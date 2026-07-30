Чем отличается новая Яндекс ТВ Станция от предыдущих моделей

Чем отличается новая Яндекс ТВ Станция от предыдущих моделейОбзор умного телевизора YNDX-00098
Позиционирование и основные особенности
На данный момент в линейке Яндекс ТВ Станций существует уже 5 моделей. Новинка, Яндекс ТВ Станция MiniLED, по своему позиционированию находится между Яндекс ТВ Станция Про MiniLED и Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED. Сам Яндекс позиционирует модель как «самую доступную ТВ Станцию среди премиальных», и… это не более, чем маркетинг.
На мой взгляд, вместо пяти моделей, Яндексу стоило бы оставить максимум три. Либо ввести хотя бы понятие поколений, потому что все эти длинные названия попросту путают потребителя, и если вы хотите краткий вердикт, то Яндекс ТВ Станция MiniLED заметно хуже, чем Яндекс ТВ Станция Про MiniLED в плане качества картинки.
Кстати, чтобы не запутаться в названиях можно ориентироваться на код модели. У телевизора из данного обзора код YNDX-00098. Правда, диагональ сюда никак не «зашита», но при этом у телевизоров разных диагоналей из одной линейки и коды разные. К примеру, 55-дюймовая модель имеет код YNDX-00097. Впрочем, характеристики матрицы (яркость, контрастность) тоже немного отличаются даже в рамках одной линейки. Как часто бывает, топовые параметры экрана — у самой большой по диагонали модели. Но в данной линейке моделей всего две: 55’’ и 65’’.
Габариты и порты
Итак, у меня на тесте была 65-дюймовая Яндекс ТВ Станция. Это телевизор с габаритами 1445х845 мм (ширина и высота). Без ножек толщина ТВ составляет 67 мм, а размах ножек — 299 мм. Высота с ножками — 893 мм.
Ножки расположены по краям, расстояние между ними — 1340 мм. Это, кстати, серьёзный момент: я всё же считаю, что у премиальных телевизоров ножка/подставка должна быть по центру. Так проще подобрать тумбу под ТВ.
Впрочем, телевизор можно и повесить на кронштейн. Размер крепления VESA — 600х300 мм. Вместе с ножками ТВ весит всего 18,6 кг, ну а без ножек — и того легче. Современные кронштейны позволяют без проблем вешать телевизоры массой до 50 кг.
Все порты расположены сзади-сбоку, слева, если смотреть на телевизор с фронтальной стороны. Здесь есть три порта HDMI, два аудио-выхода: оптический и линейный 3,5-мм, есть сетевой разъём RJ-45 и два порта USB-А: 2.0 и 3.0.
Первые два порта HDMI — это HDMI 2.1 c поддержкой сигнала до 4K/144 Гц, а третий по сути — HDMI 2.0b с 4K/60 Гц, но поддержкой ARC/eARC (т.е. обратным выходом на саундбар).
Что такое Яндекс ТВ Станция
Если вы ранее не пользовались Яндекс ТВ Станциями и не читали наши обзоры этих устройств, то данный абзац для вас.
Представьте себе что-то среднее между телевизором, монитором и умной колонкой. От телевизора тут — размеры и смарт-функции (Яндекс ТВ Станция работает на операционной системе YaOS X, которая является форком Android TV, а потому сюда можно ставить приложения в формате APK), от монитора — отсутствие антенного входа, ТВ-тюнера и даже порта CI (здесь только HDMI), а от умной колонки — возможность слышать вас и отвечать даже когда телевизор находится в спящем режиме — т.е. подключен к розетке, но экран выключен. Плюс, здесь есть поддержка подключения умных устройств Zigbee и Matter (и Wi-Fi, разумеется), так что Яндекс ТВ Станция может быть хабом умного дома, построенного на экосистеме Яндекса.
Фактически, Яндекс ТВ Станция заменяет обычную «Алису» (так в народе называют умные колонки от Яндекса), но без отображения часов. Что мешает прикрутить к этому телевизору какой-то мини-дисплей с часами — не представляю.
Насчёт отсутствия антенного входа переживать не стоит — кучу ТВ-каналов можно смотреть и через Интернет. На Яндекс ТВ Станции это работает без дополнительной настройки, достаточно просто войти в свой аккаунт и подключить телевизор к интернету.
Впрочем, помимо типичных функций для умной колонки, Яндекс ТВ Станция умеет и ещё кое-что, о чём поговорим в следующем параграфе.
Умные функции для геймеров и не только
Встроенный ассистент Алиса умеет понимать, что происходит на экране телевизора, и отвечать в тему. Её можно спросить — как пройти босса, решить головоломку, или например помочь подобрать персонажа в Mario Kart World. Сама игра, к примеру, даже не объясняет, что персонажи различаются не только внешне, но и своими характеристиками.
Обратите внимание — всё, что я спросил Алису указано на первом скриншоте. Я не подсказывал ей, что это за игра.
Также можно попросить Алису выключить телевизор когда фильм закончится или спросить, что за сериал сейчас на экране.
Экран
В телевизоре используется VA-матрица с технологией KSF QLED и подсветкой MiniLED. Последнее, впрочем, чистый маркетинг, т.к. количество локальных зон подсветки здесь всего 180. К примеру, у Яндекс ТВ Станции Про уже 640 зон подсветки, но даже это слишком мало. Ну а 180 — это просто чтобы написать «эй, у нас тут MiniLED!».
Разрешение здесь 3840х2160 пикселей, а максимальная частота обновления — 144 Гц, также ТВ может работать в режимах 60 Гц и 120 Гц. Кроме того поддерживается переменная частота обновления.
Типовая заявленная яркость составляет 400 кд/м2, а пиковая — 650 кд/м2. Поддерживаются технологии HDR10 и Dolby Vision. А заявленная статическая контрастность составляет 6000:1.
Характеристики довольно скромные, но на деле всё, как ни странно, гораздо лучше. Пиковая полноэкранная яркость (с равномерной заливкой белым цветом) в SDR-режиме в моих замерах получилась аж 489,7 кд/м2, а при 10% заливке и в HDR — аж 724 кд/м2. Статическая контрастность при этом была от 9000:1 до 10000:1 — опять же, в SDR и HDR.
|Яндекс ТВ Станция MiniLED 65'' YNDX-00098
|Максимальный уровень яркости
|489-724 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|10000:1
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|100%
|DeltaE (меньше = лучше)
|4,98
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,6
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|7500К
В целом, качество картинки хорошее, но если сравнивать с Яндекс ТВ Станцией Про — то это небо и земля, особенно в HDR. А так-то телевизоры TCL таких же диагоналей и по сравнимой цене, то там и пиковая яркость будет выше, и количество зон подсветки — больше.
Звук
Данный телевизор, в отличие от прямых конкурентов, не имеет сабвуфера, а общая мощность динамиков составляет лишь 30 Вт. Звук в целом неплохой, но без вау-фактора. И опять же — у прямых конкурентов лучше, как минимум, на бумаге.
Конкуренты
Цены на Яндекс ТВ Станцию MiniLED YNDX-00098 очень разнятся. На маркетплейсах я вижу цены 115-125 тысяч рублей, но это полная дичь — ну не может такой телевизор столько стоить. Тем более, недавно по скидке примерно за 130 тысяч рублей можно было купить топовую модель Яндекс ТВ Станции Про MiniLED, причём, с диагональю 75 дюймов!
В DNS товар на момент написания статьи отсутствует, но стоит цена в 82 тысячи рублей. Это уже более реалистичная цифра, хотя всё равно многовато. Давайте посмотрим, что пользователь может купить за эти деньги из конкурентов:
Sber SDF-65UQM8000MBA
Ругать Яндекс за цену и характеристики, конечно, можно — но что тогда сказать про этот новый (!) телевизор Sber? Смотрите: тут 4 порта HDMI 2.0 (это не опечатка! HDMI 2.0!), а нативная частота обновления матрицы — всего 60 Гц. Правда, за счёт технологии DLG матрицу можно разгонать аж до 144 Гц — это достигается, по сути, за счёт уменьшения разрешения. Т.е. 144 Гц телевизор сможет показывать, скорее всего, только в Full-HD — видимо, поэтому и ставить HDMI 2.1 производитель не стал.
Из плюсов: здесь есть сабвуфер, и звуковая система аж на 52 Вт раскачивается. Также подсветка здесь QD-MiniLED (минилед с квантовыми точками), но в целом качество картинки как минимум у 50-дюймовой версии явно хуже (особенно углы обзора). В общем, если вам нужен хаб для умного дома, и в роли этого хаба вы принципиально хотите видеть именно телевизор, но при этом экосистема Яндекса вам не нравится — то Sber SDF-65UQM8000MBA является единственной альтернативой. Тем более, у Сбера есть удобная центральная подставка, антенный вход, аналоговый вход и порт CI.
Haier 65 Mini LED
Если всё-таки на роль хаба умного дома именно телевизор вам не обязателен, то вариантов, что купить за 80 тысяч и меньше, у вас просто море: Xiaomi, Hisense, Haier, и конечно же TCL. С точки зрения соотношения цена/картинка буквально любой ТВ от этих компаний будет лучше, но давайте посмотрим конкретно на Haier 65 Mini LED с кодом модели DH1VWPA06RU.
Да, это модель 2024 года. Ну и что? Посмотрите на таблицу, и скажите: чем этот ТВ хуже Яндекса? Правильно, ничем, наоборот — он во всём лучше. Выше заявленная яркость и контрастность, больше зон подсветки, больше стандартов HDR поддерживается, больше портов HDMI, есть ТВ-тюнер… А цена ниже. И, по сути, здесь тот же Android TV, что и у Яндекса, только фирменный от Google. А! Ещё тут удобная центральная подставка, вместо унылых ножек по краям.
Минусы? Порты USB только 2.0, и повышенное потребление энергии — ТВ потребляет почти в полтора раза больше электричества, чем Яндекс ТВ Станция.
Итого
Как мне кажется, Яндекс ТВ Станция MiniLED — модель скорее лишняя. Если нужна хорошая картинка — лучше взять ТВ Станцию Про MiniLED, а если хочется сэкономить — то что-то вроде Яндекс ТВ Станции Бейсик. Сама технология MiniLED при 180 зонах подсветки — в 2026 году это уже смешно.
Другое дело, что более дешёвые Яндекс ТВ Станции не поддерживают Zigbee/Matter. Так что, если вы ищете ТВ Станцию как хаб для устройств умного дома и одновременно хотите сэкономить — в ТВ Станции MiniLED есть смысл. Но я бы рекомендовал вместо неё взять Яндекс ТВ Станцию Бейсик и любую «Алису». Например, Яндекс Станция Лайт 2 без скидки стоит 5,9 тысяч рублей,и у неё есть дисплей с часами.
Либо ещё лучше: берём просто хороший телевизор (тот же упомянутый Haier) и умную колонку.
- Полноценный хаб умного дома от Яндекса
- Встроенный ИИ «Алиса», понимающий, что происходит на экране
- HDMI 2.1 с поддержкой VRR и частотой до 144 Гц
- Больше ОЗУ чем у конкурентов
- Завышенная цена
- Смехотворно мало зон подсветки
- Слабая звуковая система
- Неудобные ножки