Чем отличается новая Яндекс ТВ Станция от предыдущих моделей

Первые два порта HDMI — это HDMI 2.1 c поддержкой сигнала до 4K/144 Гц, а третий по сути — HDMI 2.0b с 4K/60 Гц, но поддержкой ARC/eARC (т.е. обратным выходом на саундбар).

Что такое Яндекс ТВ Станция

Если вы ранее не пользовались Яндекс ТВ Станциями и не читали наши обзоры этих устройств, то данный абзац для вас.

Представьте себе что-то среднее между телевизором, монитором и умной колонкой. От телевизора тут — размеры и смарт-функции (Яндекс ТВ Станция работает на операционной системе YaOS X, которая является форком Android TV, а потому сюда можно ставить приложения в формате APK), от монитора — отсутствие антенного входа, ТВ-тюнера и даже порта CI (здесь только HDMI), а от умной колонки — возможность слышать вас и отвечать даже когда телевизор находится в спящем режиме — т.е. подключен к розетке, но экран выключен. Плюс, здесь есть поддержка подключения умных устройств Zigbee и Matter (и Wi-Fi, разумеется), так что Яндекс ТВ Станция может быть хабом умного дома, построенного на экосистеме Яндекса.

Фактически, Яндекс ТВ Станция заменяет обычную «Алису» (так в народе называют умные колонки от Яндекса), но без отображения часов. Что мешает прикрутить к этому телевизору какой-то мини-дисплей с часами — не представляю.