о том, что это такое вообще.

Частные армии возникли в переходную эпоху между феодальными Средними веками и капиталистическим новым временем. Их расцвет — это 16-й и первая полокина половина 17 века, после чего государства оформились в суверенные державы, какими как мы их знаем. После этого «силовики» превратились исключительно в часть государственной машины, а иные автоматом объявили или мятежниками, или бандитами.

Второе рождение частных армий пришлось на вторую половину 20-го века, а точнее на последнюю треть. Для этого появилось много причин, разные обстоятельства и задачи, поэтому кратко разобъём на этапы: