Что ждать от спецоперации на Украине зимой

Что ждать от спецоперации на Украине зимойНовые испытания для обеих сторон
Зима так или иначе повлияет на ход войны. Для какой из сторон положение выгоднее?
Многое сегодня будет зависеть от того, на чьей стороне окажется генерал Мороз: будем честны — союзник из него так себе, мёрзнут все.
При этом зимние холода нивелируют одну из главных проблем любых войн — распутицу. То есть сырую погоду, размывающую грунтовые дороги, которая в другие сезоны мешает активно применять технику. Но не забывайте, что текущие боевые действия на Украине напичканы разнообразным хай-теком, который ещё морозами нигде на деле не испытывался.
В общем, порассуждаем (а может и поспорим) к чему всё катится, какие факторы могут быть важнейшими в ближней перспективе. И немного пройдёмся по истории, которая всегда покажет, как оно происходило в подобных ситуациях раньше. Мы рассказываем — вы делаете выводы, баш на баш.
Итак, зима
Дебальцево, 2015 год. Первая зимняя кампания во всём противостоянии — с тех пор поменялось очень многое
REUTERS/Gleb Garanich
Будем честны — зимой российская армия не сражалась уже давненько. Вы поспорите, что вообще-то зимой всё и началось, но тогда она уже приближалась к концу, да и оттепель была ранняя, а ныне самый разгар. ВСУ за восемь лет пропустила через боевые действия десятки тысяч человек, постоянно ротируя личный состав. Да, это опыт вялотекущих позиционных боев — но это опыт, и это зимний опыт.
Во время обеих Чеченских войн зимой воевали сравнительно небольшие контингенты, которые легче обеспечивать обмундированием, палатками, печками и топливом к ним (хотя утверждать, что всё прям было замечательно, тоже нельзя, о чём много писали ветераны). Теперь у России мало того, что задействована очень значительная часть подразделений, так ещё и мобилизованные примкнули, чьё обеспечение, судя по всему, оставляет желать лучшего.
При этом полагаться на костры и печки в зоне близкой к соприкосновению с ВСУ не стоит — тепловизоры зимой работают гораздо лучше, чем в тёплый сезон, потому что из-за более сухого воздуха становится выше контраст температуры людей (техники, приборов) с окружающей средой. Иными словами, разведка станет эффективнее и сможет быстрее и точнее вычислять расположение подразделений.
Дроны R18 достаточно эффективны не только в разведке переднего края, но и для нанесения точечных ударов по технике и позициям. В новых условиях активности таких машин снизятся
Обе стороны используют дроны, причём далеко не все из них являются сугубо военными — что-то докуплено из-за отсутствия альтернатив, что-то покупали волонтёры на гражданском рынке. Авионика и приемо-передающие устройства в сильный минус работают хуже (а это не панорамы снимать для бложика — «птички» вынуждены висеть на дежурстве почти нон-стоп). Дроны на электрических батареях, очевидно будут быстрее разряжаться.
С точки зрения обогрева — если дефицит можно закрыть умельцами (разных самоделок полно в интернете, а некоторые идеи довольно неплохи), то вот обогрев с тепломаскировкой реализовать сложнее — дымоотвод печей выдаст местоположение очень быстро. Скорее будут прибегать к различным вариантам химических реакций горения с меньшим выбросом продуктов этого самого горения.
Известно, что ВСУ получило от европейцев и США много систем полевого обогрева в том числе. Да и вообще, всю военную перефирию им поставляют хорошо, в отличии от тяжёлой боевой техники: постоянно подвозят медикаменты, форму, экипировку, связь. Однако на передке, где всё плохо с электричеством, обогревать почти миллион солдат… вопрос будут решать как-то так же. Тем более, сейчас огромное количество сил украинцев уйдёт на обогрев гражданских.
Т-72Б в комплекте с динамической защитой Контакт-1 и решётками от кумулятивных реактивных гранат РПГ, предположительно украинский. Для техники война зимой — не меньшее испытание, чем для людей
По дронам преимущество снова остаётся за ВСУ, потому что у них больше чисто боевых машин такого плана — а у боевых машин выше порог нагрузок, в том числе температурных. Хотя стоит отметить, что былого господства в беспилотниках у ВСУ уже нет — много «птичек» потеряно, часть нуждается в ремонте, а поставляют их всё реже.
Зима и техника
Обогрев будет нужен не только людям — на морозе у техники, как известно, возникают проблемы с запуском двигателей. Хорошо работающих на морозе танков Т-80БВ и БВМ совсем немного, почти всё остальное (не только танки) это дизель.
Тем не менее для её применения теперь больше пространства, а значит какие-то активности вскоре стоит ожидать. Хорошо промёрзший грунт позволит хорошо проходить любые участки, пока на них нет глубокого снега. Но украинская зима мягче российской, поэтому (особенно на юге) она будет преподносить «подарки» в виде постоянных коротких оттепелей.
Зимой поленее всего будут танки Т-80БВ и БВМ: газотурбинный двигатель не боится низких температур, однако недостаток этих танков — крайне малое количество в войках РФ
goodfon.ru
Единственное, что под большим вопросом — это фактическое количество этой техники в распоряжении как российской, так и украинской стороны. Много техники сейчас не на ходу в результате потерь, а ещё, как вы помните, мы делали статью о проблеме износа техники — по этой причине на передовую сейчас сгребают всё, что мало-мальски пригодно.
Развитие зимней компании объективно покажет реальные возможности каждой из сторон, ведь пока и пропаганда обеих стран бравурно и взахлёб говорит, что ещё немного, ещё чуть-чуть, и всё — победа. Численное преимущество в технике пока на стороне России, кто бы что ни говорил. Но в начале операции соотношение было радикально больше в пользу РФ, а результат… Сделало ли командование выводы? Скоро узнаем об этом наглядно.
Сколько бы ни писали о современной войне, а по итогу сейчас на Украине боевые действия разворачиваются в более традиционных форматах, где главную роль играют именно сухопутные силы. Украина в обороне исчерпала преимущества натовской техники, и мы, конечно трезво можем говорить, что та была недооценена. Но в наступательных действиях всё не так радужно для ВСУ — после удач под Харьковом и Херсоном затянулось затишье.
Зима и наступление
Хроники боёв под Черкассами (Корсунь-Шевченковская операция)
Из истории Второй мировой войны мы помним, как Красная армия хорошо наступала именно зимой — лето было временем успеха Вермахта. Так было до 1944 года и летней операции «Багратион», но даже тогда разящий удар немцы получили спустя три месяца после её завершения — в Висло-Одерской операции, именно в ней все надежды Третьего Рейха хоть как-нибудь выстоять рухнули.
Тогда это было результатом в целом невысокой готовности Вермахта и СС воевать зимой — экипировка, эксплуатация техники, полевой обогрев, помыв и стирка, наконец, просто логистика. Исключение составила зима 1943-1944 годов, самая мало освещённая в истории и культуре — в отличие от крепких морозов зим предыдущих, та была тёплой и слякотной.
На ту теплую зиму пришлись операции по освобождению Правобережной Украины (которая западнее течения Днепра). Всего это шесть операций Красной Армии, из которых самая известная — Корсунь-Шевченковская. И да, тогда Вермахт был разгромлен, откатился на 80-350 км на запад, а группу армий «Юг» пришлось делить пополам, на группы «Северная Украина» и «Южная Украина».
Немцы пытаются отступать из Черкасского котла
Bundesarchiv, Bild 101I-711-0438-05A / Menzendorf / CC-BY-SA 3.0
Однако равноценных поражению под Сталинградом не случилось: немцы хорошо огрызались, избежали крупных котлов, хотя потеряли много убитыми. Особенно досталось союзникам — венграм и румынам. Темпы продвижения советских войск тут и там ограничивали погодные условия — оттепели и дожди.
При этом надо понимать, что в ту пору удалось начать крупное наступление без оперативной паузы — длительного времени, когда владеющая инициативой в целом сторона, не может наступать без перегруппировки, пополнения личного состава, техники и боеприпасов. Проблемы для врага начались почти сразу после освобождения Левобережья, освобождения Киева и обороны плацдармов на правом берегу.
Зима в текущем контексте
А вот в текущей ситуации оперативная пауза длится уже около трёх месяцев — на какую из сторон время играет в большей степени? На первый взгляд может показаться, что на ВСУ, так как она постоянно получает помощь от союзников. Но в то же время мы видим, как информации о крупных поставках всё меньше.
Российский БТР-82А
KAREN MINASYAN / AFP /AFP
Условный «Запад» продолжает снабжать Украину средствами для ведения военных действий в целом (боеприпасы, медикаменты, продовольствие, форма и т.п.), а также средствами ПВО для сдерживания ракетных атак. В этих сегментах ВСУ добилась если не превосходства вообще, то качественного превосходства местами.
Только вот при этом поставляемые танки и боевые машины растворяются аки слёзы в дожде. То, что получено, в основном пошло на восполнение потерь и механизацию подразделений, в которых вообще почти ничего не было. Удачные наступления начала осени позволили отбить территории, где российские силы были растянуты, а части часто были менее боеспособны.
Теперь линия соприкосновения упёрлась в более прочные позиции, возможностей прорывать которые у ВСУ меньше. Не видно также и серьезного наращивания таких возможностей за время оперативной паузы (кое-где прерываемой мелкими боями за сёла и маленькие городки).
Военные эксперты и в РФ, и «на Западе» ожидают роста активности со стороны РФ, где прошла мобилизация и расконсервировано много техники, а кроме того отчасти решён дефицит БПЛА (ну как решён… ну вы поняли). Но где и как Россия будет наступать — пока не известно. Как и нет понимания, что от этих наступлений стоит ждать.