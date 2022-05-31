Запрещённое оружие, которое всё равно применяют«Если нельзя, но очень хочется, то можно» действует даже на войне
Почему существует запрещённое оружие, или, как иногда говорят, «негуманное оружие»? Ведь это очевидный оxxxymiron — ясен пень, что и разрешённое оружие вполне рвёт и жжёт людей довольно недурно, причём без каких-либо ограничений или нарушений.
Корень вопроса уходит, как всегда, в историю и к первой конференции о законах войны в Петербурге в 1868 году. Этот «корень» начал прорастать на фоне индустриализации и дикого развития разнообразия средств убийства на войне. Причём многие из этих средств были… ну, скажем так, избыточными — причиняли долгую и мучительную смерть, гарантированно не позволяли облегчить страдания медицинскими средствами или просто имели запредельную летальность.
Консенсуса не было даже тогда (нет его по большинству видов вооружения и сегодня). Кто-то говорил: «Какого чёрта? Сунетесь, и буду вас мочить, чем и как хочу». Иные спорили — «Но ведь это взаимно, а что, если против меня используют оружие, аналогов которого для симметричного ответа у меня нет?».
Экспансивные пули
Первый запрещённый тип боеприпасов — особенностью их является значительная деформация изначальной формы при попадании в ткани человека. К этой категории относятся очень разные типы пуль.
Могут быть безоболочечные, а такими были долгое время почти все пули до появления магазинных винтовок и появления оболочечных. Это значит, что весь свинец был «голым», а под воздействием температуры и при попадании в тело он расширяется и увеличивает раневой канал и объём поражения тканей.
Собственно экспансивные — с полостями или специальными «спилами», которые приводят к разрушению пули и распространению её осколков по большой площади.
Сегодня такие пули остаются охотникам — позволяют не оставлять подранков, и, в данном случае, как раз являются гуманными, в отличии от ставших сугубо военными оболочечными. Также оставлена лазейка для спецназа-антитеррора — багофича (недостаток, переходящий в преимущество) экспансивных пуль в том, что они остаются в теле, а это позволяет не задеть заложников рикошетами.
Другой вопрос касается пуль, легко разворачивающихся в теле — их запретили в том же году. Но современные калибры 5.56 и 5.45 (калибры AR-15 и АК-74 соответственно) очень мало весят, что делает их менее устойчивыми при попадании — могут резко менять траекторию, закручиваться в разных проекциях. Рана в результате этого глубже и больше тканей поражено, ну и, наконец, извлечь такую пулю намного сложнее. И никто не паникует по этому поводу — это всё ещё калибр основных современных автоматических винтовок.
После войны СССР в Афганистане проводились сравнительные испытания малоимпульсных патронов (так называют эти калибры) и поведения их пуль, выявившие целый ряд соответствий с Гаагской конвенцией 1899 года, которая запретила использовать экспансивные и саморазворачивающиеся пули. Таким образом, формально можно говорить о том, что пехота большинства стран сегодня вооружена, в общем-то, запрещённым оружием.
Кассетные боеприпасы
Вам наверняка такое попадается в новостях о конфликтах постоянно. Хотя ничего особенного в этих боеприпасах нет, что сделало бы их каким-то демоническим оружием. В сущности, это такая бомба-матка (или попросту контейнер), начинённая обилием боевых частей поменьше
Противопехотными минами
Осколочно-фугасными небольшими бомбами
Кумулятивными оперенными снарядами (можно рассыпать над строем танков)
Зажигательными снарядами
Их обычно называют «суббоеприпасы».
Такие типы бомб были известны ещё со Второй мировой, у них есть несколько типов и вариантов срабатывания (когда и каким образом происходит рассеивание), но объединяет их одно — это оружие площадного поражения. Его создали для бомбардировки многосоставных целей или рассредоточенного противника.
Но, начиная с 90-х, шли дебаты об их запрете. Почему? Ведь применялись же в прошлом схожие по принципу картечные и шрапнельные снаряды. Причина в том, что обильная часть суббоеприпасов не срабатывала и впоследствии зона поражения кишела обилием неразорвавшихся боеприпасов, опасных для гражданского населения.
От них же идут и городские легенды, в которых часто обвиняли и американцев, и русских — мол, специально разбрасывают бомбы-игрушки, чтобы убивать и калечить детей. А на самом деле суббоеприпасы специально красили в яркие, бросающиеся в глаза цвета, чтобы сапёры потом могли легко их обнаружить. Но, как часто бывает, куда раньше их обнаруживали дети и прочие любопытные, калечась и погибая в результате.
Вот поэтому такие боеприпасы и решили запретить, но соглашения не ратифицированы многими странами (США, Россия, Китай), а несколько стран прямо отказались от участия в подписании — Бразилия, Индия, Израиль, Пакистан, Южная Корея.
В итоге сошлись на том, что сегодня кассетные бомбы нужно регламентировать и применять их сугубо по военным целям, а в городской густонаселённой территории, или просто в местности, где не прошла массовая эвакуация гражданских, их применять запрещено. То есть кассетные бомбы отнесены к разряду оружия неизбирательного действия, но закон запрете подписан и ратифицирован странами, которые в современных конфликтах участвуют крайне мало.
Сегодня страны модернизируют суббоеприпасы по части надёжности взрывателей, а также встроенных систем самоликвидации, в том числе дистанционно-автоматической. Поэтому сегодня кассетные бомбы остаются самым активно применяемым, де-факто, видом официально запрещённых боеприпасов.
Зажигательные и объёмно-детонирующие бомбы
Расцвет таких боеприпасов пришёлся на войны после Второй мировой, когда военно-химическая отрасль дошла до пика своей формы. Наиболее известным (или печально известным) оружием здесь послужит напалм.
По сути этот тип оружия является развитием огнемётов, но традиционные ранцевые огнемёты или смонтированные на технику были никудышними по дальности, и разные страны решали эту проблему по-разному. Американцы придумали особую смесь из бензина и
замороженного концентрата апельсинового сока нафтенатов и пальмитатов алюминия (от сокращений и образовано название).
В итоге получался горючий при температуре 900-1100 градусов гель (в модификациях до 1500 градусов), который легко прилипает к любой поверхности и оседает под любыми углами, а потом долго горит при любых атмосферных условиях. Добавление группы щелочных металлов делало смесь самовоспламеняющейся при попадании на поверхность, и при этом не подлежащей тушению. Можно было сбрасывать на заснеженную или обильно покрытую влагой цель — это уже супернапалм.
Напалм в наши дни
Наконец, пирогели — добавление магния позволяло получить смесь, прожигающую даже бетонные и металлические конструкции.
В 1980 году дошли и до этого вида оружия, запретив его специальной конвенцией ООН и протоколом о запрещении или ограничении применения зажигательного оружия. Но те же США отказались от подписания, а с ними Турция и Израиль. Из СНГ отказались Армения, Азербайджан, Казахстан, а не ратифицированными подписантами остаются Афганистан, Египет, и, что особенно иронично, наиболее пострадавший от такого оружия Вьетнам.
Россия же присоединилась, но, с другой стороны, у нас всё сложно с термобарическими боеприпасами (например, огнемётные системы Буратино и Солнцепёк, и со схожими по действию боеприпасами объемного взрыва (авиабомбы, как правило). Принцип действия сводится к образованию и подрыву топливно-горючей смеси в виде аэрозольного облака, что, в отличие от простых фугасов, отличается более высокой температурой и большим избыточным давлением.
Такой тип взрыва позволяет доставать даже хорошо укрытого противника, потому что взрыв просачивается практически куда угодно, вместе с сопутствующими факторами поражения. Давление и температура почти не оставляют шансов выжить, что делает это оружие избыточно летальным, ведь современные конвенции требуют от ведения боевых действий приоритета на нейтрализацию противника, что не равно его убийству.
Термобарическая бомба
Так называемые вакуумные бомбы по мощности сопоставимы с тактическим ядерным оружием, при этом их куда проще применять и они не оставляют радиационный фон. Да, отказаться от такого оружия очень тяжело, поэтому оно по сей день на карандаше, но без каких-либо заметных подвижек — вроде как надо бы запретить, но никто не торопится.
Воздушные шары
Что? Да! Гаагская конвенция 1899 года запрещала воздушные бомбардировки, в то время это означало — нельзя бомбить с воздушных шаров, это считалось
не по-пацански, негуманным способом, так как не оставляло шансов найти укрытий. Появившуюся вскоре авиацию не успели протащить и пообсуждать, при этом потенциал её оказался куда выше, ну а вскоре военно-воздушные силы стали неотъемлемой составляющей военных действий, и обсуждать их запрет никто даже не собирался.
Но если вы вдруг решите вместо тактического бомбардировщика с кассетной бомбой использовать воздушный шар и какой-нибудь осколочный фугас, знайте — вы совершаете прямое военное преступление, за которое вас ждёт «Гаага»! Закон-то никто не отменял.
Запрещённое?
Как видим, с запрещённым оружием не всё так просто. Страна, не подписавшая и не ратифицировавшая протоколы конвенций, оставляет за собой право применять запрещённое этой конвенцией оружие, при этом привлечь её к международной ответственности за это сложнее, чем подписантов.
Это связано с тем, что международное положение и отношения с соседями разные — хорошо отказываться от оружия, когда вы Лихтенштейн или Дания. Но не очень, когда вы Израиль или Индия, а с вами граничат страны, желающие вашего уничтожения, или супердержавы, которые не против поживиться вашими территориями.
К тому же запрещённое оружие ещё и, как правило, очень эффективно. И ради этой эффективности страны и их лидеры готовы пожертвовать репутацией гуманистов и миротворцев. Многое глубоко изучено и доведено до совершенных форм, а это даёт очевидное и существенное преимущество над противником, которое мировое сообщество предлагает у тебя забрать. А взамен предлагает кинуть в топку «конвенциональных вооружений» побольше солдат, граждан твоей страны.
Куда перспективнее было бы развивать международные отношения, исключающие войну, как способ решения споров и конфликтов между государствами.