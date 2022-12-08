Что ждать от спецоперации на Украине зимой

Многое сегодня будет зависеть от того, на чьей стороне окажется генерал Мороз: будем честны — союзник из него так себе, мёрзнут все.

При этом зимние холода нивелируют одну из главных проблем любых войн — распутицу. То есть сырую погоду, размывающую грунтовые дороги, которая в другие сезоны мешает активно применять технику. Но не забывайте, что текущие боевые действия на Украине напичканы разнообразным хай-теком, который ещё морозами нигде на деле не испытывался.

В общем, порассуждаем (а может и поспорим) к чему всё катится, какие факторы могут быть важнейшими в ближней перспективе. И немного пройдёмся по истории, которая всегда покажет, как оно происходило в подобных ситуациях раньше. Мы рассказываем — вы делаете выводы, баш на баш.

Итак, зима