Телевизоры
Опубликовано 30 июля 2026, 15:22
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Чем отличается новая Яндекс ТВ Станция от предыдущих моделей

Обзор умного телевизора YNDX-00098
В линейке Яндекс ТВ Станций появилась новая модель, и чтобы вы окончательно не запутались если решили выбрать себе такой телевизор — в этой статье я подробно расскажу, чем Яндекс ТВ Станция MiniLED отличается от других моделей в линейке.
Чем отличается новая Яндекс ТВ Станция от предыдущих моделей
© Ferra
7.5
/10
Оценка по версии Ferra
Яндекс ТВ Станция MiniLED

Позиционирование и основные особенности

На данный момент в линейке Яндекс ТВ Станций существует уже 5 моделей. Новинка, Яндекс ТВ Станция MiniLED, по своему позиционированию находится между Яндекс ТВ Станция Про MiniLED и Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED. Сам Яндекс позиционирует модель как «самую доступную ТВ Станцию среди премиальных», и… это не более, чем маркетинг.

Скриншот с официального сайта

Скриншот с официального сайта

© Яндекс

На мой взгляд, вместо пяти моделей, Яндексу стоило бы оставить максимум три. Либо ввести хотя бы понятие поколений, потому что все эти длинные названия попросту путают потребителя, и если вы хотите краткий вердикт, то Яндекс ТВ Станция MiniLED заметно хуже, чем Яндекс ТВ Станция Про MiniLED в плане качества картинки.

Чем отличается новая Яндекс ТВ Станция от предыдущих моделей
© Ferra

Кстати, чтобы не запутаться в названиях можно ориентироваться на код модели. У телевизора из данного обзора код YNDX-00098. Правда, диагональ сюда никак не «зашита», но при этом у телевизоров разных диагоналей из одной линейки и коды разные. К примеру, 55-дюймовая модель имеет код YNDX-00097. Впрочем, характеристики матрицы (яркость, контрастность) тоже немного отличаются даже в рамках одной линейки. Как часто бывает, топовые параметры экрана — у самой большой по диагонали модели. Но в данной линейке моделей всего две: 55’’ и 65’’.

Габариты и порты

Итак, у меня на тесте была 65-дюймовая Яндекс ТВ Станция. Это телевизор с габаритами 1445х845 мм (ширина и высота). Без ножек толщина ТВ составляет 67 мм, а размах ножек — 299 мм. Высота с ножками — 893 мм.

Чем отличается новая Яндекс ТВ Станция от предыдущих моделей
© Ferra

Ножки расположены по краям, расстояние между ними — 1340 мм. Это, кстати, серьёзный момент: я всё же считаю, что у премиальных телевизоров ножка/подставка должна быть по центру. Так проще подобрать тумбу под ТВ.

Впрочем, телевизор можно и повесить на кронштейн. Размер крепления VESA — 600х300 мм. Вместе с ножками ТВ весит всего 18,6 кг, ну а без ножек — и того легче. Современные кронштейны позволяют без проблем вешать телевизоры массой до 50 кг.

Все порты расположены сзади-сбоку, слева, если смотреть на телевизор с фронтальной стороны. Здесь есть три порта HDMI, два аудио-выхода: оптический и линейный 3,5-мм, есть сетевой разъём RJ-45 и два порта USB-А: 2.0 и 3.0.

Все разъёмы не считая питания

Все разъёмы не считая питания

© Ferra

Первые два порта HDMI — это HDMI 2.1 c поддержкой сигнала до 4K/144 Гц, а третий по сути — HDMI 2.0b с 4K/60 Гц, но поддержкой ARC/eARC (т.е. обратным выходом на саундбар).

Что такое Яндекс ТВ Станция

Если вы ранее не пользовались Яндекс ТВ Станциями и не читали наши обзоры этих устройств, то данный абзац для вас.

Представьте себе что-то среднее между телевизором, монитором и умной колонкой. От телевизора тут — размеры и смарт-функции (Яндекс ТВ Станция работает на операционной системе YaOS X, которая является форком Android TV, а потому сюда можно ставить приложения в формате APK), от монитора — отсутствие антенного входа, ТВ-тюнера и даже порта CI (здесь только HDMI), а от умной колонки — возможность слышать вас и отвечать даже когда телевизор находится в спящем режиме — т.е. подключен к розетке, но экран выключен. Плюс, здесь есть поддержка подключения умных устройств Zigbee и Matter (и Wi-Fi, разумеется), так что Яндекс ТВ Станция может быть хабом умного дома, построенного на экосистеме Яндекса.

Фактически, Яндекс ТВ Станция заменяет обычную «Алису» (так в народе называют умные колонки от Яндекса), но без отображения часов. Что мешает прикрутить к этому телевизору какой-то мини-дисплей с часами — не представляю.

Просмотр ТВ-каналов здесь доступен через Интернет

Просмотр ТВ-каналов здесь доступен через Интернет

© Ferra

Насчёт отсутствия антенного входа переживать не стоит — кучу ТВ-каналов можно смотреть и через Интернет. На Яндекс ТВ Станции это работает без дополнительной настройки, достаточно просто войти в свой аккаунт и подключить телевизор к интернету.

Впрочем, помимо типичных функций для умной колонки, Яндекс ТВ Станция умеет и ещё кое-что, о чём поговорим в следующем параграфе.

Умные функции для геймеров и не только

Встроенный ассистент Алиса умеет понимать, что происходит на экране телевизора, и отвечать в тему. Её можно спросить — как пройти босса, решить головоломку, или например помочь подобрать персонажа в Mario Kart World. Сама игра, к примеру, даже не объясняет, что персонажи различаются не только внешне, но и своими характеристиками.

Mario Kart World, Алиса даёт ценные советы

© Ferra

Обратите внимание — всё, что я спросил Алису указано на первом скриншоте. Я не подсказывал ей, что это за игра.

Также можно попросить Алису выключить телевизор когда фильм закончится или спросить, что за сериал сейчас на экране.

Экран

В телевизоре используется VA-матрица с технологией KSF QLED и подсветкой MiniLED. Последнее, впрочем, чистый маркетинг, т.к. количество локальных зон подсветки здесь всего 180. К примеру, у Яндекс ТВ Станции Про уже 640 зон подсветки, но даже это слишком мало. Ну а 180 — это просто чтобы написать «эй, у нас тут MiniLED!».

Игра Forza Horizon 5 в режиме HDR

Игра Forza Horizon 5 в режиме HDR

© Ferra

Разрешение здесь 3840х2160 пикселей, а максимальная частота обновления — 144 Гц, также ТВ может работать в режимах 60 Гц и 120 Гц. Кроме того поддерживается переменная частота обновления.

Типовая заявленная яркость составляет 400 кд/м2, а пиковая — 650 кд/м2. Поддерживаются технологии HDR10 и Dolby Vision. А заявленная статическая контрастность составляет 6000:1.

Возможности телевизора при подключении к Xbox Series X

© Ferra

Характеристики довольно скромные, но на деле всё, как ни странно, гораздо лучше. Пиковая полноэкранная яркость (с равномерной заливкой белым цветом) в SDR-режиме в моих замерах получилась аж 489,7 кд/м2, а при 10% заливке и в HDR — аж 724 кд/м2. Статическая контрастность при этом была от 9000:1 до 10000:1 — опять же, в SDR и HDR.

Яндекс ТВ Станция MiniLED 65'' YNDX-00098
Максимальный уровень яркости489-724 кд/м2
Контрастность (больше = лучше)10000:1
Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)100%
DeltaE (меньше = лучше)4,98
Гамма (идеальная — 2,2)2,6
Цветовая температура (идеальная = 6500K)7500К

В целом, качество картинки хорошее, но если сравнивать с Яндекс ТВ Станцией Про — то это небо и земля, особенно в HDR. А так-то телевизоры TCL таких же диагоналей и по сравнимой цене, то там и пиковая яркость будет выше, и количество зон подсветки — больше.

Звук

Данный телевизор, в отличие от прямых конкурентов, не имеет сабвуфера, а общая мощность динамиков составляет лишь 30 Вт. Звук в целом неплохой, но без вау-фактора. И опять же — у прямых конкурентов лучше, как минимум, на бумаге.

Конкуренты

Цены на Яндекс ТВ Станцию MiniLED YNDX-00098 очень разнятся. На маркетплейсах я вижу цены 115-125 тысяч рублей, но это полная дичь — ну не может такой телевизор столько стоить. Тем более, недавно по скидке примерно за 130 тысяч рублей можно было купить топовую модель Яндекс ТВ Станции Про MiniLED, причём, с диагональю 75 дюймов!

В DNS товар на момент написания статьи отсутствует, но стоит цена в 82 тысячи рублей. Это уже более реалистичная цифра, хотя всё равно многовато. Давайте посмотрим, что пользователь может купить за эти деньги из конкурентов:

Sber SDF-65UQM8000MBA

Sber SDF-65UQM8000MBA

Sber SDF-65UQM8000MBA

© Sber Devices

Ругать Яндекс за цену и характеристики, конечно, можно — но что тогда сказать про этот новый (!) телевизор Sber? Смотрите: тут 4 порта HDMI 2.0 (это не опечатка! HDMI 2.0!), а нативная частота обновления матрицы — всего 60 Гц. Правда, за счёт технологии DLG матрицу можно разгонать аж до 144 Гц — это достигается, по сути, за счёт уменьшения разрешения. Т.е. 144 Гц телевизор сможет показывать, скорее всего, только в Full-HD — видимо, поэтому и ставить HDMI 2.1 производитель не стал.

Из плюсов: здесь есть сабвуфер, и звуковая система аж на 52 Вт раскачивается. Также подсветка здесь QD-MiniLED (минилед с квантовыми точками), но в целом качество картинки как минимум у 50-дюймовой версии явно хуже (особенно углы обзора). В общем, если вам нужен хаб для умного дома, и в роли этого хаба вы принципиально хотите видеть именно телевизор, но при этом экосистема Яндекса вам не нравится — то Sber SDF-65UQM8000MBA является единственной альтернативой. Тем более, у Сбера есть удобная центральная подставка, антенный вход, аналоговый вход и порт CI.

Haier 65 Mini LED

Haier 65 Mini LED

Haier 65 Mini LED

© Haier

Если всё-таки на роль хаба умного дома именно телевизор вам не обязателен, то вариантов, что купить за 80 тысяч и меньше, у вас просто море: Xiaomi, Hisense, Haier, и конечно же TCL. С точки зрения соотношения цена/картинка буквально любой ТВ от этих компаний будет лучше, но давайте посмотрим конкретно на Haier 65 Mini LED с кодом модели DH1VWPA06RU.

Да, это модель 2024 года. Ну и что? Посмотрите на таблицу, и скажите: чем этот ТВ хуже Яндекса? Правильно, ничем, наоборот — он во всём лучше. Выше заявленная яркость и контрастность, больше зон подсветки, больше стандартов HDR поддерживается, больше портов HDMI, есть ТВ-тюнер… А цена ниже. И, по сути, здесь тот же Android TV, что и у Яндекса, только фирменный от Google. А! Ещё тут удобная центральная подставка, вместо унылых ножек по краям.

Минусы? Порты USB только 2.0, и повышенное потребление энергии — ТВ потребляет почти в полтора раза больше электричества, чем Яндекс ТВ Станция.

Итого

Как мне кажется, Яндекс ТВ Станция MiniLED — модель скорее лишняя. Если нужна хорошая картинка — лучше взять ТВ Станцию Про MiniLED, а если хочется сэкономить — то что-то вроде Яндекс ТВ Станции Бейсик. Сама технология MiniLED при 180 зонах подсветки — в 2026 году это уже смешно.

Другое дело, что более дешёвые Яндекс ТВ Станции не поддерживают Zigbee/Matter. Так что, если вы ищете ТВ Станцию как хаб для устройств умного дома и одновременно хотите сэкономить — в ТВ Станции MiniLED есть смысл. Но я бы рекомендовал вместо неё взять Яндекс ТВ Станцию Бейсик и любую «Алису». Например, Яндекс Станция Лайт 2 без скидки стоит 5,9 тысяч рублей,и у неё есть дисплей с часами.

Либо ещё лучше: берём просто хороший телевизор (тот же упомянутый Haier) и умную колонку.

7.5
/10
Оценка по версии Ferra
Яндекс ТВ Станция MiniLED
Плюсы
  • Полноценный хаб умного дома от Яндекса
  • Встроенный ИИ «Алиса», понимающий, что происходит на экране
  • HDMI 2.1 с поддержкой VRR и частотой до 144 Гц
  • Больше ОЗУ чем у конкурентов
Минусы
  • Завышенная цена
  • Смехотворно мало зон подсветки
  • Слабая звуковая система
  • Неудобные ножки
Автор:Денис Русаков
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