Что вы получаете при покупке китайского 4K-телевизора среднего класса в 2020 году

Дисплей

В нашем случае — 55 дюймов, 3840x2160, MVA. Как и у любой матрицы MVA, яркость и контрастность очень классные, цветопередача тоже, а вот углы обзора по горизонтали ограничены — если будете сидеть «очень сбоку» от телевизора на уровне ваших глаз, при взгляде со стороны картинка будет казаться более тёмной, чем она есть на самом деле. Правда, вертикальные углы обзора неплохие, поэтому висящий на стене телевизор не потеряет в качестве изображения, если вы будете сидеть под ним.

Если сравнить с конкурентами, то аналогичный по цене LG (UM7300, например) предлагает чуть более толковый по углам обзора IPS, но яркость и контрастность в нём ниже раза в два (летом в солнечный день придётся «зашториваться» в комнате тотально), контрастность — раза в четыре (чёрный цвет будет казаться «выгоревшим»), а полноценную цветопередачу HDR его матрица «не тянет» из-за ограниченного цветового охвата.

У телевизоров Samsung этого же класса матрица близка по характеристикам к той, что у Hisense, но даже немного хуже углы обзора. И досаждает ШИМ (120 Гц), мелкое мерцание, от которого при долгом просмотре устают глаза. Исправляется это только включением режима «Кино», когда телевизор начинает вставлять промежуточные кадры в видео. Но в этом режиме уже «ядрёная» цветопередача… А в 65-дюймовом Xiaomi по такой цене матрица… унылая по яркости (320 кд/м2 против 580 кд/м2 в Hisense) жалкие 1020:1 контрастности (у Hisense в 4 раза больше). Но зато неплохие углы обзора и почти нет ШИМ. То есть получается такой 65-дюймовый… монитор для любителей «фотошопить» (они ценят цветопередачу sRGB и не нуждаются в HDR10, принятой в кинофильмах) или смотреть фильмы былых времён, когда HDR в них не использовался. А вот у Hisense цветовой охват DCI практически эталонный, очень хорошая цветопередача в фильмах.

Время отклика неплохое (от 6 до 13 мс) — у Samsung по такой цене вы получите 11-16 мс, в Xiaomi — 22-26 мс (для игр уже не особо годится). С другой стороны, в этом бюджете можно найти телевизоры LG с поддержкой G-Sync и при подключении компьютеров с видеокартами NVIDIA получить крутые 4.2-4.5 мс отклика. Жаль, что консолям эта поддержка не светит — настольные компьютеры гораздо реже подключают в ТВ, чем к мониторам.