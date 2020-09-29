Что вы получаете при покупке китайского 4K-телевизора среднего класса в 2020 году
Какой ещё Hisense?
В 2020 году россияне научились отличать Daewoo от Hyundai и Acer от Asus (да и то не все). С производителями смартфонов дела идут сложнее, а с телевизорами и того хуже — это не та техника, которую меняют каждый год-два, и к расстановке сил в ней нужно разбираться каждый раз почти с нуля.
Много ли вы знаете о бренде Hisense, например? А ведь это один из крупнейших производителей техники в Китае, причём не частный, а государственный! И не новодел, а созданный ещё в 1969 году. Это как если бы советские «Рубин» и «Электрон» не умерли вместе с развалом СССР, а продолжили жить и побеждать по сей день.
Чтобы масштабы компании были понятны вам ещё лучше, имейте в виду, что телевизоры под брендами Toshiba и Sharp сегодня тоже производит Hisense! И словенский производитель бытовой техники Gorenje тоже входит в состав Hisense с 2018 года.
Так что это не какой-то мелкий бренд из тех, которые пачками появляются на витринах онлайн-магазинов, а потом исчезают без следа (а ещё без сервиса и запчастей) после выпуска пары моделей.
Hisense выпускает даже смартфоны, но они в основном продаются в Китае и в наших краях пока толком не «раскручены». А вот телевизоры популярны глобально (Hisense — четвёртый в мире по объёмам продаж производитель телевизоров), и сегодня нам предстоит разобраться, за что их так любят в Китае и за рубежом.
|Модель
|Hisense Vidaa U — U7QF (55U7QF)
|Дисплей
|Ultra HD (3840x2160), VA FALD, 8 бит + FRC, полуматовый, плоский
|Диагональ
|50, 55 или 60 дюймов в серии U7QF на выбор
|Частота обновления
|60 Гц
|Яркость/контрастность матрицы
|от 500 до 580 кд/м2, от 4200:1 до 4800:1 (зависит от выбранного режима отображения)
|Цветовая температура (баланс белого)
|6400 К
|Точность цветопередачи (deltaE)
|1.9
|Время отклика
|6 (13) мс
|Разъёмы
|4x HDMI (3x HDMI 2.0 + 1x HDMI 2.0 ARC)
|2x USB 2.0
|1x оптический аудиовыход
|1x композитный выход
|1x RCA (антенна)
|1x RJ-45
|Операционная система
|VIDAA U 4.0
|Внутренняя память
|4 Гбайт
|Беспроводная связь
|Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2
|Поддержка цифрового ТВ
|DVB-T/T2, DVB-C
|Аудиосистема
|2 динамика (2x 10 Вт)
|Размеры
|770x1227x250 мм (модель с диагональю 55”)
|Вес
|15.4 кг (модель с диагональю 55”)
Как выглядит и звучит
Нет особого смысла заучивать полный индекс телевизора 55U7QF, потому что в нём важно только наименование U7QF. Всё остальное в названии — намёк на диагональ, которых в этой серии может быть три: 50, 55 или 60 дюймов на выбор. Технически и по дизайну это одинаковые телевизоры.
Если по задней панели ещё понятно, что это не флагман, а телевизор среднего класса (пластик без изысков, обычная толщина 7.4 мм), то спереди Hisense U7QF выглядит дороже, чем он есть на самом деле.
Корпус и подставка не металлические, хотя с виду хорошо имитируют шлифованный алюминий. Ножка прочная и занимает только центральную треть ширины телевизора — есть возможность поставить его даже на узкую тумбу.
Дисплей
В нашем случае — 55 дюймов, 3840x2160, MVA. Как и у любой матрицы MVA, яркость и контрастность очень классные, цветопередача тоже, а вот углы обзора по горизонтали ограничены — если будете сидеть «очень сбоку» от телевизора на уровне ваших глаз, при взгляде со стороны картинка будет казаться более тёмной, чем она есть на самом деле. Правда, вертикальные углы обзора неплохие, поэтому висящий на стене телевизор не потеряет в качестве изображения, если вы будете сидеть под ним.
Если сравнить с конкурентами, то аналогичный по цене LG (UM7300, например) предлагает чуть более толковый по углам обзора IPS, но яркость и контрастность в нём ниже раза в два (летом в солнечный день придётся «зашториваться» в комнате тотально), контрастность — раза в четыре (чёрный цвет будет казаться «выгоревшим»), а полноценную цветопередачу HDR его матрица «не тянет» из-за ограниченного цветового охвата.
У телевизоров Samsung этого же класса матрица близка по характеристикам к той, что у Hisense, но даже немного хуже углы обзора. И досаждает ШИМ (120 Гц), мелкое мерцание, от которого при долгом просмотре устают глаза. Исправляется это только включением режима «Кино», когда телевизор начинает вставлять промежуточные кадры в видео. Но в этом режиме уже «ядрёная» цветопередача… А в 65-дюймовом Xiaomi по такой цене матрица… унылая по яркости (320 кд/м2 против 580 кд/м2 в Hisense) жалкие 1020:1 контрастности (у Hisense в 4 раза больше). Но зато неплохие углы обзора и почти нет ШИМ. То есть получается такой 65-дюймовый… монитор для любителей «фотошопить» (они ценят цветопередачу sRGB и не нуждаются в HDR10, принятой в кинофильмах) или смотреть фильмы былых времён, когда HDR в них не использовался. А вот у Hisense цветовой охват DCI практически эталонный, очень хорошая цветопередача в фильмах.
Время отклика неплохое (от 6 до 13 мс) — у Samsung по такой цене вы получите 11-16 мс, в Xiaomi — 22-26 мс (для игр уже не особо годится). С другой стороны, в этом бюджете можно найти телевизоры LG с поддержкой G-Sync и при подключении компьютеров с видеокартами NVIDIA получить крутые 4.2-4.5 мс отклика. Жаль, что консолям эта поддержка не светит — настольные компьютеры гораздо реже подключают в ТВ, чем к мониторам.
Большинство плюсов дисплея Hisense U7QF появились технологии подсветки FALD (Full Array Local Dimming, прямая подсветка с полным массивом светодиодов). Это когда дисплей подсвечивают не сбоку или «откуда-то оттудова» небольшим количеством светодиодов «чтобы хватило», а используют огромное количество светодиодов за матрицей, которые могут подсвечивать картинку раздельно, как на AMOLED/OLED. Отсюда и такая крутая контрастность за счёт технологии локального затемнения (светодиоды «выключают» подсветку картинки там, где нужен чёрный цвет).
В чём отличие от OLED? Только в отличие от OLED, где светятся, скажем так, сами пиксели, здесь картинка всё же отображается на отдельном от подсветки слое. Чистокровный OLED в предельных режимах будет круче (и дороже — эдак от 80 тысяч рублей), но от 30 до 50 тысяч MVA FALD, как в Hisense — лучший вариант. А дешёвые OLED «выгорают» (на них остаётся пропечатанной давно сменившаяся картинка, с годами эксплуатации бледнеют цвета), но MVA это не грозит.
Цветовая температура (баланс белого) — эталонная. DeltaE в режиме «Кино» — кайф! Дисплей очень хорошо откалиброван «с завода».
Минусы? Помимо ограниченных углов обзора по горизонтали придётся мириться с тем, что максимальная яркость, кхм, не везде максимальная. В теории дисплей Hisense U7QF может выдать даже 660 кд/м2 (практически рекорд для этой цены), но эта яркость будет лишь в случае, когда картинка заполняет на экране не более 10% площади. А по факту вам светит 530-550 кд/м2 в HDR и 480-520 кд/м2 в SDR. Это всё ещё больше, чем почти у всех конкурентов, но уже не так впечатляет, как рекламные 600 кд/м2 на сайте производителя.
И ещё сглаживание Clear Motion для более плавных движений на экране периодически подрагивает. По большому счёту, безошибочно такие системы работают только в телевизорах стоимостью от $1000 и выше, увы.
Звук
Два встроенных динамика… нормальные — звук чёткий, запас громкости солидный, объёма тоже хватает, Dolby Atmos пытается выжать чуть более «дорогой» звук, чем телевизор обеспечил бы изначально. Но низких частот, конечно, недостаёт, и для просмотра кино, чтобы «ух!», желательно подключать внешнюю акустику.
Её можно соединять с телевизором и по проводу (оптический аудиовыход, аналоговый выход RCA, или по Bluetooth. Правда, в случае с Bluetooth эквалайзер уже будет недоступен. И нет классического выхода 3.5 мм, как в телефонах и компьютерах.
В общем, в звуке ничего особенного — ни особым образом похвалить, ни поругать.
Порадовал режим, в котором телевизор работает в роли Bluetooth-динамика. Запускаете, подключаетесь к нему со смартфона, и вот эта 55-дюймовая штуковина играет вашу музыку, а дисплей можно выключать. Удобно. Жаль, что текущий трек на экране не отображается — сейчас эту информацию даже на умные часы научились передавать, а вот телевизор её не получает.
Система
В телевизоре установлена фирменная операционная система Hisense — VIDAA. Это такой Linux минус компьютерные функции, плюс телевизионные функции, плюс фирменный магазин приложений. На четырёхъядерном тайваньском процессоре MStar MSD6886 (4 современных экономичных ядра Cortex-A55) просто «летает» и работает быстрее, чем модели на Android TV или Tizen, например. И внутри доступно 4 ГБ памяти под установку приложений.
Несмотря на диковинную операционную систему VIDAA, все основные приложения телевизором поддерживаются — здесь и YouTube (такой же, как на телевизорах с Android, кстати), и «пресвятой» набор основных онлайн-кинотеатров России (Okko, ivi, Megogo, TVZavr), и приложения-агрегаторы каналов (SPB TV, Peers TV — с записями телепередач), и даже диковинный для нашего рынка Netflix. И есть магазин приложений, причём можно ставить не только стандартные, но и любительские, прямо с сайтов энтузиастов (раз и два.
Есть, например, клиенты МегаФон ТВ и МТС ТВ (у вас в тарифе подключен список бесплатных телеканалов, которые можно смотреть с умного телика), Яндекс.Диск (для просмотра памятных фото и видео), погода, клиент Яндекс, нестандартные видеоплееры для просмотра каналов и фильмов через плейлисты m3u… и есть толковый браузер для того, чтобы открывать сайты и «смотреть онлайн бесплатно», если вам это интересно.
Если вам удобнее управлять телевизором со смартфона, а не пульта, у Hisense есть официальное приложение для этого.
В Android, конечно, можно «наколхозить» гораздо большее количество софта, но и здесь всего хватает для повседневного использования.
По количеству поддерживаемых форматов телик практически всеядный, но есть нюансы. H.264, H.265 вплоть до 4K при 60 кадрах в секунду — без проблем, DTS тоже воспроизводится корректно, но вот divx/xvid не читаются, как и у Samsung, да и у многих других конкурентов (фильмы в .avi DVD-формата мало кто сегодня смотрит, а производители не хотят платить лицензионные отчисления за «мёртвый» стандарт видео его разработчикам).
И ещё странность заключается в том, что 4K-файлы, скачанные из YouTube (файлы .webm, видеокодек VP9) для файлового менеджера телевизора «неизвестный формат», хотя если включить эти же самые видео в этом же самом качестве через приложение YouTube на телике, всё играет без проблем. Не то, чтобы это была проблема — фильмы и сериалы никогда не поставляются в формате WebM VP9 — просто странная ситуация. Может исправят в новых прошивках.
Трансляция экрана со смартфона на телевизор работает без проблем, причём работает в режиме масштабирования (у телефонов нынче экраны 21:9 и т.д., у телевизоров и мониторов — 16:9, по-старинке), либо в полноэкранном (на телефоне включаются пропорции картинки 16:9).
Игры? Ну да, они тоже есть. Например, аналог знаменитой Flappy Bird и подобной Android-казуальщины. Либо что-то в стиле Java-игр на мобильниках прошлого десятилетия. «Чисто поржать» сгодится, но к 4K HDR-телевизору гораздо уместнее будет подключить полноценную игровую консоль.
Выводы
Как мы знаем с детства, не все йогурты одинаково полезны. А теперь и знаем, что не все телевизоры одинаковые, даже если по цене и характеристикам они почти не отличаются.
В чём Hisense U7QF лучше конкурентов?
По дисплею — прекрасный вариант. Вы практически нигде не получится по такой цене 520-550 кд/м2 яркости при 4500-5000:1 контрастности + хорошую цветопередачу. Обычно бывает что-то одно: либо правильные цвета, но так себе яркость у «корейцев», либо крутые по характеристикам, но перенасыщенные и «кривые» по цветовому охвату матрицы у попсовых китайских производителей. Даже собранные в России (и за счёт этого удешевлённый из-за сниженных таможенных пошлин) телевизоры по совокупности характеристик и настроек дисплея окажутся немного хуже.
Да и вообще, цена у Hisense очень приятная. Если официальные 50990 рублей ещё заставляют задуматься, насколько это выгодно, то в мелких магазинах Hisense U7QF с диагональю 55 дюймов можно найти за 40 тысяч рублей, а с 50 дюймами и вовсе за 32-34 тысячи. Это очень выгодная покупка!
- Хорошее быстродействие системы. Без сравнения будет сложно понять, о чём я, но под тяжестью Tizen или Android TV модели конкурентов за 40-50 тысяч ворочаются медленнее.
Чего в Hisense U7QF недостаёт в сравнении с конкурентами?
В системе VIDAA, конечно, есть все основные приложения (и VK, и даже видео из «Одноклассников», и YouTube, и онлайн-кинотеатры), но простора уровня Android, когда на телевизоре можно запустить хоть мессенджеры, хоть карты и т.д., не ощущается. С другой стороны, вы можете отобразить всё это напрямую со смартфона, да ещё и управлять приложением будет удобнее, чем с пульта телика.
И не хватает голосового поиска или голосового ассистента. На зарубежных рынках в систему встраивают Amazon Alexa, но в российской версии её нет. И Google Ассистента тоже нет. Кнопка голосового поиска на пульте есть, микрофон в пульте есть, а пользоваться всем этим нельзя. Ждём обновления прошивок.
Что в Hisense U7QF на уровне с конкурентами?
- Звук примерно такой же, как у других телевизоров.
- Набор разъёмов типичный для этого класса. Разве что стоит похвалить разъём RJ-45 для проводного интернета — в высотках с перегруженным эфиром Wi-Fi кабель будет выручать.
В итоге получаем простой и быстрый Smart TV с ярким дисплеем при эталонной цветопередаче, но с «китайской» (в хорошем смысле) ценой. Недостаёт навороченности операционной системы или бездонного количества приложений, но практика показывает, что это нужно не всем, а производительность системы телевизора многие покупатели моделей среднего класса ценят выше. Для них это семейство моделей будет самым подходящим вариантом для покупки.
- Доступная цена (особенно на «сером» рынке)
- Отличная яркость, контрастность и цветопередача дисплея
- Хорошее время отклика
- Быстрая работа операционной системы
- Углы обзора по горизонтали уступают конкурентам на базе IPS
- Нет разъёма для наушников/колонок 3.5 мм
- Нет настолько же широкого выбора приложений, как в телевизорах на базе Android TV