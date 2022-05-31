Запрещённое оружие, которое всё равно применяют

Почему существует запрещённое оружие, или, как иногда говорят, «негуманное оружие»? Ведь это очевидный оxxxymiron — ясен пень, что и разрешённое оружие вполне рвёт и жжёт людей довольно недурно, причём без каких-либо ограничений или нарушений.

Корень вопроса уходит, как всегда, в историю и к первой конференции о законах войны в Петербурге в 1868 году. Этот «корень» начал прорастать на фоне индустриализации и дикого развития разнообразия средств убийства на войне. Причём многие из этих средств были… ну, скажем так, избыточными — причиняли долгую и мучительную смерть, гарантированно не позволяли облегчить страдания медицинскими средствами или просто имели запредельную летальность.

Консенсуса не было даже тогда (нет его по большинству видов вооружения и сегодня). Кто-то говорил: «Какого чёрта? Сунетесь, и буду вас мочить, чем и как хочу». Иные спорили — «Но ведь это взаимно, а что, если против меня используют оружие, аналогов которого для симметричного ответа у меня нет?».